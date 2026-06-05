¿Qué es un sistema de gestión energética de edificios (BEMS)?

Un sistema de gestión energética de edificios (BEMS) es una tecnología que monitoriza y optimiza el rendimiento y ayuda a reducir el consumo de energía.
Mediante el uso combinado de sensores, contadores inteligentes y automatización, la red BEMS de una empresa genera ahorros energéticos y beneficios añadidos. El BEMS es un sistema informático que monitoriza y controla los equipos mecánicos y eléctricos de un edificio, como la climatización, la iluminación, la energía, los sistemas contra incendios y la seguridad.
En concreto, un BEMS realiza las siguientes funciones básicas:
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Al implementar un sistema de gestión energética de edificios (BEMS), los sensores y contadores de todo un edificio introducen datos en una plataforma de software central. Los responsables de instalaciones pueden establecer normas, horarios y umbrales; el sistema entonces opera el equipo automáticamente o alerta al personal cuando algo se sale de los parámetros normales.
En profundidad, un BEMS ejecuta su trabajo a través de cuatro pasos:
Estos pasos se realizan de forma silenciosa y automática. De repente, la oficina, en la que empezaba a hacer un poco de corriente, ahora está uno o dos grados más caliente, y ningún empleado ha tenido que mover un dedo para ajustar el termostato.
Pero, ¿cómo se comunican entre sí estos diversos sistemas de equipos, todos fabricados por diferentes fabricantes? Ahí es donde entra en juego la BACnet (red de automatización y control de edificios). BACnet es un estándar global de comunicaciones de datos para redes de automatización y control de edificios. Sirve como un protocolo de lenguaje común en la funcionalidad de BEMS, permitiendo que diferentes marcas y tipos de maquinaria "hablen" entre sí.
Los beneficios que una empresa puede obtener mediante el uso de un BEMS pueden ser bastante lucrativos, en términos de dinero, cumplimiento del gobierno y prestigio adicional de la empresa:
Aunque las empresas que adaptan BEMS tienen mucho que ganar, el proceso también implica algunas inversiones considerables y más de unos pocos obstáculos que superar:
Un BEMS comienza con la incorporación de un sistema de gestión de edificios (BMS), que utiliza un sistema de control basado en ordenador para rastrear los equipos eléctricos, mecánicos y de seguridad de los edificios comerciales. Todas estas funciones de monitorización (como la climatización, la iluminación y los equipos de seguridad) pasan a un panel de control, donde los usuarios pueden seguirlas todas de un vistazo. El uso de sistemas de control promueve la reducción del consumo de energía, mientras que los paneles de control ayudan a aumentar la eficiencia operativa.
Aunque el BMS puede hacer muchas cosas mecánicamente, tiene sus límites. Por ejemplo, el BMS no está realmente diseñado para el pensamiento de alto nivel. Para ello se necesita un BEMS, que toma toda la información recopilada y aplica algoritmos complejos para analizar los datos de los servicios públicos y los sensores y extrapolar formas de reducir los costes energéticos.
Un BEMS también aprovecha el poder del software de gestión energética (EMS), que mantiene un control constante del consumo energético mediante la monitorización en tiempo real de actividades intensivas en energía. Un EMS apoya la evaluación comparativa del rendimiento de las instalaciones y el establecimiento de estándares de rendimiento básicos. También agiliza el seguimiento de los informes medioambientales, sociales y de gobierno (ESG).
De esta manera, los sistemas empresariales de gestión de la energía actúan como guardianes. Mediante la automatización y la monitorización constante de las fuentes de energía, están listos para alertar a los gestores de las instalaciones cuando un BEMS comienza a detectar comportamientos anómalos dentro de los patrones de consumo de energía. Mediante la aplicación de diagnósticos a los datos energéticos, el BEMS puede localizar ineficiencias y eliminar el despilfarro de energía. Desde un punto de vista operativo, el uso de datos en tiempo real ayuda a fomentar la toma de decisiones más informadas.
Un edificio de oficinas medio en EE. UU. consume alrededor de 22,5 kWh de electricidad por pie cuadrado al año. Aquí se presentan las distintas formas en que un edificio de oficinas típico utiliza la energía, que se pueden desglosar en cinco operaciones generales del edificio:
Las empresas y partes interesadas con visión de futuro que quieren reducir su huella de carbono y llevar sus esfuerzos de conservación de energía al siguiente nivel están aprovechando actualmente las oportunidades que ofrece la energía renovable.
Muchas empresas optimizan esas oportunidades diseñando y construyendo edificios inteligentes que se benefician de los principios de sostenibilidad. Por otra parte, las oficinas ya existentes pueden equiparse con sistemas de captación de energía renovable, como paneles solares. La energía que generan esos paneles se puede canalizar de manera eficiente al almacenamiento de baterías, que se puede aprovechar y utilizar durante períodos posteriores para reemplazar las costosas horas de red.
Las empresas que desean aprender cómo utilizan la energía ahora y cómo pueden abordar el uso de la energía de manera más estratégica en el futuro tienen herramientas a su disposición precisamente para ese propósito. Una de ellas se llama Constellation Business Utility Estimation Guide, mientras que otra, Energy Elephant Energy Budgeting Resource, ayuda a las empresas a mejorar el rendimiento de sus edificios, establecer objetivos de sostenibilidad alcanzables y crear sistemas que muestren una escalabilidad óptima a medida que su negocio perdura y prospera.
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