¿Qué es la monitorización de AWS?

Con más del 30 % del mercado de la nube, AWS ejecuta más infraestructura que cualquier otro proveedor de infraestructura en la nube.1 Las empresas utilizan AWS para alojamiento web, almacenamiento de datos, análisis de big data, desarrollo de aplicación móvil y servicios de TI empresariales.

Para estas organizaciones, la monitorización de sus cargas de trabajo en AWS es crítico. Les permite realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento, los registros del sistema y los eventos para ayudar a garantizar que los entornos de AWS funcionen según lo esperado.

Sin la monitorización de AWS, los problemas de rendimiento pueden multiplicarse sin ser detectados, los costes pueden dispararse por el exceso de aprovisionamiento de recursos y las vulnerabilidades de seguridad pueden seguir expuestas. Por ejemplo, un tráfico de red excesivo podría sobrecargar una unidad central de procesamiento (CPU) y provocar cuellos de botella. O los contenedores de almacenamiento en la nube mal configurados podrían exponer datos confidenciales a través del acceso público.

Las herramientas de monitorización de AWS pueden identificar estos problemas y desencadenar respuestas automatizadas, como invocar las funciones de AWS Lambda para su corrección, o alertar a los equipos para la resolución manual de problemas. Esto ayuda a las organizaciones a mantener un rendimiento óptimo, reducir costes, fortalecer su posición de seguridad y tomar decisiones basadas en datos sobre su infraestructura.