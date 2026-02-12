¿Qué es la monitorización de DevOps?

La monitorización de DevOps utiliza la telemetría (métricas, registros y rastreos) y los datos de eventos para recopilar feedback que ayude a impulsar la observabilidad full stack, la detección proactiva de problemas y una entrega de software más rápida en los pipelines de DevOps

Las herramientas de monitorización de DevOps proporcionan una visibilidad profunda de todo el proceso de desarrollo de software, desde la codificación y la construcción hasta la implementación y la optimización. Rastrean la salud y el rendimiento de la infraestructura, los componentes de red, las aplicaciones, los pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD), las interfaces de programación de aplicaciones (API) y las dependencias para mejorar los productos de software y la forma en que se entregan.

Aunque la monitorización y la observabilidad (la capacidad de comprender el estado interno de un sistema complejo en función de los resultados externos) suelen considerarse disciplinas distintas, los esfuerzos de monitorización suelen respaldar la observabilidad, especialmente en entornos DevOps. Las prácticas de observabilidad, que pueden incluir la monitorización de DevOps, ayudan a explicar por qué los sistemas se comportan de cierta manera, especialmente en microservicios y arquitecturas nativas de la nube. A menudo, las empresas dependen de plataformas avanzadas de monitorización para lograr la observabilidad, y estas ayudan a guiar sus estrategias de monitorización.

En definitiva, las plataformas avanzadas de monitorización permiten a los equipos DevOps aprovecharse de capacidades de detección y corrección de problemas, para que puedan construir aplicaciones de software optimizadas y altamente escalables y ofrecer una experiencia del cliente sin problemas.