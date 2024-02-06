Efectivo frente a pagos digitales: cómo lograr la inclusión financiera

Uno de los retos más complejos que deben resolver los bancos es hacer que los pagos sean más eficientes. Los titulares de noticias recientes muestran cambios significativos de la identificación física y las formas físicas de pago a las formas digitales en muchas jurisdicciones. Europa anunció recientemente el mandato de que los pagos en tiempo real estén disponibles desde cualquier proveedor que actualmente ofrezca pagos por lotes en euros (como las transferencias de crédito SEPA) a un precio no superior al coste de las transferencias por lotes.
Esto, junto con el aumento del uso de la identidad digital en Europa y muchos otros países, es una buena noticia para los consumidores y las empresas. Estos cambios, junto con otros esfuerzos de modernización de los pagos, pueden eliminar las fricciones en los ecosistemas financieros y en la economía en general. Pero como algunos países se mueven hacia adelante con el avance de las identidades y los pagos digitales, otros países no se dan cuenta del potencial de estas soluciones.
Malasia, junto con muchos países del sudeste asiático, se está moviendo para alinear e integrar sus sistemas de pago digital con otras redes para facilitar los pagos transfronterizos. La red de pagos de Malasia, PayNet, está colaborando con Ant Group (la empresa matriz de Alipay) para permitir a los titulares de billeteras Alipay+ de siete países pagar vía código QR utilizando el sistema DuitNow QR de PayNet. El lanzamiento del servicio significa que si un banco o billetera participa en Alipay+, los clientes pueden realizar pagos en tiempo real simplemente escaneando el código QR utilizando DuitNow en Malasia.
La ventaja transfronteriza de este sistema permite a los clientes de China, la RAE de Hong Kong, Filipinas, Mongolia, la RAE de Macao, Corea del Sur y Tailandia realizar pagos con una única billetera compatible con Alipay. AliPay también introdujo su aplicación de reconocimiento facial "Smile to Pay" en dispositivos móviles en 2017, que permite a los clientes realizar compras posando frente a las máquinas de punto de venta. Mastercard también anunció su piloto de reconocimiento biométrico hace poco menos de dos años. Es probable que esta forma de identidad digital para pagos continúe expandiéndose.
En contraste con los recientes avances en pagos digitales, el Consejo de Washington D.C. prohibió recientemente las empresas sin efectivo. El efectivo como mercancía física es un medio de pago costoso, dados los problemas de seguridad, los riesgos y los costes de gestión para cada parte interesada en la cadena de valor que maneja el efectivo. Aumentar el uso de efectivo no reduce los costes ni las fricciones en la economía.
El razonamiento de la prohibición de D.C. es que muchas personas no tienen una tarjeta bancaria de débito o crédito, por lo que deben usar efectivo para realizar pagos. En Estados Unidos, aproximadamente el 7 % de la población no está bancarizada, según Global Finance. Ese 7 % puede no parecer mucho, pero representa a unos 23 millones de personas que dependen del efectivo u otras formas de pago no bancarias.
La prohibición de D.C. hace que el acceso a los minoristas sea más equitativo para los no bancarizados, pero no aborda la causa raíz de no estar bancarizados en primer lugar. Una explicación es la falta de acceso a documentos de identidad emitidos por el gobierno, por razones como no tener una dirección fija. Una identidad digital que se establece en función de algún atributo de la propia persona, a diferencia del lugar donde vive o si puede conducir, facilita la resolución del problema del acceso económico.
Para un buen caso de éxito, observe lo que ha sucedido en la India desde la introducción de Aadhaar, el sistema de identidad digital establecido por el gobierno federal del país. Como resultado de este sistema, fue posible la inclusión financiera de millones de personas. Las personas podían optar a una cuenta bancaria o una billetera digital con su identidad digital, en la que podían almacenar fondos obtenidos del gobierno u otras fuentes. Aquellos que antes no tenían oportunidad de participar en la economía, excepto a través del efectivo y la generosidad de otros, ahora pueden realizar pagos en un comerciante utilizando el sistema de pagos en tiempo real de la India.
El vínculo entre la identidad digital y la inclusión financiera es claro: con este sistema, la tasa de pobreza de la India se redujo en alrededor de un 10 % o casi 135 millones de personas en 5 años. Además, la economía india se está beneficiando de esta inclusión financiera. El crecimiento del PIB real fue del 6,9 % en el ejercicio 2022-2023 y se espera que sea del 6,3 % en 2023-2024. La reducción en el uso de efectivo es un factor que contribuye. Es lógico que EE. UU. y otros países consideren pasar del efectivo a los pagos digitales para lograr la inclusión financiera y el crecimiento económico.
Existe una oportunidad inmediata de acelerar la adopción de alternativas digitales al efectivo. En combinación con la adopción de la identidad digital, las economías de los países que sigan este camino crecerán y serán más competitivas a nivel mundial que los que no lo hagan. Además, las empresas y los consumidores estarán más satisfechos con la capacidad de hacer negocios a medida que las economías en las que vivimos se vuelvan más eficientes.
