La inteligencia artificial (IA) en el compromiso de los empleados se refiere a la amplia aplicación del machine learning (ML), el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el análisis predictivo y la IA generativa para comprender y optimizar la experiencia de los empleados.
Mientras que la experiencia del empleado se refiere a un sentido general de bienestar y productividad, el compromiso del empleado se centra más estrechamente en temas como la dedicación laboral y el compromiso emocional. Los empleados altamente comprometidos se muestran entusiastas y motivados en su trabajo, lo que les hace más propensos a aceptar las condiciones cambiantes e impulsar el éxito organizativo a largo plazo.
Anteriormente, las organizaciones dependían de encuestas o registros de gerentes para facilitar el compromiso de los empleados, la IA proporciona a RR. HH. y a los gerentes perspectivas continuas y en tiempo real sobre cómo se sienten los empleados y qué es lo que más necesitan. Medir la implicación de los empleados puede ser especialmente urgente en momentos de transformación empresarial o adopción de la IA, ya que las nuevas herramientas y flujos de trabajo solo son efectivos cuando están completamente integrados en el trabajo diario.
Según Gallup, que mide cuántos trabajadores en Estados Unidos se sienten "activamente comprometidos", el compromiso ha ido disminuyendo constantemente desde un pico en 2020. La consultora también informa de bajos niveles de compromiso entre los millennials más jóvenes y la Generación Z, que informan de caídas significativas en la sensación de que se preocupan por ellos, tienen oportunidades de aprender y se desarrollan en el trabajo.
La falta de programas efectivos que fomenten el compromiso y el desarrollo profesional puede conllevar riesgos significativos para el personal. Según el informe más reciente del Foro Económico Mundial sobre el "Futuro del Empleo", Es probable que el 22 % de los empleos se vean afectados en los próximos cinco años.
Los empleadores también esperan que el 39 % de las habilidades requeridas en el mercado laboral cambien para 2030. En resumen, a menos que los trabajadores se comprometan activamente con el futuro del trabajo, ellos y las organizaciones para las que trabajan están en riesgo.
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"Las principales empresas están cada vez más obligadas a fomentar entornos de trabajo positivos, flexibles y empáticos para satisfacer las necesidades de los empleados y retener a los mejores talentos", afirma Pete Teigen, estratega de experiencia del empleado de IBM® Consulting. "Pero, lo que quizá sea más importante, los empleados satisfechos y comprometidos con sistemas de apoyo sólidos son más productivos y más propensos a aceptar el cambio". Como ha concluido IBM, los empleados adoptan nuevas estructuras empresariales con un 34 % más de frecuencia cuando el compromiso de los empleados está en el centro del diseño transformacional.
Para los líderes de recursos humanos que se enfrentan a una creciente falta de compromiso y a una disminución de la satisfacción laboral, la adopción de la IA puede permitir programas de participación críticos a escala. Las soluciones de IA pueden gestionar tareas rutinarias y, al mismo tiempo, permiten a los trabajadores humanos centrarse en tareas delicadas o de alto contacto.
Otras herramientas de IA pueden facilitar programas de aprendizaje personalizados o feedback continuo, garantizando que ningún empleado se quede atrás. Mediante el análisis predictivo, las organizaciones pueden prever las necesidades de retención o de mejora de las cualificaciones y responder rápidamente a las condiciones cambiantes.
Un programa exitoso de IA para el compromiso de los empleados transforma un ejercicio periódico en una relación continua entre los empleados y la organización.
Las herramientas con IA pueden aumentar la productividad de los RR. HH. e impulsar el compromiso en toda la empresa. IBM conoce este cambio de primera mano, ya que la empresa se embarcó en una transformación de RR. HH. de amplio alcance en 2017. El trabajo dio como resultado AskHR, un agente de IA que procesa decenas de millones de interacciones cada año.
Mientras tanto, el departamento de IBM cuenta con una puntuación NPS de +74. Algunos de los beneficios más visibles de utilizar la IA para mejorar la implicación de los empleados incluyen:
La IA puede aplicarse a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, desde la incorporación hasta la salida. Algunos de los principales ámbitos en los que se aplica son:
Con la automatización de tareas de RR. HH., la IA gestiona los procesos rutinarios de RR. HH., incluidas las consultas sobre beneficios, las preguntas sobre políticas, las solicitudes de vacaciones y el papeleo de incorporación. Este cambio permite a los equipos de RR. HH. centrarse en un trabajo cultural de mayor valor donde el juicio humano tiene el mayor impacto. Al dedicar menos tiempo a tareas repetitivas, los responsables de RR. HH. pueden desarrollar iniciativas creativas y motivadoras para fomentar el compromiso de los empleados.
