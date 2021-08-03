El Acuerdo de París establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso limitando el calentamiento global a muy por debajo de 2 °C (3,6 °F) y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C (2,5 °F). También tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a los impactos del cambio climático y apoyarlos en sus esfuerzos.
Cada vez más organizaciones son más conscientes de las estrategias empresariales sostenibles y alinean sus diversas unidades de negocio hacia el objetivo anterior. IBM ha declarado durante más de una década que el cambio climático es una preocupación grave que justifica una acción significativa a nivel mundial.
Actualmente, las empresas compran certificados de energía renovable (CER) que representan 1 MWh de electricidad sin carbono generada por otra entidad. El vendedor de CER podría estar fuera de la región o el país de origen de la empresa. A continuación, las empresas utilizan los CER para compensar su huella de carbono y cumplir la normativa sobre emisiones de carbono y las normas ecológicas. En el caso del comercio internacional (desagregado), a pesar de que la compensación de carbono permite a las empresas cumplir con sus obligaciones, los CER no garantizan que toda la energía consumida provenga de fuentes de energía renovable.
Las empresas están centrando sus esfuerzos en utilizar la tecnología para abordar este problema. Están buscando soluciones más novedosas para capturar, analizar y reportar información sobre los objetivos de sostenibilidad ambiental (ESG) y reducir su impacto en el medio ambiente. Una red blockchain descentralizada e inmutable, que aprovecha las características mejoradas de la tecnología de libro mayor distribuido (DLT), puede aumentar considerablemente la adopción de certificados energéticos y garantizar que el consumo coincida estrechamente con la generación.
Las organizaciones se ven impulsadas hacia iniciativas ESG por diferentes motivos. La generación de energía renovable on-premises da como resultado ahorro de costes. Existe un interés y un enfoque considerables por parte de los accionistas y empleados para que las organizaciones reduzcan la huella de carbono general, monitoricen e informen de los avances en materia de ESG. Los datos de la encuesta de IDC a compradores globales de tecnología muestran que la mayoría (69 %) de ellos está de acuerdo o muy de acuerdo en que su estrategia de infraestructura digital ya es un facilitador importante de sus esfuerzos de sostenibilidad.
La desregulación de los mercados energéticos en muchos países fomenta una mayor participación de mercado para los proveedores de energía del sector privado. La participación de entidades más pequeñas que los tradicionales monopolios gubernamentales o semigubernamentales da lugar a una oportunidad para el intercambio entre iguales (P2P) (o con el apoyo de intermediarios) de diferentes cantidades de energía y granularidad de los certificados energéticos. Por ejemplo, los certificados energéticos pueden negociarse en unidades de tiempo de programa (UTP) más pequeñas, como en el caso de los certificados horarios, cada vez más en cadencia con la compensación y la liquidación. En una línea similar, el proceso de contabilidad del carbono, actualmente engorroso, se simplifica con un importante ahorro de costes, a medida que se introducen la medición inteligente y las automatizaciones.
Las leyes de emisiones cada vez más estrictas y los ambiciosos objetivos de descarbonización han impulsado planes para desarrollar hidrógeno azul a escala comercial, derivado del gas natural y la captura y almacenamiento de carbono (CAC) e hidrógeno verde, producido a partir de procesos de electrólisis basados en energías renovables. Esto ha llevado a un aumento en los anuncios de proyectos de hidrógeno que trabajan en conjunto con los sectores del gas y las energías renovables. La generación de energía utilizando hidrógeno y otras fuentes mixtas tiene asociadas algunas emisiones de CO2 y debe reflejarse en los certificados.
Una mezcla de recomendaciones sobre normalización de protocolos interoperables de organizaciones con y sin ánimo de lucro han estado disponibles en el mercado, buscando que los primeros en adoptarlas y los colaboradores las sigan y/o contribuyan a ellas. La amplia variedad de implementaciones para tokenizar certificados energéticos, junto con el hecho de que a menudo se encuentran en una etapa inicial, exigen definir estándares de los sectores hacia la interoperabilidad entre redes en diferentes regiones geográficas de todo el mundo.
