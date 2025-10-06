¿Qué es la inteligencia artificial en el cuidado de la salud?

Cuando los expertos en la materia ayudan a entrenar algoritmos de IA para detectar y categorizar ciertos patrones de datos que reflejan cómo se usa realmente el lenguaje en su parte de la industria de la salud, este procesamiento de lenguaje natural (NLP) permite que el algoritmo aísle datos significativos. Esto ayuda a los responsables de la toma de decisiones a encontrar la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre cuidado o negocios rápidamente.

Aseguradoras de cuidado de la salud

Para las aseguradoras de cuidado de la salud, esta función de NLP puede tomar la forma de un agente virtual que usa IA conversacional para ayudar a conectar a los miembros del plan de salud con respuestas personalizadas a escala. Vea el recurso.

Profesionales gubernamentales de servicios humanos y de salud

Para los profesionales gubernamentales de servicios humanos y de salud, un asistente social puede usar soluciones de IA para extraer rápidamente notas de casos en busca de conceptos clave y preocupaciones para respaldar el cuidado de una persona.

Administradores de datos y operaciones clínicas

Las operaciones clínicas y los administradores de datos que ejecutan ensayos clínicos pueden usar la funcionalidad de IA para acelerar las búsquedas y la validación de la codificación médica, lo que ayuda a reducir el tiempo del ciclo para iniciar, modificar y gestionar los estudios clínicos.