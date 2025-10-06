Lanzado en Londres en 2000 con el nombre de Carbon Disclosure Project, CDP abogaba inicialmente por la divulgación de las emisiones de gases de efecto invernadero como forma de establecer un intercambio de información entre las empresas y las partes interesadas, como los inversores. Los fundadores esperaban que la puesta a disposición de esos datos ambientales pudiera alentar la acción sobre el cambio climático.

La organización sin fines de lucro emitió su primer cuestionario CDP, en el que pedía a las empresas que revelaran sus emisiones de carbono, en 2003. Una década más tarde, la organización acortó su nombre a CDP para reflejar su alcance más amplio de divulgaciones ambientales y la diversidad de entidades con las que trabaja.

Además de solicitar divulgaciones sobre la huella de carbono, CDP también solicita divulgaciones relacionadas con la deforestación, la seguridad hídrica y el uso de plástico. Su alcance ahora se extiende más allá de las empresas para incluir ciudades, estados y regiones.