¿Qué es la monitorización de redes de IA?

La monitorización de redes con IA es un enfoque avanzado de la gestión de redes que utiliza tecnologías de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) y análisis de big data para automatizar y optimizar los procesos de monitorización.
Utiliza sistemas de IA para procesar flujos de datos de red en tiempo real, aprender lo que constituye un comportamiento normal de la red y utilizar líneas de base establecidas para detectar desviaciones en la actividad de la red. Las estrategias de monitorización impulsadas por IA pueden ayudar a los operadores de redes a superar las limitaciones de los métodos tradicionales basados en reglas y manuales, que a menudo resultan insuficientes para la escala, complejidad y sofisticación de las redes actuales.
Las herramientas de monitorización tradicionales se basan en sondeos periódicos, reglas estáticas y métricas centradas en el dispositivo, lo que las hace adecuadas para redes más simples y pequeñas. Pero las redes informáticas modernas no son simples ni pequeñas. Abarcan entornos globales diversos y dinámicos e infraestructuras de cloud híbrido con miles de dispositivos interconectados. Por ejemplo, el entorno multinube promedio abarca 12 servicios y plataformas diferentes.
Las redes avanzadas también producen enormes cantidades de datos, en comparación con las redes más tradicionales. La mayoría (86 %) de los líderes tecnológicos consideran que los métodos de monitorización tradicionales simplemente no pueden seguir el ritmo del volumen y la velocidad con los que las redes modernas generan datos. Por lo tanto, requieren herramientas de monitorización más sofisticadas y prácticas.
Las herramientas de monitorización de redes de IA permiten el análisis continuo de conjuntos de datos de telemetría masivos (incluidos flujos de tráfico, registros, datos de rastreo e interacciones del usuario) desde centros de datos on-premises y entornos en la nube, lo que proporciona una visibilidad más amplia de la actividad de la red. Mediante algoritmos inteligentes, las herramientas de IA pueden detectar anomalías, predecir fallos de componentes y proporcionar orientación para su corrección, lo que permite a los ingenieros y administradores de redes predecir posibles problemas de red antes de que causen interrupciones operativas (o afecten a la experiencia del usuario).
Como tal, la monitorización de redes con IA ayuda a las empresas a implementar prácticas de administración de red más efectivas para redes informáticas empresariales más inteligentes, rápidas y resilientes.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La monitorización de redes con IA se basa en una serie de procesos y funciones para automatizar las tareas de gestión de redes. Estos procesos incluyen:
Las soluciones de monitorización de redes de IA recopilan datos de telemetría y otros datos de observabilidad de diversas fuentes, incluidos dispositivos de red (conmutadores, enrutadores), consultas de datos y transacciones sintéticas. Pueden recopilar datos de forma activa (utilizando tráfico de prueba) o pasivamente (observando el tráfico de producción en directo). Y, por lo general, los sistemas de IA mejoran los datos integrando la telemetría de transmisión, lo que permite obtener conocimiento granular en tiempo real que supera a los métodos tradicionales (como el sondeo del Protocolo simple de gestión de redes (SNMP)).
A continuación, los datos sin procesar, incluidos los encabezados, los metadatos y las métricas de rendimiento a nivel del sistema, se limpian, estructuran y agregan para el entrenamiento del modelo de IA.
Utilizando datos históricos y fuentes de datos externas, los modelos ML aprenden los comportamientos de base de la red, los volúmenes de tráfico normales y las referencias del rendimiento de las aplicaciones. A continuación, los modelos de IA se configuran para detectar valores atípicos y distinguir entre fluctuaciones benignas del rendimiento y amenazas reales a la seguridad, ineficiencias o violaciones de las políticas.
Modelos Advanced pueden incluso emplear redes neuronales profundas y aprendizaje no supervisado para permitir la detección de anomalías no supervisadas (donde el modelo puede reconocer amenazas nuevas o desconocidas sin firmas predefinidas).
Las redes neuronales profundas, como los autocodificadores, las redes neuronales convolucionales (CNN) y las redes neuronales recurrentes (RNN), están diseñadas para aprender patrones y representaciones complejos a partir de datos de alta dimensión y no estructurados. Estos modelos pueden capturar dependencias complejas y no linealidades en los datos de red, por lo que son excelentes para diferenciar la actividad normal de las instancias anómalas.
Los modelos de IA se utilizan para monitorizar los flujos de datos en tiempo real, analizando cada flujo, evento o sesión de la red en busca de actividades sospechosas y fallos inminentes. Por ejemplo, un sistema de IA podría señalar picos inusuales de ancho de banda que presagian un ataque inminente de denegación de servicio distribuido (DDoS) o reconocer flujos de tráfico cifrados que eluden los filtros de seguridad tradicionales.
Las herramientas de monitorización pueden implementar métodos como supervisión sintética, donde las interacciones simuladas del usuario validan la disponibilidad de la red y la aplicación, y la monitorización basada en flujos, que resume los flujos de paquetes para el análisis del tráfico y detección de anomalías.
Las herramientas de monitorización de redes de IA también correlacionan los datos para una detección más sólida. Si un conjunto de alertas dispares están todas vinculadas a una causa raíz común (por ejemplo, un conmutador mal configurado), la plataforma puede agregarlas y escalar la anomalía a los equipos de TI como un único incidente procesable.
