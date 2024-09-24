La IA y el futuro de la agricultura

Las Sequías, las inundaciones, el calor extremo y las olas de frío son solo algunas de las formas en que el cambio climático está afectando a Texas, causando continuos problemas a sus agricultores y ganaderos. Está afectando a todos los tejanos: el año pasado el departamento de agricultura del estado publicó un informe que relacionaba el cambio climático con la subida de los precios de los alimentos y el aumento de la inseguridad alimentaria.

David Chapin, granjero e IBMer de Lampasas (Texas), que ha trabajado con IBM para probar soluciones de gestión del agua, lleva más de una década viendo cómo el cambio climático causa estragos en su huerto. Comenzó con 3600 olivos, todos ellos destruidos por la tormenta invernal Uri en 2021. Al año siguiente recibió una subvención del USDA para reemplazar los árboles con peras, ciruelas, albaricoques y melocotones, que eran más resistentes al invierno pero también requerían más agua, y su sistema de riego no podía seguir el ritmo.

“Dado que es crucial controlar la humedad a nivel de raíz, no solo en la superficie, estoy buscando un método preciso para gestionar esto”, explica Chapin. “La IA podría ayudar analizando las necesidades de agua en distintas zonas, pero requeriría numerosos sensores subterráneos. Lo ideal sería tener mapas del estado del suelo en tiempo real y predicciones futuras sobre el riego para gestionar mejor el almacenamiento del agua y evitar la escasez”.

IBM y Texas A&M AgriLife colaboran para ayudar a los pequeños agricultores como Chapin. El resultado es Liquid Prep, una herramienta que tiene como objetivo brindar a los agricultores la información que necesitan sobre dónde y cuándo regar de la manera más eficiente posible, con planes para implementar y escalar la tecnología en las regiones áridas de EE. UU.

Liquid Prep utiliza un sensor de IoT combinado con una aplicación móvil que se ejecuta en IBM Cloud. Los agricultores pueden instalar un sensor de humedad en el suelo y conectarlo a su aplicación móvil para controlar la humedad del suelo, y luego subir los datos para su análisis. Actualmente, el equipo del proyecto está ampliando la aplicación para incluir datos meteorológicos, tipos de suelo y apoyo a la toma de decisiones sobre cuándo regar, para que los agricultores puedan gestionar el riego de forma más eficaz.

“Los pequeños agricultores no suelen estar muy avanzados tecnológicamente, y esa es una de las diferencias críticas entre los pequeños y los grandes agricultores”, dice Chapin. “Pero la gente sabe cómo usar un teléfono móvil y algunas aplicaciones, y Liquid Prep es una aplicación bastante sencilla de manejar... ahí es donde cambiará las reglas del juego”.