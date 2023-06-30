Creación de cadenas de suministro sanitarias resilientes

Paso 1: Mejorar la visibilidad y la proactividad

Los sistemas hospitalarios trabajan con múltiples equipos, tecnologías y procesos fragmentados para gestionar las operaciones diarias, lo que conduce a una falta generalizada de visibilidad de los datos. Los gastos de suministros aumentan debido al exceso de pedidos, el desperdicio y los pedidos de emergencia. Los procedimientos sanitarios pueden retrasarse debido a la falta de suministros. Los profesionales sanitarios necesitan tener una mayor visibilidad del inventario que tienen disponible, dónde se encuentra (o en tránsito) y aprovechar la inteligencia artificial (IA) no solo para predecir las interrupciones de la cadena de suministro, sino también para sugerir cómo minimizar los problemas.

​Paso 2: Consolidar y colaborar para optimizar las opciones de cumplimiento

Los profesionales de la salud luchan por consolidar los pedidos omnicanal bajo una visión única de la verdad para la oferta, la demanda y el inventario entre los departamentos farmacéuticos internos y sus proveedores​. Combinar datos de departamentos aislados o de diferentes instalaciones es uno de los primeros pasos, y el más esencial, para crear una estrategia de cadena de suministro bien informada. De este modo, se optimiza el poder de compra y se optimiza la gestión de inventario.

Una vez que los sistemas hospitalarios dispongan de visibilidad en tiempo real del inventario, orquestación de pedidos y colaboración con los proveedores, podrán permitir una mayor satisfacción del cliente con opciones como la compra online con almacenar para recogida. ​

Paso 3: Aumentar la trazabilidad

A lo largo de la cadena de suministro, los datos que se pueden ejecutar en tiempo real suelen no estar disponibles, faltan o están en silos. Desde la necesidad de identificar la contaminación de productos de alto valor sensibles a la temperatura (por ejemplo, los biológicos) con visibilidad paso a paso de los datos de los sensores de la cadena de frío desde la producción hasta la entrega, hasta los productos de alta calidad elaborados con los ingredientes correctos,​la visibilidad, la velocidad y la coordinación de la cadena de suministro son críticos para la entrega de productos seguros y eficaces. Al construir una red sólida basada en blockchain, con visibilidad, trazabilidad y procedencia robustas, los profesionales del sector sanitario estarán preparados para afrontar estos desafíos regulatorios y de fraude en una compleja cadena de suministro global. ​