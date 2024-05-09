Podría decirse que el sector sanitario se enfrenta a los retos más importantes en lo que respecta al gobierno de datos. Para empezar, las organizaciones sanitarias se encuentran constantemente con grandes (y cada vez mayores) cantidades de datos personales altamente regulados.
El impacto del uso de los datos sanitarios en la vida de las personas es la razón principal por la que el gobierno de datos en la sanidad es tan crucial. En la sanidad, la gestión de la precisión, la calidad y la integridad de los datos es el centro de atención del gobierno de datos. Cuando las organizaciones sanitarias destacan en este aspecto, pueden mejorar la toma de decisiones clínicas, los resultados para los pacientes y la prevención de errores médicos.
A pesar de esto, muchas organizaciones sanitarias se enfrentan a retos. Las organizaciones sanitarias necesitan un marco sólido de gobierno de datos para ayudar a garantizar el cumplimiento de normativas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA) en EE. UU. y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la UE.
¿Cómo puede un proveedor de asistencia sanitaria mejorar su estrategia de gobierno de datos, especialmente teniendo en cuenta el efecto dominó de los pequeños cambios? El linaje de datos puede ser de ayuda. Con él, su equipo establece una sólida estrategia de gobierno de datos, lo que les permite obtener el control total de su pipeline de datos sanitarios.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La necesidad de un marco sólido de gobierno de datos es innegable en cualquier sector altamente regulado, pero el sector sanitario es único porque recopila y procesa cantidades masivas de datos personales para tomar decisiones informadas sobre la atención al paciente. Un dato incorrecto o incompleto puede desencadenar no solo problemas de incumplimiento y auditoría, sino también perjudicar a personas reales. Por ejemplo:
Por el contrario, la confianza en la precisión y coherencia de sus datos puede minimizar el riesgo de resultados adversos para la salud, en lugar de simplemente reaccionar ante ellos o causarlos. Además, el uso de análisis predictivos puede ayudar a identificar tendencias, patrones y posibles riesgos futuros para la salud de sus pacientes.
Cabe señalar que la mayoría de los sistemas de historiales médicos electrónicos (HCE) ofrecen capacidades de análisis predictivo. La precisión de estos análisis está limitada por la precisión de los datos utilizados.
Por lo tanto, es imperativo tener una comprensión integral del entorno de datos y una cadena de custodia clara. La detección de fugas y puntos de presión depende de la implementación de una sólida estrategia de gobierno de datos, con el linaje de datos como componente crítico.
El gobierno de datos puede ayudar a las organizaciones sanitarias a maximizar la precisión y la seguridad de sus activos de datos. Al mismo tiempo, la implementación de un marco de gobierno de datos plantea algunos retos, como los problemas de calidad de los datos , la seguridad de los silos de datos y los problemas de privacidad.
Las decisiones y resultados empresariales positivos se basan en datos fiables y de alta calidad. Sin embargo, las instalaciones sanitarias siguen enfrentándose a problemas de calidad de los datos a pesar de los mejores esfuerzos de los líderes empresariales, principalmente debido al gran número de personas que introducen datos y a las situaciones de alta presión en las que suele producirse la entrada de datos.
Un estudio realizado por el Journal of the American Medical Association (JAMA) reveló que se encontraron errores en los registros de una quinta parte de los pacientes con acceso a notas de atención ambulatoria. Entre esos pacientes, el 21 % identificó los errores como críticos, con problemas comunes como errores de diagnóstico, errores en los datos de medicación y conversiones de datos de HCE incompletas o inexactas. Estos errores son cruciales y pueden ocurrir a diario. Para evitar estos errores, es crítico trazar un mapa de los flujos de datos y señalar los problemas de calidad de los datos mediante el análisis de causa raíz, reduciendo así el impacto en los pacientes.
En el sector sanitario, donde se estima que se genera el 30 % del total de datos del mundo, los datos de los pacientes a menudo permanecen desestructurados y dispersos en sistemas dispares. ¿La consecuencia? Una imagen incompleta de la salud del paciente y múltiples fuentes de la verdad le impiden obtener los beneficios de la visibilidad de los datos , como la atención informada al paciente. También surgen problemas de cumplimiento y auditoría debido a estas fuentes de datos dispersas.
La solución radica en la capacidad de visualizar los datos de los pacientes de diferentes fuentes en un solo lugar. Eso es exactamente lo que hace el linaje de datos en toda la empresa. El linaje de datos se extiende por todo su entorno de datos para crear un mapa completo de todos sus flujos de datos y dependencias, eliminando eficazmente los silos de datos.
Sin embargo, no todas las soluciones de linaje de datos pueden visualizar datos de diferentes silos. Algunas plataformas solo le permiten ver los datos almacenados en su catálogo específico. Optar por una solución independiente del catálogo le ayuda a abordar este problema.
Las organizaciones sanitarias se encuentran en una posición única, ya que dependen tanto del intercambio de información entre departamentos para facilitar la atención a los pacientes como de una estricta normativa que ayude a garantizar la transmisión segura de los datos.
