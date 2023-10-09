Poner a los ciudadanos en el centro de los servicios gubernamentales con IA

A medida que los gobiernos de todo el mundo continúan experimentando con el uso de la IA, y buscando formas de aprovechar los modelos fundacionales ofrecidos por la IA generativa, una pregunta importante surge: ¿cómo se beneficiarán de la tecnología los ciudadanos? El sector público se llama así por una razón: el público siempre debe ser la prioridad. La IA no solo puede ayudar a mejorar ciertos servicios de los que la gente depende a diario, sino que también puede ayudar a cerrar la brecha entre el gobierno local, sus empleados y sus residentes. Puede hacerlo principalmente ayudando a automatizar los servicios gubernamentales ofrecidos a los ciudadanos, así como a creando una mayor eficiencia en la forma en que las agencias se comunican internamente y con las personas que dependen de los servicios públicos.

En el mundo empresarial, la IA podría ofrecer a las empresas una ventaja competitiva sobre sus competidores que tarden en adoptar el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y las capacidades generativas. La IA también ha comenzado a proporcionar casos de uso concretos que indican cómo la tecnología puede ayudar a mejorar el servicio de atención al cliente de manera tangible. Sin embargo, el impacto de la IA en el sector público podría ser aún más profundo. Cuando se trata de servir a los diferentes tipos de electores del gobierno, la IA ofrece a las agencias la oportunidad de analizar los datos a fondo y con precisión, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos servicios más personalizados y eficaces de forma proactiva. Esto podría incluir una reducción en el tiempo de respuesta para procesar reclamaciones o disminuir la burocracia de las empresas o contratistas con experiencia gubernamental que interactúan regularmente.

Imagine un escenario en el que una persona necesita encontrar una vivienda asequible más cerca de un nuevo trabajo. La autoridad local de vivienda de esta persona podría implementar diferentes aspectos de la IA para identificar automáticamente sus necesidades y determinar para qué servicios son elegibles, de modo que la autoridad pueda ponerse en contacto con ella acerca de esos servicios. Por ejemplo, un chatbot inteligente podría incluso ayudar a esta persona a encontrar la aplicación del cliente, saltándose muchas preguntas sobre la información básica que normalmente deben proporcionar los ciudadanos, porque el sistema tiene disponible esa información. De esta forma, la automatización y la eficiencia mejoradas por la IA podrían ayudar a que las agencias del gobierno sirvan como un eje central para los ciudadanos.