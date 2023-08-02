Tras la pandemia de COVID-19, el cliente de IBM Camping World, un minorista líder de vehículos recreativos a nivel mundial, experimentó un aumento en el volumen del sitio web. Los clientes que inundaban el call center de Camping World a menudo se enfrentaban a largos tiempos de espera o se caían accidentalmente. Además, los visitantes del sitio web no podían ponerse en contacto con los agentes humanos durante las horas libres del call center, lo que dejaba las consultas de los clientes sin respuesta y perdía nuevos clientes potenciales. Con su infraestructura actual, el equipo de ventas de Camping World no tenía visibilidad del número de clientes potenciales cualificados acumulados fuera del horario laboral.

Gracias a watsonx Assistant, Camping World empleó Arvee, un chatbot disponible las 24 horas del día para ayudar a los equipos de ventas y servicio de atención al cliente. Contar con su propia plataforma de chatbot permitió a los agentes activos responder a conversaciones más complejas, mejorando los tiempos de respuesta y la eficiencia de los agentes activos. Con menos contacto humano, los agentes activos pudieron ofrecer interacciones con clientes de mayor calidad. La funcionalidad de Arvee incluye la recopilación de estadísticas de compromiso con el cliente y el seguimiento de los clientes potenciales fuera del horario laboral, lo que amplifica la visibilidad de la que antes carecía el equipo de ventas. Con características adicionales como capacidades de SMS, el bot de mensajería respondía rápidamente a las consultas de los clientes en tiempo real.

Como resultado, el número de conversaciones perdidas ha disminuido, la interacción con el cliente aumentó en un 40 % y la eficiencia general aumentó en un 33 %. La implementación de watsonx Assistant estimula conversaciones valiosas que generan ingresos, lo que contribuye a su éxito a largo plazo.