¿Qué es un sistema de gestión energética de edificios (BEMS)?

Un BEMS comienza con la incorporación de un sistema de gestión de edificios (BMS), que utiliza un sistema de control basado en ordenador para rastrear los equipos eléctricos, mecánicos y de seguridad de los edificios comerciales. Todas estas funciones de monitorización (como la climatización, la iluminación y los equipos de seguridad) pasan a un panel de control, donde los usuarios pueden seguirlas todas de un vistazo. El uso de sistemas de control promueve la reducción del consumo de energía, mientras que los paneles de control ayudan a aumentar la eficiencia operativa.

Aunque el BMS puede hacer muchas cosas mecánicamente, tiene sus límites. Por ejemplo, el BMS no está realmente diseñado para el pensamiento de alto nivel. Para ello se necesita un BEMS, que toma toda la información recopilada y aplica algoritmos complejos para analizar los datos de los servicios públicos y los sensores y extrapolar formas de reducir los costes energéticos.

Un BEMS también aprovecha el poder del software de gestión energética (EMS), que mantiene un control constante del consumo energético mediante la monitorización en tiempo real de actividades intensivas en energía. Un EMS apoya la evaluación comparativa del rendimiento de las instalaciones y el establecimiento de estándares de rendimiento básicos. También agiliza el seguimiento de los informes medioambientales, sociales y de gobierno (ESG).

De esta manera, los sistemas empresariales de gestión de la energía actúan como guardianes. Mediante la automatización y la monitorización constante de las fuentes de energía, están listos para alertar a los gestores de las instalaciones cuando un BEMS comienza a detectar comportamientos anómalos dentro de los patrones de consumo de energía. Mediante la aplicación de diagnósticos a los datos energéticos, el BEMS puede localizar ineficiencias y eliminar el despilfarro de energía. Desde un punto de vista operativo, el uso de datos en tiempo real ayuda a fomentar la toma de decisiones más informadas.