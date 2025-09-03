¿Qué es la monitorización de transacciones AML?

3 de septiembre de 2025

La monitorización de transacciones AML (antilavado de dinero) aplica algoritmos de IA y machine learning (ML), gestión de riesgos basado en reglas, reconocimiento de patrones sospechosos y análisis para rastrear la transacción de un cliente. Además, también identifica actividades sospechosas asociadas con delitos financieros (por ejemplo, blanqueo de dinero).   

Las transacciones sospechosas identificadas por un sistema de monitorización de transacciones (TMS) de AML deben investigarse más a fondo. Esta investigación ayuda a diferenciar entre las actividades ilegales que deben elevarse a las fuerzas del orden en los informes de actividades sospechosas (SAR) y los posibles falsos positivos que parecen actividades ilícitas, pero no lo son.  

Conceptos clave de monitorización de transacciones AML

A alto nivel, la monitorización de transacciones AML:

  • Proporciona una monitorización sofisticada en tiempo real de los datos de las transacciones de los clientes, escaneando y marcando cualquier patrón que pueda alinearse con las tipologías conocidas de blanqueo de capitales.
  • Identifica las señales de alerta, como el volumen y la velocidad inusuales de las transacciones, la actividad que implica a países de alto riesgo. También identifica entidades que pueden aparecer en listas de vigilancia y sanciones, actividades que no se ajustan al perfil de riesgo típico de un cliente, etc. 

La mayoría, si no todas, las instituciones financieras (por ejemplo, bancos, cooperativas de crédito, bolsas de criptomonedas y otras organizaciones que ofrecen servicios financieros) suelen estar legalmente obligadas a realizar algún grado de supervisión de las transacciones. Este procedimiento forma parte de una estrategia AML más amplia para mantener el cumplimiento normativo.

A medida que los delitos financieros aumentan en alcance y gravedad, los proveedores que ofrecen soluciones para el cumplimiento de AML siguen ampliando sus ofertas para satisfacer las crecientes demandas. Según un informe reciente de MarketsandMarkets, se prevé que el mercado de monitorización de transacciones alcance los 6800 millones de dólares estadounidenses en 2028

¿Qué es el blanqueo de capitales? 

El blanqueo de capitales se refiere a varios métodos ilegales para disfrazar los beneficios derivados de actividades ilegales como fondos legítimos obtenidos por medios legales.

En esencia, el "dinero sucio" obtenido de actividades delictivas se "blanquea" o limpia a través de un intermediario. El dinero blanqueado puede utilizarse para compras, inversiones o transacciones legítimas.

El blanqueo de capitales es una práctica común entre los delincuentes y las organizaciones delictivas o sancionadas que buscan evitar el enjuiciamiento y la tributación, a la vez que facilitan otras actividades delictivas, como el contrabando o la financiación del terrorismo.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el blanqueo de capitales representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año

Cómo funciona el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales suele implicar tres pasos: 

  1. Colocación: el dinero "sucio", adquirido por medios ilegales o ilícitos, se introduce en el sistema financiero legítimo, como a través de un gran depósito bancario en efectivo.
  2. Capas: para ocultar el origen de los fondos ilícitos y poner distancia entre el titular de la cuenta teóricamente identificable, los fondos se mueven a través de una serie de transacciones financieras complejas. La estratificación se puede lograr moviendo dinero entre varias cuentas bancarias diferentes, convirtiendo el efectivo en otros activos o moviendo fondos a través de varias empresas ficticias y cuentas en el extranjero. 
  3. Integración: los fondos estratificados se vuelven a introducir en la economía legítima a través de diversos métodos, como bienes inmuebles, artículos de lujo u otros tipos de activos. Estos activos pueden, a su vez, venderse o convertirse de nuevo en efectivo para continuar el proceso de estratificación o simplemente utilizarse o consumirse. 
Métodos comunes para el blanqueo de capitales  

El blanqueo de capitales como categoría puede referirse a cualquier método que oscurezca la fuente ilegítima de los fondos. Los delincuentes utilizan diversas tácticas para blanquear dinero, entre ellas:

