¿Con qué frecuencia los electores experimentan frustración al proporcionar información a los gobiernos?
"¿Tengo que llamar a otro departamento para hacer los mismos cambios que acabas de hacer?"
"¿Por qué he estado esperando durante 30 minutos para proporcionar la misma información que usted ya tiene?"
"¡Que ineficiente es esto!"
Los gobiernos están bajo presión para mejorar la experiencia del usuario para todos sus stakeholders: el público, las empresas y los empleados. La aplicación del principio de una sola vez, un concepto de gobierno electrónico para proporcionar información estándar a las entidades gubernamentales solo una vez, logrará eficiencias para los gobiernos y las partes interesadas.
El Marco Europeo de Interoperabilidad, que forma parte de la estrategia del Mercado Único Digital, ha adoptado el principio de una sola vez para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Es especialmente relevante la iniciativa para mejorar el acceso nacional y transfronterizo a los datos de los registros de gobierno.
Los registros gubernamentales suelen ser la fuente de datos autorizada sobre una persona, lugar o cosa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de digitalización, los datos de registro duplicados siguen "ocultos" en múltiples agencias aisladas, lo que provoca conflictos que son tediosos de conciliar y carecen de una única fuente fiable.
Los registros (mejorados con la tecnología blockchain) mejoran la eficiencia, la confianza y la experiencia del usuario al complementar los sistemas heredados existentes. Los gobiernos pueden acelerar la adopción del principio de una sola vez al tiempo que preservan las inversiones en los datos fidedignos que poseen y los sistemas heredados que gestionan los registros.
Imagine un futuro en el que:
Los registros precisos y accesibles son cruciales para generar confianza y transparencia en el gobierno. Proporcionar acceso autorizado y compartir los datos de los registros gubernamentales, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, puede convertir este futuro imaginado en realidad.
Una plataforma de registro basada en blockchain (en la que participan gobiernos, empresas e intermediarios como nodo/s) mejora la transparencia y agiliza el proceso de intercambio de datos de registro.
Una plataforma de registro basada en blockchain no significa que los gobiernos deben arrancar y reemplazar los sistemas heredados existentes. Una plataforma de registro "en la sombra", que extrae datos de sistemas heredados existentes y aislados, puede proporcionar un valor inmediato y incremental.
La blockchain permite este enfoque ágil al proporcionar la base subyacente para desarrollar soluciones con una arquitectura modular y componentes como el consenso, los servicios de membresía y los contratos inteligentes. Este enfoque ofrece un tiempo de obtención de valor más rápido al acelerar la implementación a costes reducidos.
El lema de IBM "piensa en grande, empieza poco a poco y crece rápidamente" se aplica perfectamente. Mientras los gobiernos trabajan estratégicamente para racionalizar los registros, los métodos ágiles y las interfaces de programación de aplicaciones (API) pueden utilizarse para poner en pie plataformas de registro compartibles con acceso seguro y con permisos selectivos. Este enfoque ágil también añade valor a los esfuerzos estratégicos del gobierno al documentar los registros, sus interfaces y las oportunidades para armonizarlos.
Los gobiernos con visión de futuro ya están reconociendo y actuando sobre el potencial de la tecnología blockchain para mejorar la transparencia, la confianza y la eficiencia de los datos de registro. Aunque los registros de la propiedad han captado gran parte de la atención inicial, se han realizado muchas exploraciones en los registros de empresas.
El Registro Comercial Unificado de Dubái almacenará la información de registro de las empresas para agilizar la apertura y el funcionamiento de las empresas, la expedición de licencias comerciales y el cumplimiento de la normativa.
El Consejo Nacional de Secretarios Judiciales (NCC) de Francia ha implementado con éxito una solución basada en blockchain a nivel nacional para aportar mayor transparencia y eficiencia a la gestión de las transacciones legales relacionadas con el ciclo de vida de las empresas.
La pregunta para los líderes no es si explorarán el uso de blockchain para los registros gubernamentales, sino cuándo, para mejorar la experiencia del usuario, acelerar la eficiencia del gobierno y restaurar la confianza.