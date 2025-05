La adopción de IA transforma la organización de muchas maneras.Es necesario que muchos empleados, si no todos, aprendan nuevas habilidades para poder incorporar herramientas de IA en sus trabajos.Pero los programas de formación adecuados pueden abordar esa inexperiencia y ayudar a los empleados a prepararse para el futuro impulsado por la IA. Los encuestados en el estudio del Institute for Business Value citaron la falta de experiencia como uno de los principales obstáculos para la adopción de la IA generativa.

Las empresas de telecomunicaciones que mejoran las habilidades de sus empleados pueden reducir los costes laborales generales. Una de las razones es que la contratación de nuevos empleados tiende a ser más costosa. Otra razón es que los empleados con habilidades mejoradas pueden hacer un mejor trabajo que aquellos empleados que no pueden aprovechar los beneficios de la IA.