Creación de cadenas de suministro sanitarias resilientes

En la cadena de suministro sanitario, hay tres retos principales a los que se enfrentan las farmacias, los hospitales, las empresas farmacéuticas y los pacientes: escasez y retrasos; falta de opciones de cumplimiento convenientes y rentables; y el aumento de la falsificación y los cambios normativos, junto con la necesidad persistente de mejorar la gestión de la cadena de frío de los medicamentos. Estas dificultades son incómodas, afectan negativamente a la calidad de atención que reciben los pacientes y aumentan los niveles de estrés del personal. ¿Cómo pueden los profesionales de la cadena de suministro sanitario clasificar estas preocupaciones? Construyendo cadenas de suministro resiliente .
Según una encuesta de sectores, el 78 % de los encuestados siguen utilizando procesos manuales de la cadena de suministro. Varios estudios demuestran que las enfermeras de las unidades de hospitalización médico-quirúrgicas suelen dedicar hasta dos horas de su turno a tareas relacionadas con los suministros. En 2022, el sector farmacéutico registró la mayor cantidad de unidades retiradas que en los últimos seis años, con 567,3 millones, un aumento del 114 % con respecto a los 264,6 millones de unidades retiradas en 2021.
Aunque es esencial garantizar que el personal se sienta bien equipado para trabajar de manera eficiente, especialmente teniendo en cuenta la escasez de mano de obra continua y generalizada en el sector sanitario, se prevé que los gastos en suministros médicos superen los costes laborales. En cuanto a las implicaciones de los medicamentos que podrían contener ingredientes contaminados o que se hayan mantenido a temperaturas inconsistentes, los resultados podrían ser nefastos.
Estos problemas de la cadena de suministro del sector sanitario son igual de urgentes y cada uno requiere atención inmediata. La buena noticia es que es posible aliviar estos peligrosos puntos de dolor mediante el desarrollo de la resiliencia de la cadena de suministro sanitaria.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los sistemas hospitalarios trabajan con múltiples equipos, tecnologías y procesos fragmentados para gestionar las operaciones diarias, lo que conduce a una falta generalizada de visibilidad de los datos. Los gastos de suministros aumentan debido al exceso de pedidos, el desperdicio y los pedidos de emergencia. Los procedimientos sanitarios pueden retrasarse debido a la falta de suministros. Los profesionales sanitarios necesitan tener una mayor visibilidad del inventario que tienen disponible, dónde se encuentra (o en tránsito) y aprovechar la inteligencia artificial (IA) no solo para predecir las interrupciones de la cadena de suministro, sino también para sugerir cómo minimizar los problemas.
Los profesionales de la salud luchan por consolidar los pedidos omnicanal bajo una visión única de la verdad para la oferta, la demanda y el inventario entre los departamentos farmacéuticos internos y sus proveedores. Combinar datos de departamentos aislados o de diferentes instalaciones es uno de los primeros pasos, y el más esencial, para crear una estrategia de cadena de suministro bien informada. De este modo, se optimiza el poder de compra y se optimiza la gestión de inventario.
Una vez que los sistemas hospitalarios dispongan de visibilidad en tiempo real del inventario, orquestación de pedidos y colaboración con los proveedores, podrán permitir una mayor satisfacción del cliente con opciones como la compra online con almacenar para recogida.
A lo largo de la cadena de suministro, los datos que se pueden ejecutar en tiempo real suelen no estar disponibles, faltan o están en silos. Desde la necesidad de identificar la contaminación de productos de alto valor sensibles a la temperatura (por ejemplo, los biológicos) con visibilidad paso a paso de los datos de los sensores de la cadena de frío desde la producción hasta la entrega, hasta los productos de alta calidad elaborados con los ingredientes correctos,la visibilidad, la velocidad y la coordinación de la cadena de suministro son críticos para la entrega de productos seguros y eficaces. Al construir una red sólida basada en blockchain, con visibilidad, trazabilidad y procedencia robustas, los profesionales del sector sanitario estarán preparados para afrontar estos desafíos regulatorios y de fraude en una compleja cadena de suministro global.
Nuestra experiencia en sanidad y ciencias de la vida, nuestro enfoque integral, desde la estrategia hasta la implementación, y nuestra práctica dedicada a la sostenibilidad, garantizan que su cadena de suministro pueda adaptarse a los retos actuales y prepararse para las oportunidades futuras. Esta experiencia te apoya en la minimización de riesgos, la reducción de costes y la mejora continua tanto en el rendimiento ambiental como social.
IBM Sterling OMS, que ha obtenido múltiples premios al liderazgo del mercado según reconoce G2 (enlace externo a ibm.com), es una solución de vanguardia que proporciona visibilidad de inventario en tiempo real, orquestación de pedidos y colaboración con los proveedores, a la vez que está impregnada de inteligencia artificial, lo que la convierte en la opción ideal para cualquier empresa que busque una solución OMS fiable, escalable y flexible.
IBM Consulting es líder mundial en consultoría de cadena de suministro para la sanidad y las ciencias de la vida, con un ecosistema global de asociaciones, acceso exclusivo a la tecnología propia de IBM, investigación y Expert Labs.
IBM Consulting ayuda a las principales empresas mundiales de sanidad y ciencias de la vida, como Merk, a diseñar y construir cadenas de suministro inteligentes, resilientes y sostenibles que proporcionen transparencia y conocimiento para acelerar la innovación de productos, mantener la confianza y centrarse en el paciente.
Conozca algunos conocimientos y acciones específicas que los CEO pueden utilizar para acelerar y ampliar de forma responsable la adopción de la IA generativa en toda la empresa.
Vea cómo hacer que los datos de los pacientes se puedan compartir y estén seguros requiere replantearse los sistemas sanitarios.
Descubra por qué UHCW NHS Trust se une a IBM Consulting y a Celonis SE, Business Partner de IBM, para utilizar la tecnología watsonx.ai de IBM para ayudar a impulsar una atención al paciente más eficiente.
Transforme la asistencia sanitaria con las soluciones avanzadas de IBM, plataformas seguras y una sólida automatización impulsada por IA.
IBM ofrece servicios de consultoría sanitaria para ayudar a sus clientes a abordar los retos y mejorar los resultados de los pacientes.
Los chatbots para el sector sanitario inteligentes creados con IBM watsonx Assistant proporcionan respuestas coherentes a las preguntas de los pacientes y mejoran su experiencia.
Transforme la asistencia sanitaria con las soluciones avanzadas de IBM, plataformas seguras y una sólida automatización impulsada por IA.