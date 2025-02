¿Qué es la IA en los seguros?

Un estudio del Institute for Business Value reveló que el 60 % de las aseguradoras predijeron que los productos y servicios no tradicionales generarían pronto tantos ingresos como los productos tradicionales existentes. Las compañías de seguros pueden incursionar en un entorno de riesgo diferenciado, como el seguro basado en el comportamiento. Necesitarán herramientas de IA para comprender mejor estos entornos y saber cómo tarificar con precisión sus pólizas.