Publicado: 18 de abril de 2024
Colaboradores: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
CDP, anteriormente conocido como Carbon Disclosure Project, es una organización internacional sin ánimo de lucro que ofrece un sistema de divulgación del impacto ambiental para uso de los sectores público y privado. CDP promueve la generación de informes medioambientales anuales y la transparencia como crucial para construir una economía sostenible, combatiendo el cambio climático y creando un futuro cero neto.
CDP afirma tener la colección más completa de datos ambientales autoinformados en el mundo. La recopilación de datos del proceso de divulgación de CDP permite a CDP seguir el progreso de las empresas y ciudades en varias cuestiones de sostenibilidad y calcular puntuaciones para cada entidad divulgadora. Las puntuaciones del CDP tienen por objeto ofrecer una visión general del rendimiento medioambiental de una entidad e incentivar la gestión de los impactos ambientales.1
El marco CDP para la generación de informes de información ambiental es uno de los principales marcos para informes ESG y sistemas de divulgación globales. Otros incluyen marcos del Grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima (TCFD), el Protocolo GEI (gases de efecto invernadero), la Iniciativa global de elaboración de informes (GRI) y la iniciativa de objetivos basados en ciencias (SBTi).
Lanzado en Londres en 2000 con el nombre de Carbon Disclosure Project, CDP abogaba inicialmente por la divulgación de las emisiones de gases de efecto invernadero como forma de establecer un intercambio de información entre las empresas y las partes interesadas, como los inversores. Los fundadores esperaban que la puesta a disposición de esos datos ambientales pudiera alentar la acción sobre el cambio climático.
La organización sin fines de lucro emitió su primer cuestionario CDP, en el que pedía a las empresas que revelaran sus emisiones de carbono, en 2003. Una década más tarde, la organización acortó su nombre a CDP para reflejar su alcance más amplio de divulgaciones ambientales y la diversidad de entidades con las que trabaja.
Además de solicitar divulgaciones sobre la huella de carbono, CDP también solicita divulgaciones relacionadas con la deforestación, la seguridad hídrica y el uso de plástico. Su alcance ahora se extiende más allá de las empresas para incluir ciudades, estados y regiones.
En el sitio web de CDP, la organización enumera cuatro cuestiones de sostenibilidad y medioambiente como áreas clave de enfoque para la recopilación de datos.
CDP solicita a las mayores empresas del mundo que faciliten información sobre los riesgos climáticos y las oportunidades de adoptar medidas con bajas emisiones de carbono a través del cuestionario sobre cambio climático de CDP. Los datos de CDP recopilados a través del cuestionario incluyen emisiones de Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 según lo definido por el Protocolo de GEI, así como información sobre gobierno, estrategia comercial, uso de créditos de carbono, fijación interna del precio del carbono (el valor monetario que las empresas asignan a las emisiones de GEI) y más.
CDP solicita que las empresas midan los impactos del agua y los esfuerzos para mejorar la seguridad hídrica. La organización también ayuda a las empresas a identificar asociaciones que puedan ayudar con esto último. Según CDP, al menos 77 mil millones de dólares estaban bajo amenaza por el riesgo de agua en las cadenas de suministro en 2023.2
El CDP considera que la deforestación es uno de los desafíos ambientales más importantes del mundo, ya que afecta a la regulación climática, a los recursos hídricos y a la biodiversidad. A través de su marco, el CDP hace un seguimiento de la prevención de la deforestación en la producción agrícola. La organización también está ampliando su alcance para evitar la destrucción de otros ecosistemas naturales.
CDP promueve la divulgación de las actividades relacionadas con el plástico. Esto proporciona una base para que las empresas creen estrategias para reducir el uso de plástico y la contaminación. Dicha divulgación y las estrategias resultantes también pueden ayudar a las empresas a adelantarse a la evolución de las regulaciones locales y globales que rigen el uso del plástico.
Desde su fundación, CDP amplió su cartera de entidades reveladoras. Además de solicitar información a las empresas, pide información a los gobiernos y organizaciones del sector público, incluidas las administraciones municipales, estatales y regionales, y a las autoridades públicas. En 2023, casi 25 000 organizaciones participaron en la divulgación de datos de CDP, incluidas más de 23 200 empresas (por valor de dos tercios de la capitalización bursátil mundial) y más de 1100 ciudades, estados y regiones.
Las empresas también pueden trabajar con CDP para obtener información sobre el impacto ambiental de los miembros de sus cadenas de suministro, mientras que los inversores pueden utilizar los datos de CDP para fundamentar la toma de decisiones y la gestión de riesgos. Más de 700 instituciones financieras con más de 67 billones de dólares en activos y más de 300 compradores principales con más de 6,4 billones de dólares en información de solicitud de gasto de adquisición a través de CDP.
Las puntuaciones del CDP son métricas que pretenden mostrar a las organizaciones y sus partes interesadas su posición en cuanto a la lucha contra el cambio climático, la deforestación y la seguridad del agua mediante la divulgación. La divulgación en años consecutivos puede ayudar a las empresas a hacer un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo.
CDP utiliza una metodología de puntuación alineada con la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Las empresas y ciudades reciben puntuaciones de "D-" a "A", mientras que las empresas a las que se pide que revelen información pero no lo hacen reciben calificaciones de "F". Las entidades que obtienen la calificación "A" están a la cabeza en cuanto a divulgación de información sobre el impacto medioambiental y gestión medioambiental. En 2023, más de 400 empresas y 120 ciudades de todo el mundo recibieron puntuaciones “A” de CDP y fueron incluidas en la “Lista A” anual de CDP.
CDP trabaja con organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro para promover políticas que se alineen con los objetivos de CDP. Entre los socios de la organización figuran el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Alianza de Marrakech para la Acción Climática Mundial de las Naciones Unidas, la Plataforma de Partes Interesadas "Contaminación Cero" de la Comisión Europea, Water Europe y la Alianza para la Acción Climática de Brasil.
