Efectivo frente a pagos digitales: cómo lograr la inclusión financiera

Para un buen caso de éxito, observe lo que ha sucedido en la India desde la introducción de Aadhaar, el sistema de identidad digital establecido por el gobierno federal del país. Como resultado de este sistema, fue posible la inclusión financiera de millones de personas. Las personas podían optar a una cuenta bancaria o una billetera digital con su identidad digital, en la que podían almacenar fondos obtenidos del gobierno u otras fuentes. Aquellos que antes no tenían oportunidad de participar en la economía, excepto a través del efectivo y la generosidad de otros, ahora pueden realizar pagos en un comerciante utilizando el sistema de pagos en tiempo real de la India.

El vínculo entre la identidad digital y la inclusión financiera es claro: con este sistema, la tasa de pobreza de la India se redujo en alrededor de un 10 % o casi 135 millones de personas en 5 años. Además, la economía india se está beneficiando de esta inclusión financiera. El crecimiento del PIB real fue del 6,9 % en el ejercicio 2022-2023 y se espera que sea del 6,3 % en 2023-2024. La reducción en el uso de efectivo es un factor que contribuye. Es lógico que EE. UU. y otros países consideren pasar del efectivo a los pagos digitales para lograr la inclusión financiera y el crecimiento económico.

Existe una oportunidad inmediata de acelerar la adopción de alternativas digitales al efectivo. En combinación con la adopción de la identidad digital, las economías de los países que sigan este camino crecerán y serán más competitivas a nivel mundial que los que no lo hagan. Además, las empresas y los consumidores estarán más satisfechos con la capacidad de hacer negocios a medida que las economías en las que vivimos se vuelvan más eficientes.