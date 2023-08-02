En esta era digital y de IA, las expectativas de los clientes han evolucionado. Los clientes esperan cada vez más una gratificación instantánea: respuestas personalizadas y precisas, más rápidas y fáciles que nunca. No quieren rellenar un formulario para solicitar presupuesto, enviar correo electrónico para obtener precios o esperar a recibir respuestas sencillas; quieren respuestas y acciones en tiempo real. Mientras que los agentes activos se han encargado tradicionalmente de las experiencias del cliente, los profesionales del marketing digital se están adaptando a las expectativas actuales de las personas al tiempo que se enfrentan a presupuestos de marketing reducidos. Los equipos de marketing están adoptando la tecnología de IA para impulsar campañas de marketing más potentes.
La inteligencia artificial puede ser una potente herramienta para desarrollar estrategias excepcionales de marketing conversacional. Los chatbots de IA están disponibles para ofrecer atención al cliente 24/7, y son capaces de descubrir información sobre el compromiso y los patrones de compra de sus clientes para impulsar más conversaciones convincentes y ofrecer experiencias digitales más coherentes y personalizadas en sus canales web y de mensajería. Ahora, impulsadas por modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y nuevas capacidades de IA generativa, las soluciones de marketing de chatbot tienen el potencial de revolucionar las experiencias digitales de los usuarios, impulsar nuevos niveles de eficiencia del marketing digital y atraer a más clientes potenciales, lo que genera más oportunidades de ventas.
IBM watsonx Assistant es una plataforma empresarial de IA conversacional diseñada para crear chatbots o agentes virtuales que pueden automatizar los procesos de compra, promover la generación de oportunidades e impulsar el comercio electrónico con soporte personalizado de autoservicio al cliente. Gracias a los LLM y las capacidades de machine learning, watsonx Assistant entiende el lenguaje natural y proporciona a los clientes respuestas y acciones rápidas y precisas a las consultas.
Con IBM watsonx Assistant, los clientes pueden:
Tras la pandemia de COVID-19, el cliente de IBM Camping World, un minorista líder de vehículos recreativos a nivel mundial, experimentó un aumento en el volumen del sitio web. Los clientes que inundaban el call center de Camping World a menudo se enfrentaban a largos tiempos de espera o se caían accidentalmente. Además, los visitantes del sitio web no podían ponerse en contacto con los agentes humanos durante las horas libres del call center, lo que dejaba las consultas de los clientes sin respuesta y perdía nuevos clientes potenciales. Con su infraestructura actual, el equipo de ventas de Camping World no tenía visibilidad del número de clientes potenciales cualificados acumulados fuera del horario laboral.
Gracias a watsonx Assistant, Camping World empleó Arvee, un chatbot disponible las 24 horas del día para ayudar a los equipos de ventas y servicio de atención al cliente. Contar con su propia plataforma de chatbot permitió a los agentes activos responder a conversaciones más complejas, mejorando los tiempos de respuesta y la eficiencia de los agentes activos. Con menos contacto humano, los agentes activos pudieron ofrecer interacciones con clientes de mayor calidad. La funcionalidad de Arvee incluye la recopilación de estadísticas de compromiso con el cliente y el seguimiento de los clientes potenciales fuera del horario laboral, lo que amplifica la visibilidad de la que antes carecía el equipo de ventas. Con características adicionales como capacidades de SMS, el bot de mensajería respondía rápidamente a las consultas de los clientes en tiempo real.
Como resultado, el número de conversaciones perdidas ha disminuido, la interacción con el cliente aumentó en un 40 % y la eficiencia general aumentó en un 33 %. La implementación de watsonx Assistant estimula conversaciones valiosas que generan ingresos, lo que contribuye a su éxito a largo plazo.
Deltic Group, el mayor operador de bares y clubes nocturnos del Reino Unido, confiaba en los canales de las redes sociales para comunicarse con su base de clientes. De los 350 000 mensajes que se reciben anualmente en Facebook Messenger, solo el 10 por ciento se responden adecuadamente. Como la mayoría de las notificaciones llegan por la noche tarde, el equipo de atención al cliente está demasiado ocupado para responder cuando la gente decide a dónde acudir. Otra oportunidad valiosa es convertir las consultas en reservas para fiestas privadas o reservados, donde los invitados están más dispuestos a asistir si ya han pagado y tienden a gastar más. Ese seguimiento instantáneo es la diferencia entre atraer invitados o perderlos frente a otro competidor.
Deltic Group reconoció que cada mensaje representa a un cliente potencial, por lo que complementó a los agentes humanos con tecnología de chatbot para agilizar el recorrido del cliente. A partir de la página de Facebook del club, el asistente virtual, que se ejecuta en watsonx Assistant, personaliza las respuestas en función de la ubicación del cliente y el lugar elegido. Después de que los chatbots ayuden con las preguntas de los clientes, siguen con instrucciones sobre reservas, fiestas y reservados, dirigiendo a los clientes a un agente humano o a un sitio de reservas en línea si deciden comprar. Esta estrategia de marketing de chatbots maximiza la tasa de respuesta en las aplicaciones de mensajería y las tasas de conversión generales.
Cada interacción única entre un cliente y una empresa es esencial para la experiencia del cliente. Introducir la IA conversacional como punto de contacto inicial con los clientes permite responder rápidamente a las preguntas y que los agentes humanos prioricen las conversaciones significativas. Sin tener que escribir una sola línea de código, los equipos de marketing utilizan watsonx Assistant para optimizar su estrategia de marketing digital y lograr una mayor satisfacción del cliente de principio a fin.
