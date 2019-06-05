Uso de blockchain como dispositivo de gestión de proyectos

El beneficio más obvio de blockchain es la capacidad de mantener un registro inmutable de eventos utilizando la tecnología de contabilidad distribuida (DLT).

En los flujos de trabajo de gestión de proyectos del mañana, su equipo podría confiar en DLT para una serie de funciones críticas, como mantener una fuente fiable inalterable.

En un libro mayor distribuido, cada nodo o ordenador alojará los datos del proyecto de forma independiente. Cada nodo también actualizará esos datos. En otras palabras, ninguna parte de este sistema puede alterar o cambiar estos datos y, a su vez, todo el equipo del proyecto hará referencia a una única fuente fiable.

Esto será útil a la hora de investigar discrepancias y disputas, especialmente con una parte interesada externa al proyecto, como un cliente o un subcontratista. Por ejemplo, si había programado que su contratista de construcción enviara personas en una fecha determinada y envía a su gente demasiado tarde o demasiado temprano, todos pueden verificar en el libro mayor si el subcontratista cometió un error o no.

Internamente, también puede confiar en los datos del libro mayor al analizar las operaciones empresariales para ver cuánto tiempo se dedica a las tareas, identificar oportunidades de eficiencia y otros beneficios.

Sí, usted puede hacer lo mismo hoy con una suite centralizada de gestión de proyectos alojada en la nube. Pero existe la posibilidad de perder algunos de esos datos debido al tiempo de inactividad del host de la nube o a alteraciones.

Con DLT, puede confiar en que el conjunto de datos de su equipo está completo y sin alteraciones. A este respecto, también obtiene redundancia de datos gracias a la disponibilidad de varios nodos — en caso de que su nodo esté temporalmente inactivo como resultado de la transición de su software y datos.