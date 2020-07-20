Muchos profesionales del sector, y especialmente los artistas, están de acuerdo en que el sistema actual de distribución de derechos de autor es anticuado, poco fiable y no da prioridad al artista. Se calcula que hay unos 250 millones de dólares en concepto de derechos de autor ganados pero no distribuidos a sus legítimos beneficiarios. Estos fondos no asignados pueden deberse a discrepancias en los contratos, a un registro inadecuado o a una mala gestión de los datos.

Antes de la era de la distribución digital, los derechos de autor mecánicos, que se pagan cada vez que se reproduce una canción, se basaban en unidades físicas vendidas, como discos o CD. En la actualidad, las plataformas de streaming pagan una tarifa fija por reproducción, que va desde los 0,00069 USD por reproducción en YouTube hasta los 0,004 USD por reproducción en Spotify. Una canción en Spotify necesita unas 230 reproducciones para ganar un dólar. Una vez que se dividen las ganancias, los artistas reciben una pequeña parte de los derechos de autor totales.

Sin un registro exacto de los colaboradores de una canción, no se pueden pagar los derechos de autor. Puede llevar años recibir el pago, si es que se recibe. “Basta con que no se acredite a un compositor”, afirma un representante de NONRESIDENT, un sello discográfico y plataforma de distribución para artistas de la diáspora con sede en Nueva York. “Los pagos de derechos de autor suelen retrasarse entre tres y seis meses. ¿Qué ocurre si una canción triunfa y cuando llegan las estadísticas no se ha acreditado a todo el mundo? En ese momento, cambiar los metadatos es un engorro y a menudo se esconde bajo la alfombra. Cuanto menor es el papel que uno desempeña en un proyecto, menos prioridad se le da”. Esto es especialmente un problema para los artistas emergentes, que pueden no estar equipados para resolver estas cuestiones a tiempo.