¿Qué es la monitorización de transacciones AML?

Ocho minutos
La monitorización de transacciones AML (antilavado de dinero) aplica algoritmos de IA y machine learning (ML), gestión de riesgos basado en reglas, reconocimiento de patrones sospechosos y análisis para rastrear la transacción de un cliente. Además, también identifica actividades sospechosas asociadas con delitos financieros (por ejemplo, blanqueo de dinero).
Las transacciones sospechosas identificadas por un sistema de monitorización de transacciones (TMS) de AML deben investigarse más a fondo. Esta investigación ayuda a diferenciar entre las actividades ilegales que deben elevarse a las fuerzas del orden en los informes de actividades sospechosas (SAR) y los posibles falsos positivos que parecen actividades ilícitas, pero no lo son.
A alto nivel, la monitorización de transacciones AML:
La mayoría, si no todas, las instituciones financieras (por ejemplo, bancos, cooperativas de crédito, bolsas de criptomonedas y otras organizaciones que ofrecen servicios financieros) suelen estar legalmente obligadas a realizar algún grado de supervisión de las transacciones. Este procedimiento forma parte de una estrategia AML más amplia para mantener el cumplimiento normativo.
A medida que los delitos financieros aumentan en alcance y gravedad, los proveedores que ofrecen soluciones para el cumplimiento de AML siguen ampliando sus ofertas para satisfacer las crecientes demandas. Según un informe reciente de MarketsandMarkets, se prevé que el mercado de monitorización de transacciones alcance los 6800 millones de dólares estadounidenses en 2028.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El blanqueo de capitales se refiere a varios métodos ilegales para disfrazar los beneficios derivados de actividades ilegales como fondos legítimos obtenidos por medios legales.
En esencia, el "dinero sucio" obtenido de actividades delictivas se "blanquea" o limpia a través de un intermediario. El dinero blanqueado puede utilizarse para compras, inversiones o transacciones legítimas.
El blanqueo de capitales es una práctica común entre los delincuentes y las organizaciones delictivas o sancionadas que buscan evitar el enjuiciamiento y la tributación, a la vez que facilitan otras actividades delictivas, como el contrabando o la financiación del terrorismo.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el blanqueo de capitales representa entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, o aproximadamente entre 800 000 millones y 2 billones de dólares al año.
El blanqueo de capitales suele implicar tres pasos:
El blanqueo de capitales como categoría puede referirse a cualquier método que oscurezca la fuente ilegítima de los fondos. Los delincuentes utilizan diversas tácticas para blanquear dinero, entre ellas:
Las consecuencias económicas y sociales del blanqueo de capitales son muchas. Las organizaciones que no protegen adecuadamente contra el blanqueo de dinero, ya sea de forma intencionada o no, erosionan la confianza general en las instituciones financieras.
Las grandes inversiones o las transacciones de activos realizadas con la intención de blanquear fondos ilícitos pueden distorsionar los modelos de crecimiento económico, creando valores de activos falsos o inflados y desviando fondos de inversiones más productivas. Peor aún, el blanqueo de dinero fomenta la delincuencia y la corrupción. Las jurisdicciones con políticas AML laxas pueden tener más probabilidades de experimentar un aumento de las tasas de delincuencia.
Para combatir los esfuerzos globales de lavado de dinero, las agencias legales locales e internacionales trabajan en cooperación con los gobiernos y las instituciones financieras para hacer cumplir las leyes, regulaciones y requisitos de informes de actividades sospechosas.
En respuesta a la gran escala y complejidad de los delitos financieros modernos, tanto las instituciones financieras como las soluciones del sector privado están invirtiendo fuertemente en soluciones de informes de transacciones AML y otros tipos de software AML.
The Business Research Company prevé que el mercado mundial de software AML (incluido el software de monitorización de transacciones) crezca hasta los 3200 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de detección en tiempo real para cumplir con las regulaciones AML más estrictas, con tendencias que indican un aumento significativo de soluciones con IA.
La base de la monitorización de transacciones AML se basa en el análisis continuo de grandes cantidades de datos de transacciones. Al establecer patrones de transacciones regulares, los bancos y las instituciones financieras pueden identificar desviaciones del comportamiento legal estándar.
Dependiendo del tamaño, el propósito, la ubicación y otros factores, las soluciones de monitorización de transacciones pueden requerir una calibración única para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier institución financiera o bancaria. Aunque los requisitos del sistema de monitorización de transacciones AML no están estrictamente definidos, la mayoría de los sistemas de monitorización de transacciones AML incluyen los siguientes componentes clave.
Los sistemas modernos de monitorización de transacciones AML combinan:
Dado que no todas las transacciones requieren tanto escrutinio, la adopción de un enfoque basado en el riesgo para la monitorización de transacciones AML ayuda a las organizaciones a delegar mejor los recursos hacia los clientes y las transacciones que pueden presentar niveles de riesgo más altos. Consideraciones como el perfil del cliente, la ubicación geográfica y los tipos de transacción ayudan a los sistemas de monitorización de transacciones AML a evaluar el riesgo del cliente y priorizar las alertas.
La monitorización de transacciones es solo una parte de una estrategia AML completa. Estas son algunas otras buenas prácticas:
Los sistemas modernos de monitorización de transacciones AML aprovechan una amplia gama de tecnologías y métodos asociados con sistemas basados en reglas y análisis avanzados. Aunque no todos los sistemas de monitorización de AML son iguales, estas son algunas de las tecnologías más comunes.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
Escuche directamente a los expertos de IBM explicar cómo puede aprovechar la IA generativa para impulsar a su organización hacia una ventaja competitiva.
Descubra cómo los ejecutivos del sector bancario están evaluando y gestionando los riesgos que conlleva el rápido escalado de la IA generativa.
Desbloquee el rendimiento financiero con los servicios integrales de consultoría financiera de IBM.
IBM Apptio es una familia de productos SaaS para el análisis y la gestión de costes de la infraestructura de TI local, los servicios de nube pública y el desarrollo de software.
Mejore la planificación financiera, la elaboración de presupuestos y las previsiones, y tome decisiones basadas en datos en toda su organización con IBM Planning Analytics.