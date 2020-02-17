Como hemos señalado, el mercado global de productos falsificados es un problema de mil millones de dólares y está creciendo rápidamente. Una fracción significativa de esta cifra, del orden de 100 000 millones de dólares anuales, se debe a productos de lujo falsos, incluidas las conocidas marcas de bolsos, ropa de alta gama, zapatos y accesorios. Muchas personas que compran productos de marca falsificados pueden no ser conscientes de que los productos son falsos, porque pueden comprarlos en línea a través de sitios web de buena reputación, tiendas de descuento, o réplicas del sitio web del minorista o del fabricante.

En los sistemas actuales de la cadena de suministro, no existe una forma sencilla de rastrear la procedencia y la autenticidad de un producto. Los sistemas centralizados más sofisticados han utilizado códigos de barras, códigos electrónicos únicos de productos (EPC) y tecnología RFID para rastrear artículos a través de la cadena de suministro. Sin embargo, estos sistemas dependen de autoridades certificadoras centralizadas y bases de datos centralizadas, por lo que son fundamentalmente inseguros ya que tienen puntos de fallo únicos que los hacen susceptibles a ciberataques y fraudes internos.

Los sistemas blockchain descentralizados e inmutables permiten el seguimiento del producto hasta su origen (trazabilidad) y a lo largo de cada paso de la cadena de suministro (autenticidad). Sobre esta base, varios proyectos de blockchain ya han implementado aplicaciones descentralizadas (dApps) que utilizan información en la cadena de suministro para autenticar que un producto, como un artículo de lujo o un producto alimenticio, es de hecho auténtico. La dApp permite al usuario escanear un código QR en el producto que proporciona un seguimiento completo y la validación de la autenticidad del producto.

Este enfoque rastrea el producto o los componentes de un producto a través de cada paso de la cadena, por ejemplo, a través de un chip RFID o NFC integrado. En cada paso de la cadena, se escanea el chip RFID, se ejecuta un contrato inteligente y, a continuación, varios nodos de confianza verifican que la información sea correcta antes de escribirla en el libro mayor de blockchain. Cada entrada en el libro mayor de blockchain está firmada y cifrada criptográficamente, lo que disuade el fraude y reduce las posibilidades de piratería. Dado que todo el proceso de la cadena de suministro se vuelve transparente, es posible validar de forma rápida y económica la autenticidad del producto. Cualquier producto que no permita la autenticidad basada en dApp se convierte en sospechoso, lo que desincentiva el fraude.

La procedencia lleva la autenticidad un paso más allá al proporcionar también información sobre todo el historial de un producto a lo largo de la cadena de suministro. Así, por ejemplo, el historial de ubicaciones, el historial de custodia y las condiciones ambientales durante el viaje se pueden rastrear y almacenar de forma inmutable en la cadena de bloques. Este tipo de información (coordenadas GPS, ID de custodia, datos de temperatura, información del acelerómetro (para la evaluación de daños)) suele ser proporcionada por dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Estos dispositivos envían flujos de datos que, en combinación con el consenso descentralizado, se escriben en la blockchain. Dado que la tecnología blockchain reduce los costes de verificación, es probable que obtenga una adopción generalizada y, por lo tanto, haga que la comprobación de la autenticidad y la procedencia de los productos sea algo habitual.

Otros casos de uso pueden incluir la verificación de certificaciones de cultivos especializados (es decir, comercio justo, orgánico), origen y autenticidad de bienes de alto valor (es decir, diamantes, metales preciosos, artículos de lujo, etc.), designación libre de conflictos (es decir, NO diamantes de sangre ni trabajo infantil), y la procedencia/autenticidad de los medicamentos (es decir, productos farmacéuticos, incluidos en el capítulo 12).

