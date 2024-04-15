A medida que los principales CHRO colaboran con sus colegas de equipo directivo para redefinir roles y adaptar la ejecución de tareas a través de la IA y la automatización, es probable que estén considerando la hoja de ruta tecnológica para las habilidades. Con una hoja de ruta clara de habilidades establecida, pueden desempeñar un papel clave en la creación de soluciones con IA que se adapten a las necesidades de la empresa.

Los responsables de RR. HH. tienen una amplia experiencia en la formación de buenas prácticas que pueden informar no solo sobre cómo se entrena a las personas para sus habilidades, sino también cómo se entrenan las propias soluciones de IA.

Para entrenar a un asistente de IA generativa para que aprenda la gestión de proyectos, por ejemplo, necesita un conjunto sólido de datos no estructurados sobre el trabajo y las tareas requeridas. Los líderes de RR. HH. suelen conocer los pasos a seguir para obtener y evaluar contenidos para la formación, colaborando con los expertos funcionales en la materia de esa área.

Eso es solo el principio. En el futuro, los líderes empresariales también deben considerar cómo validar, probar y certificar estas habilidades de la IA.

Imagine una solución de IA entrenada para ayudar a los contables con tareas contables clave. ¿Cómo pueden las empresas probar y monitorizar las capacidades de su solución de IA y asegurarse de que su output sea lo suficientemente preciso? Los líderes de RR. HH. tienen la experiencia y el conocimiento de las prácticas líderes en torno a la formación y más que las empresas necesitarán para implementar esta nueva tecnología.

Aunque todavía estamos en las primeras fases de la era de la IA, los principales CHRO tienen el pulso sobre el impacto previsto de estas potentes tecnologías. Aquellos que puedan aprovechar el momento para crear una estrategia de personal y habilidades que aproveche al máximo a los empleados, además de utilizar la IA de forma responsable, estarán preparados para tener éxito.