¿Qué es la monitorización del rendimiento de las aplicaciones?

La monitorización del rendimiento de las aplicaciones es la práctica de observar, medir y analizar continuamente cómo se comportan las aplicaciones de software en tiempo real.
Las aplicaciones son parte integral de cualquier entorno de TI. Sirven como capa funcional de una arquitectura, procesando datos y cerrando la brecha entre la infraestructura y los usuarios. Como tales, afectan directamente a los costes operativos, a los ingresos y a la fidelización de clientes de la empresa.
La monitorización del rendimiento de las aplicaciones incluye todas las prácticas necesarias para mantener los ecosistemas de aplicaciones. Por lo tanto, es tan esencial para los entornos de TI de las empresas y para los objetivos generales de estas como las propias aplicaciones.
La monitorización del rendimiento de las aplicaciones se basa en gran medida en la automatización y los flujos de trabajo y las herramientas de monitorización que evalúan los indicadores clave de rendimiento (KPI), como la latencia, las tasas de error y el rendimiento, para ofrecer perspectivas sobre el estado de las aplicaciones e identificar los problemas de rendimiento. Estas herramientas:
Con la ayuda de plataformas de monitorización del rendimiento de las aplicaciones, los equipos de DevOps pueden implementar la detección proactiva de incidencias, aumentar el tiempo de actividad de las aplicaciones y reducir el tiempo que los ingenieros dedican a tareas de resolución de problemas urgentes. Estas capacidades ayudan a las empresas a garantizar que las aplicaciones web funcionen de la mejor manera posible para los usuarios, y permiten a los responsables tomar decisiones basadas en datos sobre las inversiones en software.
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Normalmente, los equipos de desarrollo implementan la monitorización del rendimiento de las aplicaciones mediante la instrumentación del código de la aplicación (es decir, la incorporación de lógica de monitorización en el código para recopilar datos sobre lo que este realiza mientras se ejecuta) y la implementación de agentes ligeros junto a la pila de la aplicación.
Los agentes se ejecutan en los servidores de aplicaciones y consumen datos de los procesos de la aplicación, la infraestructura y los entornos de alojamiento, las dependencias posteriores y las interfaces de usuario, todo ello sin afectar de manera significativa al rendimiento de la aplicación. A continuación, los agentes y la instrumentación envían los datos de monitorización a una plataforma de monitorización central, que agrega los datos y crea paneles de control y otras visualizaciones.
La plataforma de monitorización aplica las reglas y los umbrales que los equipos de TI requieran y envía alertas cuando se incumple una regla o un KPI supera los límites aceptables, lo que permite al equipo responder rápidamente cuando surge un problema.
Supongamos que la empresa XYZ utiliza la aplicación ABC para la gestión de recursos humanos y la tramitación de nóminas. El equipo de DevOps decide que la latencia en el envío de las hojas de horas debe ser inferior a 1,5 segundos, que las tasas de error deben mantenerse por debajo del 0,5 % en un intervalo de 5 minutos y que las tasas de fallos de inicio de sesión deben mantenerse por debajo del 2 % en un intervalo de 5 minutos.
En días normales, la aplicación responde en menos de 700 milisegundos, los errores se sitúan cerca del 0 % y los fallos de inicio de sesión son escasos. Sin embargo, un viernes ajetreado previo a las vacaciones, en el que se procesan las nóminas, un índice de la base de datos mal configurado provoca una ralentización. La latencia, las tasas de error y los fallos de inicio de sesión comienzan a superar los umbrales asignados. Las herramientas de monitorización enviarán automáticamente alertas a todos los miembros del equipo pertinentes para que puedan localizar y reparar sin demora el índice problemático.
En el caso de las plataformas avanzadas, las características basadas en la detección de anomalías y el machine learning (ML) también pueden identificar patrones de datos anómalos, predecir problemas de rendimiento e incluso reducir el ruido de las alertas mediante su clasificación en función de la gravedad y la urgencia.
Estos procesos ayudan a crear una visibilidad de principio a fin que abarca las interfaces front-end, los servicios back-end, las bases de datos y las dependencias de terceros, de modo que los equipos puedan comprender el impacto de cada componente individual en el rendimiento general de la aplicación.
