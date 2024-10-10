La IA en el comercio minorista

La inteligencia artificial (IA) en el comercio minorista abarca el uso de tecnologías de IA para mejorar diversos aspectos del sector minorista, como la experiencia del cliente, las operaciones comerciales y la toma de decisiones. Los sistemas impulsados por IA en el comercio minorista analizan datos, automatizan procesos y permiten experiencias más personalizadas y eficientes tanto para los clientes como para los minoristas.
Las tecnologías del comercio minorista con IA se aplican tanto en las tiendas en línea como en las físicas, y tienen un impacto en todo, desde las recomendaciones de productos y los precios hasta la gestión del inventario y el servicio de atención al cliente. En los últimos años, los avances en las tecnologías de IA generativa han transformado progresivamente el sector minorista, ofreciendo nuevas oportunidades para la generación de contenidos y el compromiso con el cliente en tiempo real en lenguaje natural.
Tanto para las grandes como para las pequeñas marcas minoristas, las herramientas de IA pueden tener un impacto significativo en el negocio, aunque las organizaciones a veces siguen teniendo dificultades para implementar la tecnología a gran escala y de forma rentable. Según algunas estimaciones, se prevé que solo la IA generativa genere entre 240 000 y 390 000 millones de dólares en valor económico para los minoristas1. Sin embargo, según la consultora McKinsey, muchos ejecutivos siguen teniendo dificultades para implementar con éxito estas tecnologías en sus organizaciones.
Aun así, estas tecnologías pueden ser de gran valor para los clientes: según un informe del IBM® Institute for Business Value, aproximadamente cuatro de cada cinco consumidores que no han probado la IA para comprar les gustaría utilizarla. Los clientes están interesados en utilizarla para buscar productos, encontrar ofertas y resolver problemas. Además, la IA ya ha desempeñado un papel importante en la integración fluida de las compras en línea y presenciales, y el pago automatizado y la personalización omnicanal instantánea se han convertido en algo habitual en las grandes empresas minoristas.
La IA tiene la capacidad de optimizar la experiencia minorista de principio a fin, optimizando los procesos administrativos y mostrando contenido hiperpersonalizado a cada comprador. Algunos casos de uso comunes de la IA son:
Uno de los impactos más visibles de la IA en el comercio minorista es su capacidad para personalizar las experiencias de los consumidores. Los algoritmos de IA analizan el comportamiento, las preferencias y las compras anteriores de los clientes para ofrecer recomendaciones personalizadas y marketing dirigido. Esto crea una experiencia de compra más atractiva y relevante, lo que aumenta la fidelidad de los clientes y las tasas de conversión. Algunas empresas pueden utilizar motores de recomendación para sugerir productos basándose en el historial de navegación y compras de los usuarios, una táctica que se ha convertido en habitual en plataformas de streaming como Netflix y grandes minoristas como Amazon. Otros personalizan el coste mediante el uso de precios dinámicos, que se ajustan en tiempo real en función de la demanda, los precios de la competencia y las preferencias de los clientes, lo que permite a los minoristas ofrecer ofertas a los clientes durante los periodos de poco tráfico y optimizar los ingresos.
Cada vez más, la IA en el comercio minorista se está orientando hacia la hiperpersonalización, en la que casi todos los aspectos de la experiencia de compra omnicanal se adaptan al usuario individual. Si bien la personalización ya desempeña un papel importante en el comercio minorista, las tecnologías de IA más avanzadas pueden integrar puntos de datos aún más granulares, incluyendo comportamientos en tiempo real, preferencias y factores ambientales. Esto permite a los minoristas ofrecer experiencias del cliente más precisas y dinámicas. Estas experiencias del cliente pueden incluir conocimientos predictivos que anticipan las necesidades de los consumidores, o comunicaciones completamente personalizadas, como páginas de destino de sitios web o correos electrónicos de marketing.
