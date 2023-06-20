Reinvente su proceso de garantía con un gemelo digital

Según Warranty Week, los fabricantes mundiales de equipos originales de automoción pagaron reclamaciones por un total de 46 000 millones de dólares en 2021. Se han acumulado 54 000 millones de dólares estadounidenses. Esto significa que, según la experiencia, se retienen aproximadamente 630 dólares estadounidenses por cada vehículo vendido para cubrir posibles problemas de garantía. El reto de evitar o reducir las reclamaciones de garantía y sus costes es enorme, ya que pueden producirse fallos a lo largo de toda la cadena de valor. Aquí es donde un gemelo digital puede ayudar.
La producción ajustada conduce a una mayor eficiencia, menos uso de material y costes reducidos. Pero también conlleva un mayor riesgo de problemas de calidad nuevos y desconocidos y, por lo tanto, posibles problemas de garantía. Con cada vez más software integrado en un vehículo, el porcentaje de reclamaciones de garantía relacionadas con el software aumenta año tras año. La necesidad ahora es detectar nuevos fallos y problemas no identificados lo antes posible.
Por lo general, los problemas de software se pueden solucionar fácilmente de forma inalámbrica y no necesitan una retirada. Esto conduce a una reducción de los costes totales de garantía para temas de garantía relacionados con el software de una manera eficiente y fácil de usar para el cliente. Al mismo tiempo, las cifras totales de siniestros y devengos globales no cambiaron mucho en los últimos cinco años. ¿Qué significa eso?
Los OEM mundiales de automoción siempre se han enfrentado a problemas de garantía y, por lo tanto, sus capacidades de gestión de garantías son bastante maduras. Desde la inclusión de datos de redes sociales para estar al tanto de las tendencias, hasta el uso de datos de IoT para disminuir las tasas de fallos en las plantas, algunas empresas con un rendimiento superior están liderando la dirección en el aprovechamiento de los datos para temas de garantía.
Nuestro estudio comparativo de 2020, "Reinventar las garantías basadas en datos", hace hincapié en este punto a partir de las respuestas de 300 líderes del sector automovilístico responsables de la gestión de garantías en sus organizaciones de 11 países de la zona de Asia-Pacífico, Europa, Estados Unidos y Canadá. Entre otras cosas, se les pidió que indicaran sus KPI de garantía. Los rangos de rendimiento que nos proporcionaron muestran un potencial de mejora para todas las empresas. Incluso los pioneros en la adopción de nuevas tecnologías, que obtienen un rendimiento superior, pueden mejorar aún más el uso de sus datos.
Se han producido muchos avances en ingeniería (por ejemplo, evitar problemas de garantía mediante simulación), fabricación (por ejemplo, detectar y prevenir fallos mediante el análisis de datos de sensores) y posventa (por ejemplo, detectar tendencias mediante el análisis de redes sociales) gracias al uso del análisis de datos. Pero, aunque la adopción de nuevas tecnologías ha propiciado nuevas prácticas de mejora de la garantía, sigue siendo una tarea titánica determinar la causa raíz de los fallos en toda la cadena de valor. Además, los costes de garantía siguen recayendo sobre el proveedor.
Las razones son múltiples: desde la información aislada y la falta de datos hasta la propiedad poco clara de estos y las herramientas de análisis obsoletas. Los recientes enfoques de la fabricación 4.0, las fábricas inteligentes o el Internet de las cosas no resuelven estos problemas de forma completa y satisfactoria.
El nuevo caballero de brillante armadura que reinventará el análisis de garantías es el gemelo digital. El motivo es el siguiente: el gemelo digital no es un proyecto puntual para conectar diferentes sistemas con el fin de conectar distintos sensores. Es un proceso. Más específicamente, es un proceso vivo que hace posible la verdadera causa raíz y la detección temprana, incluidas las alertas de referencia cruzada a lo largo de la cadena de valor, desde el diseño y la construcción hasta las ventas y el posventa. Recopila y conecta información, lo que la hace referenciable y lista para analizarla por grupos.
El gemelo digital puede resolver el antiguo problema de saber cuál es la pieza defectuosa y en qué vehículos se instaló, pero no qué lote del proveedor era defectuoso y, en consecuencia, no poder retirar solo los vehículos afectados, sino todos los que puedan estar afectados.
Cuando el gemelo digital de un vehículo abarca desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación del gemelo operativo, disponemos de toda la información necesaria para reducir o evitar la garantía.
La gestión de garantías es un proceso continuo. Y se reinventará con la amplia disponibilidad de gemelos digitales.
Lea lo que piensan los CEO sobre la sostenibilidad en sus propias palabras y cómo la están incorporando a su negocio.
Descubra siete tendencias empresariales que los expertos prevén que darán forma al mundo en los próximos tres años, y siete apuestas que merece la pena hacer para obtener beneficio de ellas.
Descubra cómo Climate Service integró los datos climáticos en las decisiones financieras gracias a la tecnología de IBM.
Agilice el mantenimiento, la inspección y la fiabilidad de sus equipos e infraestructuras críticos aprovechando la IA generativa, la analítica avanzada y el Internet de las cosas (IoT).
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Agilice el mantenimiento, la inspección y la fiabilidad de sus equipos e infraestructuras críticos aprovechando la IA generativa, la analítica avanzada y el Internet de las cosas (IoT).