El acrónimo “APM” se aplica con frecuencia tanto a la monitorización como a la gestión del rendimiento de las aplicaciones. De hecho, los dos términos suelen usarse indistintamente. Sin embargo, las herramientas de monitorización del rendimiento de las aplicaciones se centran exclusivamente en la monitorización y representan solo un aspecto de la gestión del rendimiento de las aplicaciones (APM). Además de la monitorización, las plataformas de APM ofrecen procesos de análisis de datos, protocolos de resolución de problemas y herramientas de optimización.
Las soluciones de monitorización se basan en agentes implementados en todo el entorno de la aplicación y en la infraestructura de apoyo para recopilar métricas de rendimiento (o telemetría) a intervalos regulares (con una frecuencia de hasta una vez por minuto). Las soluciones más modernas utilizan la monitorización sin agentes para un enfoque no intrusivo de la recopilación de datos mediante el análisis del tráfico de red para obtener datos sobre el rendimiento de las aplicaciones.
La gestión del rendimiento de las aplicaciones es, en muchos sentidos, el siguiente paso natural en el ciclo de vida del mantenimiento de las aplicaciones después de la monitorización. Las soluciones APM extraen perspectivas a partir de los datos sobre el rendimiento de las aplicaciones y los procesos de monitorización para ayudar a los desarrolladores a optimizar el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones empresariales.
Las herramientas de monitorización del rendimiento de las aplicaciones permiten una visibilidad de pila completa al incorporar varios tipos diferentes de monitorización.
La monitorización de la infraestructura se centra en el estado y el rendimiento de los sistemas subyacentes en los que se ejecutan las aplicaciones, como servidores, máquinas virtuales (VM), contenedores, redes, almacenamiento y servicios en la nube.
Este tipo de monitorización se centra en los recursos, prestando especial atención a si estos están disponibles y funcionan dentro de unos límites seguros. Se basa en un conjunto de métricas de bajo nivel (datos numéricos en series temporales sobre el estado del sistema) y señales que describen la intensidad con la que está trabajando un componente y si se encuentra cerca de sufrir un fallo o una degradación.
En el caso de un servidor o una VM, las métricas de monitorización suelen incluir el uso de la CPU, el consumo de memoria, las operaciones de E/S de disco, el espacio en disco y el rendimiento de la red. En el caso de los contenedores y los nodos de Kubernetes, la monitorización incluye métricas similares, pero limitadas a los pods, los nodos y los espacios de nombres.
La monitorización del lado del servidor (o back-end) evalúa cómo el código y los servicios de las aplicaciones de back-end (incluidos los servidores de las aplicaciones, los microservicios, las API, el middleware y los marcos y tiempos de ejecución que utilizan) gestionan las solicitudes de datos.
La monitorización de la infraestructura responde a preguntas relacionadas con los recursos, como “¿Está sobrecargado este nodo?” o “¿Está a punto de llenarse este disco?”. La monitorización del lado del servidor plantea preguntas centradas en la aplicación, como “¿Por qué este endpoint de la API resulta lento para los usuarios?”.
Las herramientas de monitorización supervisan la ejecución de las solicitudes a medida que estas fluyen a través del código, los marcos de trabajo y las dependencias, con el fin de comprender la eficiencia con la que funcionan los procesos y dónde se invierten el tiempo y los recursos en cada solicitud. Los agentes se integran en los entornos de ejecución; miden el tiempo que tardan funciones y procesos específicos; desglosan una solicitud en segmentos para identificar problemas con precisión; y realizan un seguimiento de las llamadas a bases de datos, cachés, colas y API de terceros.
La monitorización del back-end suele realizar un seguimiento de KPI como los tiempos de respuesta (por endpoint de API o por servicio), el rendimiento (solicitudes por segundo, tareas procesadas por minuto), las tasas y tipos de error, y la utilización de recursos.
Desde la perspectiva de la aplicación, la monitorización de la red evalúa cómo se mueven los paquetes de datos entre los componentes que hacen funcionar las aplicaciones (enrutadores, conmutadores, equilibradores de carga, puertas de enlace de API) y si la propia ruta de red está ralentizando la transmisión de datos o provocando fallos.
Cada salto que realiza un paquete de datos en una red añade posibles puntos de retraso o fallo. Si un enlace está saturado, un conmutador descarta paquetes o una ruta no es óptima, las API de las aplicaciones pueden volverse poco fiables, incluso si el código y los servidores funcionan correctamente. Por lo tanto, la monitorización de la red se centra en KPI como la latencia, la pérdida de paquetes, el jitter y el uso del ancho de banda.
