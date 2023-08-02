Cómo la IA conversacional puede transformar el soporte de TI

Mi nombre es Michael y soy estudiante de último año en la Universidad de Nueva York (NYU). Durante mi estancia en la universidad, he tenido numerosos trabajos a tiempo parcial para ayudar a cubrir los costes cada vez mayores de vivir y estudiar en la ciudad de Nueva York. Estos van desde ser editor de video, hacer prácticas en nuevas empresas, ayudar en la investigación de inteligencia artificial y muchos otros períodos intermedios. Pude aprovechar mi pasión por el software y la tecnología para explorar mis intereses en una variedad de campos. Y de estos campos, mi trabajo en un servicio de asistencia de TI era uno de mis favoritos.
Pasé mi segundo y tercer año trabajando en el call center y el servicio de asistencia de TI de la NYU. Mi tarea consistía en mejorar las experiencias digitales de los estudiantes y profesores de la NYU resolviendo los problemas técnicos que encontraban. El soporte de TI puede ser a la vez desafiante y gratificante. Los técnicos de soporte pueden utilizar su experiencia en tecnología para encontrar soluciones creativas a medida que surgen nuevos problemas. Sin embargo, noté dos problemas destacados en el proceso de soporte de TI: la repetitividad y la disponibilidad.
Mi aspecto favorito del centro de contacto de TI fue emplear la resolución creativa de problemas para encontrar nuevas soluciones técnicas. Sin embargo, a través de mi experiencia con la resolución de problemas, descubrí que los usuarios solían compartir problemas muy comunes entre sí. Por esta razón, sus problemas no siempre eran "nuevos". Esto significaba que mi proceso de resolución de problemas era a veces muy uniforme y repetitivo. Esta repetitividad era evidente cuando los usuarios tenían problemas para ver o acceder a ciertos sitios. Estas interacciones con los clientes siguieron una secuencia de mensajes "si-entonces" de probar posibles soluciones hasta llegar a una conclusión.
Una habilidad clave del soporte de TI es tener la capacidad de resolver problemas de forma creativa. Sin embargo, tareas como estas a menudo parecían más algorítmicas o metódicas. Carecían de la capacidad humana natural para inventar una nueva solución y, en su lugar, implementaron un conjunto de instrucciones paso a paso fiables hasta que se encontró una solución. Este tipo de atención al cliente era un proceso que sin duda podía automatizarse.
La falta de automatización también planteó el problema de que la atención al cliente digital estaba limitada a horas específicas. Dado que los estudiantes trabajadores también tenían que rendir cuentas del tiempo que dedicaban a las clases, era difícil contar con una disponibilidad constante para el soporte informático. Lo mismo ocurre en el mundo empresarial, donde muchas empresas solo ofrecen atención al cliente entre las 9:00 y las 17:00 horas. En mi servicio de asistencia técnica, esto solía provocar retrasos en la atención a profesores y alumnos, y el personal del turno de mañana tenía que gestionar una cantidad abrumadora de tickets de la noche anterior. Los trabajadores del servicio de asistencia son humanos y ofrecer asistencia 24x7, parecía poco realista. Así fue hasta que surgió la introducción de los chatbots de IA para empresas en el panorama de TI.
IBM® watsonx Assistant es una solución SaaS holística para crear experiencias conversacionales habilitadas para IA. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para ayudar a la atención al cliente y apoyar a los empleados con los procesos internos. watsonx Assistant es una solución versátil para una amplia gama de servicios y puede ser una herramienta potente en la automatización de TI.
Esta solución de chatbot omnicanal ofrece una atención al cliente en tiempo real, coherente y precisa 24x7. La atención al cliente ya no está limitada a un horario de 9 a 17 horas, y los profesionales de TI ya no están atados a tareas repetitivas o mundanas. Los clientes reciben el mismo servicio fiable que esperarían del soporte de TI tradicional, al tiempo que liberan a los profesionales de TI para aspectos más creativos o valiosos del trabajo.
watsonx Assistant se conecta de manera fluida a las plataformas de datos de los clientes, lo que permite comprender las expectativas de los clientes respaldadas por datos. La integración de estos canales digitales facilita la entrega de experiencias personalizadas del cliente, al mismo tiempo que mantiene la coherencia en la satisfacción del cliente.
watsonx Assistant es una herramienta potente y escalable que revoluciona el servicio de atención al cliente digital, al tiempo que mejora la productividad de los empleados. Por ejemplo, el gigante de la energía verde ENN Group Co. utiliza watsonx Assistant para su equipo de 50 000 empleados para agilizar el proceso de solicitud de servicios de TI. Al utilizar watsonx Assistant, ENN aumenta significativamente la eficiencia de la empresa, al tiempo que mejora sustancialmente las experiencias del cliente. El empleo de chatbots con IA reduce el tiempo de respuesta y agiliza el proceso de asistencia tanto para clientes como para empleados a través de mensajes sin esfuerzo. Al automatizar entre 2000 y 3000 tareas diarias, ENN descubrió un aumento en la productividad de los empleados del 60 %. Este proceso se agiliza mediante la mensajería en tiempo real y la funcionalidad de autoservicio del cliente.
Li Qiang, ejecutivo de plataformas de TI de ENN Group Co. Ltd, afirma: "Nuestra plataforma de automatización de IA proporciona a los empleados habilidades de IA personalizadas, les ayuda a realizar tareas diarias, les libera de tareas diarias repetitivas y da rienda suelta a su creatividad e imaginación". Esta automatización permite a los empleados centrarse en actividades de mayor valor, estimulando el crecimiento y la innovación.
watsonx Assistant es valioso en varios sectores y para empresas pequeñas, medianas y grandes por igual. Su integración en diferentes empresas ha demostrado ser un gran éxito, transformando la experiencia del cliente y agilizando los procesos de soporte de TI. La implementación de watsonx Assistant puede revolucionar el sector de las TI, al tiempo que ofrece potencial de aplicación para muchos otros sectores comerciales.
