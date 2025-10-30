Operaciones de negocio Cloud DdevOps Infraestructura de TI Seguridad

¿Qué es la monitorización de AWS?

Publicado el 30 de octubre de 2025
Una mujer con gafas y el pelo recogido está trabajando en un escritorio, mirando varios monitores de ordenador que muestran varias visualizaciones de datos.

Autores

Gregg Lindemulder

Staff Writer

IBM Think

Annie Badman

Staff Writer

IBM Think

¿Qué es la monitorización de AWS?

La monitorización de AWS es el proceso de seguimiento, recopilación y análisis de datos de la plataforma de cloud computing de Amazon Web Services (AWS). Ayuda a optimizar los recursos de AWS, identificar problemas de rendimiento, gestionar costes y mantener una infraestructura de nube segura.

Con más del 30 % del mercado de la nube, AWS ejecuta más infraestructura que cualquier otro proveedor de infraestructura en la nube.1 Las empresas utilizan AWS para alojamiento web, almacenamiento de datos, análisis de big data, desarrollo de aplicación móvil y servicios de TI empresariales.

Para estas organizaciones, la monitorización de sus cargas de trabajo en AWS es crítico. Les permite realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento, los registros del sistema y los eventos para ayudar a garantizar que los entornos de AWS funcionen según lo esperado.

Sin la monitorización de AWS, los problemas de rendimiento pueden multiplicarse sin ser detectados, los costes pueden dispararse por el exceso de aprovisionamiento de recursos y las vulnerabilidades de seguridad pueden seguir expuestas. Por ejemplo, un tráfico de red excesivo podría sobrecargar una unidad central de procesamiento (CPU) y provocar cuellos de botella. O los contenedores de almacenamiento en la nube mal configurados podrían exponer datos confidenciales a través del acceso público.

Las herramientas de monitorización de AWS pueden identificar estos problemas y desencadenar respuestas automatizadas, como invocar las funciones de AWS Lambda para su corrección, o alertar a los equipos para la resolución manual de problemas. Esto ayuda a las organizaciones a mantener un rendimiento óptimo, reducir costes, fortalecer su posición de seguridad y tomar decisiones basadas en datos sobre su infraestructura.

¿Por qué es importante la monitorización de AWS?

La monitorización de AWS ayuda a garantizar la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de los recursos de la nube de AWS. Proporciona visibilidad de las infraestructuras de AWS para que las organizaciones puedan detectar y resolver problemas de forma proactiva, reduciendo las interrupciones y minimizando el tiempo de inactividad.

Mantenga la fiabilidad y la disponibilidad

La monitorización ayuda a revelar el estado operativo de los recursos basados en la nube de AWS, incluida la capacidad informática, los sistemas de almacenamiento y la infraestructura de red.

Por ejemplo, si un servidor experimenta una gran carga por el tráfico de clientes, la monitorización activa el escalado automático para añadir más servidores. Esto ayuda a evitar caídas de las aplicaciones y a garantizar tiempos de respuesta coherentes incluso durante los picos de tráfico, para que los usuarios finales puedan acceder a las aplicaciones. 

Mejore el rendimiento.

Al recopilar métricas sobre los recursos de la nube de AWS, la monitorización puede ayudar a optimizar las configuraciones para aumentar la velocidad y la eficiencia.

Por ejemplo, si los usuarios de Asia tienen una experiencia de cargas de página lentas, las herramientas de monitorización pueden almacenar en caché el contenido en Singapur, más cerca de su ubicación. Esto ayuda a reducir la latencia y permite cargas de página más rápidas, lo que garantiza una transmisión más fluida y mejora la experiencia del usuario.

Administrar los costes de AWS

Los costes de la nube suelen ser una de las partidas más importantes del presupuesto de TI de una organización.