  • Smurfing: dividir grandes depósitos en efectivo en varios depósitos más pequeños para evitar la activación de requisitos de información.
  • Empresas ficticias: los blanqueadores de dinero crean o utilizan empresas ficticias existentes (organizaciones que existen solo para ser propietarias de otras organizaciones ficticias con poco o ningún negocio legítimo) para pasar fondos ilícitos a través de muchas entidades diferentes. Con esta táctica, crean una cadena de propiedad compleja y confusa. 
  • Negocios con gran volumen de efectivo: invertir o iniciar negocios que manejan grandes volúmenes de efectivo, como lavanderías o restaurantes, crea oportunidades para los blanqueadores de dinero que buscan mezclar ingresos ilegítimos con ingresos legítimos. Como puede resultar difícil para los reguladores verificar si los beneficios declarados de dichas empresas se correlacionan con las ventas reales o los servicios prestados, los blanqueadores de dinero pueden añadir fondos ilícitos a los beneficios y alegar falsamente una fuente legítima para la suma total.
  • Criptomonedas: aunque a menudo no es del todo anónima, la naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain y las monedas virtuales como Bitcoin y Monero crea oportunidades para que los delincuentes oculten el origen y la propiedad de sus fondos. Aunque la mayoría de los intercambios de cifrado legítimos tienen sus propias políticas AML, algunos intercambios tienen estándares más laxos que atraen a un elemento criminal.      
  • Juegos de azar: tanto los casinos en línea como los tradicionales pueden utilizarse para el blanqueo de dinero. El proceso incluye convertir fondos ilícitos en fichas, apostar con un pequeño porcentaje de esas fichas y luego cobrar las fichas restantes para que se informen como ganancias legítimas. 

El impacto del blanqueo de capitales

Las consecuencias económicas y sociales del blanqueo de capitales son muchas. Las organizaciones que no protegen adecuadamente contra el blanqueo de dinero, ya sea de forma intencionada o no, erosionan la confianza general en las instituciones financieras.

Las grandes inversiones o las transacciones de activos realizadas con la intención de blanquear fondos ilícitos pueden distorsionar los modelos de crecimiento económico, creando valores de activos falsos o inflados y desviando fondos de inversiones más productivas. Peor aún, el blanqueo de dinero fomenta la delincuencia y la corrupción. Las jurisdicciones con políticas AML laxas pueden tener más probabilidades de experimentar un aumento de las tasas de delincuencia.

Para combatir los esfuerzos globales de lavado de dinero, las agencias legales locales e internacionales trabajan en cooperación con los gobiernos y las instituciones financieras para hacer cumplir las leyes, regulaciones y requisitos de informes de actividades sospechosas.

En respuesta a la gran escala y complejidad de los delitos financieros modernos, tanto las instituciones financieras como las soluciones del sector privado están invirtiendo fuertemente en soluciones de informes de transacciones AML y otros tipos de software AML.

The Business Research Company prevé que el mercado mundial de software AML (incluido el software de monitorización de transacciones) crezca hasta los 3200 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de detección en tiempo real para cumplir con las regulaciones AML más estrictas, con tendencias que indican un aumento significativo de soluciones con IA.

Comprender el proceso de monitorización de transacciones AML

La base de la monitorización de transacciones AML se basa en el análisis continuo de grandes cantidades de datos de transacciones. Al establecer patrones de transacciones regulares, los bancos y las instituciones financieras pueden identificar desviaciones del comportamiento legal estándar. 

Dependiendo del tamaño, el propósito, la ubicación y otros factores, las soluciones de monitorización de transacciones pueden requerir una calibración única para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier institución financiera o bancaria. Aunque los requisitos del sistema de monitorización de transacciones AML no están estrictamente definidos, la mayoría de los sistemas de monitorización de transacciones AML incluyen los siguientes componentes clave.

Análisis de datos y reconocimiento de patrones

Los sistemas modernos de monitorización de transacciones AML combinan:

  • Lógica basada en reglas: los sistemas funcionan según reglas predefinidas (por ejemplo, umbrales o patrones de actividad, como importes de depósito o ubicaciones de transacciones) que activan una alerta. 
  • Análisis avanzados: los sistemas de monitorización de transacciones AML basados en datos dependen cada vez más de herramientas analíticas avanzadas, como algoritmos de IA y ML que pueden analizar grandes conjuntos de datos y detectar patrones que de otro modo podrían pasar desapercibidos. 

