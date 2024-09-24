La IA y el futuro de la agricultura

Casi la mitad de la población mundial vive en hogares que dependen de los sistemas agroalimentarios como principal fuente de empleo, según Naciones Unidas. Y dado que se prevé que la población mundial pase de 7300 a 9700 millones en 2050, la escasez de agua y las malas cosechas a causa del cambio climático podrían provocar una catastrófica escasez mundial de alimentos.
Para seguir el ritmo del crecimiento demográfico, el mundo tendrá que aumentar la producción agrícola en un 60 % en los próximos 25 años, e incluso entonces puede que sigamos teniendo 300 millones de personas que pasen hambre. Al mismo tiempo, se espera que el rendimiento de los cultivos en hileras disminuya un 11 % debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas y al aumento de las plagas. En la actualidad, se necesitan unos 136 millones de dólares en EE. UU. y alrededor de 12 años para desarrollar un nuevo rasgo de cultivo.
El mundo se está calentando, hay menos agua dulce y las cosechas fructíferas de antaño no serán fiables por mucho más tiempo. ¿Puede la IA ayudar a mitigar la inminente crisis agrícola a la que nos enfrentaremos en las próximas décadas?
El Dr. Abhisesh Silwal, científico de sistemas en la Universidad Carnegie Mellon cuya investigación se centra en la IA y la robótica en la agricultura, piensa que sí. “La IA podría llevar a predicciones más precisas y oportunas, especialmente para detectar enfermedades en una fase temprana”, explica, “y podría ayudar a reducir la huella de carbono y el impacto medioambiental al mejorar la forma en que utilizamos la energía y los recursos”.
A continuación, se presentan algunas empresas agrotecnológicas y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para ganarle la partida al cambio climático.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En Tanzania, David Guerena, científico agrícola del Centro Internacional de Agricultura Tropical, utiliza la IA para acelerar la evolución de las plantas.
El proyecto de Guerena, llamado Artemis, utiliza IA y visión artificial para acelerar el proceso de fenotipado. “A las personas no se les da bien proporcionar estimaciones cuantitativas fiables de las cosas que vemos”, explica. “No es posible para un humano contar con precisión las flores de cientos de plantas en miles de parcelas. Nos cansamos, perdemos la concentración o simplemente no podemos ver físicamente todo lo que necesitamos. Un ordenador no tiene estos problemas. Los modelos de visión artificial bien entrenados producen datos cuantitativos consistentes al instante”.
Cuando el equipo de Guerena empezó a trabajar con imágenes de smartphones, utilizaban redes neuronales convolucionales (CNN). Cumplieron su función, pero necesitaban muchos datos: miles de ejemplos etiquetados para entrenarlas, lo que resultaba caro y llevaba mucho tiempo. Su objetivo era desarrollar modelos para varios rasgos (como el recuento de flores) en diferentes cultivos, pero las CNN eran demasiado exigentes para ello.
Hace unos años, aparecieron los transformadores de visión y los modelos de código abierto como YOLO y Segment Anything y cambiaron las reglas del juego, explica Guerena. Estos modelos reducen drásticamente la necesidad de datos etiquetados. Ahora, en lugar de miles de ejemplos de imágenes recortadas, solo necesitan unos cientos. “El transformador de visión y los modelos fundacionales nos han permitido acelerar el desarrollo de modelos”.
El equipo de Guerena trabaja ahora en la integración de la conversión de voz a texto y el procesamiento del lenguaje natural junto con la visión artificial en los sistemas que están creando. Interactuar con las personas a través del habla natural puede ayudar a superar las barreras lingüísticas y de alfabetización, explica. Además, la combinación de diferentes tipos de datos puede crear una imagen más completa del comportamiento de las plantas en el campo. “Los propios agricultores pueden utilizar la función de voz para describir algunos de los retos a los que se han enfrentado a lo largo de la temporada”, afirma. “Si recopilamos estos datos en miles de explotaciones agrícolas de todo el mundo, podremos comprender mejor cómo las condiciones medioambientales locales afectan al rendimiento de las variedades”.
De pequeños, Max Evans y Himanshu Gupta vieron de cerca cómo los patrones meteorológicos irregulares afectaban a sus comunidades. “Max creció en una granja de piñas en Ecuador, siendo testigo de primera mano de los impactos del cambio climático en los cultivos”, nos cuenta Gupta. “Me crié en un pueblo del norte de la India, donde a menudo teníamos que caminar una milla para obtener agua limpia durante las sequías y las temporadas de escasez de monzones”.
