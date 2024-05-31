La IA responsable puede revolucionar las agencias tributarias para mejorar los servicios a los ciudadanos

La nueva era de la IA generativa ha estimulado la exploración de casos de uso de la IA para aumentar la productividad, mejorar el servicio de atención al cliente, aumentar la eficiencia y escalar la modernización de TI.
Una investigación reciente encargada por IBM indica que hasta el 42 % de los negocios a escala empresarial encuestados han implementado activamente la IA, mientras que un 40 % adicional está explorando activamente el uso de la tecnología de IA. Pero las tasas de exploración de casos de uso e implementación de nuevas herramientas con IA han sido más lentas en el sector público debido a los riesgos potenciales.
Sin embargo, el último estudio de CEO realizado por el Instituto de Valor Empresarial de IBM descubrió que el 72 % de los líderes gubernamentales encuestados afirman que las ganancias potenciales de productividad de la IA y la automatización son tan grandes que deben aceptar riesgos significativos para seguir siendo competitivos.
Las agencias de gestión fiscal o de ingresos son una parte del sector público que podría obtener un beneficio del uso de herramientas de IA responsable. La IA generativa puede revolucionar la administración tributaria e impulsarla hacia un futuro más personalizado y ético. Pero las agencias tributarias deben adoptar herramientas de IA con una supervisión y gobernanza adecuadas para mitigar los riesgos y generar confianza pública.
Estas agencias se enfrentan a un sinfín de retos complejos exclusivos de cada país, pero la mayoría de ellas comparten el objetivo de aumentar su eficiencia y proporcionar la transparencia que exigen los contribuyentes.
En el mundo de las agencias gubernamentales, los riesgos asociados a la implementación de la IA se presentan de muchas maneras, a menudo con mayores intereses en juego que en el sector privado. Mitigar el sesgo y el uso poco ético de los datos, la falta de transparencia o las violaciones de privacidad es esencial.
Los gobiernos pueden ayudar a gestionar y mitigar estos riesgos confiando en las cinco propiedades fundamentales de IBM para una IA fiable: explicabilidad, imparcialidad, transparencia, solidez y privacidad. Los gobiernos también pueden crear y ejecutar estrategias de diseño e implementación de la IA que mantengan a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.
Para explorar el punto de vista de los líderes de las agencias tributarias mundiales, el Centro de IBM para los Negocios del Gobierno, en colaboración con la Kogod School del Centro de Política Fiscal de la American University , organizó una serie de mesas redondas con las principales partes interesadas y publicó un informe que Explorar la IA y los impuestos en la era moderna. Basándose en los conocimientos de académicos y expertos fiscales de todo el mundo, el informe nos ayuda a comprender cómo estas agencias pueden aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia y crear una mejor experiencia para los contribuyentes.
El informe detalla los beneficios potenciales de ampliar el uso de la IA por parte de las agencias tributarias, incluida la mejora del servicio de atención al cliente, la detección más rápida de las amenazas, la identificación y la lucha contra las estafas fiscales de forma eficaz y la posibilidad de que los ciudadanos accedan a las prestaciones con mayor rapidez.
Desde la publicación del informe, una mesa redonda posterior permitió a los líderes fiscales mundiales explorar qué les espera en su camino para acercar las agencias tributarias de todo el mundo al futuro. En ambas reuniones, los participantes destacaron la importancia de una gobernanza y una gestión de riesgos eficaces.
Según el informe de la Administración Tributaria de 2023 de la FTA, el 85 % de los contribuyentes individuales y el 90 % de las empresas presentan ahora sus impuestos digitalmente. Y el 80 % de las agencias tributarias de todo el mundo están implementando tecnología Edge para capturar datos de los contribuyentes, y más del 60 % utiliza asistentes virtuales. La investigación de FTA indica que esto representa un aumento del 30% con respecto a 2018.
Para las agencias tributarias, los asistentes virtuales pueden ser una forma poderosa de reducir el tiempo de espera para responder las consultas de los ciudadanos: los asistentes 24/7, como los avanzados chatbots de IA de watsonx, pueden ayudar a las agencias tributarias descentralizando el apoyo fiscal y reduciendo los errores para evitar el procesamiento incorrecto de las declaraciones fiscales. El uso de estos asistentes de IA también ayuda a agilizar las respuestas rápidas y precisas que ofrecen experiencias mejoradas con ahorros de costes medibles. También permite sistemas fiscales de cumplimiento por diseño, proporcionando alertas tempranas de errores incidentales cometidos por los contribuyentes que pueden contribuir a importantes pérdidas fiscales para los gobiernos si no se resuelven.
Sin embargo, estas aplicaciones de IA generativa avanzada conllevan riesgos, y las agencias deben abordar las preocupaciones en torno a la protección de datos, la fiabilidad, los derechos fiscales y las alucinaciones de los modelos generativos.
Además, los sesgos contra los grupos marginados siguen siendo un riesgo. Las estrategias actuales de mitigación de riesgos (incluidos los roles humanos en el sistema y los datos de entrenamiento sólidos) no son necesariamente suficientes. Cada país debe determinar de forma independiente las estrategias de gestión de riesgos adecuadas para la IA, teniendo en cuenta la complejidad de sus políticas fiscales y la confianza pública.
Ya sea utilizando grandes modelos lingüísticos existentes o creando los suyos propios, los líderes fiscales mundiales deben dar prioridad a los marcos de gobierno de la IA para gestionar los riesgos, mitigar los daños a su reputación y respaldar sus programas de cumplimiento. Esto es posible entrenando modelos de IA generativa utilizando sus propios datos de calidad y teniendo procesos transparentes con salvaguardas que identifiquen y alerten para la mitigación de riesgos y para casos de divagaciones y lenguaje tóxico.
Las agencias tributarias deben asegurarse de que la tecnología ofrezca beneficios y produzca resultados transparentes, imparciales y apropiados. A medida que los líderes de estas agencias continúen escalando el uso de la IA generativa, IBM puede ayudar a los líderes de las agencias tributarias globales a ofrecer una experiencia personalizada y de apoyo a los contribuyentes.
Las décadas de trabajo de IBM con las agencias fiscales más grandes del mundo, junto con la tecnología líder de IA con watsonx y watsonx.governance puede ayudar a escalar y acelerar la implementación responsable y personalizada de la IA gobernada en las agencias tributarias.