La IA puede ayudar a los directivos proporcionándoles comentarios en tiempo real o apoyo en materia de orientación, lo que permite salvar la brecha entre las evaluaciones anuales y el tipo de conversaciones de desarrollo continuo que necesitan los empleados.
La IA puede cotejar las carencias de competencias individuales con las necesidades de la organización, ofreciendo programas de aprendizaje curados y recomendaciones de movilidad interna que evolucionan continuamente a medida que los empleados crecen y las empresas cambian.
La IA se destaca por ofrecer comunicaciones personalizadas a gran escala, lo que permite a los empleados recibir información oportuna y relevante de su lugar de trabajo. La IA podría adaptar las comunicaciones internas, como los mensajes de registro o reconocimiento, en función de las funciones o preferencias individuales. Este enfoque ayuda a que las comunicaciones oficiales se sientan genuinas en lugar de genéricas.
Cada vez se utiliza más la IA para adecuar a las personas a funciones específicas e identificar los riesgos de fuga. Al analizar la rotación y los datos históricos relacionados con el comportamiento de los empleado, junto con datos más tradicionales como las encuestas de compromiso de empleados, los modelos de IA pueden detectar proactivamente posibles problemas. Esta perspectiva facilita intervenciones oportunas. Por ejemplo, si un empleado de alto rendimiento parece estar desvinculándose, se espera que estos sistemas alerten a un directivo, que puede entonces discutir nuevos retos y oportunidades con ese empleado.
Mientras que los programas tradicionales de compromiso de los empleados pueden medir el sentimiento y el crecimiento anualmente, las encuestas más cortas y frecuentes impulsadas por IA pueden proporcionar perspectivas de inmediato. Utilizando el análisis de los sentimientos en las comunicaciones oficiales, los sistemas de IA pueden sacar a la luz rápidamente los temas emergentes y los tonos emocionales en todos los equipos, dando a los dirigentes acceso a los datos más actualizados posibles sobre los empleados.
Los sistemas de IA también son expertos en sacar a la superficie candidatos internos con capacidades adyacentes para puestos vacantes, según Robert Enright, socio asociado de estrategia de personal de IBM Consulting. La IA puede "sacar a la luz la capacidad de aprendizaje y el potencial interno", afirma, "para ampliar la reserva de talentos disponible en lugar de reducirla a través de expectativas poco realistas". Al ofrecer de forma proactiva múltiples vías de desarrollo profesional, las organizaciones pueden mantener a los trabajadores comprometidos de forma continua.
El análisis de IA basado en datos permite a los responsables de RR. HH. establecer una referencia del compromiso entre departamentos y funciones. Este análisis les permite medir la participación en función de los estándares del sector o modelar la eficacia de iniciativas de participación específicas.
Estas plataformas aplican la IA y la automatización robótica de procesos (RPA) para agilizar las operaciones repetitivas de operaciones de RR. HH. Las capacidades comunes incluyen flujos de trabajo de incorporación automatizados, administración de beneficios y seguimiento del cumplimiento. Al eliminar el procesamiento manual de las tareas de gran volumen, reducen los errores y permiten a los equipos de RR. HH. realizar un trabajo estratégico, incluido el fomento de relaciones más cohesivas con otros empleados.
Las herramientas de IA conversacional orientadas a los empleados gestionan una amplia gama de consultas de los empleados las 24 horas del día. Pueden responder a preguntas sobre políticas de RR. HH., guiar a los empleados a través de los procesos administrativos, apoyar la incorporación de nuevos empleados y facilitar los registros o los informes de progreso. También suelen remitir los casos complejos al personal humano de Recursos Humanos. Los sistemas avanzados personalizan las interacciones en función de las interacciones pasadas, así como de las funciones de los empleados.
La IA agéntica lleva estos conceptos más allá, enlazando múltiples acciones con una supervisión humana mínima. Por ejemplo, el agente virtual interno de IBM, AskHR, automatiza más de 80 tareas de RR. HH. y gestiona más de 2,1 millones de conversaciones con los empleados cada año. Los agentes de IA también pueden identificar carencias de habilidades, recomendar programas de formación personalizados y automatizar los flujos de trabajo de mejora de habilidades, fomentando una cultura de crecimiento continuo y de autoservicio.
