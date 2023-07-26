10 formas en que el sector del petróleo y el gas puede aprovechar la tecnología de gemelos digitales

Los sectores del petróleo y el gas han sido la columna vertebral de la economía mundial durante décadas. Sin embargo, la volatilidad del mercado, las preocupaciones medioambientales y las ineficiencias operativas también han planteado a estos sectores el reto de adaptarse e innovar. El uso de gemelos digitales es una de esas innovaciones.

En la era de la transformación digital, los gemelos digitales están surgiendo como una potente solución a los retos de la producción de energía. La tecnología de gemelos digitales, un avance derivado del Internet de las cosas (IoT) industrial, está remodelando el panorama del petróleo y el gas al ayudar a los proveedores a agilizar la gestión de activos, optimizar el rendimiento y reducir los costes operativos y el tiempo de inactividad no planificado.

¿Qué es un gemelo digital?

Un gemelo digital es una representación virtual dinámica de un objeto o sistema físico que simula su comportamiento en tiempo real. Al integrar datos operativos en tiempo real, información histórica y algoritmos avanzados en un modelo digital integral, un gemelo digital puede predecir el comportamiento futuro, refinar la eficiencia operativa y proporcionar conocimientos sin precedentes sobre el comportamiento de su homólogo en el mundo real.

Diseño 3D de bolas rodando por un circuito

Gemelos digitales en el sector del petróleo y el gas

Los gemelos digitales fueron utilizados por primera vez por la NASA para preparar misiones espaciales, pero sus casos de uso abarcan toda la gama, especialmente para los operadores de petróleo y gas. La tecnología de gemelos digitales facilita lo siguiente:

  1. Mantenimiento predictivo: una de las aplicaciones más beneficiosas de los gemelos digitales en el sector del petróleo y el gas es el mantenimiento predictivo (PdM). En este contexto, un equipo de mantenimiento crearía un gemelo digital de un equipo o maquinaria. El gemelo recopilará continuamente datos del activo y utilizará algoritmos de análisis predictivo y machine learning (ML) para predecir el rendimiento futuro. Al monitorizar constantemente el rendimiento del equipo y compararlo con sus homólogos virtuales, los operadores pueden predecir posibles fallos o averías.
  2. Operaciones eficientes y seguras: la tecnología de gemelos digitales puede mejorar significativamente la eficiencia operativa. Un gemelo digital puede simular varios escenarios operativos, lo que ayuda a los equipos a comprender cómo afectan los diferentes parámetros operativos al rendimiento. A continuación, pueden utilizar la información para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad. Por ejemplo, un gemelo digital de un proceso de extracción de petróleo puede ayudar a los operadores a identificar cuellos de botella y optimizar las tasas de extracción.     
  3. Optimización de activos: los gemelos digitales permiten a los operadores aprovechar al máximo los activos críticos de petróleo y gas. Un gemelo digital de un yacimiento petrolífero puede ayudar a los operadores a comprender mejor el comportamiento del yacimiento y a planificar las estrategias de extracción de forma más eficaz. Este enfoque da como resultado tasas de extracción más altas y una mayor rentabilidad para las empresas.
  4. Seguridad y preparación para emergencias: la seguridad es una preocupación importante en el sector del petróleo y el gas, pero los gemelos digitales pueden mejorarla de innumerables maneras. Los gemelos digitales simularán una serie de escenarios para ayudar a los operadores a optimizar los procedimientos operativos y mitigar los posibles peligros. Por ejemplo, un gemelo digital de un sistema de oleoductos puede ayudar a prever posibles fugas o roturas, lo que permite a los operadores reparar el oleoducto antes de que se produzca una avería peligrosa. Los gemelos digitales también se pueden utilizar para la formación de los empleados, simulando de forma realista situaciones peligrosas en un entorno libre de riesgos para que el personal pueda aprender nuevas habilidades y procedimientos y saber cómo responder a emergencias de seguridad.        
  5. Sostenibilidad: la sector del petróleo y el gas está sometido a una presión cada vez mayor para reducir su impacto medioambiental. Los gemelos digitales son una herramienta inestimable en este esfuerzo. Al simular las operaciones y su impacto medioambiental, las empresas pueden desarrollar estrategias para reducir las emisiones, gestionar los residuos y cumplir la normativa medioambiental. Los gemelos digitales también pueden simular el impacto de nuevas normativas y/o tecnologías, ayudando al sector a seguir adaptándose a medida que la tecnología avanza y prolifera.   
  6. Optimización de las operaciones de perforación: las operaciones de perforación son complejas y costosas. Los gemelos digitales pueden ayudar a agilizar las operaciones simulando varios escenarios de perforación y proporcionando conocimientos sobre las mejores estrategias. Un gemelo digital de una operación de perforación, por ejemplo, puede identificar la velocidad y dirección óptimas de actuación, mejorando la precisión general de la operación.
  7. Gestión de yacimientos: al crear un gemelo digital de un yacimiento petrolífero, los operadores pueden visualizar el comportamiento del yacimiento, optimizar las estrategias de perforación y maximizar la extracción. Esto no solo optimiza las tasas de extracción, sino que también prolonga el ciclo de vida del yacimiento.
  8. Optimización de la cadena de suministro: las cadenas de suministro de petróleo y gas son complejas. Los equipos de mantenimiento pueden utilizar gemelos digitales para simular toda la cadena de suministro, proporcionando una visibilidad en profundidad de las operaciones y la logística e identificando posibles cuellos de botella.
  9. Diseño y pruebas de nuevos sistemas: diseñar y probar nuevos equipos y sistemas puede ser un proceso costoso y laborioso. Con los gemelos digitales, los ingenieros pueden diseñar, probar y perfeccionar nuevos sistemas en un entorno virtual antes de dedicar tiempo y dinero a construirlos. El uso de gemelos digitales de esta manera puede acortar significativamente el ciclo de desarrollo y mejorar el rendimiento del producto final.
  10. Formación y desarrollo de habilidades: los gemelos digitales pueden servir como una herramienta de formación práctica para el personal del sector. Por ejemplo, un gemelo digital de una compleja refinería de petróleo, cuando se integra con la tecnología de realidad virtual, puede proporcionar un entorno realista para que el personal entrene y perfeccione sus habilidades, mejorando los protocolos de seguridad y la calidad general de los productos y procesos.

