¿Qué es la monitorización de transacciones AML?

Las consecuencias económicas y sociales del blanqueo de capitales son muchas. Las organizaciones que no protegen adecuadamente contra el blanqueo de dinero, ya sea de forma intencionada o no, erosionan la confianza general en las instituciones financieras.

Las grandes inversiones o las transacciones de activos realizadas con la intención de blanquear fondos ilícitos pueden distorsionar los modelos de crecimiento económico, creando valores de activos falsos o inflados y desviando fondos de inversiones más productivas. Peor aún, el blanqueo de dinero fomenta la delincuencia y la corrupción. Las jurisdicciones con políticas AML laxas pueden tener más probabilidades de experimentar un aumento de las tasas de delincuencia.

Para combatir los esfuerzos globales de lavado de dinero, las agencias legales locales e internacionales trabajan en cooperación con los gobiernos y las instituciones financieras para hacer cumplir las leyes, regulaciones y requisitos de informes de actividades sospechosas.

En respuesta a la gran escala y complejidad de los delitos financieros modernos, tanto las instituciones financieras como las soluciones del sector privado están invirtiendo fuertemente en soluciones de informes de transacciones AML y otros tipos de software AML.

The Business Research Company prevé que el mercado mundial de software AML (incluido el software de monitorización de transacciones) crezca hasta los 3200 millones de dólares estadounidenses en 2025. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de detección en tiempo real para cumplir con las regulaciones AML más estrictas, con tendencias que indican un aumento significativo de soluciones con IA.