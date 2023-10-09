Poner a los ciudadanos en el centro de los servicios gubernamentales con IA

A medida que los gobiernos de todo el mundo continúan experimentando con el uso de la IA, y buscando formas de aprovechar los modelos fundacionales ofrecidos por la IA generativa, una pregunta importante surge: ¿cómo se beneficiarán de la tecnología los ciudadanos? El sector público se llama así por una razón: el público siempre debe ser la prioridad. La IA no solo puede ayudar a mejorar ciertos servicios de los que la gente depende a diario, sino que también puede ayudar a cerrar la brecha entre el gobierno local, sus empleados y sus residentes. Puede hacerlo principalmente ayudando a automatizar los servicios gubernamentales ofrecidos a los ciudadanos, así como a creando una mayor eficiencia en la forma en que las agencias se comunican internamente y con las personas que dependen de los servicios públicos.
En el mundo empresarial, la IA podría ofrecer a las empresas una ventaja competitiva sobre sus competidores que tarden en adoptar el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y las capacidades generativas. La IA también ha comenzado a proporcionar casos de uso concretos que indican cómo la tecnología puede ayudar a mejorar el servicio de atención al cliente de manera tangible. Sin embargo, el impacto de la IA en el sector público podría ser aún más profundo. Cuando se trata de servir a los diferentes tipos de electores del gobierno, la IA ofrece a las agencias la oportunidad de analizar los datos a fondo y con precisión, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos servicios más personalizados y eficaces de forma proactiva. Esto podría incluir una reducción en el tiempo de respuesta para procesar reclamaciones o disminuir la burocracia de las empresas o contratistas con experiencia gubernamental que interactúan regularmente.
Imagine un escenario en el que una persona necesita encontrar una vivienda asequible más cerca de un nuevo trabajo. La autoridad local de vivienda de esta persona podría implementar diferentes aspectos de la IA para identificar automáticamente sus necesidades y determinar para qué servicios son elegibles, de modo que la autoridad pueda ponerse en contacto con ella acerca de esos servicios. Por ejemplo, un chatbot inteligente podría incluso ayudar a esta persona a encontrar la aplicación del cliente, saltándose muchas preguntas sobre la información básica que normalmente deben proporcionar los ciudadanos, porque el sistema tiene disponible esa información. De esta forma, la automatización y la eficiencia mejoradas por la IA podrían ayudar a que las agencias del gobierno sirvan como un eje central para los ciudadanos.
Este escenario es mucho más realista hoy que hace unos años, gracias a la rápida maduración y la creciente accesibilidad de la IA. La tecnología está automatizando cada vez más ciertas tareas que podrían permitir a los empleados del sector público centrarse menos en tareas repetitivas y de bajo valor y más en las cuestiones importantes. ¿El resultado potencial? Aumento de la productividad e importantes contribuciones a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, una gran agencia de EE. UU. descubrió que dedicaba demasiado tiempo a clasificar las reclamaciones enviadas por correo y fax y presentadas en línea. La lentitud del trabajo manual estaba retrasando el proceso de aprobación, lo que significaba que los beneficiarios no recibían a tiempo los beneficios a los que tenían derecho. Al introducir la IA hace unos años, el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de EE. UU. pudo reducir el tiempo usado para clasificar las reclamaciones de 10 días a, aproximadamente, medio día.
Desde entonces, el VA ha establecido un piloto de Junta de Revisión Institucional de IA (IRB) para ayudar al departamento a revisar los proyectos de IA propuestos. El IRB de IA del VA y un Comité de Supervisión independiente siguen de cerca el plan de la "Declaración de Derechos" de la IA de la Casa Blanca, creado en 2022 para dar forma al enfoque de cada agencia federal sobre el uso de la IA. El VA ha establecido una Junta de Revisión Institucional de Inteligencia Artificial y un Comité de Supervisión de IA encargados de evaluar la equidad y transparencia del uso de herramientas de IA en la investigación y las operaciones para determinar la mejor forma de utilizarlas por parte del departamento y sus empleados.