Esas experiencias dejaron una huella imborrable en Evans y Gupta y les inspiraron a fundar ClimateAi. “Aunque la mayoría de las empresas tecnológicas tienen como objetivo mejorar la previsión meteorológica tradicional de 14 días, estos plazos no son viables para los agricultores y las empresas alimentarias”, afirma Gupta. “Hemos innovado en la previsión meteorológica a más de dos semanas vista, implementando enfoques patentados de IA basados en la biofísica para realizar previsiones del riesgo de fenómenos meteorológicos extremos de forma más económica, rápida y fiable que los modelos de superordenadores utilizados por las agencias meteorológicas, incluida la NOAA”. Esto permite a ClimateAi proporcionar a los agricultores predicciones meteorológicas ultralocalizadas para el día o con meses de antelación. También pueden recomendar los momentos óptimos para plantar y cosechar cultivos específicos y estimar sus rendimientos.
ClimateAi realizó simulaciones para los agricultores de Maharashtra (India) y descubrió que el calor extremo y la sequía provocarían una disminución de aproximadamente el 30 % en la producción de tomates de la región durante las próximas dos décadas. Una empresa de semillas de tomate utilizó estos conocimientos para acelerar los ensayos con el fin de lanzar semillas resistentes a la sequía para los pequeños agricultores de la zona. También se asociaron con una importante empresa de alimentos y bebidas de la India para implementar guías de estrategias en 300 aldeas, lo que ayudó a unos 100 000 pequeños agricultores. Las guías de estrategias ofrecen consejos sobre las mejores semillas que se pueden utilizar, cómo gestionar el agua y los mejores momentos para plantar y cosechar, lo que ha dado lugar a un aumento de la productividad de hasta un 40 %.
El objetivo es hacer que los sistemas alimentarios e hídricos sean más resilientes al cambio climático y mejorar la vida de las personas en todo el mundo, explica Gupta, y los agricultores son una parte fundamental de estos sistemas: “[Ellos] son los eslabones más críticos de las cadenas de valor alimentarias e hídricas”.
La empresa agrotecnológica Avalo, con sede en Carolina del Norte, utiliza IA explicable (xAI) para identificar con precisión los genes relacionados con rasgos complejos de los cultivos. Según su CEO, Brendan Collins, el uso de perfiles genéticos detallados para guiar la selección permite a Avalo desarrollar cultivos cinco veces más rápido y 50 veces más barato que sus competidores. Uno de los proyectos que ha abordado Avalo es la agricultura vertical, que es un método de cultivo en interiores durante todo el año. Aunque es excelente para los ciclos continuos de cultivo, tiene que hacer frente a los elevados costes de la energía y los fertilizantes, lo que se traduce en escasos beneficios.
Si estas granjas pudieran cultivar productos más valiosos con mayor rapidez, señala Collins, obtendrían mayores beneficios. Ahora mismo, el único cultivo que funciona bien en su sistema es la lechuga barata. Avalo se asoció con una granja vertical para cultivar brócoli, que es una de las verduras más caras en los supermercados pero que tarda más de 120 días en cultivarse al aire libre. Analizaron más de 500 variedades de brócoli para crear una versión que pueda cosecharse en solo 37 días. Esta cosecha rápida también significaba que no se necesitaban pesticidas, ya que el plazo era demasiado corto para que las plagas se convirtieran en un problema.
“Los genomas de las plantas son una locura”, afirma Collins. “Funcionan bajo reglas diferentes a las de los genomas animales”. Mientras que los animales tienen genomas pequeños y eficientes para ahorrar energía, las plantas tienen genomas grandes y flexibles porque no pueden moverse para evitar amenazas, explica. Y a diferencia de los simples genomas diploides de los animales, muchas plantas tienen múltiples copias del genoma (como cuatro en el algodón, ocho en las fresas o incluso diez en la caña de azúcar), lo que las hace difíciles de estudiar. “Estamos entusiasmados con la idea de utilizar la IA explicable para dar sentido a estos complejos genomas vegetales”.
IBM Sustainability Accelerator también se está asociando con agricultores de todo el mundo, compartiendo la experiencia de IBM en la nube y la IA para ayudarles a adaptarse a un planeta cambiante.
