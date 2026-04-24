Mientras que la experiencia del empleado se refiere a un sentido general de bienestar y productividad, el compromiso del empleado se centra más estrechamente en temas como la dedicación laboral y el compromiso emocional. Los empleados altamente comprometidos se muestran entusiastas y motivados en su trabajo, lo que les hace más propensos a aceptar las condiciones cambiantes e impulsar el éxito organizativo a largo plazo.

Anteriormente, las organizaciones dependían de encuestas o registros de gerentes para facilitar el compromiso de los empleados, la IA proporciona a RR. HH. y a los gerentes perspectivas continuas y en tiempo real sobre cómo se sienten los empleados y qué es lo que más necesitan. Medir la implicación de los empleados puede ser especialmente urgente en momentos de transformación empresarial o adopción de la IA, ya que las nuevas herramientas y flujos de trabajo solo son efectivos cuando están completamente integrados en el trabajo diario.

Según Gallup, que mide cuántos trabajadores en Estados Unidos se sienten "activamente comprometidos", el compromiso ha ido disminuyendo constantemente desde un pico en 2020. La consultora también informa de bajos niveles de compromiso entre los millennials más jóvenes y la Generación Z, que informan de caídas significativas en la sensación de que se preocupan por ellos, tienen oportunidades de aprender y se desarrollan en el trabajo.

La falta de programas efectivos que fomenten el compromiso y el desarrollo profesional puede conllevar riesgos significativos para el personal. Según el informe más reciente del Foro Económico Mundial sobre el "Futuro del Empleo", Es probable que el 22 % de los empleos se vean afectados en los próximos cinco años.

Los empleadores también esperan que el 39 % de las habilidades requeridas en el mercado laboral cambien para 2030. En resumen, a menos que los trabajadores se comprometan activamente con el futuro del trabajo, ellos y las organizaciones para las que trabajan están en riesgo.