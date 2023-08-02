Cómo la IA conversacional puede transformar el soporte de TI

Mi aspecto favorito del centro de contacto de TI fue emplear la resolución creativa de problemas para encontrar nuevas soluciones técnicas. Sin embargo, a través de mi experiencia con la resolución de problemas, descubrí que los usuarios solían compartir problemas muy comunes entre sí. Por esta razón, sus problemas no siempre eran "nuevos". Esto significaba que mi proceso de resolución de problemas era a veces muy uniforme y repetitivo. Esta repetitividad era evidente cuando los usuarios tenían problemas para ver o acceder a ciertos sitios. Estas interacciones con los clientes siguieron una secuencia de mensajes "si-entonces" de probar posibles soluciones hasta llegar a una conclusión.

Una habilidad clave del soporte de TI es tener la capacidad de resolver problemas de forma creativa. Sin embargo, tareas como estas a menudo parecían más algorítmicas o metódicas. Carecían de la capacidad humana natural para inventar una nueva solución y, en su lugar, implementaron un conjunto de instrucciones paso a paso fiables hasta que se encontró una solución. Este tipo de atención al cliente era un proceso que sin duda podía automatizarse.

La falta de automatización también planteó el problema de que la atención al cliente digital estaba limitada a horas específicas. Dado que los estudiantes trabajadores también tenían que rendir cuentas del tiempo que dedicaban a las clases, era difícil contar con una disponibilidad constante para el soporte informático. Lo mismo ocurre en el mundo empresarial, donde muchas empresas solo ofrecen atención al cliente entre las 9:00 y las 17:00 horas. En mi servicio de asistencia técnica, esto solía provocar retrasos en la atención a profesores y alumnos, y el personal del turno de mañana tenía que gestionar una cantidad abrumadora de tickets de la noche anterior. Los trabajadores del servicio de asistencia son humanos y ofrecer asistencia 24x7, parecía poco realista. Así fue hasta que surgió la introducción de los chatbots de IA para empresas en el panorama de TI.