Para comprender claramente las operaciones empresariales, se deben establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) para monitorizar el rendimiento. Los KPI varían en función del producto o servicio en cuestión y de los objetivos y funciones de la organización, pero pueden incluir métricas como el uso de aplicaciones, los errores de ejecución, el tiempo de inactividad no planificado, el retorno de la inversión (ROI) o los totales de ventas.

La creación de indicadores clave de rendimiento (KPI) valiosos significa que los responsables de las empresas deben considerar y definir cuidadosamente las expectativas de rendimiento en los acuerdos de nivel de servicio (SLA), que detallan los servicios que los usuarios empresariales esperan recibir de un proveedor de servicios. Los SLA deben establecer claramente las condiciones de servicio que puede esperar el usuario y explicar cómo se mide y se comunica a todas las partes el rendimiento del servicio o del producto.

Estos estándares deben discutirse, desarrollarse y establecerse en cooperación con todas las partes interesadas. Cuanto mejor entienda una organización cómo debería funcionar o cómo se requiere que funcione bajo un SLA, con mayor precisión podrá medir los niveles de rendimiento y obtener información valiosa.

Una vez que se establecen las métricas, los sistemas BAM ayudan en el proceso de agregación de datos, es decir, la recopilación y el resumen de datos de varias aplicaciones empresariales. Las soluciones de supervisión de actividades empresariales proporcionan paneles de control con visualizaciones claras de datos clave y hacen que sean accesibles para todos los miembros del equipo.



Los equipos también pueden establecer factores desencadenantes dentro de los sistemas BAM con los que ejecutar automáticamente determinadas acciones o recopilar más datos cuando se cumplan (o no se cumplan) determinadas métricas. Por ejemplo, los equipos pueden utilizar la automatización dentro de una plataforma de monitorización de la actividad empresarial para establecer una alerta basada en transacciones con tarjeta de crédito superiores a la media durante un periodo de tiempo determinado. Si se activa esta alerta, el sistema puede pausar automáticamente los pagos hasta que se investigue aún más el volumen aumentado.

La metodología de seguimiento de la actividad empresarial se centra en el uso del análisis para reducir el tiempo entre la recopilación de datos y la toma de decisiones. Para ello, los líderes empresariales aprovechan las herramientas de business intelligence (BI) y metodologías de gestión de procesos empresariales (BPM).