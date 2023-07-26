Los sectores del petróleo y el gas han sido la columna vertebral de la economía mundial durante décadas. Sin embargo, la volatilidad del mercado, las preocupaciones medioambientales y las ineficiencias operativas también han planteado a estos sectores el reto de adaptarse e innovar. El uso de gemelos digitales es una de esas innovaciones.
En la era de la transformación digital, los gemelos digitales están surgiendo como una potente solución a los retos de la producción de energía. La tecnología de gemelos digitales, un avance derivado del Internet de las cosas (IoT) industrial, está remodelando el panorama del petróleo y el gas al ayudar a los proveedores a agilizar la gestión de activos, optimizar el rendimiento y reducir los costes operativos y el tiempo de inactividad no planificado.
Un gemelo digital es una representación virtual dinámica de un objeto o sistema físico que simula su comportamiento en tiempo real. Al integrar datos operativos en tiempo real, información histórica y algoritmos avanzados en un modelo digital integral, un gemelo digital puede predecir el comportamiento futuro, refinar la eficiencia operativa y proporcionar conocimientos sin precedentes sobre el comportamiento de su homólogo en el mundo real.
Los gemelos digitales fueron utilizados por primera vez por la NASA para preparar misiones espaciales, pero sus casos de uso abarcan toda la gama, especialmente para los operadores de petróleo y gas. La tecnología de gemelos digitales facilita lo siguiente:
A medida que el sector siga adoptando la digitalización, se espera que el papel de los gemelos digitales crezca exponencialmente. Y la creciente adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning y el IoT no harán sino mejorar aún más las capacidades de los gemelos digitales. Además, con la llegada del cloud computing, que proporciona los beneficios de la tecnología de los gemelos digitales sin la importante inversión inicial en infraestructura de TI, la implementación de gemelos digitales es cada vez más factible para una gama más amplia de empresas.
De cara al futuro, sabemos que los gemelos digitales desempeñarán un papel crucial en la automatización de procesos. La integración de los gemelos digitales con la robótica y los sistemas autónomos, como ejemplo, podría conducir a operaciones de perforación totalmente automatizadas. Del mismo modo, los gemelos digitales podrían permitir el desarrollo de redes inteligentes en las redes de distribución de gas, lo que se traduciría en cadenas de suministro más eficientes y fiables.
A medida que el sector se enfrenta a peticiones cada vez más urgentes de prácticas medioambientales sostenibles, los gemelos digitales también podrían apuntalar la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. Los gemelos digitales de turbinas eólicas, los paneles solares o las redes enteras de energías renovables tienen el potencial de mejorar el rendimiento general, haciendo que estas fuentes de energía sean más competitivas con los combustibles fósiles.
Y en el ámbito de la exploración, los gemelos digitales pueden revolucionar la forma en que las empresas buscan nuevas reservas de petróleo y gas. Con un gemelo digital del subsuelo de la Tierra, las empresas de petróleo y gas podrían pronosticar con precisión la ubicación de nuevos yacimientos de gas natural y petróleo, reduciendo los costes y riesgos asociados a la exploración.
Sin embargo, para aprovechar plenamente estas posibilidades, el sector debe superar varias barreras. Las empresas tendrán que invertir en el desarrollo de habilidades digitales para su personal y abordar cuestiones complejas en torno a la propiedad, la privacidad y la seguridad de los datos. También deberán fomentar una cultura de innovación y agilidad, ya que la revolución digital traerá cambios significativos a las formas tradicionales de trabajar.
A pesar de estos retos, los beneficios potenciales de los gemelos digitales son demasiado importantes como para ignorarlos. A medida que el sector del petróleo y el gas avanza hacia la digitalización y la sostenibilidad, los gemelos digitales prometen ser una poderosa herramienta en su arsenal. Al proporcionar una ventana al futuro, pueden ayudar al sector a anticiparse, prepararse y dar forma a los cambios que se avecinan.
La era de los gemelos digitales en el sector del petróleo y el gas no ha hecho más que empezar. Al proporcionar un enlace en tiempo real entre el mundo físico y el digital, permiten a los operadores comprender, predecir y producir sistemas como nunca antes.
Sin embargo, la gestión de gemelos digitales puede ser un proceso complejo, que requiere soluciones de software avanzadas como IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo es una plataforma integrada que ayuda a los proveedores de servicios a optimizar el rendimiento de los activos y agilizar las operaciones diarias. Mediante el uso de una plataforma integrada con IA y basada en la nube, Maximo ofrece capacidades de GMAO, EAM y APM que producen análisis de datos avanzados y permiten una toma de decisiones más inteligente y basada en datos en las instalaciones de producción de petróleo y gas.
A medida que las apasionantes tecnologías digitales siguen evolucionando, los gemelos digitales están llamados a redefinir el futuro del sector. Con IBM Maximo, su empresa puede aprovechar la tecnología de gemelos digitales para construir un mañana más eficiente, sostenible y próspero.
Identifique el mejor software de gestión de rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costes de mantenimiento y construya operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Agilice el mantenimiento, la inspección y la fiabilidad de sus equipos e infraestructuras críticos aprovechando la IA generativa, la analítica avanzada y el Internet de las cosas (IoT).
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Agilice el mantenimiento, la inspección y la fiabilidad de sus equipos e infraestructuras críticos aprovechando la IA generativa, la analítica avanzada y el Internet de las cosas (IoT).