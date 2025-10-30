¿Qué es la monitorización de AWS?

La monitorización de AWS es el proceso de seguimiento, recopilación y análisis de datos de la plataforma de cloud computing de Amazon Web Services (AWS). Ayuda a optimizar los recursos de AWS, identificar problemas de rendimiento, gestionar costes y mantener una infraestructura de nube segura.
Con más del 30 % del mercado de la nube, AWS ejecuta más infraestructura que cualquier otro proveedor de infraestructura en la nube.1 Las empresas utilizan AWS para alojamiento web, almacenamiento de datos, análisis de big data, desarrollo de aplicación móvil y servicios de TI empresariales.
Para estas organizaciones, la monitorización de sus cargas de trabajo en AWS es crítico. Les permite realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento, los registros del sistema y los eventos para ayudar a garantizar que los entornos de AWS funcionen según lo esperado.
Sin la monitorización de AWS, los problemas de rendimiento pueden multiplicarse sin ser detectados, los costes pueden dispararse por el exceso de aprovisionamiento de recursos y las vulnerabilidades de seguridad pueden seguir expuestas. Por ejemplo, un tráfico de red excesivo podría sobrecargar una unidad central de procesamiento (CPU) y provocar cuellos de botella. O los contenedores de almacenamiento en la nube mal configurados podrían exponer datos confidenciales a través del acceso público.
Las herramientas de monitorización de AWS pueden identificar estos problemas y desencadenar respuestas automatizadas, como invocar las funciones de AWS Lambda para su corrección, o alertar a los equipos para la resolución manual de problemas. Esto ayuda a las organizaciones a mantener un rendimiento óptimo, reducir costes, fortalecer su posición de seguridad y tomar decisiones basadas en datos sobre su infraestructura.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La monitorización de AWS ayuda a garantizar la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de los recursos de la nube de AWS. Proporciona visibilidad de las infraestructuras de AWS para que las organizaciones puedan detectar y resolver problemas de forma proactiva, reduciendo las interrupciones y minimizando el tiempo de inactividad.
La monitorización ayuda a revelar el estado operativo de los recursos basados en la nube de AWS, incluida la capacidad informática, los sistemas de almacenamiento y la infraestructura de red.
Por ejemplo, si un servidor experimenta una gran carga por el tráfico de clientes, la monitorización activa el escalado automático para añadir más servidores. Esto ayuda a evitar caídas de las aplicaciones y a garantizar tiempos de respuesta coherentes incluso durante los picos de tráfico, para que los usuarios finales puedan acceder a las aplicaciones.
Al recopilar métricas sobre los recursos de la nube de AWS, la monitorización puede ayudar a optimizar las configuraciones para aumentar la velocidad y la eficiencia.
Por ejemplo, si los usuarios de Asia tienen una experiencia de cargas de página lentas, las herramientas de monitorización pueden almacenar en caché el contenido en Singapur, más cerca de su ubicación. Esto ayuda a reducir la latencia y permite cargas de página más rápidas, lo que garantiza una transmisión más fluida y mejora la experiencia del usuario.
Los costes de la nube suelen ser una de las partidas más importantes del presupuesto de TI de una organización.
La monitorización puede identificar recursos de AWS infrautilizados o innecesarios para ayudar a optimizar los costes de la nube. Por ejemplo, un servidor virtual que utiliza solo el 10 % de su memoria asignada para su carga de trabajo puede correr el riesgo de desperdiciar el 90 % de los costes de memoria. La monitorización de AWS puede ayudar a corregir automáticamente el tamaño de las instancias y cerrar los recursos inactivos durante las horas de menor actividad.
La monitorización detecta actividades sospechosas o cambios inusuales en las infraestructuras de AWS que podrían indicar amenazas a la seguridad, como llamadas API no autorizadas, transferencias de datos inusuales y cambios de configuración.
Por ejemplo, cuando las herramientas de monitorización detectan intentos de inicio de sesión fallidos repetidamente, pueden bloquear la dirección IP de origen y activar notificaciones de seguridad.
La monitorización puede identificar posibles problemas antes de que se produzcan y afecten a los usuarios finales. Esto puede incluir la aproximación a los límites de capacidad, la degradación de las tendencias de rendimiento y la caducidad de los certificados SSL.
Por ejemplo, la monitorización de una base de datos que se acerca a más del 90 % de la capacidad de almacenamiento activa alertas a los desarrolladores para que añadan más espacio antes de que falle la base de datos.
La monitorización de AWS recopila y analiza continuamente datos de la infraestructura de AWS.
La monitorización de los datos suele incluir métricas de rendimiento, utilización de recursos y tasas de error de servidores, bases de datos y aplicaciones, junto con registros del sistema como llamadas a API, cambios de configuración, actividad de red y eventos de seguridad.
Las herramientas analizan estos datos para identificar tendencias, detectar anomalías y visualizar el rendimiento en tiempo real a través de paneles de control.
Las herramientas de monitorización de AWS pueden alertar a los equipos sobre posibles problemas para la resolución de problemas y el análisis de la causa raíz. También pueden resolver automáticamente algunos problemas, como añadir recursos o reiniciar los servicios de AWS.
Por ejemplo, cuando los clientes abandonan los carritos de la compra en línea debido a un pago fallido, la monitorización de AWS puede identificar errores en la pasarela de pago y alertar al equipo de DevOps. A continuación, pueden investigar y corregir la configuración de tiempo de espera obsoleta, minimizando la pérdida de ingresos.
Los precios de monitorización de AWS suelen escalar con el número de métricas personalizadas, los volúmenes de ingesta de registros y la frecuencia de análisis, en función de los servicios utilizados.
