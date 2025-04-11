¿Qué es una prueba de resistencia bancaria?

Una prueba de resistencia bancaria es un método para medir y predecir la capacidad de un banco para responder y resistir ciertos eventos económicos negativos hipotéticos, pero plausibles, como una recesión o una pandemia.
Durante una crisis financiera, los bancos sobreextendidos corren el riesgo de quedar infracapitalizados si no gestionan el riesgo con prudencia y mantienen reservas de efectivo adecuadas. Un banco en quiebra de tamaño suficiente puede tener un efecto en cascada en los sistemas financieros nacionales y mundiales, traduciéndose en daños exponenciales, lo que subraya la importancia crítica de las pruebas de resistencia bancarias.
Las pruebas de resistencia bancaria son un subconjunto de una metodología más amplia de pruebas de estrés utilizadas en finanzas para evaluar la resiliencia de muchos tipos de instrumentos financieros, como acciones, bonos y otras instituciones financieras, como fondos de cobertura. Dado que los bancos, especialmente los grandes, tienen más probabilidades de tener una influencia desmesurada en sistemas financieros más amplios, es especialmente necesario garantizar que un banco esté preparado para responder a diversas tensiones potenciales.
Aunque hay muchas formas de realizar una prueba de resistencia bancaria, por lo general, el proceso implica modelar las ganancias, pérdidas y riesgos proyectados para crear una proyección financiera. Los bancos, como la mayoría de las empresas, ya crean estas proyecciones como parte de sus operaciones normales de gestión de riesgos y gestión de vulnerabilidades y para informar la toma de decisiones a corto y largo plazo.
Sin embargo, para una prueba de resistencia, los analistas hacen proyecciones especiales basadas en el impacto hipotético de ciertos posibles escenarios adversos, como:
Los organismos reguladores mundiales adoptaron ampliamente los requisitos obligatorios de pruebas de resistencia bancaria tras la crisis financiera de 2008, durante la cual niveles sin precedentes de prestatarios se vieron obligados a incumplir los llamados contratos de hipotecas de alto riesgo. Los bancos significativamente descapitalizados no pudieron cubrir las pérdidas de las hipotecas devaluadas, lo que tuvo un impacto devastador que comenzó en los mercados inmobiliarios y se extendió a toda la industria de servicios financieros. Las consecuencias incluyeron lo siguiente:
Al desencadenar la Gran Recesión, la peor recesión económica desde la Gran Depresión, la gravedad de la crisis de 2008 instigó la creación de nuevas agencias reguladoras, incluido el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP), el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) y el Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
En los últimos años, las pruebas de resistencia bancaria se han vuelto cada vez más comunes. Organismos rectores como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Fondo Monetario Internacional han adoptado pruebas de resistencia bancarias obligatorias como parte de sus requisitos normativos más amplios para garantizar unos niveles suficientes de asignación de capital necesarios para cubrir cualquier pérdida previsible derivada de acontecimientos extremos, pero no inverosímiles.
Los bancos estadounidenses están obligados a someterse a pruebas de resistencia internas semestralmente, con plazos ajustados para la presentación de informes. También están obligados a someterse a pruebas de resistencia supervisoras realizadas por reguladores autorizados por el gobierno. Durante el ciclo anual de pruebas de resistencia supervisadas, la Reserva Federal elabora y publica cuatro documentos para establecer los parámetros y requisitos oficiales de las pruebas del año y compartir los resultados de forma transparente con el público. Los cuatro documentos se pueden encontrar en el sitio web oficial de publicaciones de pruebas de resistencia Dodd-Frank de la Reserva Federal e incluyen lo siguiente:
Todas las evaluaciones deben incluir un conjunto estandarizado de escenarios de prueba de resistencia, como un tsunami en el sudeste asiático, una caída del 5 % en las ventas de inmuebles comerciales, una caída del 30 % en las ventas de pequeñas empresas o una combinación de múltiples crisis económicas a la vez. Los ejemplos históricos basados en condiciones económicas reales del pasado, como el colapso de la burbuja tecnológica de 2000, la pandemia de coronavirus en 2020 y la caída del mercado de valores en 1987, también se utilizan a menudo para simular las condiciones económicas y la volatilidad del mercado.