La monitorización puede identificar recursos de AWS infrautilizados o innecesarios para ayudar a optimizar los costes de la nube. Por ejemplo, un servidor virtual que utiliza solo el 10 % de su memoria asignada para su carga de trabajo puede correr el riesgo de desperdiciar el 90 % de los costes de memoria. La monitorización de AWS puede ayudar a corregir automáticamente el tamaño de las instancias y cerrar los recursos inactivos durante las horas de menor actividad. 

Mejore la seguridad

La monitorización detecta actividades sospechosas o cambios inusuales en las infraestructuras de AWS que podrían indicar amenazas a la seguridad, como llamadas API no autorizadas, transferencias de datos inusuales y cambios de configuración.

Por ejemplo, cuando las herramientas de monitorización detectan intentos de inicio de sesión fallidos repetidamente, pueden bloquear la dirección IP de origen y activar notificaciones de seguridad.

Anticipe problemas

La monitorización puede identificar posibles problemas antes de que se produzcan y afecten a los usuarios finales. Esto puede incluir la aproximación a los límites de capacidad, la degradación de las tendencias de rendimiento y la caducidad de los certificados SSL.

Por ejemplo, la monitorización de una base de datos que se acerca a más del 90 % de la capacidad de almacenamiento activa alertas a los desarrolladores para que añadan más espacio antes de que falle la base de datos.

¿Cómo funciona la monitorización de AWS?

La monitorización de AWS recopila y analiza continuamente datos de la infraestructura de AWS.

La monitorización de los datos suele incluir métricas de rendimiento, utilización de recursos y tasas de error de servidores, bases de datos y aplicaciones, junto con registros del sistema como llamadas a API, cambios de configuración, actividad de red y eventos de seguridad.

Las herramientas analizan estos datos para identificar tendencias, detectar anomalías y visualizar el rendimiento en tiempo real a través de paneles de control.

Las herramientas de monitorización de AWS pueden alertar a los equipos sobre posibles problemas para la resolución de problemas y el análisis de la causa raíz. También pueden resolver automáticamente algunos problemas, como añadir recursos o reiniciar los servicios de AWS.

Por ejemplo, cuando los clientes abandonan los carritos de la compra en línea debido a un pago fallido, la monitorización de AWS puede identificar errores en la pasarela de pago y alertar al equipo de DevOps. A continuación, pueden investigar y corregir la configuración de tiempo de espera obsoleta, minimizando la pérdida de ingresos.

Los precios de monitorización de AWS suelen escalar con el número de métricas personalizadas, los volúmenes de ingesta de registros y la frecuencia de análisis, en función de los servicios utilizados.

Métricas clave para la monitorización de AWS

Para proporcionar una cobertura completa, la monitorización de AWS suele realizar un seguimiento de las métricas en cuatro áreas principales:

  • Rendimiento y uso de la infraestructura
  • Rendimiento y comportamiento de las aplicaciones
  • Seguridad y cumplimiento
  • Métricas operativas y empresariales

Rendimiento y uso de la infraestructura

La monitorización de AWS realiza un seguimiento automático del rendimiento y el consumo de recursos en todos los componentes de la infraestructura de AWS.

Estas métricas ayudan a los equipos a identificar recursos sobreaprovisionados, predecir las necesidades de capacidad y detectar la degradación del rendimiento antes de que afecte a los usuarios.

Amazon CloudWatch, la base de la monitorización de AWS, es la herramienta principal para recopilar estos datos. Recopila, agrega y analiza automáticamente las métricas de todos los servicios de AWS. Otras herramientas de AWS, como X-Ray y CloudTrail, se integran con CloudWatch para proporcionar una visión unificada del estado, el rendimiento y la seguridad del sistema.

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

EC2 proporciona servidores virtuales que ejecutan aplicación en la nube con capacidad informática bajo demanda.

Las métricas clave de EC2 incluyen:

  • Utilización de CPU: porcentaje de unidades de cálculo asignadas que se utilizan
  • E/S de disco: tasa de lecturas y escrituras de volúmenes de almacenamiento adjuntos
  • Tráfico de red: datos que entran y salen de la instancia EC2
  • Comprobaciones de estado: comprobaciones de estado del sistema y de las instancias que verifican la accesibilidad y detectan problemas de hardware o software 

ECS (Elastic Container Service) y EKS (Elastic Kubernetes Service)

ECS y EKS, los servicios de contenedores nativos de Amazon, implementan y orquestan aplicaciones en contenedores a escala.

