¿Qué es la monitorización del rendimiento de las aplicaciones?

Normalmente, los equipos de desarrollo implementan la monitorización del rendimiento de las aplicaciones mediante la instrumentación del código de la aplicación (es decir, la incorporación de lógica de monitorización en el código para recopilar datos sobre lo que este realiza mientras se ejecuta) y la implementación de agentes ligeros junto a la pila de la aplicación.

Los agentes se ejecutan en los servidores de aplicaciones y consumen datos de los procesos de la aplicación, la infraestructura y los entornos de alojamiento, las dependencias posteriores y las interfaces de usuario, todo ello sin afectar de manera significativa al rendimiento de la aplicación. A continuación, los agentes y la instrumentación envían los datos de monitorización a una plataforma de monitorización central, que agrega los datos y crea paneles de control y otras visualizaciones.

La plataforma de monitorización aplica las reglas y los umbrales que los equipos de TI requieran y envía alertas cuando se incumple una regla o un KPI supera los límites aceptables, lo que permite al equipo responder rápidamente cuando surge un problema.

Supongamos que la empresa XYZ utiliza la aplicación ABC para la gestión de recursos humanos y la tramitación de nóminas. El equipo de DevOps decide que la latencia en el envío de las hojas de horas debe ser inferior a 1,5 segundos, que las tasas de error deben mantenerse por debajo del 0,5 % en un intervalo de 5 minutos y que las tasas de fallos de inicio de sesión deben mantenerse por debajo del 2 % en un intervalo de 5 minutos.

En días normales, la aplicación responde en menos de 700 milisegundos, los errores se sitúan cerca del 0 % y los fallos de inicio de sesión son escasos. Sin embargo, un viernes ajetreado previo a las vacaciones, en el que se procesan las nóminas, un índice de la base de datos mal configurado provoca una ralentización. La latencia, las tasas de error y los fallos de inicio de sesión comienzan a superar los umbrales asignados. Las herramientas de monitorización enviarán automáticamente alertas a todos los miembros del equipo pertinentes para que puedan localizar y reparar sin demora el índice problemático.

En el caso de las plataformas avanzadas, las características basadas en la detección de anomalías y el machine learning (ML) también pueden identificar patrones de datos anómalos, predecir problemas de rendimiento e incluso reducir el ruido de las alertas mediante su clasificación en función de la gravedad y la urgencia.

Estos procesos ayudan a crear una visibilidad de principio a fin que abarca las interfaces front-end, los servicios back-end, las bases de datos y las dependencias de terceros, de modo que los equipos puedan comprender el impacto de cada componente individual en el rendimiento general de la aplicación.