La IA apareció por primera vez en el diseño de productos en la década de 1990, cuando se utilizaba en sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) que creaban simulaciones del mundo real para que los usuarios probaran los productos. En las décadas de 2000 y 2010, a medida que aumentaron las aplicaciones de IA, se implementaron algoritmos de machine learning para mejorar aspectos del diseño de productos, como el análisis de datos, mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real de los sistemas de fabricación.

Más recientemente, la IA se ha aprovechado en el diseño generativo, un proceso iterativo de diseño en el que los sistemas de IA crean múltiples opciones de diseño para que los ingenieros las revisen basándose en parámetros predefinidos. El diseño generativo ayuda a los gestores de productos y a los diseñadores a optimizar sus ideas de diseño con mayor rapidez. También ayuda a identificar soluciones a problemas de diseño que son potencialmente más eficientes y menos costosas de lo que podrían concebir solos.