Los asistentes virtuales y los chatbots con IA proporcionan asistencia instantánea a los clientes, respondiendo a sus consultas, agilizando el proceso de pedido y resolviendo problemas. Estas herramientas son cada vez más sofisticadas gracias al procesamiento del lenguaje natural (PLN), que permite mantener conversaciones similares a las humanas. Los minoristas pueden utilizar chatbots en sitios web o aplicaciones para ayudar a los clientes a navegar por la oferta de productos, comprobar el estado de un pedido o resolver problemas. Los asistentes de compra virtuales guían a los clientes a través de su experiencia de comercio electrónico, ofreciéndoles sugerencias de productos y fomentando las oportunidades de venta a través de un embudo de ventas. Con el creciente poder de la IA generativa, los chatbots y los asistentes virtuales son cada vez más capaces de automatizar experiencias del cliente complejas.
Con la búsqueda asistida por IA y la realidad aumentada (RA), los clientes disponen de nuevas formas de buscar e investigar productos antes de comprarlos. Por ejemplo, la IA puede analizar las imágenes subidas por los usuarios y sugerir productos visualmente similares. Esto se ha popularizado en el sector de la moda y la decoración del hogar, donde los consumidores pueden buscar productos visualmente similares. Del mismo modo, la RA mejorada con IA permite a los clientes “probar” los productos antes de realizar una compra. Marcas de moda y belleza como Sephora han tenido un éxito inicial significativo con herramientas que permiten a los clientes ver cómo les quedaría la ropa o el maquillaje antes de decidirse por un producto.
La previsión de la demanda utiliza modelos avanzados de análisis de datos y machine learning para predecir la demanda futura de productos por parte de los clientes. Mediante una combinación de datos de ventas, de clientes y de terceros, como las tendencias del mercado, estas herramientas ayudan a las organizaciones a planificar de forma más eficaz. Dado que los modelos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones que los métodos tradicionales podrían pasar por alto, estas tecnologías tienden a ser más precisas que las herramientas de previsión anteriores.
Al predecir la demanda con mayor precisión, los minoristas pueden gestionar mejor el inventario y optimizar la logística. Estos modelos también ayudan a las organizaciones a adaptarse rápidamente a condiciones imprevistas o cambios en el mercado, ya que proporcionan información basada en datos sobre acontecimientos futuros. La previsión de la demanda basada en el machine learning ha tenido un gran impacto en el sector de la alimentación. Por ejemplo, algunas marcas han automatizado los pedidos diarios de los departamentos de alimentos frescos para aumentar la disponibilidad de los productos y reducir el desperdicio2.
La IA puede desempeñar un papel crítico en la gestión de las operaciones internas de un negocio minorista, optimizando la gestión del inventario y la cadena de suministro. Al integrar tecnologías de IA en diversas funciones de la cadena de suministro, como la gestión de proveedores y la logística del transporte, las organizaciones pueden optimizar el inventario, aumentar la visibilidad, reducir los costes y disminuir los errores. En el sector minorista, los algoritmos de IA optimizan las rutas de transporte, reduciendo los tiempos de entrega y ajustando los horarios para cumplir criterios específicos, como los umbrales de emisiones de carbono. También se utilizan para automatizar determinados aspectos del proceso de gestión de inventario y proveedores, reponiendo automáticamente los artículos con pocas existencias o reduciendo la cantidad de esfuerzo manual necesario para realizar los pedidos.
Estas herramientas pueden ayudar a una organización a acelerar sus operaciones, mantener los niveles de inventario ideales y reducir los errores humanos. Por ejemplo, el gigante minorista Wal-Mart utiliza la IA para optimizar los vehículos de reparto, dirigiéndolos por rutas más eficientes y analizando los patrones meteorológicos para garantizar que las mercancías lleguen a tiempo3.
La IA se utiliza cada vez más para proteger tanto a los minoristas como a los clientes contra pérdidas y fraudes. Los sistemas de IA pueden analizar patrones de transacciones y detectar anomalías que pueden indicar actividades fraudulentas, lo que ayuda a los minoristas a prevenir pérdidas. Las herramientas de IA también pueden aumentar la ciberseguridad en los pagos en línea, ya que ayudan a monitorizar las transacciones en línea y las cuentas de los clientes en busca de posibles vulneraciones de datos, lo que mejora la seguridad de las plataformas de comercio electrónico.
Muchas instituciones financieras y grandes plataformas en línea, como eBay, utilizan software automatizado de detección del fraude para señalar posibles problemas. En los últimos años, algunos minoristas han implementado tecnologías de prevención de pérdidas asistidas por IA. Estas se utilizan para analizar los datos de las tiendas y responder a posibles robos4 .