Por lo general, las herramientas de monitorización de la red monitorizan el tráfico de las aplicaciones a medida que se desplaza entre dos endpoints (por ejemplo, entre servidores web y servidores de aplicaciones, y entre servidores de aplicaciones y bases de datos).
Y los datos de tráfico de red resultan más útiles cuando se correlacionan con datos de monitorización del rendimiento de las aplicaciones de nivel superior. Si los rastros de transacciones (que siguen la trayectoria completa de una solicitud a través de los servicios) muestran que una llamada concreta de servicio a servicio es lenta, las métricas de red pueden revelar simultáneamente si se produjo una pérdida de paquetes o un pico de latencia en el enlace entre los hosts.
Esto permite a los equipos de TI observar, por ejemplo, que las llamadas del servicio A al servicio B tardan ahora 300 milisegundos en lugar de 20 milisegundos, debido a que la ruta entre sus nodos ha cambiado.
La monitorización de bases de datos mide el rendimiento de las mismas, su disponibilidad y si se están acercando a los límites de recursos o de configuración que podrían afectar al rendimiento de las aplicaciones. Este tipo de monitorización facilita la distinción entre problemas a nivel de código y problemas relacionados con el diseño del esquema o los patrones de acceso a datos.
Muchos problemas de rendimiento perceptibles para el usuario tienen su origen en una base de datos, por lo que la monitorización dedicada de las bases de datos es fundamental para la gestión de las aplicaciones.
Las herramientas de monitorización identifican las consultas más “costosas“ (aquellas que consumen más tiempo o recursos en general) y las clasifican según métricas como el tiempo total de ejecución en todas las llamadas, el percentil de latencia y el tiempo de entrada/salida por consulta. Este proceso ayuda a los equipos de TI a detectar índices de base de datos que faltan o consultas mal redactadas, lo que puede ralentizar toda la aplicación para los usuarios finales.
La monitorización y el análisis de registros recopilan los registros (registros inmutables de eventos del sistema) que emiten las aplicaciones, buscando y correlacionando los datos de los registros para detectar eventos problemáticos del sistema.
En lugar de dejar los registros de las diferentes aplicaciones dispersos por distintos equipos, las herramientas de monitorización de registros suelen centralizarlos en una única plataforma. Los agentes recopilan las entradas de registro y las envían todas a la plataforma de monitorización, donde se analizan, se les añade una marca de tiempo y se indexan. El proceso de agregación convierte lo que, de otro modo, serían archivos de texto dispersos en una única fuente de datos en tiempo real y con capacidad de búsqueda para el funcionamiento del entorno de la aplicación.
Las plataformas de monitorización de registros procesan los registros a medida que llegan y aplican reglas o detectores basados en ML para identificar problemas, activando automáticamente alertas cuando se producen patrones problemáticos. Estas alertas suelen incluir enlaces o consultas que llevan a los desarrolladores directamente al subconjunto relevante de registros, de modo que puedan comenzar inmediatamente a resolver el problema.
La monitorización de registros se vuelve mucho más potente cuando los datos de los registros se correlacionan con métricas y trazas. Cuando se activa una alerta de rendimiento basada en métricas en un endpoint, los equipos de DevOps pueden pasar directamente de la traza de una solicitud lenta a los registros de los servicios que gestionaron dicha solicitud para comprender la causa raíz del problema.
La monitorización de contenedores proporciona visibilidad sobre los contenedores (como Docker) y los orquestadores (como Kubernetes) que ejecutan las aplicaciones, tendiendo un puente entre el rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura subyacente. Las herramientas de monitorización detectan automáticamente los contenedores y los pods, asocian los contenedores a los servicios que ejecutan, realizan un seguimiento de todo su ciclo de vida y correlacionan el uso de recursos con los rastros y las solicitudes de los usuarios.
La monitorización de contenedores recopila métricas a varios niveles.
A nivel de contenedor y de pod, mide el uso de la CPU, el consumo de memoria, las entradas y salidas de red y las entradas y salidas de disco. Asimismo, registra eventos del ciclo de vida, como los inicios y reinicios de los pods, las terminaciones y los fallos de las pruebas de estado (que se producen cuando un contenedor no se encuentra en buen estado o no está listo para aceptar tráfico). A nivel de clúster y de nodo, las herramientas de monitorización determinan si los clústeres disponen de memoria suficiente, si se pueden programar (ubicar) fácilmente nuevos pods y si los pods de diferentes espacios de nombres compiten por los mismos recursos.