“Nuestro objetivo es ayudar a equipar a los agricultores con los datos y los conocimientos de IA necesarios para seguir siendo rentables, productivos y sostenibles frente a los retos climáticos y las amenazas medioambientales”, afirma Michael Jacobs, líder de Sostenibilidad e Innovación Social de IBM, Responsabilidad Social Corporativa. “Como resultado, cuatro de nuestros cinco proyectos sobre agricultura ya han concluido, con aproximadamente 65 300 beneficiarios directos: los agricultores y sus familias utilizan la tecnología para ayudar a aumentar las cosechas y hacer que sus operaciones sean más resilientes. Estas soluciones se pueden adaptar a diferentes geografías y sectores”.
He aquí un breve resumen de uno de sus éxitos.
Las Sequías, las inundaciones, el calor extremo y las olas de frío son solo algunas de las formas en que el cambio climático está afectando a Texas, causando continuos problemas a sus agricultores y ganaderos. Está afectando a todos los tejanos: el año pasado el departamento de agricultura del estado publicó un informe que relacionaba el cambio climático con la subida de los precios de los alimentos y el aumento de la inseguridad alimentaria.
David Chapin, granjero e IBMer de Lampasas (Texas), que ha trabajado con IBM para probar soluciones de gestión del agua, lleva más de una década viendo cómo el cambio climático causa estragos en su huerto. Comenzó con 3600 olivos, todos ellos destruidos por la tormenta invernal Uri en 2021. Al año siguiente recibió una subvención del USDA para reemplazar los árboles con peras, ciruelas, albaricoques y melocotones, que eran más resistentes al invierno pero también requerían más agua, y su sistema de riego no podía seguir el ritmo.
“Dado que es crucial controlar la humedad a nivel de raíz, no solo en la superficie, estoy buscando un método preciso para gestionar esto”, explica Chapin. “La IA podría ayudar analizando las necesidades de agua en distintas zonas, pero requeriría numerosos sensores subterráneos. Lo ideal sería tener mapas del estado del suelo en tiempo real y predicciones futuras sobre el riego para gestionar mejor el almacenamiento del agua y evitar la escasez”.
IBM y Texas A&M AgriLife colaboran para ayudar a los pequeños agricultores como Chapin. El resultado es Liquid Prep, una herramienta que tiene como objetivo brindar a los agricultores la información que necesitan sobre dónde y cuándo regar de la manera más eficiente posible, con planes para implementar y escalar la tecnología en las regiones áridas de EE. UU.
Liquid Prep utiliza un sensor de IoT combinado con una aplicación móvil que se ejecuta en IBM Cloud. Los agricultores pueden instalar un sensor de humedad en el suelo y conectarlo a su aplicación móvil para controlar la humedad del suelo, y luego subir los datos para su análisis. Actualmente, el equipo del proyecto está ampliando la aplicación para incluir datos meteorológicos, tipos de suelo y apoyo a la toma de decisiones sobre cuándo regar, para que los agricultores puedan gestionar el riego de forma más eficaz.
“Los pequeños agricultores no suelen estar muy avanzados tecnológicamente, y esa es una de las diferencias críticas entre los pequeños y los grandes agricultores”, dice Chapin. “Pero la gente sabe cómo usar un teléfono móvil y algunas aplicaciones, y Liquid Prep es una aplicación bastante sencilla de manejar... ahí es donde cambiará las reglas del juego”.
Descubra cómo Avid Solutions redujo el número de errores que se producen en sus procesos de gestión de proyectos e incrementó la satisfacción de empleados y clientes.
Para ayudar a los agricultores a utilizar menos agua, la empresa emergente iFarming ha desarrollado una nueva solución de riego inteligente.
En general, el cambio climático hace referencia a cualquier cambio en los patrones climáticos a largo plazo de la Tierra. Obtenga más información sobre el tema en este artículo.
Obtenga información sobre la sostenibilidad, el cambio climático y los requisitos normativos.
Alcance sus objetivos medioambientales mediante tecnología infundida con IA y alianzas estratégicas con las soluciones de sostenibilidad de IBM.
Contrate los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y legar a ser una empresa más responsable y rentable.
Integre tecnología agrícola inteligente con previsiones agrícolas precisas para ayudar a minimizar las interrupciones y maximizar la producción de cultivos.