Las herramientas de análisis predictivo aplican el machine learning a los datos del personal para generar perspectivas que se pueden ejecutar sobre la motivación y el bienestar de los empleados. Estos sistemas pueden predecir la deserción y controlar el estado de los equipos individuales. Estos outputs suelen mostrarse a los responsables y gestores de RR. HH. a través de paneles de control, lo que permite tomar decisiones basadas en datos en lugar de respuestas reactivas a problemas inmediatos.
Las plataformas de rendimiento mejoradas con IA trascienden el ciclo de revisión anual para respaldar el feedback continuo y la alineación de objetivos a lo largo del año. Algunas características de estos sistemas pueden incluir el seguimiento automatizado del progreso de los objetivos, los resúmenes del rendimiento de los empleados o la recopilación de comentarios en tiempo real, junto con la identificación de brechas de habilidades.
La monitorización de los patrones de comunicación y de los datos sobre el comportamiento requiere una actitud cuidadosa respecto a las preocupaciones sobre la privacidad. Sin protecciones de datos sólidas y prácticas de recopilación transparentes, las organizaciones pueden encontrar que los empleados se sienten microgestionados o vigilados constantemente. Los líderes empresariales deben definir unos límites claros entre el análisis legítimo del personal y la monitorización invasiva. Luego deben comunicar esos límites abiertamente al personal, explicando qué datos se recopilan, cómo se utilizan y en qué decisiones influyen.
Cuando las organizaciones confían excesivamente en los outputs generados por la IA, corren el riesgo de infrautilizar el juicio humano y la empatía que requiere una gestión eficaz de las personas. El uso de la IA puede identificar patrones, pero no puede interpretar matices. Tampoco pueden construir la confianza interpersonal específica que impulsa un compromiso genuino. Los flujos de trabajo de IA deben tener objetivos específicos y alcanzables y la cadena de responsabilidad de supervisión debe ser clara.
La automatización excesiva de las interacciones sensibles de RR. HH. (quejas, procesos disciplinarios o divulgaciones de salud) hace que los empleados se sientan invisibles y sin apoyo.
Los modos de IA entrenados con datos históricos del personal pueden afianzar o amplificar los sesgos existentes en la forma en que se evalúa o recomienda a los empleados para su desarrollo profesional. Sin auditorías periódicas de sesgo y datos de formación diversos, los sistemas de participación de la IA corren el riesgo de perjudicar a los empleados a los que fueron diseñados para apoyar.
Los programas exitosos de participación con IA requieren mucho más que la simple selección de tecnología. Exigen un enfoque deliberado que centre a los empleados y conecte el análisis con la acción. Algunas estrategias clave incluyen:
Adoptar la IA sin un plan decisivo sobre cómo se utilizará y qué problemas resolverá no desbloqueará el verdadero valor. Identifique los desafíos específicos del compromiso, como el alto índice de deserción o el abandono de nuevos empleados, antes de seleccionar las herramientas. Cree métricas de éxito y mecanismos de feedback frecuentes para que los equipos puedan medir la efectividad a lo largo del tiempo.
Antes de la implementación, defina qué datos se recopilarán, cómo se almacenarán, quién puede acceder a ellos y cuánto tiempo se conservarán. Establecer un proceso de revisión ética de la IA para casos de uso de alto riesgo.
Una encuesta reciente reveló que, si bien el 76 % de los ejecutivos creía que los empleados estaban entusiasmados con la adopción de la IA, solo el 31 % de los colaboradores individuales estaban de acuerdo. Los líderes empresariales deben estar atentos no solo a explicar cómo se implementará la IA, sino también cómo ayudará a los empleados y al negocio en general.
Los directivos deben ser abiertos con los empleados sobre qué sistemas de IA se utilizan, qué datos recopilan, cómo se generan las perspectivas y en qué decisiones podrían influir. La transparencia es un requisito previo para la confianza, que a su vez determina si los datos de compromiso son auténticos.
Las implementaciones de interacción con IA más eficaces utilizan los datos para impulsar el crecimiento, en lugar de limitarse a su mera medición. Cuando los empleados ven que las perspectivas de la IA dan como resultado mejores recomendaciones de experiencias de aprendizaje o conversaciones más significativas con los gerentes, es más probable que confíen en los sistemas.
Idealmente, la IA informa y ayuda a la toma de decisiones humanas en lugar de reemplazarla. Este enfoque es válido en situaciones de alto riesgo, como la gestión del rendimiento y los ascensos. Establezca políticas claras sobre qué decisiones requieren una revisión humana, independientemente de los resultados de la IA, y asegúrese de que los empleados tengan siempre acceso a un punto de contacto humano para las cuestiones consecuentes.
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