Las métricas clave de los contenedores incluyen:

  • Utilización de recursos: CPU, uso de memoria y uso de red
  • Registros de rendimiento: información de diagnóstico, como errores de reinicio de contenedores, para el análisis de la causa raíz
  • Rendimiento de la red: tráfico de red entre contenedores, servicios y recursos externos

Amazon RDS (Relational Database Service)

RDS proporciona bases de datos gestionadas en entornos de nube de AWS.

Las métricas clave de RDS incluyen:

  • Conexiones de base de datos: número de conexiones activas a cada instancia de base de datos RDS
  • Latencia de consulta: tiempo para completar las consultas de la base de datos
  • Uso de almacenamiento: espacio en disco consumido por las bases de datos

AWS Lambda

Lambda proporciona computación sin servidor para tareas como cambiar el tamaño de imágenes o actualizar bases de datos.

Las métricas clave de Lambda incluyen:

  • Recuento de invocaciones: número de veces que se ejecuta una función
  • Duración: tiempo para completar cada función
  • Errores: número de errores de ejecución de funciones

Elastic Load Balancing (ELB)

ELB distribuye el tráfico entrante a los recursos de nube adecuados para ayudar a mantener una alta disponibilidad.

Las métricas clave de ELB incluyen:

  • Latencia: tiempo que tardan las solicitudes en procesarse a través del equilibrador de carga
  • Recuento de solicitudes: total de solicitudes que gestionó el equilibrador de carga  
  • Recuento de conexiones activas: conexiones simultáneas de clientes a destinos
  • Bytes procesados: total de bytes procesados por el equilibrador de carga

Rendimiento y comportamiento de las aplicaciones

La monitorización del rendimiento de AWS puede realizar un seguimiento del comportamiento de las aplicaciones, pero solo con configuración manual e instrumentación de código.

Las aplicaciones rara vez existen de forma aislada: se conectan a procesadores de pagos externos, API de terceros y bases de datos que no son de AWS.

La monitorización de estas interacciones revela si los problemas de rendimiento provienen de los recursos de AWS o de dependencias externas. También proporciona conocimiento sobre cómo interactúan los usuarios finales con las aplicaciones.

AWS X-Ray, un servicio de rastreo distribuido, es la herramienta principal para recopilar estas métricas. Cuando el código se instrumenta con su SDK, X-Ray rastrea las solicitudes a medida que se mueven por las aplicaciones, proporcionando visibilidad de la latencia, los errores y los cuellos de botella en los servicios de AWS.

Las métricas clave de monitorización del rendimiento de las aplicaciones incluyen:

  • Tasas de solicitudes: volumen y patrones de solicitudes entrantes, que revelan picos de tráfico y tendencias de uso
  • Tasas de error: transacciones fallidas, procesos bloqueados y conexiones API rotas
  • Monitorización de usuarios: datos reales de la experiencia del usuario (tiempos de carga de la página, errores de JavaScript, tasas de clics)
  • Rastreo distribuido: recorridos de solicitud de extremo a extremo a través de microservicios, identificando dónde se producen cuellos de botella o fallos 

Seguridad y cumplimiento 

La monitorización de AWS rastrea automáticamente la actividad y los cambios de configuración dentro de una cuenta de AWS. Estas métricas ayudan a identificar quién ha accedido a datos confidenciales, detectar infracciones de políticas y demostrar el cumplimiento normativo.

Los diferentes servicios de seguridad de AWS proporcionan diferentes beneficios de seguridad, como registros de auditoría, seguimiento de la configuración y detección de amenazas. Algunos, como CloudTrail, registran la actividad básica de forma predeterminada, mientras que otros, como GuardDuty y Config, requieren una configuración explícita.