A continuación, los datos de la monitorización de contenedores se enriquecen con el contexto de la aplicación. Por ejemplo, si la latencia de un servicio se dispara, los equipos pueden ver qué pod carece de memoria y filtrar los rastros de ese pod concreto para confirmar el impacto.
Estas capacidades son importantes para gestionar aplicaciones contenerizadas, en las que los pods se escalan dinámicamente y los contenedores pueden crearse o eliminarse en cuestión de segundos. La monitorización de los contenedores ayuda a garantizar que los ingenieros detecten las implementaciones fallidas y los clústeres con recursos insuficientes antes de que afecten a la experiencia del usuario.
El RUM, un subconjunto de la monitorización de la experiencia del usuario final (EUEM) y la supervisión de la experiencia digital (DEM), es una técnica que mide el rendimiento y la experiencia del usuario mediante la observación de personas reales que utilizan aplicaciones en entornos en producción. Captura lo que ocurre realmente en los navegadores y las aplicaciones móviles de los usuarios, en sus redes, dispositivos y ubicaciones reales.
El RUM suele funcionar inyectando pequeños scripts o kits de desarrollo de software (SDK) en una aplicación y recopilando automáticamente datos de tiempo y errores de cada sesión de usuario. También captura información contextual, como el tipo de navegador, el dispositivo, el sistema operativo, el tipo de red, la región geográfica y, en ocasiones, los identificadores de usuario o los ID de sesión.
A continuación, el script envía los datos de monitorización a un servidor back-end, donde se agregan y visualizan, de modo que los equipos de TI puedan analizar en profundidad cómo varía el rendimiento en los distintos segmentos de tráfico. Por ejemplo, los desarrolladores pueden comparar los tiempos de carga de las páginas entre usuarios de dispositivos móviles y de escritorio, o entre usuarios con conexiones rápidas de fibra óptica y usuarios con redes móviles lentas. También pueden ver qué páginas o recorridos de usuario son más lentos y con qué frecuencia se producen errores en cada flujo.
Dado que el RUM refleja las condiciones reales (wifi doméstica lenta, redes móviles, dispositivos antiguos), constituye una herramienta de diagnóstico útil para comprender la experiencia del cliente y establecer una relación directa entre el rendimiento del sistema y los resultados para el usuario. Resulta especialmente valioso para detectar problemas que solo se producen en condiciones específicas o en determinadas plataformas.
La supervisión sintética, otro tipo de EUEM, utiliza scripts automatizados que se ejecutan desde diversas ubicaciones globales para simular interacciones de los usuarios con una aplicación (iniciar sesión, realizar búsquedas, añadir artículos a la cesta, completar el proceso de pago) según un calendario fijo.
Los ingenieros crean scripts que definen secuencias exactas de acciones (como navegar a una URL, rellenar formularios, hacer clic en botones o realizar llamadas a la API) y los scripts se ejecutan de forma repetida (cada 5 minutos, cada hora o según un horario personalizado) desde navegadores reales alojados en la nube o desde agentes repartidos por todo el entorno. Cada ejecución genera métricas (tiempo total de la transacción, tiempos paso a paso, disponibilidad de la aplicación) y documentación del proceso (capturas de pantalla o vídeos de los fallos).
La ejecución continua de scripts idénticos a lo largo del tiempo establece una referencia fiable del rendimiento de la aplicación. Si un script de finalización de compra que normalmente tarda 3 segundos de repente tarda 12 segundos o falla en el paso del pago, los equipos de TI reciben inmediatamente una alerta, incluso si ningún usuario real se ha quejado todavía.
Como tal, la supervisión sintética resulta útil para detectar problemas antes de que los usuarios reales los perciban y para supervisar el rendimiento del sistema fuera del horario laboral habitual o en regiones con una base de usuarios reducida.
Al igual que ocurre con muchas prácticas de gestión de TI, la monitorización del rendimiento de las aplicaciones está incorporando nuevas tecnologías que contribuyen a ampliar sus beneficios y sus casos de uso.
Por ejemplo, muchas herramientas de monitorización líderes implementan instrumentos de vanguardia que se basan en inteligencia artificial (IA) y tecnologías de ML para correlacionar y analizar datos en tiempo real. Las herramientas impulsadas por IA pueden examinar grandes cantidades de datos de telemetría o, mejor aún, predecir lo que podría suceder en un sistema basándose en esos datos.
