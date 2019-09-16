A nivel mundial, los bienes inmuebles se han valorado recientemente en más de 280 billones de dólares, una clase de activos más valiosa que todas las acciones, participaciones y deuda titulizada del mundo juntas y representa la mayor reserva de riqueza con tres veces y media el PIB mundial total. En Estados Unidos, el primer registro de venta de una casa se registró en 1890, pero no fue hasta la década de 1910 cuando los agentes comenzaron a actuar como intermediarios para compradores y vendedores utilizando recorridos, home staging y letreros de jardín para comercializar una casa.
Estos agentes proporcionaron, y siguen proporcionando, un recurso valioso: ¡la confianza! Cuando pasa por el proceso de venta o compra de una vivienda con un agente experimentado, puede confiar en su conocimiento no solo de las leyes y normativas locales, sino también de su garantía de que el vendedor realmente es el propietario de la vivienda y que el comprador tiene los fondos para pagarla. Si bien las tácticas de marketing utilizadas en la década de 1910 siguen siendo sólidas hoy en día, los procesos de compra o venta de bienes inmuebles están a punto de cambiar drásticamente con la tecnología blockchain.
Blockchain es un libro de contabilidad compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red empresarial. Al disponer de una única versión pública de los registros, la confianza necesaria entre comprador y vendedor disminuye, ya que el vendedor puede demostrar inmediatamente su propiedad y el comprador puede comprobar inmediatamente sus fondos disponibles. De hecho, con la utilización de contratos inteligentes en una blockchain, Mark Zilbert, vicepresidente ejecutivo de Brown Harris Stevens Miami, dice que las transacciones inmuebles podrían ser tan fáciles como las compras en línea, lo que permitiría completar contratos inmobiliarios, depósitos en garantía y registros de propiedad y distribuir dinero sin compañías de títulos ni abogados.
Incluso más allá de la compra y venta individual de propiedades, Blockchain ofrece la capacidad de cambiar la forma en que las personas invierten en inmuebles. Al tokenizar una propiedad en una cadena de bloques, un desarrollador elimina la necesidad de financiación bancaria tradicional y se libera de las restricciones tradicionales de los plazos de venta de las propiedades de inversión. Por parte del comprador, ampliar o reducir una posición es tan fácil como encontrar un comprador o un vendedor para Compartir la propiedad. La tokenización de propiedades de lujo incluso ha atraído a algunos de los principales brókers de Nueva York hacia la tecnología Blockchain.
Ryan Serhant, autor del bestseller "Sell It Like Serhant" y estrella de Million Dollar Listing New York de Bravo, dijo a Forbes: "El mercado en Nueva York siempre es fuerte, pero puede llevar algún tiempo vender al precio correcto en un nuevo edificio de construcción. Con la tokenización de Blockchain, podemos eliminar la presión ingobernable de la financiación bancaria tradicional, que es mucho más saludable para el proyecto y para todas las partes interesadas. “La tokenización está allanando el camino para una nueva vanguardia en el desarrollo inmobiliario”.
Aunque el sector inmobiliario se ha centrado en Blockchain para el mantenimiento de registros, los contratos inteligentes representan un futuro en el que comprar y vender bienes inmuebles es tan fácil como comprar en línea. Los contratos inteligentes son líneas de código que se almacenan en una Blockchain y se ejecutan automáticamente cuando se cumplen los términos y condiciones predeterminados. En el nivel más básico, son programas que se ejecutan tal como los han creado las personas que los desarrollaron. En lugar del complicado proceso actual, en el que cada parte implicada aumenta el precio de una propiedad gracias a su comisión, se podría garantizar la confianza entre los participantes mediante una única versión de la verdad.
Con su identidad almacenada en una cadena de bloques, los prestamistas hipotecarios pueden tomar rápidamente una decisión sobre el crédito. Después, se podría emitir un contrato inteligente entre el banco, el agente y el prestamista hipotecario para que, una vez que los fondos hayan sido liberados al agente, el prestamista hipotecario mantenga la propiedad y se inicie el pago según los términos acordados. La transferencia de propiedad podría ser automática, ya que la transacción queda registrada en una cadena de bloques (Blockchain) y se comparte entre los participantes, que pueden comprobar el proceso en cualquier momento.
Los tokens son una forma digital de almacenar valor. En el sector inmobiliario, la tokenización se produce cuando un interés de propiedad tiene lugar a través de un token y puede representarse por muchas cosas, como la propiedad de un activo, la participación en la propiedad de un activo, parte de la deuda garantizada por la propiedad, flujo de caja de la propiedad y otros. Aunque es similar a un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), los inmuebles tokenizados difieren en que los activos son mucho más flexibles y tienen menos comisiones por parte de los intermediarios.
Los principales beneficios de tokenizar los bienes inmuebles, así como todos los activos ilíquidos, son: liquidez adicional, menores barreras a la inversión, valores y valores programables e inmutabilidad. Grandes marcas como el St. Regis Aspen Resort en Colorado ya comenzaron a aprovechar los tokens de seguridad cuando recaudaron 18 millones de dólares a través de su “Aspen Coin” a través de Indiegogo.
La confianza es una parte importante del negocio inmobiliario y Blockchain tiene la capacidad de permitir no solo la confianza, sino la coopetición entre agencias opacas. Aunque la mayoría del sector inmobiliario se ha centrado en Blockchain para llevar registros, algunos actores vanguardistas han sido rápidos en ver las ventajas que pueden ofrecer tanto los contratos inteligentes como la tokenización. Estos jugadores estarán bien situados para ayudar a sus clientes a aprovechar las posibles oportunidades futuras que ofrece la tecnología Blockchain.
Aunque Blockchain tiene el potencial de alterar la industria, ya sea un acuerdo de 18 millones de dólares en Aspen o un contrato inteligente que haga que comprar una casa sea tan fácil como comprar pasta de dientes, los profesionales inmobiliarios seguirán prosperando. Como dice Mark Zilbert: “El asesoramiento, el conocimiento y el acompañamiento de los profesionales de los inmuebles siempre serán una parte importante del proceso de compra o venta”.