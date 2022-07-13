Se trata de una construcción de equipo especializada que puede tener muchos otros nombres, como Oficina de Transformación, Equipo Acelerador, Oficina de Excelencia Tecnológica, etc. y tecnologías innovadoras. A veces, un centro de excelencia se centrará en áreas específicas, como DevOps (Centro de Excelencia de DevOps) o SAP (Centro de Excelencia de SAP), pero creemos que esta es una visión limitante.
A los efectos de esta entrada de blog, utilizaremos el término Centro de Excelencia (o CoE) y nos centraremos en el alcance holístico de la nube (es decir, personas, procesos y tecnología) para mostrar cómo puede utilizar un enfoque de bloques de construcción para aprovechar este concepto para su organización. Este material se comparte en función de nuestras experiencias globales que ayudan a clientes de todos los sectores a definir, diseñar, lanzar y/u operar estructuras de tipo CoE.
Un centro de excelencia (CoE) es una construcción duradera diseñada para definir, acelerar y escalar el conocimiento y las buenas prácticas en toda una empresa.
Se llame como se llame, un CoE debe tener un alcance holístico y transformador para que se puedan probar y escalar nuevas capacidades. Esto significa no solo escribir sobre tecnología, sino también ayudar a construirla en un enfoque de cocreación y luego capacitar a otros para que sean autosuficientes en nuevas capacidades. Además, tener un alcance holístico elimina los silos artificiales y permite unificar las capacidades y el mantenimiento y la ejecución de hojas de ruta con el máximo impacto.
Para un área transformadora como la nube, un CoE "proporciona a TI una forma de expresar [...] la estrategia en la nube, permite a la empresa elegir las mejores soluciones y [...] recopila y difunde las buenas prácticas de la nube". [1] Esta es una construcción probada y más del 70 % de las empresas tienen un equipo similar dentro de su organización. [2]
Para empezar a pensar en un CoE con alcance holístico, debe tener en cuenta algunas áreas:
Los centros de excelencia (CoE) pueden adoptar muchas formas diferentes, pero pueden no ser apropiados para todas las organizaciones. Para empezar, utilizamos una metodología de descubrimiento y diagnóstico para identificar los Próximos pasos y encontrar a los clientes en el punto en el que se encuentran en su recorrido único.
Aproveche nuestro taller gratuito de medio día de duración para conocer nuestras técnicas de design thinking Garage y aplicarlas a los problemas de su empresa. Y, lo que es más importante, idear cómo IBM puede resolverlos mejor con nuestra tecnología IBM impulsada por la metodología IBM® Garage. Póngase en contacto con nosotros y obtenga más información a través de la página de IBM Cloud Expert Labs.