Como parte del cumplimiento tanto de la HIPAA como del RGPD, las organizaciones sanitarias deben proporcionar a los auditores detalles sobre la cadena de custodia de los registros de los pacientes. Esto incluye información sobre quién accedió a los registros y la hora y el lugar del acceso. Establecer una cadena de custodia para los datos almacenados en un sistema HCE accesible a través de varios dispositivos dentro de una instalación médica puede ser laborioso y llevar mucho tiempo, especialmente cuando se trata de tantos registros que existen en formato papel o que se han introducido o escaneado manualmente.
El linaje de datos reduce significativamente la cantidad de esfuerzo necesario para establecer una cadena de custodia dentro de los sistemas de información sanitaria. Al mapear los flujos de datos, puede rastrear el recorrido de sus datos hacia atrás para ver dónde y cuándo se modificaron en sus sistemas. Combinado con sus esfuerzos de gobierno que establecen el significado, la calidad y la administración de los almacenes de datos en esta cadena de custodia, puede proporcionar la información crucial del pipeline de datos requerida por sus auditores.
Con datos de alta calidad, puede proporcionar una atención al paciente bien informada, colaborativa y personalizada. También confía más en los análisis predictivos de su sistema de HCE para predecir el estado de los pacientes, la progresión de la enfermedad, las estancias hospitalarias, los reingresos y mucho más. Todo esto se basa en datos fiables y requiere un linaje de datos para el gobierno.
Si tiene problemas con los silos de datos, la calidad de los mismos o la demostración de la cadena de custodia, es posible que también le resulte difícil establecer y demostrar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la sanidad, como la HIPAA y el RGPD. El linaje de datos puede ayudarle a establecer su cadena de flujo de información y dependencias con los auditores de forma clara y rápida, lo cual es clave para el cumplimiento.
En el sector sanitario, la protección de datos es integral. Cuando el linaje de datos crea un mapa de su entorno de datos, lo hace sin compartir ni procesar ninguna información privada. En su lugar, utiliza metadatos activos. Eso significa que puede crear un marco sólido de gobierno de datos sin sacrificar la privacidad del paciente.
Mapear manualmente los flujos de datos es un proceso que requiere mucho tiempo y recursos, especialmente en el sector sanitario, que es muy complejo. Entre las principales ventajas del linaje de datos automatizado para el gobierno de datos se encuentran su eficiencia operativa y su rentabilidad. Puede ahorrar dinero y tiempo en costes de mano de obra y centrar sus esfuerzos en lo que más importa a su organización.
En el sector sanitario, garantizar el cumplimiento de normativas como la HIPAA y el RGPD es otra pieza importante del gobierno de datos, crucial tanto para proteger la privacidad de los pacientes como para facilitar el intercambio seguro de información, crítico para el más alto nivel de atención al paciente.
Hoy en día, algunas organizaciones sanitarias todavía tienen dificultades para mantener el cumplimiento de la HIPAA y el RGPD. Mientras tanto, el panorama normativo mundial es cada vez más complejo. De hecho, Gartner predice que para finales de 2024, el 75 % del mundo tendrá sus datos protegidos bajo las regulaciones de privacidad modernas. Dado que el sector sanitario genera cada segundo nuevos datos regulados de pacientes, ahora es el momento de poner en marcha una estrategia eficaz de gobierno de datos.
Vale la pena señalar que estas regulaciones no solo se aplican a las organizaciones centradas en la atención al paciente. Casi todas las áreas de la atención sanitaria procesan grandes cantidades de datos protegidos, entre ellos:
Con el linaje de datos, obtiene un mapa detallado de sus flujos de datos que le ayudan a garantizar que está procesando y protegiendo los datos dentro de los estrictos requisitos de marcos normativos como la HIPAA y el RGPD. También puede demostrar más fácilmente la cadena de custodia a los auditores, que necesitarán ver quién ha tenido acceso a sus activos de datos regulados y aplicar controles más estrictos sobre quién tiene acceso.
La complejidad del sector sanitario moderno es innegable, con la aparición de sistemas de HCE, la proliferación de datos sanitarios y un panorama normativo cada vez más complejo que contribuye a esta complejidad.
Para mantenerse al día, las empresas sanitarias de hoy en día necesitan implementar el gobierno de datos. Un marco sólido de gobierno de datos ayuda a garantizar que usted puede verificar que los datos que está recopilando, procesando y utilizando son precisos, coherentes y fiables. Sin él, corre el riesgo de tomar decisiones mal informadas sobre la atención al paciente basadas en datos erróneos o conocimientos predictivos inexactos. Estas decisiones pueden tener consecuencias graves o incluso mortales para los pacientes.
El gobierno de datos también es fundamental a la hora de cumplir con las normativas de privacidad de datos sanitarios, como la HIPAA y el RGPD. Cualquier organización sanitaria que procese datos protegidos debe contar con una estrategia de gobierno de datos para seguir cumpliendo con estas normativas y estar preparada para cualquier nueva regulación que pueda surgir.
A pesar de retos como los problemas de calidad de los datos, los silos de datos, los problemas de seguridad y la demostración de la cadena de custodia, existe una solución: el linaje de datos automatizado. Al utilizar el linaje de datos automatizado, su organización puede superar las barreras comunes del gobierno de datos, mejorar la atención al paciente, mejorar el cumplimiento normativo, aumentar la seguridad de datos y la privacidad y mejorar la eficiencia operativa a la vez que reduce los costes.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.
Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.