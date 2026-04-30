Un servicio de asistencia de IA es un sistema que utiliza inteligencia artificial para recibir, entender, dirigir y resolver las solicitudes de servicio en una organización. Automatiza las tareas de soporte rutinarias, como la clasificación de solicitudes, el autoservicio y la ejecución de flujos de trabajo, al tiempo que garantiza que los problemas más complejos lleguen a los equipos humanos adecuados.
A menudo funciona como primer punto de contacto para los usuarios que necesitan ayuda con cuestiones técnicas, acceso a la cuenta o preguntas generales. Las solicitudes pueden enviarse a través de chat, correo electrónico o portales de servicio.
Los chatbots con IA o agentes virtuales utilizan procesamiento del lenguaje natural para entender la intención del usuario, incluso cuando las peticiones se formulan de formas diferentes. El sistema interpreta y clasifica las solicitudes y, a continuación, las resuelve o las dirige al agente humano adecuado. El machine learning permite que mejore con el tiempo.
Los servicios de asistencia técnica con IA suelen confundirse con help desks, pero no son lo mismo. La distinción es sutil pero importante:
El servicio de asistencia de IA respalda las operaciones de TI como parte de una gestión de servicios de TI (ITSM) más amplia, lo que ayuda a ofrecer experiencias de usuario internas y externas más coherentes. Este enfoque mejora tanto la experiencia del empleado como la del cliente.
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Los desk de servicios de IA cambian la forma en que el trabajo centrado en servicios se mueve en una organización y la rapidez con la que se resuelven los problemas. Los modelos de apoyo tradicionales se basan en la clasificación manual, la toma de decisiones humanas y las herramientas fragmentadas.
Un servicio de asistencia de IA introduce un sistema más estructurado y automatizado que puede recibir las solicitudes, interpretarlas y moverlas por los procesos correctos con un mínimo de fricción. Este cambio afecta la forma en que los equipos operan día a día y hace que la prestación de servicios sea más continua y orientada por el sistema, en lugar de reactiva y ticket a ticket.
Con un servicio de asistencia de IA, los equipos de soporte humanos se mueven lejos del trabajo administrativo y hacia tareas más especializadas y de mayor valor. La IA se encarga de pasos como la admisión, la categorización y el enrutamiento, lo que mejora los tiempos de respuesta. Las solicitudes se dirigen a las personas adecuadas con el contexto adecuado, lo que permite a las organizaciones gestionar las operaciones de servicio de forma más eficiente a medida que se amplían. Esta ruta más inteligente permite a los equipos centrarse en resolver problemas más complejos que requieren el juicio humano.
Los service desks de IA transforman y optimizan la forma en que se prestan los servicios a los usuarios, al integrar sistemas, fuentes de conocimiento y canales de comunicación en un flujo de trabajo unificado. Gracias a la IA avanzada y a las herramientas de IA integradas, pueden gestionar volúmenes crecientes de solicitudes de servicio de forma más estandarizada. El servicio ya no está vinculado a un único equipo o herramienta, sino que pasa a formar parte de un sistema coordinado que mejora la visibilidad de las solicitudes y ayuda a mantener resoluciones coherentes y fiables.
Un service desk de IA sigue un flujo estructurado que refleja la gestión tradicional de servicios, pero sustituye muchos pasos manuales por acciones impulsadas por IA. El sistema interpreta las solicitudes, decide qué debe ocurrir a continuación y realiza esas acciones entre herramientas y flujos de trabajo conectados. Los pasos de un proceso típico de service desk de IA incluyen:
Los usuarios envían solicitudes a través de canales como chat, correo electrónico, portales o plataformas de mensajería. El sistema captura la solicitud y la prepara para su análisis.
El procesamiento del lenguaje natural analiza la solicitud para comprender lo que necesita el usuario. Esta capacidad suele formar parte de la IA conversacional, que permite a los sistemas comprender y responder de forma natural al lenguaje humano. El sistema categoriza el problema, identifica su prioridad y determina el tipo de servicio requerido.
Para problemas comunes, la IA puede proporcionar respuestas instantáneas o guiar a los usuarios a través de una resolución mediante contenido de soporte o flujos de trabajo predefinidos. En sistemas más avanzados, la IA generativa puede crear respuestas de forma dinámica, generando respuestas o instrucciones a medida en función del contexto.
Si la solicitud requiere la intervención humana, el sistema la dirige al equipo o agente adecuado. El contexto, el historial y las acciones sugeridas se incluyen para reducir las idas y venidas. Este nivel de conciencia favorece una resolución más rápida de tickets y de problemas en general.
El servicio de asistencia puede desencadenar acciones en otros sistemas, como restablecer contraseñas, proporcionar acceso o actualizar registros. Los agentes de IA (sistemas que pueden actuar en nombre de los usuarios) gestionan cada vez más estos flujos de trabajo.
Las formas más avanzadas de IA agéntica permiten que estos agentes determinen los pasos siguientes, ejecuten tareas de varios pasos y se adapten en función de los resultados sin la constante intervención humana. Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 20241.
A medida que el sistema procesa más solicitudes, aprende de los resultados y de las interacciones de los usuarios. Esta inteligencia mejora con el tiempo la precisión en la clasificación, las recomendaciones y la automatización.
Los service desks de IA incluyen características básicas diseñadas para reducir el esfuerzo manual y mejorar la precisión, la consistencia y la velocidad en los flujos de trabajo de servicio. En conjunto, estas características hacen que la prestación de servicios sea más estructurada y eficiente.
Los service desks de IA se utilizan en diferentes departamentos y sectores para gestionar una amplia gama de necesidades de servicio. Los ejemplos siguientes muestran cómo encajan en flujos de trabajo reales y apoyan las operaciones cotidianas.
