¿Qué es la planificación de inversiones en activos?

La planificación de inversiones en activos (AIP) es un enfoque basado en datos para la gestión de activos que ayuda a las organizaciones a asignar mejor el capital a toda su base de activos.
En esencia, la AIP ayuda a las partes interesadas a tomar decisiones de inversión más informadas a lo largo del ciclo de vida de los activos, desde la adquisición hasta la operación, el mantenimiento y la eventual eliminación.
En sectores que dependen de grandes y complejos activos para la actividad principal del negocio, la AIP proporciona un marco analítico y operativo que ayuda a optimizar la inversión de capital, equilibrar costes y mantener el cumplimiento normativo.
A nivel mundial, las soluciones AIP tienen una gran demanda. Un informe reciente valoró el mercado en casi 700 millones de dólares y proyectó que crecería hasta 1780 millones de dólares en 2035, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 %.1
Antes del uso generalizado de las herramientas digitales, las organizaciones dependían de hojas de cálculo y otros flujos de trabajo manuales y anticuados para gestionar sus inversiones de capital. Hoy en día, el software de planificación de inversiones en activos aprovecha tecnologías modernas como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) para optimizar las inversiones de capital, aumentar el rendimiento de los activos y mitigar los riesgos.
Las soluciones AIP avanzadas suelen integrarse con otros tipos de soluciones de software, como los sistemas de gestión de activos (EAM) y las plataformas APM para aumentar la eficiencia y optimizar los flujos de trabajo. Las soluciones modernas de AIP ayudan a cerrar la brecha entre los equipos financieros y operativos con análisis predictivo, que sugieren el mejor momento para reparar o reemplazar un activo con una interrupción mínima de los procesos de la actividad principal.
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En esencia, las soluciones de planificación de inversiones de activos (AIP) ayudan a las organizaciones a tomar decisiones más informadas sobre infraestructuras críticas y planificación de inversiones en activos respondiendo a tres preguntas importantes:
Para responder a estas preguntas, los marcos AIP modernos suelen seguir un proceso de seis pasos.
En el primer paso del marco AIP, las soluciones AIP recopilan datos de activos de distintas fuentes y los normalizan a través de plataformas de gestión de activos de TI (ITAM ) y otras herramientas.
Las plataformas AIP modernas y las soluciones ITAM pueden recopilar y normalizar datos de una amplia gama de fuentes. Estas fuentes incluyen plataformas EAM, soluciones de sistemas informatizados de gestión de mantenimiento (GMAO) y sensores de Internet de las Cosas (IoT) instalados en activos individuales.
A continuación, las organizaciones evalúan cuidadosamente la salud y el riesgo de los activos mediante la monitorización de la condición (CM), un enfoque de mantenimiento predictivo que se basa en datos en tiempo real.
La CM ayuda a los equipos a evaluar las probabilidades de fallo de ciertos activos, elegir indicadores clave de rendimiento (KPI) significativos e identificar los activos que representan el mayor riesgo para las operaciones comerciales.
La planificación de abajo hacia arriba es un enfoque estratégico para la planificación financiera y operativa que utiliza datos de activos e historial de mantenimiento para identificar necesidades específicas de activos.
En esta etapa, los equipos ponen un fuerte énfasis en tratar de medir e incluso predecir las condiciones operativas del mundo real que podrían afectar al estado de los activos, como el clima, la humedad y las temperaturas extremas.
Utilizando herramientas avanzadas de simulación como los gemelos digitales, las organizaciones desarrollan múltiples escenarios de inversión en la cuarta fase de la AIP. Utilizan herramientas avanzadas para ver cómo podría desarrollarse cada escenario tanto a corto como a largo plazo.
Cada escenario de inversión se evalúa en función del riesgo de los activos, el coste de mantenimiento y la sostenibilidad.
Una vez aprobado un plan específico de inversión en activos, los equipos de operaciones y mantenimiento toman el relevo y comienzan a ejecutarlo de acuerdo con los objetivos estratégicos de la organización.
Comienzan integrando el plan en los flujos de trabajo existentes para aumentar la eficiencia. La automatización de la IA desempeña un papel clave en esta fase, agilizando la ejecución y reduciendo el número de tareas manuales que deben realizar los equipos de mantenimiento y operaciones.
La fase final del flujo de trabajo de AIP es la monitorización continua de los activos a lo largo de su ciclo de vida, con una estrecha vigilancia para identificar formas de mejorar la salud y el rendimiento de los activos a lo largo del tiempo.
Incluso las soluciones AIP más avanzadas requieren una supervisión constante, utilizando información en tiempo real procedente de los datos del IoT para mejorar las previsiones y permitir a las partes interesadas tomar decisiones de inversión más informadas.
Las organizaciones que implementan soluciones modernas de planificación de inversiones en activos (AIP) de forma eficaz pueden desbloquear beneficios significativos en todos los niveles de la empresa. Estos son algunos de los más convincentes:
La planificación de inversiones en activos (AIP) se utiliza ampliamente en una amplia variedad de sectores, donde la compra, operación y mantenimiento de activos físicos es una prioridad. Estos son cinco casos de uso del mundo real que muestran cómo las organizaciones confían en la AIP para optimizar las operaciones de su actividad principal.