Enfoque basado en el riesgo

Dado que no todas las transacciones requieren tanto escrutinio, la adopción de un enfoque basado en el riesgo para la monitorización de transacciones AML ayuda a las organizaciones a delegar mejor los recursos hacia los clientes y las transacciones que pueden presentar niveles de riesgo más altos. Consideraciones como el perfil del cliente, la ubicación geográfica y los tipos de transacción ayudan a los sistemas de monitorización de transacciones AML a evaluar el riesgo del cliente y priorizar las alertas.

Integración con otros procesos AML

La monitorización de transacciones es solo una parte de una estrategia AML completa. Estas son algunas otras buenas prácticas:

  • Conozca a su cliente (KYC): las leyes y regulaciones de KYC requieren que las instituciones financieras verifiquen la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus cuentas. 
  • Diligencia debida del cliente: la diligencia debida del cliente requiere que las instituciones financieras como bancos o compañías de tarjetas de crédito verifiquen la legitimidad de la información del cliente. Si alguna actividad sospechosa requiere una mayor investigación, la diligencia debida con el cliente demuestra ser una práctica esencial para crear una pista de auditoría fiable. 
  • Detección de sanciones: como parte del proceso de monitorización de transacciones, las buenas prácticas de la estrategia AML requieren que las organizaciones evalúen las transacciones no solo en busca de comportamientos inusuales, sino también de personas y entidades sancionadas. 
  • Integración de API: los sistemas modernos de monitorización de transacciones AML están diseñados para la integración de API (interfaz de programación de aplicaciones) para facilitar el intercambio de datos entre varias aplicaciones, aplicaciones y interfaces.  

Cómo funciona la monitorización de transacciones AML

Los sistemas modernos de monitorización de transacciones AML aprovechan una amplia gama de tecnologías y métodos asociados con sistemas basados en reglas y análisis avanzados. Aunque no todos los sistemas de monitorización de AML son iguales, estas son algunas de las tecnologías más comunes.

Funcionamiento basado en reglas 

  • El funcionamiento basado en reglas permite a los sistemas AML crear reglas de monitorización de transacciones que marcan cualquier transacción que pueda superar un límite predefinido, ya sea en valor o en frecuencia. 
  • Estos tipos de controles son eficaces y fáciles de configurar. Sin embargo, pueden generar falsos positivos, lo que requiere una investigación adicional para verificar si una transacción específica infringe las leyes AML.

Análisis estadístico y de comportamiento

  • El análisis estadístico del comportamiento permite a las instituciones establecer líneas de base regulares de la actividad de las transacciones. Las herramientas de detección de anomalías utilizan estas líneas de base para señalar el comportamiento que se desvía de la norma.
  • Las metodologías de modelado de comportamiento permiten a los sistemas de monitorización de transacciones AML rastrear las tendencias de actividad a lo largo del tiempo, adaptándose a las condiciones cambiantes a medida que crecen y cambian. La segmentación de clientes ayuda a establecer un enfoque basado en el riesgo para diferentes tipos de clientes. 

Machine learning e inteligencia artificial

  • Los sistemas de monitorización de transacciones AML emplean varios tipos de IA y ML.
  • Los modelos de aprendizaje supervisado utilizan datos históricos con resultados conocidos para entrenar algoritmos que detecten el blanqueo de dinero.
  • Los modelos de aprendizaje no supervisado también se emplean para identificar nuevos patrones sospechosos sin necesidad de depender de datos preetiquetados. 
  • La combinación de múltiples formas de IA y ML permite que los sistemas de monitorización de transacciones AML mejoren continuamente con el tiempo, adaptándose a las nuevas y emergentes amenazas. 

Monitorización de plataformas de big data

  • Gracias a soluciones basadas en la nube fácilmente escalables, las organizaciones pueden realizar una monitorización en tiempo real de volúmenes masivos de datos. 

Análisis de redes y gráficos

  • Las herramientas de visualización ayudan a las organizaciones a obtener una mejor imagen de las cuentas y la actividad que ocurre en sus redes.
  • Las técnicas de correlación de relaciones ayudan a visualizar las conexiones entre cuentas y entidades y revelan cualquier red potencialmente oculta. 