Los empleados de departamentos como finanzas, recursos humanos o marketing suelen necesitar acceso a datos y herramientas. En un centro de asistencia tradicional, este proceso suele requerir una reseña y un seguimiento manuales, lo que puede ralentizar el trabajo.
Un service desk de IA puede gestionar los flujos de trabajo de aprobación y conceder acceso automáticamente una vez que se cumplen las condiciones. Por ejemplo, un empleado financiero que solicita acceso a una herramienta de informes puede obtener la aprobación de un responsable, tras lo cual el sistema concede acceso inmediato.
Para los equipos de servicio de atención al cliente de sectores como el comercio minorista, el comercio electrónico o las telecomunicaciones, gestionar grandes volúmenes de consultas es un reto diario. Un service desk de IA permite a los clientes formular preguntas, realizar el seguimiento de pedidos o resolver problemas comunes a través de un chat con IA. El sistema puede responder preguntas al instante o guiar a los usuarios a través de los pasos. Por ejemplo, un cliente que pregunta por un envío retrasado puede recibir actualizaciones de estado en tiempo real sin necesidad de un agente humano.
Para los equipos de RR. HH. y TI, la incorporación y la desvinculación implican múltiples tareas repetitivas en todos los sistemas. Los mostradores de servicio tradicionales suelen depender de tickets separados y coordinación manual.
Un service desk de IA reduce los retrasos y ayuda a garantizar la coherencia automatizando la creación de cuentas, el acceso al software y los permisos cuando se añade una nueva contratación al sistema. Por ejemplo, una vez que un gestor envía una solicitud, el sistema puede proporcionar correo electrónico, herramientas de colaboración y acceso al sistema interno sin seguimiento manual.
Los equipos de instalaciones y los responsables de operaciones en el lugar de trabajo tienen que gestionar una amplia gama de solicitudes para mantener los entornos de oficina. Un service desk de IA permite a los empleados denunciar problemas, como equipos rotos, o solicitar recursos de oficina. Por ejemplo, una solicitud de reparación de un escritorio puede registrarse, clasificarse y enviarse al equipo de instalaciones con todos los detalles necesarios.
Para los equipos de TI responsables del rendimiento y el tiempo de actividad del sistema, la detección y respuesta rápidas a los problemas son críticos. Los servidores tradicionales pueden tratar problemas como caídas del sistema, fallos de inicio de sesión o aplicaciones lentas como tickets separados, lo que puede retrasar la identificación de incidentes mayores. Con un service desk de IA, los empleados denuncian estos problemas a través del chat o de un portal.
El desk con IA puede reconocer el problema, sugerir correcciones o agrupar informes similares en un solo incidente. Estos procesos suelen conectar con la gestión de activos para realizar un seguimiento de los sistemas y el equipo y con la gestión del cambio para controlar las actualizaciones y reducir los riesgos. Por ejemplo, si varios usuarios informan de problemas para acceder al correo electrónico, el sistema puede marcarlo como una interrupción más amplia y alertar al equipo de TI.
La información precisa es esencial para los empleados o clientes que necesitan respuestas. Los usuarios pueden utilizar un mostrador de servicios de IA para buscar ayuda o hacer preguntas en lenguaje natural. El sistema extrae las respuestas relevantes de una base de conocimientos y las presenta en contexto. Por ejemplo, un empleado que pregunta cómo conectarse a una VPN puede recibir instrucciones paso a paso adaptadas a su dispositivo. En casos más avanzados, el sistema puede resumir la documentación compleja en pasos sencillos y que se pueden ejecutar.
Para los equipos de seguridad y los responsables de cumplimiento, vigilar y responder a los riesgos es una prioridad permanente. Los enfoques tradicionales se basan en el seguimiento manual o en la presentación tardía de informes.
Los service desks de IA permiten una detección y respuesta más rápidas al ayudar a señalar actividades inusuales y gestionar las solicitudes relacionadas con el cumplimiento. Por ejemplo, los repetidos intentos fallidos de inicio de sesión en varias cuentas pueden activar alertas y dirigir el problema a un equipo de seguridad para su investigación.
Los service desks de IA influyen en el funcionamiento de las organizaciones mejorando el flujo de servicio, la toma de decisiones y la escalabilidad. Los beneficios que dan forma a los procesos empresariales y al trabajo diario, no solo al rendimiento, incluyen:
Un service desk de IA es un sistema que utiliza inteligencia artificial para recibir, entender, enrutar y resolver solicitudes de servicio en toda una organización. Automatiza tareas como la admisión, la clasificación y los flujos de trabajo para mejorar la eficiencia, la consistencia y la rapidez.
Un service desk de IA gestiona una gama más amplia de operaciones de servicio, incluidos flujos de trabajo y procesos internos. Un help desk de IA se centra más en responder preguntas y solucionar problemas, a menudo como una capa de soporte frontal.
Reduce el esfuerzo manual, acelera la gestión de las solicitudes y mejora la precisión. También ayuda a gestionar grandes volúmenes de solicitudes, reduce los retrasos en el enrutamiento y la resolución y crea una prestación de servicios más coherente en todos los equipos.
Los equipos de TI, los departamentos de RR. HH., los equipos de servicio de atención al cliente y los grupos de operaciones utilizan los centros de asistencia de IA. Ayudan a los empleados y a los clientes gestionando las solicitudes, automatizando los flujos de trabajo y mejorando la prestación general de los servicios.
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1 Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI. Gartner. Octubre de 2024.2 AI-led answers, empathy-led service. Caso de éxito de IBM. © Copyright IBM Corporation 2024.