Los principales servicios de seguridad nativos de AWS incluyen:

  • AWS CloudTrail: rastrea todas las llamadas a la API en entornos AWS, información de registro de quién hizo qué y cuándo (esencial para la auditoría y la investigación de incidentes).
  • AWS Config: registra cómo se configuran los recursos de AWS y realiza un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo, lo que ayuda a demostrar la conformidad y las políticas.
  • Amazon Inspector: un servicio de gestión de seguridad y vulnerabilidades que analiza automáticamente las instancias y contenedores EC2 en busca de vulnerabilidades conocidas y desviaciones de buenas prácticas de seguridad.
  • Amazon GuardDuty: un servicio de detección continua de amenazas que utiliza el aprendizaje automático para detectar actividades maliciosas, incluida la minería de criptomonedas, los intentos de acceso no autorizados y las llamadas API inusuales en una cuenta de AWS.

Las métricas de seguridad clave incluyen:

  • Llamadas a la API: las llamadas a la API son comunicaciones entre las API de AWS y los programas de software para solicitar datos, servicios o acciones. El origen, el destino y el tiempo se registran para todas las llamadas.
  • Acceso no autorizado: cualquier actividad de inicio de sesión inusual o maliciosa.
  • Cambios de configuración: cambios en las configuraciones de recursos de AWS para el cumplimiento y la auditoría. Por ejemplo, los cambios en los permisos de los usuarios o en el cifrado de datos pueden afectar al cumplimiento de las políticas de seguridad o de la normativa de protección de datos.
  • Análisis del tráfico de red: tráfico de red a través de nubes privadas virtuales (VPC) para ayudar a detectar amenazas de seguridad como configuraciones erróneas o intentos de exfiltración de datos.

Métricas operativas y empresariales

La monitorización de AWS puede realizar un seguimiento de las métricas empresariales, pero requiere una configuración personalizada, donde las organizaciones las definen y envían a las herramientas de monitorización de AWS como métricas personalizadas.

Estas métricas (como los ingresos, el tiempo de tramitación de los pedidos o la satisfacción del cliente) pueden ayudar a conectar el rendimiento técnico con los resultados empresariales, justificar el gasto en la nube e identificar cómo afectan los problemas del sistema a los ingresos.

Las principales métricas operativas y empresariales incluyen:

  • Tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente: la rapidez con la que los sistemas responden a las solicitudes de los clientes
  • Tiempo de tramitación del pedido: tiempo medio de procesamiento y envío de los pedidos de comercio electrónico
  • Actividad de los usuarios: usuarios activos diarios y mensuales, nuevos registros y recuentos de sesiones
  • Ingresos: valor monetario total de las compras durante un período específico
  • Facturación de AWS: la detección de anomalías puede identificar picos de uso inusuales para que los equipos puedan realizar ajustes rentables y cumplir con los umbrales presupuestarios

Monitorización vs. observabilidad

La monitorización ayuda a responder a lo que está mal, mientras que la observabilidad ayuda a explicar por qué está sucediendo.

Las soluciones de monitorización de AWS suelen incluir capacidades de observabilidad de AWS. Ambos trabajan juntos para resolver problemas y mantener la fiabilidad.

Monitorización

La monitorización captura métricas predefinidas, como el uso de la CPU y la latencia de la red, lo que ofrece una instantánea del rendimiento del sistema, pero poco conocimiento sobre por qué se produce un problema. Por ejemplo, la monitorización puede identificar una alta utilización de la CPU en un servidor web, pero no la causa raíz. 

Observabilidad

La observabilidad correlaciona varios tipos de datos de telemetría (métricas, eventos, registros y rastreos (datos MELT)) para proporcionar una vista en tiempo real de los entornos de AWS. Evolucionó de la monitorización tradicional para gestionar la complejidad de las arquitecturas nativas de la nube.
Notas a pie de página

1 AWS, Microsoft, Google Fight For USD 90B Q4 2024 Cloud Market Share , CRN.com, 13 de febrero de 2025.