Uso de blockchain como dispositivo de gestión de proyectos

Habiendo adquirido importancia a través de las criptomonedas, blockchain está a punto de revolucionar desde sectores tan tradicionales como el inmobiliario hasta emergentes como el de los viajes compartidos.
Una pieza importante de cada posible historia de disrupción es cómo la tecnología blockchain podría alterar los flujos de trabajo y procesos existentes, como la gestión de proyectos.
Sí, sigue siendo teórico, pero los criptoempresarios ya están trabajando en formas de posicionar el libro mayor inmutable como un componente clave de los futuros flujos de trabajo de gestión de proyectos. En esta publicación, analizamos cómo blockchain transformará el espacio de gestión de proyectos.
El beneficio más obvio de blockchain es la capacidad de mantener un registro inmutable de eventos utilizando la tecnología de contabilidad distribuida (DLT).
En los flujos de trabajo de gestión de proyectos del mañana, su equipo podría confiar en DLT para una serie de funciones críticas, como mantener una fuente fiable inalterable.
En un libro mayor distribuido, cada nodo o ordenador alojará los datos del proyecto de forma independiente. Cada nodo también actualizará esos datos. En otras palabras, ninguna parte de este sistema puede alterar o cambiar estos datos y, a su vez, todo el equipo del proyecto hará referencia a una única fuente fiable.
Esto será útil a la hora de investigar discrepancias y disputas, especialmente con una parte interesada externa al proyecto, como un cliente o un subcontratista. Por ejemplo, si había programado que su contratista de construcción enviara personas en una fecha determinada y envía a su gente demasiado tarde o demasiado temprano, todos pueden verificar en el libro mayor si el subcontratista cometió un error o no.
Internamente, también puede confiar en los datos del libro mayor al analizar las operaciones empresariales para ver cuánto tiempo se dedica a las tareas, identificar oportunidades de eficiencia y otros beneficios.
Sí, usted puede hacer lo mismo hoy con una suite centralizada de gestión de proyectos alojada en la nube. Pero existe la posibilidad de perder algunos de esos datos debido al tiempo de inactividad del host de la nube o a alteraciones.
Con DLT, puede confiar en que el conjunto de datos de su equipo está completo y sin alteraciones. A este respecto, también obtiene redundancia de datos gracias a la disponibilidad de varios nodos — en caso de que su nodo esté temporalmente inactivo como resultado de la transición de su software y datos.
Un contrato inteligente es básicamente un código que se ejecuta sobre un blockchain. Contiene reglas específicas que ambas partes de ese contrato deben aceptar. Una vez que se cumplan esas condiciones, el contrato inteligente se ejecutará o implementará automáticamente.
En flujos de trabajo de gestión de proyectos complejos, podría utilizar contratos inteligentes como medio para gestionar tareas interdependientes.
Por ejemplo, en el sector de la construcción está creciendo el uso de construcción, información y modelado (BIM). La idea básica de BIM es facilitar la colaboración entre las diferentes partes interesadas en el proyecto de construcción, como la empresa de arquitectura, los ingenieros civiles, los proveedores y otros.
Imaginemos un proyecto de construcción de edificios en el que participan el proveedor del hormigón, el equipo de construcción y el propietario del proyecto de construcción. El propietario del proyecto podría establecer contratos inteligentes que solo notifiquen al equipo de construcción que venga en la fecha programada, después de que el hormigón se entregue en el sitio.
Si no se entrega el hormigón, el subcontratista del equipo de construcción no tendría que comprometerse con esa fecha programada. Esto podría evitar el riesgo de mano de obra ociosa y, a su vez, ayudar a controlar el presupuesto del proyecto. Del mismo modo, el subcontratista del equipo de construcción podría enviar libremente a su personal a otro proyecto en lugar del proyecto original sin tener que notificar al propietario del proyecto — pueden sinplemente consultar la información que se muestra en el software BIM.
Del mismo modo, podría tener contratos inteligentes para liberar solo pedidos específicos a los proveedores — por ejemplo, la cantidad y el grado de acero que necesita — solo cuando el ingeniero civil dé luz verde al diseño. Si el ingeniero detecta un conflicto, no se notificará a los proveedores hasta que los diseñadores resuelvan el conflicto.
Pero si se hace esto, los proveedores solo recibirán pedidos basados en el diseño actualizado, lo que ahorrará al propietario del proyecto los sobrecostes resultantes de materiales incompatibles. Esto también se puede aplicar a la aviación, la fabricación de automóviles, la fabricación de productos electrónicos y otros tipos de proyectos.
Un conjunto BIM basado en blockchain también proporcionaría a cada parte interesada una fuente inmutable de metadatos del proyecto. Pueden utilizar esos metadatos como prueba para arbitraje, disputas y razones de normativa, así como para fines de acreditación, como los estándares de construcción LEED y WELL .
El potencial está ahí, pero implementar blockchain en la gestión de proyectos será un desafío.
Por ejemplo, el libro mayor de blockchain se basa en sus nodos, pero si los nodos se ven inundados con demasiados datos, pueden volverse demasiado lentos. En proyectos con cantidades significativas de metadatos, como la construcción, escalar DLT podría ser un desafío. Del mismo modo, la incorporación de blockchain también puede requerir un replanteamiento exhaustivo de cómo los gestores de proyectos y las empresas abordan los procesos.