En el sector de los servicios públicos, los proveedores de electricidad y agua deben gestionar redes de infraestructuras vastas, complejas y a menudo envejecidas. La AIP les ayuda a priorizar las inversiones en activos críticos como plantas de tratamiento de agua y redes eléctricas. Las soluciones modernas de AIP ayudan a las partes interesadas a tomar decisiones más informadas y a equilibrar las preocupaciones de fiabilidad en torno a las infraestructuras envejecidas con el coste potencial de las iniciativas de modernización.
Algunos proveedores de servicios públicos utilizan simulaciones para ver cómo se desarrollarán los distintos escenarios de inversión en el futuro y evaluar si necesitan sustituir los transformadores anticuados o invertir en una nueva tecnología de mantenimiento predictivo. Las soluciones AIP ayudan a los ejecutivos a integrar los datos APM en los modelos de inversión para poder tomar decisiones de inversión más informadas y basadas en datos.
Las agencias de transporte son responsables de algunas de las infraestructuras más vitales del mundo, como carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Las herramientas modernas de AIP les ayudan a gestionar mejor estos activos dispersos e interconectados con aplicaciones que pueden automatizar tareas, simular planes complejos y permitir una toma de decisiones basada en datos.
Las herramientas AIP modernas ayudan a las agencias de transporte a ir más allá de los enfoques de mantenimiento reactivos obsoletos centralizando los datos de activos y aplicando análisis en todos sus portfolios de activos. Las organizaciones que dependen de la AIP pueden prever mejor la degradación de activos y evaluar múltiples escenarios de inversión a la vez, priorizando sus intervenciones basándose en datos en tiempo real sobre el riesgo para las operaciones principales de la actividad principal.
En el sector del petróleo y el gas, los fallos de los activos pueden descontrolarse rápidamente y tener resultados devastadores para el medio ambiente y la seguridad de los trabajadores. Con sus capacidades de datos, simulación y automatización en tiempo real, las soluciones AIP ayudan a mejorar la priorización basada en el riesgo para activos complejos e integran el riesgo de los activos en los modelos de planificación de capital.
Las herramientas de APM, a menudo integradas en los sistemas AIP modernos, pueden aplicar análisis avanzados para ayudar a las organizaciones a identificar áreas de alto riesgo de su negocio y asignarles los recursos adecuados.
El sector de la fabricación confía en la AIP para mejorar el rendimiento de los activos y reducir el tiempo de inactividad de varias maneras importantes. Las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo aumentan el rendimiento de los activos a la vez que reducen el coste global de mantener un activo a lo largo de todo su ciclo de vida. Al integrar en profundidad las herramientas AIP en los sistemas GMAO y EAM existentes, las organizaciones de fabricación pueden tomar decisiones de inversión más informadas.
La AIP también ayuda a romper los silos operativos al garantizar que las diferentes unidades de negocio estén alineadas en una plataforma común, minimizando los riesgos operativos y mejorando la planificación financiera.
Las organizaciones que han emprendido ambiciosos proyectos de transformación digital dependen cada vez más de las soluciones AIP para ayudarles a modernizar las operaciones de su actividad principal. Estas implementaciones suelen incluir una integración más profunda de las herramientas AIP con las plataformas EAM, la implementación de características de simulación y la adopción de la automatización de la IA en los flujos de trabajo para reducir las tareas manuales.
Empresas como Copperleaf han desarrollado soluciones de planificación especializadas que brindan a las organizaciones la capacidad de administrar toda su portfolio de inversiones a escala a través de informes en tiempo real, análisis de escenarios y varios métodos de optimización.
Las soluciones AIP modernas son muy eficaces, pero su implementación sigue teniendo sus retos. La integración de datos y la fragmentación suelen constituir el obstáculo más importante que deben superar las empresas. Dependiendo de cómo hayan recopilado, normalizado y distribuido sus datos en el pasado, pueden ser incoherentes y semánticamente incompatibles en sus sistemas.
El modelado y la planificación de escenarios también introducen nueva complejidad en las organizaciones. Aunque las plataformas AIP cuentan con análisis avanzados que ayudan, su resultado solo es tan bueno como los datos de los que dependen. En otras palabras, si los datos sobre los que se construyen los escenarios futuros y los modelos de inversión son poco fiables e incoherentes, los modelos serán inútiles.
Por último, implementar una AIP sólida puede ser difícil en empresas que tienen silos organizativos rígidos con prioridades contrapuestas, como finanzas, operaciones, ingeniería y TI. Para funcionar, los sistemas AIP necesitan una visión unificada de todos los activos críticos para el negocio, incluyendo el riesgo y la asignación de capital.
A pesar de los obstáculos significativos, principalmente en la integración de datos y la gestión del cambio, las organizaciones modernas están adoptando la planificación de inversiones de activos (AIP) y realizando muchos de los beneficios mencionados anteriormente. En el futuro, en lugar de producir planes de capital estáticos y plurianuales, los sistemas AIP de próxima generación podrán consumir datos de forma continua y actualizar previsiones y planes de inversión casi en tiempo real.
Un aspecto central de estos esfuerzos es una mayor integración de la IA y el ML (machine learning) en los modelos de AIP, lo que permitirá desarrollar la planificación autónoma de la inversión en activos y otras capacidades. Por ejemplo, es probable que las futuras tácticas de AIP predigan no solo cuándo es probable que falle un activo, sino también qué combinación de intervenciones y asignación de capital evitará su fracaso.
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