La IA para el comercio minorista utiliza diversas tecnologías y ecosistemas de datos. Estas herramientas se utilizan para mejorar las operaciones, la experiencia del cliente y la toma de decisiones en toda la empresa. A menudo se utilizan varias tecnologías en combinación, en función de las necesidades particulares de cada minorista. Algunas de las tecnologías de IA más comunes que se utilizan en las operaciones minoristas son:
Los sistemas de gestión de datos son la columna vertebral de la IA en el comercio minorista. Estos sistemas permiten recopilar, almacenar y gestionar grandes cantidades de datos procedentes de múltiples fuentes, lo que sienta las bases para el análisis de datos y los algoritmos de machine learning. Estos sistemas ayudan a garantizar la calidad, la coherencia y la accesibilidad de los datos utilizados para entrenar a una IA. Entre estos sistemas de gestión de datos se incluyen:
Los sistemas de IA en el sector minorista dependen de grandes cantidades de datos para realizar predicciones y tomar decisiones precisas. Las herramientas de big data y el análisis predictivo interpretan estos datos y extraen conocimientos significativos. Por ejemplo, estas herramientas se utilizan para realizar:
Los procesos y el software de automatización realizan tareas rutinarias, lo que reduce los errores humanos y amplía la capacidad de una organización minorista. Estas tecnologías se pueden utilizar en múltiples áreas de un negocio, desde la gestión de inventario y las actualizaciones automatizadas de catálogos hasta la automatización de procesos empresariales a gran escala.
Las automatizaciones básicas en el comercio minorista pueden mostrar automáticamente los precios basándose en un repositorio centralizado, proporcionar al cliente información actualizada sobre la entrega al instante o generar facturas sin intervención humana. La automatización inteligente, una forma más avanzada que combina la automatización y la IA, puede implicar que un asistente virtual comprenda la consulta de un cliente en lenguaje natural y procese un pedido basándose en su solicitud. Otros tipos de automatización que se utilizan con frecuencia en el comercio minorista son:
El machine learning es uno de los pilares de las aplicaciones de IA en el sector minorista. Los algoritmos de ML permiten a los sistemas aprender de los datos y mejorar su rendimiento con el tiempo sin necesidad de programarlos específicamente para una tarea. El machine learning impulsa:
El procesamiento del lenguaje natural (PLN) permite a los sistemas de IA “comprender” y generar lenguaje humano. La visión artificial permite a esos sistemas comprender e interpretar datos visuales del mundo físico, lo que la convierte en una tecnología útil para mejorar las experiencias de compra en tiendas físicas y en línea. A menudo, la tecnología de PLN y visión artificial se utiliza en el comercio minorista para:
Los dispositivos de IoT generan datos en tiempo real a partir de sensores, cámaras y dispositivos inteligentes, que los sistemas de IA pueden analizar para optimizar las operaciones minoristas en la experiencia del cliente. Estos sistemas se pueden utilizar para impulsar:
La integración de la IA y las tecnologías asociadas en el sector minorista tiene la capacidad de mejorar tanto la experiencia del cliente como las operaciones comerciales. Si bien existe una amplia gama de aplicaciones de IA para los negocios minoristas (desde la gestión de inventarios hasta las campañas de marketing), algunos beneficios comunes de la tecnología incluyen:
Mayor eficacia: al automatizar tareas rutinarias como la gestión de inventarios, la atención al cliente, la generación de materiales de marketing y la detección del fraude, la IA permite a los minoristas centrarse en actividades más estratégicas y creativas.
Mejor experiencia del cliente: la personalización dinámica basada en datos y la asistencia instantánea fomentan una mejor relación entre las marcas y los clientes, lo que se traduce en una mayor satisfacción y fidelidad.
Reducción de costes: los procesos de optimización de la IA, como la gestión de la cadena de suministro o la planificación automatizada de las entregas, pueden reducir el desperdicio, mejorar la precisión y disminuir los costes operativos.
Toma de decisiones basada en datos: gracias a las herramientas de IA, los minoristas tienen acceso a datos en tiempo real y a conocimientos procesables, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre precios, inventario, marketing y desarrollo de productos.
