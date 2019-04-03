¿Con qué frecuencia los electores experimentan frustración al proporcionar información a los gobiernos?

"¿Tengo que llamar a otro departamento para hacer los mismos cambios que acabas de hacer?"

"¿Por qué he estado esperando durante 30 minutos para proporcionar la misma información que usted ya tiene?"

"¡Que ineficiente es esto!"

Los gobiernos están bajo presión para mejorar la experiencia del usuario para todos sus stakeholders: el público, las empresas y los empleados. La aplicación del principio de una sola vez, un concepto de gobierno electrónico para proporcionar información estándar a las entidades gubernamentales solo una vez, logrará eficiencias para los gobiernos y las partes interesadas.

El Marco Europeo de Interoperabilidad, que forma parte de la estrategia del Mercado Único Digital, ha adoptado el principio de una sola vez para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos. Es especialmente relevante la iniciativa para mejorar el acceso nacional y transfronterizo a los datos de los registros de gobierno.

Los registros gubernamentales suelen ser la fuente de datos autorizada sobre una persona, lugar o cosa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de digitalización, los datos de registro duplicados siguen "ocultos" en múltiples agencias aisladas, lo que provoca conflictos que son tediosos de conciliar y carecen de una única fuente fiable.



Los registros (mejorados con la tecnología blockchain) mejoran la eficiencia, la confianza y la experiencia del usuario al complementar los sistemas heredados existentes. Los gobiernos pueden acelerar la adopción del principio de una sola vez al tiempo que preservan las inversiones en los datos fidedignos que poseen y los sistemas heredados que gestionan los registros.