Para proporcionar una cobertura completa, la monitorización de AWS suele realizar un seguimiento de las métricas en cuatro áreas principales:
La monitorización de AWS realiza un seguimiento automático del rendimiento y el consumo de recursos en todos los componentes de la infraestructura de AWS.
Estas métricas ayudan a los equipos a identificar recursos sobreaprovisionados, predecir las necesidades de capacidad y detectar la degradación del rendimiento antes de que afecte a los usuarios.
Amazon CloudWatch, la base de la monitorización de AWS, es la herramienta principal para recopilar estos datos. Recopila, agrega y analiza automáticamente las métricas de todos los servicios de AWS. Otras herramientas de AWS, como X-Ray y CloudTrail, se integran con CloudWatch para proporcionar una visión unificada del estado, el rendimiento y la seguridad del sistema.
EC2 proporciona servidores virtuales que ejecutan aplicación en la nube con capacidad informática bajo demanda.
Las métricas clave de EC2 incluyen:
ECS y EKS, los servicios de contenedores nativos de Amazon, implementan y orquestan aplicaciones en contenedores a escala.
Las métricas clave de los contenedores incluyen:
RDS proporciona bases de datos gestionadas en entornos de nube de AWS.
Las métricas clave de RDS incluyen:
Lambda proporciona computación sin servidor para tareas como cambiar el tamaño de imágenes o actualizar bases de datos.
Las métricas clave de Lambda incluyen:
ELB distribuye el tráfico entrante a los recursos de nube adecuados para ayudar a mantener una alta disponibilidad.
Las métricas clave de ELB incluyen:
La monitorización del rendimiento de AWS puede realizar un seguimiento del comportamiento de las aplicaciones, pero solo con configuración manual e instrumentación de código.
Las aplicaciones rara vez existen de forma aislada: se conectan a procesadores de pagos externos, API de terceros y bases de datos que no son de AWS.
La monitorización de estas interacciones revela si los problemas de rendimiento provienen de los recursos de AWS o de dependencias externas. También proporciona conocimiento sobre cómo interactúan los usuarios finales con las aplicaciones.
AWS X-Ray, un servicio de rastreo distribuido, es la herramienta principal para recopilar estas métricas. Cuando el código se instrumenta con su SDK, X-Ray rastrea las solicitudes a medida que se mueven por las aplicaciones, proporcionando visibilidad de la latencia, los errores y los cuellos de botella en los servicios de AWS.
Las métricas clave de monitorización del rendimiento de las aplicaciones incluyen:
La monitorización de AWS rastrea automáticamente la actividad y los cambios de configuración dentro de una cuenta de AWS. Estas métricas ayudan a identificar quién ha accedido a datos confidenciales, detectar infracciones de políticas y demostrar el cumplimiento normativo.
Los diferentes servicios de seguridad de AWS proporcionan diferentes beneficios de seguridad, como registros de auditoría, seguimiento de la configuración y detección de amenazas. Algunos, como CloudTrail, registran la actividad básica de forma predeterminada, mientras que otros, como GuardDuty y Config, requieren una configuración explícita.
Los principales servicios de seguridad nativos de AWS incluyen:
Las métricas de seguridad clave incluyen:
La monitorización de AWS puede realizar un seguimiento de las métricas empresariales, pero requiere una configuración personalizada, donde las organizaciones las definen y envían a las herramientas de monitorización de AWS como métricas personalizadas.
Estas métricas (como los ingresos, el tiempo de tramitación de los pedidos o la satisfacción del cliente) pueden ayudar a conectar el rendimiento técnico con los resultados empresariales, justificar el gasto en la nube e identificar cómo afectan los problemas del sistema a los ingresos.
Las principales métricas operativas y empresariales incluyen:
La monitorización ayuda a responder a lo que está mal, mientras que la observabilidad ayuda a explicar por qué está sucediendo.
Las soluciones de monitorización de AWS suelen incluir capacidades de observabilidad de AWS. Ambos trabajan juntos para resolver problemas y mantener la fiabilidad.
La monitorización captura métricas predefinidas, como el uso de la CPU y la latencia de la red, lo que ofrece una instantánea del rendimiento del sistema, pero poco conocimiento sobre por qué se produce un problema. Por ejemplo, la monitorización puede identificar una alta utilización de la CPU en un servidor web, pero no la causa raíz.
La observabilidad correlaciona varios tipos de datos de telemetría (métricas, eventos, registros y rastreos (datos MELT)) para proporcionar una vista en tiempo real de los entornos de AWS. Evolucionó de la monitorización tradicional para gestionar la complejidad de las arquitecturas nativas de la nube.
Los conocimientos de Gartner le ayudan a evaluar la preparación para el análisis de nube, de modo que pueda escalar los pipelines de datos, mejorar el rendimiento y admitir cargas de trabajo híbridas con confianza.
Descubra cómo un enfoque basado en plataformas para el análisis en la nube ofrece una mejor escalabilidad, agilidad y valor en todo el ciclo de vida de sus datos.
Descargue el informe de validación económica de ESG para descubrir cómo IBM Storage FlashSystem incrementa la protección de datos, da soporte a la continuidad del negocio y reduce los costes.
Acelere la identificación de incidentes híbridos con análisis operativos casi en tiempo real.
Desbloquee resultados que cambian el negocio con soluciones de análisis en la nube que le permiten analizar datos fácilmente y crear modelos de machine learning.
Descubra nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría en la nube de IBM.
Desbloquear conocimientos en tiempo real de sus datos de IBM Z con análisis potentes que unen mainframe y la nube, para que pueda actuar más rápido, reducir los riesgos y tomar decisiones más inteligentes.
1 AWS, Microsoft, Google Fight For USD 90B Q4 2024 Cloud Market Share , CRN.com, 13 de febrero de 2025.