Durante una prueba de resistencia, los analistas hacen proyecciones para sus próximos nueve trimestres basadas en los balances bancarios reales, así como en los escenarios hipotéticos requeridos para determinar si tienen suficientes coeficientes de capital para continuar haciendo distribuciones durante una recesión severa, ya sea demostrando reservas de capital adecuadas o exponer cualquier vulnerabilidad que pueda conducir al colapso del sistema bancario.
La Reserva Federal tiene la tarea de llevar a cabo pruebas de resistencia supervisoras y publica documentos detallados sobre cómo se llevará a cabo el ciclo anual de pruebas, emitiendo directrices y anunciando cualquier actualización relevante cuando sea necesario. El proceso sigue un procedimiento estandarizado:
La Reserva Federal utiliza los resultados de la prueba de resistencia supervisora, en parte, para establecer requisitos de capital para los bancos participantes, emite las órdenes regulatorias necesarias y publica sus conclusiones. Las instituciones financieras están obligadas por ley a cumplir con pruebas de resistencia supervisoras transparentes. Las empresas cuyos resultados en las pruebas de resistencia no demuestren que disponen de capital bancario suficiente deben reducir el pago de dividendos y la recompra de acciones para preservar o acumular reservas de capital. Dado que a menudo pueden tener consecuencias significativas para los precios de las acciones de un banco individual, algunos bancos que no superen su prueba de resistencia anual pueden evitar sanciones graves presentando un plan de acción riguroso para demostrar o mejorar la adecuación de su colchón de capital.
Los grandes bancos internacionales han estado utilizando pruebas de resistencia desde principios de la década de 1990 para predecir su capacidad de mantener las operaciones básicas incluso en tiempos de dificultades económicas significativas. En 1996, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, un organismo consultivo normativo bancario internacional, modificó el Acuerdo de Capital de Basilea para exigir a los bancos y empresas de inversión que realizaran pruebas de resistencia. Aunque las recomendaciones del comité a menudo son implementadas por varios gobiernos regionales, no tienen la autoridad para hacer cumplir específicamente los requisitos del acuerdo. Hasta 2007, los bancos, específicamente en los Estados Unidos, generalmente solo realizaban pruebas de resistencia a sí mismos a su propia discreción.
En respuesta a la crisis financiera de 2008, el gobierno federal de EE. UU. aprobó la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor con el objetivo de reformar el sistema de regulación financiera y evitar que las instituciones “demasiado grandes para quebrar” no se preparen adecuadamente para las recesiones previsibles del mercado.
Como parte de esta reforma, en 2011, EE. UU. instituyó nuevas regulaciones que obligan a los bancos a someterse a Análisis y Revisión Integral de Capital (CCAR), que incluye varias pruebas de resistencia.
En octubre de 2012, los reguladores estadounidenses ampliaron esta práctica para exigir a los grandes bancos que realizaran pruebas de resistencia dos veces al año: una vez internamente y otra bajo la supervisión de los reguladores federales. Los requisitos de las pruebas de resistencia de la Ley Dodd-Frank (DFAST) se ampliaron aún más en 2014 para incluir a las empresas medianas con activos en el rango de 10-50 mil millones de dólares.
Las pruebas de resistencia bancaria proporcionan información valiosa sobre la salud de las instituciones financieras más importantes del mundo y ayudan a garantizar que los bancos cumplan con los requisitos de capital críticos para prolongar el crecimiento económico. Las pruebas de resistencia ayudan a los bancos y a los reguladores a predecir, prepararse y mitigar posibles crisis económicas y a mantener un sistema financiero mundial sólido y resiliente .
Desde que se iniciaron las pruebas de resistencia Dodd-Frank, la Reserva Federal ha descubierto que el capital post-estrés ha aumentado. El año pasado, un comunicado de prensa de la Fed anunció que, según las pruebas de resistencia anuales, aunque los grandes bancos pueden sufrir una pérdida mayor en comparación con los resultados de años anteriores, están bien posicionados para sobrevivir a los desafíos previsibles del mercado y mantener los requisitos mínimos de capital.