El futuro de los gemelos digitales en el sector del petróleo y el gas

A medida que el sector siga adoptando la digitalización, se espera que el papel de los gemelos digitales crezca exponencialmente. Y la creciente adopción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning y el IoT no harán sino mejorar aún más las capacidades de los gemelos digitales. Además, con la llegada del cloud computing, que proporciona los beneficios de la tecnología de los gemelos digitales sin la importante inversión inicial en infraestructura de TI, la implementación de gemelos digitales es cada vez más factible para una gama más amplia de empresas.

De cara al futuro, sabemos que los gemelos digitales desempeñarán un papel crucial en la automatización de procesos. La integración de los gemelos digitales con la robótica y los sistemas autónomos, como ejemplo, podría conducir a operaciones de perforación totalmente automatizadas. Del mismo modo, los gemelos digitales podrían permitir el desarrollo de redes inteligentes en las redes de distribución de gas, lo que se traduciría en cadenas de suministro más eficientes y fiables.

A medida que el sector se enfrenta a peticiones cada vez más urgentes de prácticas medioambientales sostenibles, los gemelos digitales también podrían apuntalar la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables. Los gemelos digitales de turbinas eólicas, los paneles solares o las redes enteras de energías renovables tienen el potencial de mejorar el rendimiento general, haciendo que estas fuentes de energía sean más competitivas con los combustibles fósiles.

Y en el ámbito de la exploración, los gemelos digitales pueden revolucionar la forma en que las empresas buscan nuevas reservas de petróleo y gas. Con un gemelo digital del subsuelo de la Tierra, las empresas de petróleo y gas podrían pronosticar con precisión la ubicación de nuevos yacimientos de gas natural y petróleo, reduciendo los costes y riesgos asociados a la exploración. 

Sin embargo, para aprovechar plenamente estas posibilidades, el sector debe superar varias barreras. Las empresas tendrán que invertir en el desarrollo de habilidades digitales para su personal y abordar cuestiones complejas en torno a la propiedad, la privacidad y la seguridad de los datos. También deberán fomentar una cultura de innovación y agilidad, ya que la revolución digital traerá cambios significativos a las formas tradicionales de trabajar.

A pesar de estos retos, los beneficios potenciales de los gemelos digitales son demasiado importantes como para ignorarlos. A medida que el sector del petróleo y el gas avanza hacia la digitalización y la sostenibilidad, los gemelos digitales prometen ser una poderosa herramienta en su arsenal. Al proporcionar una ventana al futuro, pueden ayudar al sector a anticiparse, prepararse y dar forma a los cambios que se avecinan.

Utilice IBM® Maximo Application Suite para gestionar las tecnologías de gemelos digitales

La era de los gemelos digitales en el sector del petróleo y el gas no ha hecho más que empezar. Al proporcionar un enlace en tiempo real entre el mundo físico y el digital, permiten a los operadores comprender, predecir y producir sistemas como nunca antes.

Sin embargo, la gestión de gemelos digitales puede ser un proceso complejo, que requiere soluciones de software avanzadas como IBM Maximo Application Suite. IBM Maximo es una plataforma integrada que ayuda a los proveedores de servicios a optimizar el rendimiento de los activos y agilizar las operaciones diarias. Mediante el uso de una plataforma integrada con IA y basada en la nube, Maximo ofrece capacidades de GMAOEAM y APM que producen análisis de datos avanzados y permiten una toma de decisiones más inteligente y basada en datos en las instalaciones de producción de petróleo y gas.   

A medida que las apasionantes tecnologías digitales siguen evolucionando, los gemelos digitales están llamados a redefinir el futuro del sector. Con IBM Maximo, su empresa puede aprovechar la tecnología de gemelos digitales para construir un mañana más eficiente, sostenible y próspero.
