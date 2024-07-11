10 formas en que la inteligencia artificial está transformando la gestión de operaciones

La gestión de operaciones consiste en encontrar formas de hacer las cosas de manera más eficiente, precisa y fluida. Incluye una amplia gama de actividades, como la planificación, la organización, la gestión del inventario y la cadena de suministro, la programación de la producción, el control de calidad, la logística y el funcionamiento eficaz de los procesos y el mantenimiento de los activos. Hoy en día, todas estas funciones comparten un denominador común: están preparadas para mejorar gracias a la inteligencia artificial (IA).
La IA, la tecnología que permite a ordenadores y máquinas simular la inteligencia y la capacidad resolutiva de las personas, está transformando los sectores industriales. De hecho, el 94 % de los líderes empresariales encuestados en una encuesta dijeron que la IA sería crítica para su éxito en los próximos cinco años. Y dado que la gestión de operaciones es fundamental para el funcionamiento de una empresa y su competitividad, es esencial utilizar la IA de forma productiva.
La IA es una herramienta muy potente para los gestores de operaciones que buscan optimizar los procesos, reducir costes y mejorar la eficiencia operativa. Los sistemas con IA pueden analizar grandes cantidades de datos, lo que permite la toma de decisiones en tiempo real y la optimización de los procesos comerciales. Estos sistemas ayudan a los gestores de operaciones a descubrir cuellos de botella, predecir fallas en los equipos y adaptarse a las tendencias del mercado.
La IA también puede proporcionar recomendaciones ejecutables para abordar problemas y aumentar los datos incompletos o incoherentes, lo que se traduce en conocimientos más precisos y a una toma de decisiones informada. Los desarrollos en machine learning, automatización y análisis predictivo están ayudando a los gestores de operaciones a mejorar la planificación y optimizar los flujos de trabajo.
Si bien los beneficios de la IA son claros, las empresas también deben ser conscientes de sus desafíos. Estos incluyen preocupaciones sobre la protección de datos, problemas de cumplimiento normativo y la necesidad de personal cualificado para administrar las tecnologías de IA. Aunque la IA puede ser adaptativa e iniciar cambios importantes en los procesos sin intervención humana, el juicio humano debe seguir validando sus outputs y tomando decisiones estratégicas de alto nivel. A menudo, el método más efectivo es combinar las capacidades de IA con la experiencia humana.
Mediante una planificación y ejecución cuidadosas, las empresas pueden aprovechar el potencial de la IA para obtener mejores resultados.
La IA utiliza análisis para extraer conocimiento valioso y realizar previsiones. Los modelos de machine learning pueden analizar datos históricos de ventas, tendencias del mercado, estacionalidad, patrones climáticos, opiniones en redes sociales y otros factores para generar previsiones. Por ejemplo, la IA puede analizar patrones de ventas y predecir ventas futuras, lo que ayuda a las empresas a mantener niveles óptimos de inventario. Un estudio reveló que las herramientas con IA pueden reducir los errores de previsión hasta en un 50 % y reducir las ventas perdidas debido a la escasez de inventario hasta en un 65 %.
El uso de la IA en la gestión de la cadena de suministro puede mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa. La IA permite a las empresas procesar grandes cantidades de datos en tiempo real, anticiparse a las tendencias del mercado, optimizar la logística y realizar el enrutamiento y la programación en función de las condiciones cambiantes. También puede optimizar los flujos de trabajo mediante la automatización, mejorar las compras, reducir las interrupciones y proporcionar una mejor visibilidad y transparencia de principio a fin.
El uso de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) en las operaciones de la cadena de suministro también proporciona a los sistemas de IA una gama más amplia de datos, lo que lleva a una adquisición de conocimientos más completa. IBM aplicó varias de sus soluciones de cadena de suministro impulsadas por IA a sus propias operaciones, lo que generó un ahorro de 160 millones de dólares y una tasa de tramitación de pedidos satisfactoria del 100 % incluso durante el pico de la pandemia de la COVID-19.
Los algoritmos de IA pueden analizar los datos de los sensores y los registros históricos de mantenimiento para predecir fallos en los equipos. La IA también puede ayudar a crear modelos de análisis de modos y efectos de fallos (FMEA) de manera más eficaz, al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar estos estudios. Como resultado, las empresas pueden programar el mantenimiento de forma proactiva para minimizar el tiempo de inactividad, ampliar la vida útil de los activos y reducir los costes operativos. Por ejemplo, una empresa minera utilizó soluciones impulsadas por IA para predecir las necesidades de mantenimiento, lo que redujo el tiempo de inactividad de la producción hasta en un 30 %.
