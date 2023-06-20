Reinvente su proceso de garantía con un gemelo digital

Se han producido muchos avances en ingeniería (por ejemplo, evitar problemas de garantía mediante simulación), fabricación (por ejemplo, detectar y prevenir fallos mediante el análisis de datos de sensores) y posventa (por ejemplo, detectar tendencias mediante el análisis de redes sociales) gracias al uso del análisis de datos. Pero, aunque la adopción de nuevas tecnologías ha propiciado nuevas prácticas de mejora de la garantía, sigue siendo una tarea titánica determinar la causa raíz de los fallos en toda la cadena de valor. Además, los costes de garantía siguen recayendo sobre el proveedor.

Las razones son múltiples: desde la información aislada y la falta de datos hasta la propiedad poco clara de estos y las herramientas de análisis obsoletas. Los recientes enfoques de la fabricación 4.0, las fábricas inteligentes o el Internet de las cosas no resuelven estos problemas de forma completa y satisfactoria.

El nuevo caballero de brillante armadura que reinventará el análisis de garantías es el gemelo digital. El motivo es el siguiente: el gemelo digital no es un proyecto puntual para conectar diferentes sistemas con el fin de conectar distintos sensores. Es un proceso. Más específicamente, es un proceso vivo que hace posible la verdadera causa raíz y la detección temprana, incluidas las alertas de referencia cruzada a lo largo de la cadena de valor, desde el diseño y la construcción hasta las ventas y el posventa. Recopila y conecta información, lo que la hace referenciable y lista para analizarla por grupos.

El gemelo digital puede resolver el antiguo problema de saber cuál es la pieza defectuosa y en qué vehículos se instaló, pero no qué lote del proveedor era defectuoso y, en consecuencia, no poder retirar solo los vehículos afectados, sino todos los que puedan estar afectados.

Cuando el gemelo digital de un vehículo abarca desde el diseño y la ingeniería hasta la fabricación del gemelo operativo, disponemos de toda la información necesaria para reducir o evitar la garantía.

La gestión de garantías es un proceso continuo. Y se reinventará con la amplia disponibilidad de gemelos digitales.