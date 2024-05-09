El gobierno de datos puede ayudar a las organizaciones sanitarias a maximizar la precisión y la seguridad de sus activos de datos. Al mismo tiempo, la implementación de un marco de gobierno de datos plantea algunos retos, como los problemas de calidad de los datos , la seguridad de los silos de datos y los problemas de privacidad.

1. Problemas de calidad de los datos

Las decisiones y resultados empresariales positivos se basan en datos fiables y de alta calidad. Sin embargo, las instalaciones sanitarias siguen enfrentándose a problemas de calidad de los datos a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes empresariales, principalmente debido al gran número de personas que introducen datos y a las situaciones de alta presión en las que suele producirse la entrada de datos.

Un estudio realizado por el Journal of the American Medical Association (JAMA) reveló que se encontraron errores en los registros de una quinta parte de los pacientes con acceso a notas de atención ambulatoria. Entre esos pacientes, el 21 % identificó los errores como críticos, con problemas comunes como errores de diagnóstico, errores en los datos de medicación y conversiones de datos de HCE incompletas o inexactas. Estos errores son cruciales y pueden ocurrir a diario. Para evitar estos errores, es crítico trazar un mapa de los flujos de datos y señalar los problemas de calidad de los datos mediante el análisis de causa raíz, reduciendo así el impacto en los pacientes.

2. Silos de datos

En el sector sanitario, donde se estima que se genera el 30 % del total de datos del mundo, los datos de los pacientes a menudo permanecen desestructurados y dispersos en sistemas dispares. ¿La consecuencia? Una imagen incompleta de la salud del paciente y múltiples fuentes de la verdad le impiden obtener los beneficios de la visibilidad de los datos , como la atención informada al paciente. También surgen problemas de cumplimiento y auditoría debido a estas fuentes de datos dispersas.

La solución radica en la capacidad de visualizar los datos de los pacientes de diferentes fuentes en un solo lugar. Eso es exactamente lo que hace el linaje de datos en toda la empresa. El linaje de datos se extiende por todo su entorno de datos para crear un mapa completo de todos sus flujos de datos y dependencias, eliminando eficazmente los silos de datos.

Sin embargo, no todas las soluciones de linaje de datos pueden visualizar datos de diferentes silos. Algunas plataformas solo le permiten ver los datos almacenados en su catálogo específico. Optar por una solución independiente del catálogo le ayuda a abordar este problema.

3. Problemas de seguridad y cadena de custodia

Las organizaciones sanitarias se encuentran en una posición única, ya que dependen tanto del intercambio de información entre departamentos para facilitar la atención a los pacientes como de una estricta normativa que ayude a garantizar la transmisión segura de los datos.

Como parte del cumplimiento tanto de la HIPAA como del RGPD, las organizaciones sanitarias deben proporcionar a los auditores detalles sobre la cadena de custodia de los registros de los pacientes. Esto incluye información sobre quién accedió a los registros y la hora y el lugar del acceso. Establecer una cadena de custodia para los datos almacenados en un sistema HCE accesible a través de varios dispositivos dentro de una instalación médica puede ser laborioso y llevar mucho tiempo, especialmente cuando se trata de tantos registros que existen en formato papel o que se han introducido o escaneado manualmente.

El linaje de datos reduce significativamente la cantidad de esfuerzo necesario para establecer una cadena de custodia dentro de los sistemas de información sanitaria. Al mapear los flujos de datos, puede rastrear el recorrido de sus datos hacia atrás para ver dónde y cuándo se modificaron en sus sistemas. Combinado con sus esfuerzos de gobierno que establecen el significado, la calidad y la administración de los almacenes de datos en esta cadena de custodia, puede proporcionar la información crucial del pipeline de datos requerida por sus auditores.