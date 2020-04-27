Los automóviles autónomos impulsados por blockchain pueden ser la respuesta

Es fascinante ver cómo la blockchain ha pasado de ser una palabra de moda a convertirse en realidad. La blockchain está transformando actualmente muchos sectores, desde la atención médica hasta la cadena de suministro. Ahora los fabricantes de automóviles están imaginando cómo se puede aplicar la tecnología de contabilidad distribuida para impulsar vehículos autónomos y mejorarlos, aumentar la fidelización de clientes, la satisfacción y la experiencia. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este impulso hacia la innovación?
A medida que la blockchain madura y aumenta la demanda de coches autónomos, se está considerando su uso para gestionar, almacenar y transferir registros digitales como la identificación del vehículo, la propiedad, las garantías, el desgaste, el kilometraje, los arrendamientos, los préstamos, las piezas y la información sobre el servicio de los automóviles.
La blockchain y los contratos inteligentes permitirán que estos datos se almacenen en un formato de libro mayor descentralizado y compartido. Una parte de estos datos del libro mayor estará disponible para las partes autorizadas en función de sus derechos de acceso y necesidades. Por lo tanto, la blockchain permitirá a los proveedores, autoridades y otras entidades de la mezcla verificar las credenciales y utilizarlas casi en tiempo real.
Por ejemplo, las agencias de vehículos motorizados que utilizan la tecnología blockchain y necesitan colaborar con organizaciones externas, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las compañías de seguros, podrán proporcionar información irrefutable a las agencias correspondientes.
En 2019, IBM presentó una patente para un proyecto que le permitiría gestionar la información y las interacciones de los coches autónomos que utilizan la tecnología blockchain. Esta tecnología describe los diversos parámetros que se pueden utilizar para evaluar el comportamiento de los controladores cercanos, utilizando una amplia gama de IoT. Estos datos recopilados se pueden aprovechar para optimizar la evaluación de riesgos en función de las maniobras previstas y reales de los vehículos y conductores cercanos.
En la era de los automóviles autónomos, miles de millones de dispositivos IoT deben interactuar entre sí sin demora. Estas interacciones deben ser auditables y compartibles. La blockchain proporciona una plataforma descentralizada que dificulta la manipulación, lo que respalda transacciones seguras, privadas y eficientes.
En el mundo de los vehículos autónomos, hay muchos actores que contribuyen a este ecosistema. Por ejemplo, el libro mayor compartido de un automóvil específico que incluye datos del fabricante de automóviles, datos en tiempo real de sensores, condiciones de la calle, variables ambientales, OEM, proveedores de seguros y otros actores clave, formará un subconjunto significativo de información necesaria para respaldar la funcionalidad que el automóvil necesitará para operar de forma autónoma.
Un importante fabricante de automóviles está poniendo a prueba un programa de software de seguridad de automóviles digitalizado que aprovecha la blockchain como un libro mayor compartido para registrar toda la información de reparación y mantenimiento de vehículos en una única ubicación. Todo esto es posible integrando la tecnología blockchain en el ADN de los sectores del automóvil.
Los expertos del sector también están experimentando con el futuro de la integración de IoT en microtransacciones en la plataforma del automóvil. Algunos de los principales actores de la automoción están avanzando para participar en proyectos de blockchain y aún se están explorando muchos otros casos de uso, como la fabricación inteligente o la fabricación bajo demanda con trazabilidad de la cadena de suministro.
Blockchain puede desempeñar un papel fundamental en un escenario típico de gestión de la cadena de suministro dentro del sector de la fabricación de automóviles al proporcionar una identificación única para cada número de pieza y combinarla con la tecnología IoT para desentrañar los costes, las disputas y otras tribulaciones de la cadena de suministro desde el inicio del producto, el diseño, desarrollo distribución financiación y arrendamiento.
Aunque la blockchain está respaldada por varios factores de éxito, su aplicación para caso de uso aún se enfrenta a importantes retos externos como la falta de experiencia, conocimientos, formación práctica y escalabilidad.
El primer desafío al que se enfrenta la blockchain comercial en el sector de la automoción es el gran número de partes a las que se puede pedir que adopten libros mayores descentralizados. Esto, además de los regímenes regulatorios dinámicos y geográficamente variables, son factores que deberán superarse para una adopción más amplia con el fin de lograr un mayor valor y eficiencia.
Para 2025, se espera que aproximadamente 8 millones de automóviles estén en tránsito con automatización "condicional" o superior. Así pues, aunque el sector se enfrenta a viejos problemas similares, como la gestión de la cadena de suministro y las cuestiones de seguridad de los vehículos, los nuevos retos siguen implicando la innovación tecnológica y la evolución de las normas del sector.
La blockchain es la aplicación precisa para proporcionar una mayor supervisión y responsabilidad en las cadenas de suministro de automóviles y también puede funcionar como una forma en que los controladores pueden ver y comprender cómo se comparten y utilizan los datos de su vehículo.
Combine los avances tecnológicos con el cambiante equilibrio que suponen los nuevos participantes en el sector automovilístico. Combine también la aceptación por parte de los consumidores de los costes y el panorama normativo con la naturaleza de los intercambios de control y monitorización de los conductores.
La tecnología blockchain sigue al volante, ayudando a llevar al sector automovilístico al siguiente nivel.
Hemos conducido automóviles durante más de un siglo. ¡Ahora es el momento de disfrutar del viaje!