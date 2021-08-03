Las organizaciones se ven impulsadas hacia iniciativas ESG por diferentes motivos. La generación de energía renovable on-premises da como resultado ahorro de costes. Existe un interés y un enfoque considerables por parte de los accionistas y empleados para que las organizaciones reduzcan la huella de carbono general, monitoricen e informen de los avances en materia de ESG. Los datos de la encuesta de IDC a compradores globales de tecnología muestran que la mayoría (69 %) de ellos está de acuerdo o muy de acuerdo en que su estrategia de infraestructura digital ya es un facilitador importante de sus esfuerzos de sostenibilidad.

La desregulación de los mercados energéticos en muchos países fomenta una mayor participación de mercado para los proveedores de energía del sector privado. La participación de entidades más pequeñas que los tradicionales monopolios gubernamentales o semigubernamentales da lugar a una oportunidad para el intercambio entre iguales (P2P) (o con el apoyo de intermediarios) de diferentes cantidades de energía y granularidad de los certificados energéticos. Por ejemplo, los certificados energéticos pueden negociarse en unidades de tiempo de programa (UTP) más pequeñas, como en el caso de los certificados horarios, cada vez más en cadencia con la compensación y la liquidación. En una línea similar, el proceso de contabilidad del carbono, actualmente engorroso, se simplifica con un importante ahorro de costes, a medida que se introducen la medición inteligente y las automatizaciones.

Las leyes de emisiones cada vez más estrictas y los ambiciosos objetivos de descarbonización han impulsado planes para desarrollar hidrógeno azul a escala comercial, derivado del gas natural y la captura y almacenamiento de carbono (CAC) e hidrógeno verde, producido a partir de procesos de electrólisis basados en energías renovables. Esto ha llevado a un aumento en los anuncios de proyectos de hidrógeno que trabajan en conjunto con los sectores del gas y las energías renovables. La generación de energía utilizando hidrógeno y otras fuentes mixtas tiene asociadas algunas emisiones de CO 2 y debe reflejarse en los certificados.

Una mezcla de recomendaciones sobre normalización de protocolos interoperables de organizaciones con y sin ánimo de lucro han estado disponibles en el mercado, buscando que los primeros en adoptarlas y los colaboradores las sigan y/o contribuyan a ellas. La amplia variedad de implementaciones para tokenizar certificados energéticos, junto con el hecho de que a menudo se encuentran en una etapa inicial, exigen definir estándares de los sectores hacia la interoperabilidad entre redes en diferentes regiones geográficas de todo el mundo.