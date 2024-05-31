La IA responsable puede revolucionar las agencias tributarias para mejorar los servicios a los ciudadanos

La nueva era de la IA generativa ha estimulado la exploración de casos de uso de la IA para aumentar la productividad, mejorar el servicio de atención al cliente, aumentar la eficiencia y escalar la modernización de TI.

Una investigación reciente encargada por IBM indica que hasta el 42 % de los negocios a escala empresarial encuestados han implementado activamente la IA, mientras que un 40 % adicional está explorando activamente el uso de la tecnología de IA. Pero las tasas de exploración de casos de uso e implementación de nuevas herramientas con IA han sido más lentas en el sector público debido a los riesgos potenciales.

Sin embargo, el último estudio de CEO realizado por el Instituto de Valor Empresarial de IBM descubrió que el 72 % de los líderes gubernamentales encuestados afirman que las ganancias potenciales de productividad de la IA y la automatización son tan grandes que deben aceptar riesgos significativos para seguir siendo competitivos.