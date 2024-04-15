Ya no se trata de si la IA transformará las empresas y el personal, sino de cómo lo hará. Un estudio del IBM Institute for Business Value reveló que casi el 60 % de los CEO encuestados cree que la ventaja competitiva dependerá de quién tenga la IA generativa más avanzada.
Con tantos líderes que ahora buscan abrazar la tecnología para la transformación empresarial, algunos se preguntan qué equipo directivo estará en el controlador para orquestar y acelerar ese cambio.
Los directores de Recursos Humanos (CHRO) están perfectamente posicionados para liderar el personal hacia el futuro defendiendo una cultura de crecimiento y aprendizaje, al tiempo que toman la iniciativa tanto en las habilidades de las personas como en las habilidades de IA. Así es como los CHRO pueden aprovechar la oportunidad.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La implementación exitosa de la tecnología depende de tener el modelo operativo adecuado y el talento para administrarla. Los empleados deben comprender cómo utilizar la tecnología y aceptar su adopción. Es esencialmente un viaje de liderazgo y cambio, no un viaje tecnológico.
Las organizaciones intentarán aumentar la perspicacia técnica general de su personal y asegurarse de que tienen una comprensión básica de la IA para que puedan ser tanto pensadores críticos como usuarios de la tecnología. Aquí, los CHRO pueden apoyarse en su experiencia y desempeñar un papel crítico para avanzar: mejorar las habilidades de las personas, crear culturas de mentalidad de crecimiento y aprendizaje e impulsar un cambio organizativo sostenido.
Para que los empleados aprovechen al máximo la IA, deben comprender cómo darle una instrucción, evaluar su output y, a continuación, perfeccionarla y modificarla. Por ejemplo, cuando interactúa con un asistente impulsado por IA generativa, obtendrá respuestas muy diferentes si le pide que "se lo describa a un ejecutivo" en lugar de "que se lo describa a un alumno de quinto grado". Los empleados también necesitan ser formados y capacitados para hacer las preguntas correctas sobre los outputs de la IA y los datos de origen y analizarlos para determinar su precisión, sesgo y más.
Hoy en día, es posible que muchas empresas ya no se centren únicamente en encontrar el talento humano que necesitan para ejecutar su estrategia empresarial. Deberían pensar de forma más amplia sobre cómo desarrollar, adquirir, tomar prestadas o "botar" las habilidades necesarias para el presente y el futuro.
El principal reto del director de recursos humanos es coordinar el nuevo personal compuesto por personas y IA. Los mejores CHRO pueden trabajar en este desafío, utilizando su comprensión integral del personal y cómo diseñar roles y habilidades dentro de un modelo operativo para aprovechar las fortalezas tanto de los humanos como de la IA.
En el pasado, esto implicaba analizar los roles que la empresa necesita para ejecutar su estrategia, desglosar esos roles en sus habilidades y tareas esenciales y desarrollar una estrategia de capacitación y contratación para abordar cualquier brecha. En el futuro, eso significa evaluar las descripciones de los puestos de trabajo, identificar las tareas más adecuadas a la tecnología y las tareas más adecuadas a las personas y rediseñar los roles y el trabajo en sí.
A medida que los principales CHRO colaboran con sus colegas de equipo directivo para redefinir roles y adaptar la ejecución de tareas a través de la IA y la automatización, es probable que estén considerando la hoja de ruta tecnológica para las habilidades. Con una hoja de ruta clara de habilidades establecida, pueden desempeñar un papel clave en la creación de soluciones con IA que se adapten a las necesidades de la empresa.
Los responsables de RR. HH. tienen una amplia experiencia en la formación de buenas prácticas que pueden informar no solo sobre cómo se entrena a las personas para sus habilidades, sino también cómo se entrenan las propias soluciones de IA.
Para entrenar a un asistente de IA generativa para que aprenda la gestión de proyectos, por ejemplo, necesita un conjunto sólido de datos no estructurados sobre el trabajo y las tareas requeridas. Los líderes de RR. HH. suelen conocer los pasos a seguir para obtener y evaluar contenidos para la formación, colaborando con los expertos funcionales en la materia de esa área.
Eso es solo el principio. En el futuro, los líderes empresariales también deben considerar cómo validar, probar y certificar estas habilidades de la IA.
Imagine una solución de IA entrenada para ayudar a los contables con tareas contables clave. ¿Cómo pueden las empresas probar y monitorizar las capacidades de su solución de IA y asegurarse de que su output sea lo suficientemente preciso? Los líderes de RR. HH. tienen la experiencia y el conocimiento de las prácticas líderes en torno a la formación y más que las empresas necesitarán para implementar esta nueva tecnología.
Aunque todavía estamos en las primeras fases de la era de la IA, los principales CHRO tienen el pulso sobre el impacto previsto de estas potentes tecnologías. Aquellos que puedan aprovechar el momento para crear una estrategia de personal y habilidades que aproveche al máximo a los empleados, además de utilizar la IA de forma responsable, estarán preparados para tener éxito.
Escuche a los expertos compartir cómo puede utilizar la IA y los datos de forma ética para que el departamento de RR. HH. sea más eficiente y humano.
Descubra diez formas en las que RR. HH. puede ser un asesor estratégico para desarrollar un modelo centrado en las personas que posicione mejor a la empresa para el futuro.
Descubra cómo los líderes de RR. HH. pueden crear una cultura potenciada por la IA generativa mediante la adopción de la experimentación y la capacitación del personal.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA en el centro para obtener mejores resultados empresariales y liberar todo el potencial de los empleados.
Acelere los procesos de RR. HH. con IBM watsonx Orchestrate y automatice las tareas tediosas.
Agilice los procesos de RR. HH., mejore la toma de decisiones e impulse los resultados empresariales con soluciones de IA generativa.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA como núcleo para ofrecer mejores resultados empresariales y desbloquear el potencial de los empleados y del trabajo.