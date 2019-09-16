Blockchain es un libro de contabilidad compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. Al disponer de una única versión pública de los registros, la confianza necesaria entre comprador y vendedor disminuye, ya que el vendedor puede demostrar inmediatamente su propiedad y el comprador puede comprobar inmediatamente sus fondos disponibles. De hecho, con la utilización de contratos inteligentes en una blockchain, Mark Zilbert, vicepresidente ejecutivo de Brown Harris Stevens Miami, dice que las transacciones inmuebles podrían ser tan fáciles como las compras en línea, lo que permitiría completar contratos inmobiliarios, depósitos en garantía y registros de propiedad y distribuir dinero sin compañías de títulos ni abogados.

Incluso más allá de la compra y venta individual de propiedades, Blockchain ofrece la capacidad de cambiar la forma en que las personas invierten en inmuebles. Al tokenizar una propiedad en una cadena de bloques, un desarrollador elimina la necesidad de financiación bancaria tradicional y se libera de las restricciones tradicionales de los plazos de venta de las propiedades de inversión. Por parte del comprador, ampliar o reducir una posición es tan fácil como encontrar un comprador o un vendedor para Compartir la propiedad. La tokenización de propiedades de lujo incluso ha atraído a algunos de los principales brókers de Nueva York hacia la tecnología Blockchain.

Ryan Serhant, autor del bestseller "Sell It Like Serhant" y estrella de Million Dollar Listing New York de Bravo, dijo a Forbes: "El mercado en Nueva York siempre es fuerte, pero puede llevar algún tiempo vender al precio correcto en un nuevo edificio de construcción. Con la tokenización de Blockchain, podemos eliminar la presión ingobernable de la financiación bancaria tradicional, que es mucho más saludable para el proyecto y para todas las partes interesadas. “La tokenización está allanando el camino para una nueva vanguardia en el desarrollo inmobiliario”.