Mediante el análisis predictivo, los equipos de DevOps pueden realizar una previsión de posibles problemas antes de que afecten al rendimiento de las aplicaciones. El análisis predictivo aprovecha modelos de ML entrenados con datos históricos de telemetría para detectar patrones sutiles que indican una degradación del rendimiento (por ejemplo, picos graduales de latencia o aumentos en la tasa de errores).
Las herramientas de análisis predictivo también pueden simular escenarios hipotéticos mediante el modelado de factores de estrés hipotéticos en las aplicaciones, como picos repentinos de tráfico o interrupciones en las dependencias. Estas simulaciones se basan en patrones de datos históricos y entradas en tiempo real para proyectar resultados, generando previsiones probabilísticas (por ejemplo, “hay un 80 % de probabilidades de que la latencia supere los 500 milisegundos si la utilización de la CPU alcanza el 90 % mañana”).
La evolución de la monitorización del rendimiento de las aplicaciones impulsadas por IA indica un alejamiento de los enfoques reactivos, centrados “únicamente en la detección de anomalías”, y un acercamiento hacia sistemas totalmente proactivos capaces de anticipar y prevenir interrupciones.
Los entornos en la nube y el edge computing también están transformando la monitorización del rendimiento de las aplicaciones. Estas tecnologías exigen herramientas capaces de gestionar arquitecturas de aplicaciones nativas de la nube, como las aplicaciones de software como servicio (SaaS), y entornos de TI dinámicos que se extienden mucho más allá de los tradicionales centros de datos en las instalaciones.
Los sistemas de monitorización avanzados dan ahora prioridad a la escalabilidad y a la visibilidad en tiempo real de las cargas de trabajo contenerizadas, las funciones sin servidor y los microservicios.
Son capaces de rastrear las solicitudes de principio a fin a través de mallas de servicios y clústeres con escalado automático, captando los problemas de rendimiento de las aplicaciones en cada salto sin consumir recursos adicionales. Incorporan el rastreo distribuido y la propagación avanzada del contexto para conservar los metadatos de las solicitudes entre servicios, lo que facilita la detección precisa de cuellos de botella en el rendimiento dentro de ecosistemas de TI complejos.
Muchos sistemas de monitorización avanzados también ofrecen características de instrumentación automática para los lenguajes más habituales en las pilas nativas de la nube. Esta capacidad ayuda a los equipos de TI a reducir el tiempo de configuración e incorporar de manera fluida los controles de rendimiento en las canalizaciones de integración continua/entrega continua (CI/CD).
Este cambio permite a los equipos de TI monitorizar recursos efímeros que se activan y desactivan rápidamente, y garantizar que el rendimiento de las aplicaciones se mantenga óptimo en los entornos de nube híbrida y multinube.
Las herramientas modernas de monitorización del rendimiento de las aplicaciones ofrecen a las empresas innumerables beneficios.
Las herramientas de monitorización del rendimiento de las aplicaciones integran las perspectivas sobre el rendimiento directamente en las herramientas de desarrollo, de modo que los desarrolladores pueden detectar problemas en una fase temprana del ciclo de vida del código y depurar las aplicaciones con mayor rapidez.
La monitorización del rendimiento de la aplicación proporciona alertas en tiempo real y permite un análisis de causa raíz más rápido, lo que ayuda a los equipos a encontrar y corregir los problemas con mayor rapidez (a ser posible, antes de que afecten a los usuarios).
Las herramientas de monitorización suelen prevenir los defectos de forma proactiva, lo que ayuda a las empresas a evitar costosos tiempos de inactividad y a mantener la fiabilidad y la disponibilidad de las aplicaciones.
Las plataformas de monitorización realizan un seguimiento del uso de la CPU, la memoria y la red para identificar ineficiencias, lo que permite a los equipos escalar la infraestructura de forma inteligente y reducir costes sin comprometer la velocidad ni la fiabilidad.
Las plataformas de monitorización del rendimiento controlan los tiempos de carga de las páginas, los errores y las interacciones de los usuarios para ayudar a garantizar que las empresas cumplan los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y que las aplicaciones ofrezcan una experiencia fluida y con buena capacidad de respuesta a los usuarios finales.
Las herramientas de monitorización actuales suelen permitir la observabilidad full stack, lo que proporciona a los equipos de TI una visión clara de los servidores de aplicaciones, las bases de datos, las API y los servicios de terceros, y respalda las estrategias de optimización y escalabilidad fundamentadas..
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