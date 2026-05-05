Automatización de la incorporación de clientes: optimización del proceso de incorporación

Los procesos de incorporación manual requerían un esfuerzo intensivo por parte de los representantes del servicio de atención al cliente. Esto es especialmente cierto en entornos B2B, que pueden incluir largas comprobaciones de cumplimiento, tiempo dedicado a tutoriales o configuración de acceso a sistemas. Las automatizaciones simples, como la automatización robótica de procesos (RPA), ayudaron a mitigar algunas de estas tensiones.

El auge de tecnologías más avanzadas, como la automatización inteligente facilitada por IA y la IA agéntica, ha aumentado la complejidad de las automatizaciones en la incorporación de clientes. Hoy en día, muchas herramientas de automatización se integran en el software de gestión de la relación con el cliente (CRM), y la IA agéntica permite a las empresas descargar procesos complejos con una intervención humana limitada. Las sofisticadas herramientas analíticas ayudan a las organizaciones a aprovechar y procesar los datos de los clientes para optimizar continuamente el ciclo de incorporación y aumentar la fidelización temprana de clientes.

Según una investigación del IBM Institute of Business Value, el 47 % de los ejecutivos del servicio de atención al cliente ya afirman haber automatizado parcialmente sus procesos de incorporación. Parece probable que esta adopción de la automatización en el proceso de incorporación de clientes se acelere.

Recientemente, Gartner previó que los agentes y asistentes con IA estarían entre las soluciones más valiosas para la IA en el servicio de atención al cliente. También señaló que el apoyo a las operaciones automatizadas, incluidas la garantía de calidad y la optimización de las tareas administrativas, parecía ser el que más posibilidades tenía de transformar el sector en los próximos años.