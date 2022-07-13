Etiquetas
Operaciones de negocio

Centro de excelencia en la nube: descripción general y componentes básicos para el éxito

Grupo de empresarios debatiendo en una oficina moderna

Una tendencia popular para acelerar el ritmo de la transformación digital, como la adopción de la nube, es establecer un Centro de Excelencia (CoE) o Centro de Competencia (CoC).

Se trata de una construcción de equipo especializada que puede tener muchos otros nombres, como Oficina de Transformación, Equipo Acelerador, Oficina de Excelencia Tecnológica, etc. y tecnologías innovadoras. A veces, un centro de excelencia se centrará en áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelencia de DevOps) o SAP (Centro de Excelencia de SAP), pero creemos que esta es una visión limitante.

A los efectos de esta entrada de blog, utilizaremos el término Centro de Excelencia (o CoE) y nos centraremos en el alcance holístico de la nube (es decir, personas, procesos y tecnología) para mostrar cómo puede utilizar un enfoque de bloques de construcción para aprovechar este concepto para su organización. Este material se comparte en función de nuestras experiencias globales que ayudan a clientes de todos los sectores a definir, diseñar, lanzar y/u operar estructuras de tipo CoE.

 

¿Qué es un CoE en la nube?

Un centro de excelencia (CoE) es una construcción duradera diseñada para definir, acelerar y escalar el conocimiento y las buenas prácticas en toda una empresa.

Se llame como se llame, un CoE debe tener un alcance holístico y transformador para que se puedan probar y escalar nuevas capacidades. Esto significa no solo escribir sobre tecnología, sino también ayudar a construirla en un enfoque de cocreación y luego capacitar a otros para que sean autosuficientes en nuevas capacidades. Además, tener un alcance holístico elimina los silos artificiales y permite unificar las capacidades y el mantenimiento y la ejecución de hojas de ruta con el máximo impacto.

¿Por qué necesita un CoE?

Para un área transformadora como la nube, un CoE "proporciona a TI una forma de expresar [...] la estrategia en la nube, permite a la empresa elegir las mejores soluciones y [...] recopila y difunde las buenas prácticas de la nube". [1] Esta es una construcción probada y más del 70 % de las empresas tienen un equipo similar dentro de su organización. [2]

Beneficios clave de un CoE en la nube

  • Le ayuda a pasar de equipos fragmentados, procesos incoherentes y una mentalidad de proyecto a un modelo operativo ágil basado en productos con nuevas formas de trabajar.
  • Proporciona un gobierno rígido basado en procesos de TI tradicionales que permite una autonomía seleccionada, lo que permite un tiempo de comercialización más rápido.
  • Le permite mover de prioridades contrapuestas y una superposición de esfuerzo a una hoja de ruta coherente e integrada con priorización basada en métricas para garantizar el valor.
  • Transforma los roles y las luchas tradicionales para mejorar las habilidades de las nuevas tecnologías en un marco con oportunidades de escalar a través de modelos rotativos y métodos de entrenar.

¿Cómo puede empezar?

Para empezar a pensar en un CoE con alcance holístico, debe tener en cuenta algunas áreas:

  • Habilitación de usuarios: empiece por definir nuevos roles contemporáneos en consonancia con las necesidades empresariales y las tendencias aceptadas de los sectores (es decir, la adopción de ingeniería de fiabilidad del sitio). A continuación, redefina los perfiles de funciones y las habilidades asociadas y la habilitación utilizando recorridos de aprendizaje para mejorar las habilidades y/o atraer nuevos talentos.
  • Integración de entrega: Comience rediseñando la gobernanza y los procesos para que las prácticas heredadas no afecten las capacidades nuevas. Esto se puede lograr utilizando el mapeo del flujo de valor para agilizar los viajes de extremo a extremo y creando matrices responsables, responsables, consultadas e informadas (RACI) para mostrar una propiedad clara. Por último, las organizaciones pueden necesitar evaluar cuidadosamente las políticas y procedimientos para tareas comunes para identificar oportunidades para otorgar a los equipos libertad para la toma de decisiones.
  • Nuevas plataformas tecnológicas: comience por establecer o revisar arquitecturas de referencia como base para implementaciones técnicas. Tener un diseño bien pensado y las correspondientes decisiones arquitectónicas por adelantado ayudará a minimizar las sorpresas en el futuro. Una vez que todas las partes interesadas hayan llegado a un acuerdo sobre la arquitectura, utilice la automatización para codificar y digitalizar las arquitecturas para su implementación.

Primeros pasos con un CoE en la nube

Los centros de excelencia (CoE) pueden adoptar muchas formas diferentes, pero pueden no ser apropiados para todas las organizaciones. Para empezar, utilizamos una metodología de descubrimiento y diagnóstico para identificar los Próximos pasos y encontrar a los clientes en el punto en el que se encuentran en su recorrido único.

Aproveche nuestro taller gratuito de medio día de duración para conocer nuestras técnicas de design thinking Garage y aplicarlas a los problemas de su empresa. Y, lo que es más importante, idear cómo IBM puede resolverlos mejor con nuestra tecnología IBM impulsada por la metodología IBM® Garage. Póngase en contacto con nosotros y obtenga más información a través de la página de IBM Cloud Expert Labs.