Otros gobiernos, como el del Reino Unido, están avanzando en su exploración de las oportunidades y desafíos del uso de la IA, y han establecido un enfoque nacional que guía su implementación de esta tecnología.
Las agencias de gobierno a menudo se ven empujadas a apoyar nuevos servicios cuando se aprueban nuevas leyes, independientemente de si sus sistemas de TI están preparados para la carga adicional. Satisfacer estas demandas a menudo requiere racionalizar los procesos y mejorar la eficiencia. Este es un problema frecuente en las grandes organizaciones nacionales, así como en las más pequeñas, regionales o locales.
Un buen ejemplo de ello es el proyecto de ley de estímulo económico aprobado en U.S. en 2021 para ayudar a reducir el impacto financiero de la pandemia de COVID-19 en los ciudadanos. El Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA) del Estado de Nueva Jersey anticipó rápidamente el impacto de esa legislación e implementó un proceso de solicitud y adjudicación flexible y racionalizado que permitió a los ciudadanos utilizar un portal en línea para solicitar el apoyo financiero que tanto necesitaban. Para ayudar a reducir las cargas de trabajo del call center que se esperaban, el DCA integró un asistente virtual y laTecnología de respuesta de voz interactiva (IVR ) NICE CXone en el portal de presentación y el call center de la agencia. La capacidad de autoservicio ofrecida por Watson Assistant de IBM eliminó la necesidad de responder a una media de 6.200 llamadas al mes, lo que se tradujo en un ahorro de más de 800 horas de tiempo de espera.
Más allá de describir los casos de uso de la IA en los servicios proporcionados por agencias civiles de gobiernos, también es importante centrarse en mantener la confianza del público como una prioridad clave en el uso de esta tecnología. En la opinión de IBM, ningún debate sobre la IA responsable en el sector público está completo sin subrayar la importancia del uso ético de la tecnología a lo largo de su ciclo de vida de diseño, desarrollo, uso, mantenimiento y desmantelamiento, con los humanos en el centro de los servicios prestados por el gobierno, mientras se supervisa la implementación responsable basándose en las cinco propiedades fundamentales de una IA fiable: explicabilidad, imparcialidad, transparencia, solidez y privacidad.
En términos de regulación de esta tecnología emergente, IBM es un firme defensor de la regulación de precisión que determina cómo se utiliza la tecnología en lugar de regular la tecnología en sí. IBM ha argumentado durante mucho tiempo que los sistemas de IA deben ser transparentes y explicables. Estas características ayudarán a abordar muchas de las mismas preocupaciones que la legislación propuesta que se está considerando para abordar la protección de derechos de autor, la privacidad y el sesgo algorítmico.
Las personas de todo el mundo quieren sentirse seguras de que sus datos están protegidos y solo pueden utilizarse de la forma en que dan su consentimiento. Según un estudio de Morning Consult realizado en nombre del IBM Policy Lab en 2020, casi tres de cada cuatro europeos y dos tercios de los estadounidenses encuestados apoyan regulaciones como las evaluaciones de riesgos, que prueban el sesgo de la IA para evitar cualquier discriminación en su toma de decisiones. Estas estadísticas demuestran que construir una base fiable para la IA es una prioridad para todo el mundo.
Al imaginar el futuro del gobierno, está casi garantizado que la IA desempeñará,de alguna manera, un papel importante. Ahora, se trata de identificar qué problemas se pueden resolver con ella e implementarla de manera ética, priorizando la mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos. A medida que el sector público continúe profundizando más en el mundo de la IA y la automatización, hay muchas formas en que puede utilizarse para el beneficio del bien común. No hay duda de ello: cuando miremos hacia atrás en los próximos años del gobierno, será emocionante ver hasta dónde ha llegado la tecnología y a todas las personas a las que ha ayudado.