Previsión avanzada de la demanda: al recopilar información más precisa sobre la demanda futura, las organizaciones minoristas que utilizan la IA pueden adaptarse con mayor rapidez a las condiciones cambiantes y reducir las posibilidades de desperdicios costosos
Optimización de precios: mediante el uso de herramientas dinámicas para determinar las estrategias de precios más eficaces, las organizaciones asistidas por IA pueden maximizar los ingresos y seguir siendo competitivas en mercados saturados.
Análisis mejorado del comportamiento de los clientes: al analizar los sentimientos y el comportamiento de los clientes de forma más rápida y precisa que antes, las marcas minoristas pueden obtener valiosos conocimientos sobre sus estrategias, puntos débiles y posibles vías para aumentar el valor para el cliente.
Incorporar la IA en un negocio minorista requiere algo más que implementar nueva tecnología. Una implementación eficaz exige un enfoque estratégico meditado que sea a la vez integral y adaptable en función de las necesidades de la empresa. Algunas de las buenas prácticas más habituales son:
Las empresas minoristas que acaban de poner en marcha una iniciativa de IA pueden comenzar con un proyecto piloto centrado en un área de gran impacto, como el marketing personalizado o la gestión automatizada del inventario. Al dar prioridad a los casos de uso que ofrecen el mayor retorno de la inversión, es más probable que una organización obtenga resultados tangibles. Al elaborar esta estrategia, las empresas suelen identificar métricas clave para el éxito, como el aumento de las ventas o la mejora de la satisfacción del cliente, para realizar un seguimiento de la evolución de una iniciativa de IA.
Para que la IA sea eficaz, es crítico disponer de datos limpios, precisos y relevantes. Las organizaciones que se embarcan en una iniciativa de IA suelen examinar y organizar sus datos de forma exhaustiva, y validan periódicamente los conjuntos de datos para mantener su calidad. Las empresas también pueden adquirir datos de terceros de alta calidad para complementar sus datos internos.
Algunos software de IA son de uso general, mientras que otros modelos de IA están entrenados para tareas o sectores específicos. Por lo general, una organización investigará qué herramientas de IA son más eficaces para una aplicación concreta, posiblemente colaborando con proveedores o consultores con experiencia en el sector minorista. Seleccionar cuidadosamente estas herramientas y partners puede ayudar a crear iniciativas de IA que sean escalables y mitiguen el riesgo.
Si bien la automatización puede aumentar la eficiencia, es crítico que las empresas eviten la automatización excesiva o las soluciones que no se centran en el cliente. Una organización puede incluir opciones de interacción humana cuando el cliente lo prefiera o centrarse únicamente en soluciones de IA con beneficios tangibles para el cliente, como chatbots intuitivos o recomendaciones de productos fluidas. Solicitar periódicamente el feedback de los clientes también puede ser una estrategia útil para priorizar sus necesidades.
Para garantizar la coherencia y evitar errores, las organizaciones suelen realizar auditorías periódicas con el fin de asegurarse de que los modelos de IA funcionan según lo previsto y no se desvían de los resultados esperados. Esto puede implicar actualizar los modelos con nuevos datos, así como ajustarlos y validarlos continuamente. Además, las organizaciones que utilizan IA monitorizan el rendimiento de sus herramientas para asegurarse de que cumplen los objetivos empresariales clave.
Los buenos modelos de IA son explicables, fiables y transparentes. Para garantizar un uso responsable de la IA, una organización puede invertir en una infraestructura de datos avanzada que garantice la seguridad y el cumplimiento normativo, así como mantener una documentación técnica exhaustiva. Estas medidas protegen los datos confidenciales de los clientes, mantienen la confianza y reducen las posibilidades de sesgo en la IA.
1. The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. McKinsey Digital. 14 de junio de 2023 (enlace externo a IBM.com).
2. The secret to smarter fresh-food replenishment? Machine learning. McKinsey Digital. 28 de noviembre de 2016 (enlace externo a IBM.com).
3. Walmart commerce technologies launches AI-powered logistics product. Walmart. 14 de marzo de 2024 (enlace externo a IBM.com).