Al entrenarse con datos históricos, los modelos de IA pueden identificar rápidamente patrones inusuales y valores atípicos que podrían indicar problemas de control de calidad. Al conectarse con datos de cámaras, drones, sensores y otros dispositivos edge, la IA es capaz de resolver problemas de calidad en tiempo real. Las visualizaciones y los algoritmos con IA pueden detectar defectos en los productos con mayor rapidez y precisión que los seres humanos y, en ocasiones, identificar la causa raíz. De hecho, un fabricante de automóviles descubrió que un sistema de inspección visual basado en IA identificó defectos con hasta un 97 % de precisión, en comparación con el 70 % de los inspectores humanos.
Los chatbots y asistentes virtuales con IA pueden proporcionar un servicio 24x7, resolver problemas comunes y mejorar la experiencia del cliente. Este servicio puede mejorar significativamente la satisfacción y la retención de los clientes. Por ejemplo, Bouygues Telecom utilizó IA generativa para extraer y analizar datos del call center, lo que permitió a los trabajadores hacer sugerencias y soluciones personalizadas en tiempo real. Este método condujo a una reducción del 30 % en las operaciones previas y posteriores a la llamada y se prevé que ahorre más de 5 millones de dólares.
Los chatbots de IA pueden ofrecer soporte las 24 horas del día al personal, proporcionarles datos y responder consultas comunes. Pueden ayudar a los trabajadores a corregir problemas más rápido, mejorar las tasas de corrección a la primera y mejorar la eficiencia operativa. Esta asistencia apoya la retención de conocimientos institucionales y ayuda a superar las brechas de habilidades. Por ejemplo, la IA y la realidad virtual se pueden utilizar para crear simulaciones que permitan a los trabajadores practicar habilidades de manera segura antes de aplicarlas en situaciones reales. Los programas de capacitación con IA pueden proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas y adaptar el contenido para que coincida con las habilidades y el progreso individuales.
La automatización robótica de procesos (RPA) utiliza bots con IA para automatizar tareas rutinarias basadas en reglas y repetitivas, como la entrada de datos, el procesamiento de facturas y las respuestas del servicio de atención al cliente. Los bots pueden extraer datos, rellenar formularios, generar informes y realizar otras actividades rutinarias, mejorar la eficiencia, reducir los errores y liberar al personal humano para tareas más complejas y estratégicas. Por ejemplo, Deloitte descubrió (PDF) que la RPA redujo el tiempo de preparación de los informes de gestión de varios días a una hora, y el de los informes de gastos de viaje, de tres horas a 10 minutos.
La IA puede ayudar con la toma de decisiones basada en datos al analizar grandes conjuntos de datos y brindar conocimientos que los humanos podrían pasar por alto. Aplicados al big data, estos análisis avanzados pueden mejorar la planificación estratégica, la gestión de riesgos y la asignación de recursos. Y con la llegada de sistemas de IA capaces de procesar el lenguaje natural, las empresas pueden obtener conocimientos más amplios a partir de datos no estructurados. La tecnología puede predecir riesgos potenciales, y ayudar así a las empresas a prepararse para posibles desafíos. La inteligencia de decisiones con IA se puede aplicar a casos de uso como la optimización de portfolios y precios.
La AIOps, o inteligencia artificial para operaciones de TI, utiliza la IA para automatizar y racionalizar la gestión de servicios de TI y los flujos de trabajo operativos. Las aplicaciones, las herramientas de monitorización del rendimiento y los componentes pueden generar grandes cantidades de datos. Las soluciones AIOps pueden clasificar estos datos para identificar eventos y patrones significativos, diagnosticar la causa raíz e informarlos a TI y DevOps para obtener una respuesta rápida y la corrección o una resolución automática. Por ejemplo, Electrolux empleó AIOps para reducir el tiempo de resolución de problemas de TI de tres semanas a una hora y ahorró más de 1000 horas al año al automatizar las tareas de reparación.
La IA puede ayudar a las empresas a reducir su impacto medioambiental al optimizar el uso de los recursos e identificar oportunidades de eficiencia energética y reducción de residuos. Este enfoque, a su vez, puede conducir a una reducción de la huella de carbono de una empresa y respaldar sus iniciativas más amplias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El análisis avanzado de datos y la automatización de informes pueden simplificar los informes de sostenibilidad y el cumplimiento normativo.
Cada vez más empresas buscan formas de integrar la inteligencia artificial en la gestión de sus operaciones. A medida que avanzan la IA y la ciencia de datos, podemos esperar métodos más sofisticados de integración de la IA que impulsarán aún más las operaciones comerciales y proporcionarán nuevas vías para obtener una ventaja competitiva.
La elección de las herramientas de IA y las soluciones de software adecuadas es algo crítico para cualquier transformación digital. IBM® Maximo Application Suite, por ejemplo, ofrece gestión de activos inteligente, monitorización, mantenimiento predictivo y fiabilidad en una sola plataforma. IBM® Sterling Supply Chain Intelligence Suite utiliza la potencia de la IA para incrementar la resiliencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Además, IBM ofrece una gama cada vez mayor de soluciones de IA para ayudar a las empresas a reinventar el futuro y crear una ventaja competitiva.