El enorme potencial de democratizar el proceso de compra de energía no pasa desapercibido para los actores de nicho de mercado. Mientras tanto, la adopción de blockchain es cada vez más frecuente. Sus características sin precedentes establecen la confianza en un entorno transparente, descentralizado, inmutable y verificable retrospectivamente, lo que es bien percibido por las comunidades del sector energético. Una tendencia del mercado digna de mención muestra que los ecosistemas autofinanciados están aprovechando las soluciones basadas en Ethereum (ERC-20) introduciendo una doble capa de tokenización. El objetivo de las plataformas públicas de admitir dos capas de tokenización es proporcionar a los usuarios finales acceso para utilizar su plataforma y contribuir a los ingresos corporativos y crear tokens intercambiables que encapsulen certificados de energía.
Para crear un ecosistema financieramente sostenible, se siguen enfoques de prueba de participación para incentivar a los primeros en adoptar una plataforma. Por ejemplo, Restart Energy Democracy (RED), una empresa independiente de suministro de electricidad y gas de la UE, lanzó una plataforma de suministro de energía descentralizada para recompensar con certificados de energía verde a los consumidores de energía renovable. Permiten el comercio directo entre consumidores y proveedores, a la vez que se reducen los costes de transacción. La estrategia de RED para ir al mercado se basa en dos niveles de franquicia, el más alto de los cuales exige la propiedad de un número mínimo de tokens.
Power Ledger está desarrollando un sistema similar. Con sus propios algoritmos únicos de emparejamiento comercial, prosumidores y consumidores pueden realizar transacciones de la energía disponible de forma equitativa, sin favorecer a ninguno de los participantes. Otras características de esta plataforma incluyen la vinculación de tokens a una unidad monetaria local y la agregación de contadores individuales en una sola transacción. El grupo comercial puede ser configurado tanto por su host de aplicación como por Power Ledger. WePower también ofrece una solución alternativa para el intercambio de certificados energéticos a través de su token nativo WPR y subastas. WePower lanzó un producto financiero derivado, llamado Contract for Difference, para mitigar el riesgo en los acuerdos corporativos de compra de energía (PPA).
Dado que las organizaciones ya se han comprometido a contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), existe la necesidad de una solución elegante que les permita calcular la huella de carbono y les ayude a elaborar sus informes ESG. El mercado fraccional, creado por iniciativas empresariales, es muy confuso y puede llevar a una adopción lenta.
Para revolucionar el actual comercio de certificados energéticos, caro y engorroso, estamos trabajando en una solución (enerT) para tokenizar los certificados energéticos utilizando Hyperledger Fabric y Tokens-SDK. La tokenización de certificados energéticos en una plataforma DLT puede ofrecer una solución inteligente con respecto a la certificación energética de divulgación completa. Además de la cantidad de energía generada por fuentes mixtas, los tokens creados en la red también podrían almacenar otras características útiles, como las emisiones de CO2 en la cadena de suministro de energía.
Un mercado de energía tokenizado ofrecería una amplia gama de certificados de confianza en términos de tipos y origen de energía. Dicha red permitiría a los proveedores y consumidores negociar certificados energéticos de manera eficiente y económica. Una unidad de certificación tokenizada sería como lo que hizo el contenedor para el sector del transporte.
Nuestra solución enerT se está desarrollando como una solución ecológica en una tecnología privada y basada en permisos para eliminar el consumo de energía de sus operaciones de red. El protocolo de consenso energéticamente eficiente de Hyperledger Fabric se basa en RAFT, un enfoque líder-seguidor. Este factor hace que las operaciones de red consuman una energía limitada, en comparación con los algoritmos de minería con acertijos matemáticos (como la prueba de trabajo), que se utilizan a menudo en varias redes públicas.
