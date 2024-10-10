La IA en el comercio minorista

La inteligencia artificial (IA) en el comercio minorista abarca el uso de tecnologías de IA para mejorar diversos aspectos del sector minorista, como la experiencia del cliente, las operaciones comerciales y la toma de decisiones. Los sistemas impulsados por IA en el comercio minorista analizan datos, automatizan procesos y permiten experiencias más personalizadas y eficientes tanto para los clientes como para los minoristas.

Las tecnologías del comercio minorista con IA se aplican tanto en las tiendas en línea como en las físicas, y tienen un impacto en todo, desde las recomendaciones de productos y los precios hasta la gestión del inventario y el servicio de atención al cliente. En los últimos años, los avances en las tecnologías de IA generativa han transformado progresivamente el sector minorista, ofreciendo nuevas oportunidades para la generación de contenidos y el compromiso con el cliente en tiempo real en lenguaje natural.

Tanto para las grandes como para las pequeñas marcas minoristas, las herramientas de IA pueden tener un impacto significativo en el negocio, aunque las organizaciones a veces siguen teniendo dificultades para implementar la tecnología a gran escala y de forma rentable. Según algunas estimaciones, se prevé que solo la IA generativa genere entre 240 000 y 390 000 millones de dólares en valor económico para los minoristas1. Sin embargo, según la consultora McKinsey, muchos ejecutivos siguen teniendo dificultades para implementar con éxito estas tecnologías en sus organizaciones.

Aun así, estas tecnologías pueden ser de gran valor para los clientes: según un informe del IBM® Institute for Business Value, aproximadamente cuatro de cada cinco consumidores que no han probado la IA para comprar les gustaría utilizarla. Los clientes están interesados en utilizarla para buscar productos, encontrar ofertas y resolver problemas. Además, la IA ya ha desempeñado un papel importante en la integración fluida de las compras en línea y presenciales, y el pago automatizado y la personalización omnicanal instantánea se han convertido en algo habitual en las grandes empresas minoristas.