Los automóviles autónomos impulsados por blockchain pueden ser la respuesta



Es fascinante ver cómo la blockchain ha pasado de ser una palabra de moda a convertirse en realidad. La blockchain está transformando actualmente muchos sectores, desde la atención médica hasta la cadena de suministro. Ahora los fabricantes de automóviles están imaginando cómo se puede aplicar la tecnología de contabilidad distribuida para impulsar vehículos autónomos y mejorarlos, aumentar la fidelización de clientes, la satisfacción y la experiencia. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este impulso hacia la innovación?

A medida que la blockchain madura y aumenta la demanda de coches autónomos, se está considerando su uso para gestionar, almacenar y transferir registros digitales como la identificación del vehículo, la propiedad, las garantías, el desgaste, el kilometraje, los arrendamientos, los préstamos, las piezas y la información sobre el servicio de los automóviles.

La blockchain y los contratos inteligentes permitirán que estos datos se almacenen en un formato de libro mayor descentralizado y compartido. Una parte de estos datos del libro mayor estará disponible para las partes autorizadas en función de sus derechos de acceso y necesidades. Por lo tanto, la blockchain permitirá a los proveedores, autoridades y otras entidades de la mezcla verificar las credenciales y utilizarlas casi en tiempo real.

Por ejemplo, las agencias de vehículos motorizados que utilizan la tecnología blockchain y necesitan colaborar con organizaciones externas, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las compañías de seguros, podrán proporcionar información irrefutable a las agencias correspondientes.