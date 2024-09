Se pierde la información de geolocalización

Como es el servidor autoritativo para ejemplo.com el que está emitiendo las consultas para lb.ejemplo.net, cualquier funcionalidad de enrutamiento inteligente en el registro lb.ejemplo.net actuará en función de la ubicación del servidor autoritativo, no de la suya. La opción EDNS0 edns-client-subnet no se aplica aquí. Esto significa que es posible que se le redirija erróneamente, por ejemplo, si se encuentra en Nueva York y el servidor autorizado de ejemplo.com está en California, este creerá que está en California y le devolverá una respuesta que claramente no será la mejor para usted en Nueva York. Sin embargo, si utiliza un proveedor de DNS con cobertura mundial, es probable que el servidor DNS autoritativo se encuentre en su región, lo que atenuará este problema.

Algo importante a tener en cuenta es que NS1 colapsa los registros CNAME, siempre que todos ellos estén dentro del sistema NS1. Los servidores de nombres de NS1 son autoritativos tanto para el registro CNAME como para el registro de destino. Colapsar simplemente significa que el servidor de nombres NS1 devolverá la cadena completa de registros, desde CNAME hasta la respuesta final, en una única respuesta. Esto elimina todos los pasos de búsqueda adicionales y le permite utilizar registros CNAME, incluso en una configuración anidada, sin ninguna penalización en el rendimiento.

Y lo que es aún mejor, NS1 admite un tipo de registro único denominado registro vinculado. Se trata básicamente de un enlace simbólico dentro de nuestra plataforma que actúa como podría hacerlo un registro ALIAS, excepto que con una velocidad de resolución inferior a un microsegundo. Para utilizar un registro vinculado, sólo tiene que crear el registro de destino como lo haría habitualmente (puede ser de cualquier tipo) y, a continuación, crear un segundo registro que apunte a él y seleccionar la opción Registro vinculado. Tenga en cuenta que los registros vinculados pueden cruzar los límites de dominio (zona) e incluso los límites de la cuenta dentro de NS1 y ofrecen una forma eficaz de organizar y optimizar la estructura de registros DNS.