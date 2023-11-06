La monitorización de la actividad empresarial (BAM) es el seguimiento en tiempo real de los procesos, operaciones y actividades empresariales. BAM ofrece información sobre el rendimiento empresarial, lo que permite a las organizaciones solucionar problemas rápidamente y adaptarse a las necesidades de los usuarios empresariales.
A través de la observabilidad y una comprensión integral de las operaciones empresariales clave, las empresas pueden optimizar el rendimiento empresarial aprovechando los datos para tomar decisiones de negocio fundamentadas. La supervisión de la actividad empresarial prioriza el análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI) y acuerdos de nivel de servicio (SLA) para ayudar a los equipos a obtener información procesable de sus datos.
BAM puede utilizarse para recopilar datos relacionados con las operaciones de la empresa y trazar una imagen dinámica de cómo pueden mejorarse las funciones empresariales para mitigar riesgos, aumentar la rentabilidad y mejorar la experiencia del usuario. La monitorización de la actividad empresarial ayuda a conectar los departamentos empresariales y de TI al alinear a los equipos en torno a los objetivos empresariales y proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento empresarial.
Las herramientas de monitorización brindan a los equipos una comprensión más completa de las operaciones empresariales y una visión del rendimiento en tiempo real, lo que les permite mejorar de forma proactiva las funciones empresariales en lugar de limitarse a reaccionar ante los problemas. Para ello, los líderes empresariales pueden monitorizar los datos históricos mediante software de inteligencia empresarial (BI) y mejorar los flujos de trabajo con herramientas de gestión de procesos empresariales (BPM).
La Guía empresarial sobre la IA y la automatización de la TI ofrece un análisis detallado de la automatización de la TI con IA, que incluye por qué y cómo usarla, los problemas que bloquean sus esfuerzos y cómo empezar.
Para comprender claramente las operaciones empresariales, se deben establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) para monitorizar el rendimiento. Los KPI varían en función del producto o servicio en cuestión y de los objetivos y funciones de la organización, pero pueden incluir métricas como el uso de aplicaciones, los errores de ejecución, el tiempo de inactividad no planificado, el retorno de la inversión (ROI) o los totales de ventas.
La creación de indicadores clave de rendimiento (KPI) valiosos significa que los responsables de las empresas deben considerar y definir cuidadosamente las expectativas de rendimiento en los acuerdos de nivel de servicio (SLA), que detallan los servicios que los usuarios empresariales esperan recibir de un proveedor de servicios. Los SLA deben establecer claramente las condiciones de servicio que puede esperar el usuario y explicar cómo se mide y se comunica a todas las partes el rendimiento del servicio o del producto.
Estos estándares deben discutirse, desarrollarse y establecerse en cooperación con todas las partes interesadas. Cuanto mejor entienda una organización cómo debería funcionar o cómo se requiere que funcione bajo un SLA, con mayor precisión podrá medir los niveles de rendimiento y obtener información valiosa.
Una vez que se establecen las métricas, los sistemas BAM ayudan en el proceso de agregación de datos, es decir, la recopilación y el resumen de datos de varias aplicaciones empresariales. Las soluciones de supervisión de actividades empresariales proporcionan paneles de control con visualizaciones claras de datos clave y hacen que sean accesibles para todos los miembros del equipo.
Los equipos también pueden establecer factores desencadenantes dentro de los sistemas BAM con los que ejecutar automáticamente determinadas acciones o recopilar más datos cuando se cumplan (o no se cumplan) determinadas métricas. Por ejemplo, los equipos pueden utilizar la automatización dentro de una plataforma de monitorización de la actividad empresarial para establecer una alerta basada en transacciones con tarjeta de crédito superiores a la media durante un periodo de tiempo determinado. Si se activa esta alerta, el sistema puede pausar automáticamente los pagos hasta que se investigue aún más el volumen aumentado.
La metodología de seguimiento de la actividad empresarial se centra en el uso del análisis para reducir el tiempo entre la recopilación de datos y la toma de decisiones. Para ello, los líderes empresariales aprovechan las herramientas de business intelligence (BI) y metodologías de gestión de procesos empresariales (BPM).
La inteligencia empresarial, o business intelligence (BI), la gestión de procesos empresariales (BPM) y la monitorización de actividades empresariales (BAM) se solapan en varias funciones, y sus metodologías generales pueden utilizarse de forma complementaria para ayudar a mejorar los procesos empresariales.
La inteligencia empresarial hace referencia a una serie de tecnologías y estrategias que permiten a los analistas empresariales acceder de forma simplificada a datos procedentes de múltiples fuentes. Los siguientes tipos de datos ayudan a comprender mejor el funcionamiento de la empresa.
La gestión de procesos empresariales permite a los líderes empresariales hacer un seguimiento del trabajo de BI y analizar las grandes cantidades de datos recopilados de estas diferentes fuentes, con el fin de crear modelos y estrategias de optimizar procesos de negocio específicos. Por ejemplo, una organización puede analizar los datos del usuario para identificar las preguntas más frecuentes. A continuación, los equipos pueden entrenar a los chatbots para que respondan a estas consultas comunes, liberando tiempo adicional para los empleados del servicio de atención al cliente.
La monitorización de la actividad empresarial aprovecha tanto la recopilación y visualización de datos del BI como la fuerza analítica del BPM para crear un enfoque holístico de todas las actividades empresariales. Mientras que el BPM se centra en mejorar los procesos empresariales individuales, BAM tiene en cuenta todos los procesos, así como la forma en que los diferentes procesos se afectan entre sí entre sí. Las herramientas BAM también pueden utilizar los datos para predecir problemas futuros y solucionarlos en tiempo real.
Juntos, estos enfoques pueden ayudar a las organizaciones a desarrollar estrategias integrales para mejorar las funciones empresariales.
El uso de herramientas de monitorización de la actividad empresarial permite a los analistas de negocios identificar áreas para la mejora de los procesos comerciales. BAM puede ayudar a una organización:
La monitorización de la actividad empresarial con IBM Instana Observability amplía la observabilidad a los procesos comerciales para proporcionar contexto empresarial en tiempo real para TI.
IBM Instana democratiza la observabilidad al proporcionar una solución que todos pueden utilizar para obtener los datos que desean en el contexto que necesitan. Diseñada específicamente para aplicaciones nativas de la nube pero independientes de la tecnología, la plataforma proporciona datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de 1 segundo y trazas de extremo a extremo) con el contexto de las dependencias lógicas y físicas entre dispositivos móviles, web, aplicaciones e infraestructura.
La plataforma de optimización de costes de nube híbrida IBM Turbonomic le permite automatizar continuamente acciones críticas en tiempo real que ofrecen de forma proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila.
IBM Instana proporciona observabilidad en tiempo real que todos pueden utilizar. Proporciona un tiempo de obtención de valor rápido a la vez que verifica que su estrategia de observabilidad pueda seguir el ritmo de la complejidad dinámica de los entornos actuales y futuros. Desde dispositivos móviles hasta mainframe, Instana es compatible con más de 250 tecnologías y sigue creciendo.