Imagínese esto: una única plataforma en la que puede buscar una canción y descubrir un registro de todos y cada uno de los intérpretes que han tocado esa canción desde su creación hasta su entrega. Cada compositor, productor, ingeniero de sonido y todos los demás. Imagine un modelo transparente de reparto de ingresos que pague a los artistas su parte justa de derechos de autor de inmediato. Imagine un mundo de mayor confianza y responsabilidad entre los artistas y las grandes corporaciones mediáticas.
Aunque todo esto suena muy bien, todavía no hemos llegado a ese punto. Para que los artistas y las empresas de medios cosechen estos beneficios, todos los actores de la cadena de valor de la música digital deben participar para crear una red escalable. La blockchain puede acercarnos a hacer realidad esta plataforma ideal.
Muchos profesionales del sector, y especialmente los artistas, están de acuerdo en que el sistema actual de distribución de derechos de autor es anticuado, poco fiable y no da prioridad al artista. Se calcula que hay unos 250 millones de dólares en concepto de derechos de autor ganados pero no distribuidos a sus legítimos beneficiarios. Estos fondos no asignados pueden deberse a discrepancias en los contratos, a un registro inadecuado o a una mala gestión de los datos.
Antes de la era de la distribución digital, los derechos de autor mecánicos, que se pagan cada vez que se reproduce una canción, se basaban en unidades físicas vendidas, como discos o CD. En la actualidad, las plataformas de streaming pagan una tarifa fija por reproducción, que va desde los 0,00069 USD por reproducción en YouTube hasta los 0,004 USD por reproducción en Spotify. Una canción en Spotify necesita unas 230 reproducciones para ganar un dólar. Una vez que se dividen las ganancias, los artistas reciben una pequeña parte de los derechos de autor totales.
Sin un registro exacto de los colaboradores de una canción, no se pueden pagar los derechos de autor. Puede llevar años recibir el pago, si es que se recibe. “Basta con que no se acredite a un compositor”, afirma un representante de NONRESIDENT, un sello discográfico y plataforma de distribución para artistas de la diáspora con sede en Nueva York. “Los pagos de derechos de autor suelen retrasarse entre tres y seis meses. ¿Qué ocurre si una canción triunfa y cuando llegan las estadísticas no se ha acreditado a todo el mundo? En ese momento, cambiar los metadatos es un engorro y a menudo se esconde bajo la alfombra. Cuanto menor es el papel que uno desempeña en un proyecto, menos prioridad se le da”. Esto es especialmente un problema para los artistas emergentes, que pueden no estar equipados para resolver estas cuestiones a tiempo.
Muchas de las ineficiencias en los pagos de medios digitales y acreditaciones se deben a metadatos inexactos, que en resumen, es toda la información sobre una canción, incrustada directamente en el archivo. Detrás de cada archivo de música están sus metadatos, que contienen el nombre del artista, los compositores, los productores, los ingenieros de sonido, la información de derechos de autor... y la lista continúa. Para que todos los colaboradores musicales reciban el debido reconocimiento, los metadatos deben ser coherentes y precisos en todas las plataformas. Desafortunadamente, no siempre es así.
No existe un método estandarizado o una "forma correcta" de registrar los metadatos. Lo más importante es que la información se capture correctamente. Pero a medida que una canción avanza por la cadena de suministro de los medios, pueden perderse fragmentos de información o malinterpretarse debido a errores informáticos y humanos. Estos problemas pueden atribuirse a la falta de una base de datos central para almacenar esta información. Cuando las empresas reciben información incoherente sobre una canción, los colaboradores quedan en paradero desconocido.
Resolver el problema de los metadatos fracturados en el sector de la música puede crear una visión completa de todos los contribuyentes a una obra determinada y, al mismo tiempo, agilizar el proceso de pago.
La blockchain se utiliza para gestionar y rastrear de forma fiable numerosos aspectos del proceso de creación de medios. La artista ganadora de un Grammy Imogen Heap fundó Mycelia en 2015, un ecosistema digital respaldado por blockchain donde los creadores y los representantes de gestión de medios utilizan identidades digitales llamadas Creative Passports para gestionar sus datos. La información sobre una canción y sus colaboradores se almacenaría de forma segura, creando una base de datos fluida que ayuda a facilitar pagos de derechos de autor precisos y eficientes.
La creación de una red de metadatos compartida y descentralizada mediante blockchain permite a los participantes de toda la cadena de valor de los medios digitales introducir y compartir datos en un mismo espacio. En 2017, Spotify tomó medidas adquiriendo Mediachain, una empresa que ofrece una interfaz única para alojar los datos aportados por organizadores, creadores y desarrolladores. La información sobre las canciones tiene identificadores únicos que pueden compartirse entre varias partes, lo que reduce la falta de coincidencia o de datos. Al añadir transparencia y responsabilidad, la blockchain ayuda a identificar y asignar el crédito a quien corresponda en función del esfuerzo colectivo.
La industria musical ha experimentado una rápida transformación en los últimos 20 años, desarrollando una presencia casi exclusivamente digital con un laberinto de nuevos actores. Aunque el sector se mantiene al día con la tecnología moderna, la complejidad de la propiedad de los derechos y los pagos sigue siendo turbia.
Empresas de todo el mundo están reconociendo estos retos y están alterando el mundo de la música con blockchain. El consenso es esencial para el éxito de una solución blockchain, reduciendo el riesgo de colaboradores olvidados y metadatos ausentes. Crear una red escalable llevará tiempo, pero si los primeros en adoptarla, tan destacados como Spotify, siguen adoptando una postura contra la negligencia en el sector, estaremos un paso más cerca en la dirección correcta.
