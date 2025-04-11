¿Qué es una prueba de resistencia bancaria?

Durante una crisis financiera, los bancos sobreextendidos corren el riesgo de quedar infracapitalizados si no gestionan el riesgo con prudencia y mantienen reservas de efectivo adecuadas. Un banco en quiebra de tamaño suficiente puede tener un efecto en cascada en los sistemas financieros nacionales y mundiales, traduciéndose en daños exponenciales, lo que subraya la importancia crítica de las pruebas de resistencia bancarias.

Las pruebas de resistencia bancaria son un subconjunto de una metodología más amplia de pruebas de estrés utilizadas en finanzas para evaluar la resiliencia de muchos tipos de instrumentos financieros, como acciones, bonos y otras instituciones financieras, como fondos de cobertura. Dado que los bancos, especialmente los grandes, tienen más probabilidades de tener una influencia desmesurada en sistemas financieros más amplios, es especialmente necesario garantizar que un banco esté preparado para responder a diversas tensiones potenciales.

Aunque hay muchas formas de realizar una prueba de resistencia bancaria, por lo general, el proceso implica modelar las ganancias, pérdidas y riesgos proyectados para crear una proyección financiera. Los bancos, como la mayoría de las empresas, ya crean estas proyecciones como parte de sus operaciones normales de gestión de riesgos y gestión de vulnerabilidades y para informar la toma de decisiones a corto y largo plazo.

Sin embargo, para una prueba de resistencia, los analistas hacen proyecciones especiales basadas en el impacto hipotético de ciertos posibles escenarios adversos, como:

Un aumento de las tasas de desempleo al X % en un año determinado

Una caída en los mercados de valores superior al Y % en un año determinado

Una disminución del PIB en un Z % en un año determinado

Un aumento de los tipos de interés al A %, B % o C %, etc.

Un aumento imprevisto de contratos cerrados en un Q %

Un fuerte aumento en el precio del petróleo, el gas u otros recursos energéticos