Cuando el sistema de monitorización detecta una anomalía o amenaza, activa una alerta (para el personal de TI o los administradores de red) y, en algunos casos, inicia una respuesta adaptativa (redirigiendo el tráfico, bloqueando una IP maliciosa, aprovisionando recursos adicionales o ajustando las políticas de red, por ejemplo).
Las herramientas de monitorización de la IA utilizan análisis predictivos, que permiten a los equipos de TI anticipar futuros problemas de red basándose en los datos de tendencias y reparar los componentes de forma proactiva. Si, por ejemplo, el sistema prevé un fallo de hardware del router, el personal de TI puede programar la sustitución del hardware antes de que el router falle.
Las herramientas de monitorización también ejecutan algoritmos de optimización que pueden analizar la distribución de la carga de la red y la latencia, recomendar cambios de configuración y automatizar el ajuste de la red para mejorar la planificación de la capacidad.
El análisis de causa raíz impulsado por IA conecta rápidamente los puntos a través de las capas de red y los registros de dispositivos para reducir el tiempo de resolución de problemas.
Los sistemas de monitorización de redes basados en IA aprenden continuamente de los datos de la red para actualizar las líneas de base y refinar los modelos de detección de anomalías, adaptándose a los cambios en las configuraciones de red y los patrones de tráfico. Cuanto más ricos en contexto sean los datos que consuma el modelo de IA, más eficazmente podrá autooptimizarse y prevenir futuras interrupciones.
La monitorización tradicional de la red se basa en la configuración manual y en reglas o umbrales estáticos que generan alertas cuando se cumplen condiciones específicas (uso de la CPU superior a un determinado porcentaje, como ejemplo). En un entorno de monitorización tradicional, los administradores de red implementan sensores de monitorización en los dispositivos de red (conmutadores, enrutadores, firewalls, servidores y puntos de acceso), y los sensores utilizan protocolos (como SNMP, el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) y NetFlow) para recopilar datos sobre el estado de los dispositivos, el flujo de tráfico y el rendimiento general de la red.
Los enfoques de monitorización tradicionales suelen utilizar métodos de sondeo para recopilar datos a intervalos regulares, centrándose principalmente en las métricas de estado a nivel de dispositivo. Aunque este método proporciona una estrategia de monitorización sencilla e independiente del proveedor, tiene algunas limitaciones importantes.
Por ejemplo:
Por el contrario, la monitorización de redes basada en IA adopta un enfoque adaptativo y proactivo. Puede:
La monitorización de redes con IA permite a los equipos de TI pasar de las estrategias de gestión de redes manuales y reactivas a la estrategia inteligente, predictiva y automatizada que exigen las redes modernas.
Según el IBM Institute for Business Value (IBM IBV), "los flujos de trabajo habilitados para IA, muchos impulsados por IA agéntica, están preparados para expandirse del 3 % en 2024 al 25 % en 2026", lo que representa un aumento de ocho veces en las implementaciones de IA1. La adopción de un enfoque de monitoreo de red basado en IA ofrece a las empresas numerosos beneficios, entre ellos:
La IA analiza continuamente el tráfico y los patrones de la red en tiempo real, identificando comportamientos anómalos y operaciones de red irregulares a medida que se producen. Este proceso permite a los administradores responder de inmediato a posibles amenazas y reduce el riesgo de infracciones y fallos de funcionamiento.
Las herramientas de monitorización de IA pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente y sin intervención humana. Y los modelos de IA pueden escalar fácilmente a medida que las redes crecen en tamaño y complejidad.
Los flujos de trabajo de automatización impulsados por IA pueden manejar tareas rutinarias, liberando al personal de TI para trabajos de administración de red de nivel superior.
Las herramientas de IA ajustan dinámicamente las configuraciones de red y optimizan el flujo de tráfico a medida que cambian las condiciones, lo que reduce los cuellos de botella en el rendimiento y ayuda a las empresas a mantener redes de alto rendimiento y bajo tiempo de inactividad.
Las herramientas de monitorización de IA analizan el tráfico de red para identificar posibles ciberamenazas en tiempo real, y antes de que puedan convertirse en incidentes graves. Fomentan, y a menudo inician, acciones de contención inmediatas (como aislar los dispositivos comprometidos o bloquear actividades sospechosas), reducir el tiempo de permanencia de los ataques y mitigar los daños que pueden causar los ciberataques.
IBM NS1 Connect ofrece un sólido servicio de gestión de DNS diseñado para mejorar la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento de la red. Mejore su infraestructura de DNS con características avanzadas para garantizar una entrega óptima de las aplicaciones y minimizar el tiempo de inactividad.
Las soluciones de red de IBM Cloud ofrecen opciones seguras, escalables y de alto rendimiento para mejorar la conectividad de su empresa. Proteja su infraestructura en la nube, mejore el rendimiento de las aplicaciones y escale con facilidad.
La monitorización de la red garantiza la salud y el rendimiento continuos de su infraestructura de TI. Descubra las herramientas y ventajas de la monitorización y aprenda cómo pueden mejorar la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia operativa de la red.
1 “From AI projects to profits: How agentic AI can sustain financial returns” (PDF). IBM Institute for Business Value (IBV). 12 de junio de 2025.