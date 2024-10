Ciberrecuperación frente a recuperación ante desastres: ¿cuál es la diferencia?

Las organizaciones que no desarrollan estrategias confiables de recuperación ante desastres y ciberrecuperación se exponen a una amplia gama de amenazas que pueden tener consecuencias devastadoras. Por ejemplo, un estudio reciente de Kyndril (enlace externo a ibm.com) concluyó que los fallos de infraestructura pueden costar a las empresas hasta 100 000 dólares por hora, con fallos de aplicaciones que oscilan entre 500 000 dólares y 1 millón de dólares por hora. Muchas pequeñas y medianas empresas no tienen los recursos para recuperarse de un evento disruptivo que causa daños de esa escala. Según un estudio reciente de Access Corp (enlace externo a ibm.com), el 40 % de las pequeñas empresas no logran reabrir después de un desastre, y entre las que lo hacen, un 25 % adicional fracasa en el próximo año.

Tanto si se enfrentan a un ciberataque malintencionado provocado por un actor malintencionado como a un terremoto o una inundación sin intenciones maliciosas detrás, las empresas deben estar preparadas para una variedad de amenazas complejas. Contar con planes sólidos de recuperación ante desastres ayuda a garantizar a los clientes, empleados, líderes empresariales e inversores que su empresa funciona correctamente y está preparada para lo que sea que enfrente. Estos son algunos de los beneficios de la planificación cibernética y de recuperación ante desastres: