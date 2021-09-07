Etiquetas
Automatización inteligente: cómo la combinación de RPA e IA puede transformar digitalmente su organización

Publicado el 7 de septiembre de 2021
IA para RPA, definida

La inteligencia artificial (IA) amplía la automatización de procesos robóticos (RPA) y aumenta la eficacia empresarial.

La automatización inteligente (IA) (una solución de automatización inteligente de principio a fin que combina la automatización de procesos robóticos (RPA) y la IA) puede ofrecer muchos beneficios que ayudan a la transformación digital de una organización.

La IA es el complemento perfecto para la RPA, ya que juntas proporcionan una automatización más precisa y eficiente impulsada por una base de conocimientos informada. La IA es el proceso detrás del esfuerzo por simular la inteligencia humana en las máquinas, mientras que la RPA automatiza los procesos que utilizan datos estructurados y lógica.

 

¿Qué es la automatización inteligente?

La automatización inteligente (IA) es la combinación de IA y tecnologías de automatización, como la automatización cognitiva, el machine learning, la automatización de procesos empresariales (BPA) y la RPA. Las capacidades de IA simplifican los procesos. Esta simplificación permite al usuario pensar en el resultado o el objetivo en lugar de en el proceso utilizado para obtener ese resultado o los límites entre las aplicaciones.

El uso de herramientas inteligentes, como asistentes virtuales y chatbots, dota a las organizaciones de conocimientos clave que ayudan a la eficiencia de la automatización y a una respuesta más rápida a los clientes. Por ejemplo, herramientas como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permiten a las industrias que hacen un uso intensivo del papel, como la sanidad o los servicios financieros, automatizar el análisis de textos e impulsar una mejor toma de decisiones.

Usos de la automatización inteligente

La IA tiene muchos usos y, en última instancia, todos ellos contribuyen a mejorar la experiencia del cliente. Algunos de los usos incluyen los siguientes:

  • Procesamiento inteligente de documentos (PID): los datos empresariales como imágenes, correos electrónicos y archivos suelen aparecer en un formato no estructurado. IDP utiliza herramientas de IA como RPA, machine learning y procesamiento del lenguaje natural (PLN) para extraer, validar y procesar esos datos.
  • Descubrimiento de procesos: la IA puede ayudar a crear una guía completa para automatizar un proceso mediante RPA.
  • Optimice los flujos de trabajo: la IA puede utilizar los datos para automatizar los flujos de trabajo y lograr procesos más rápidos y eficientes
  • Gestión de la producción y de la cadena de suministro: la IA puede utilizarse para predecir y ajustar la producción para responder a los cambios en la oferta y la demanda.

Las cuatro principales formas en que la IA combina la IA y la RPA para aumentar la eficiencia empresarial

Aristóteles creía, en referencia a la percepción humana, que "el todo es mayor que la suma de sus partes". La extensión de la RPA con capacidades de IA integradas personifica esta afirmación. La IA utiliza la información recopilada de diversas fuentes y la transmite a herramientas y productos para aumentar el valor de sus interacciones. La RPA proporciona valor en la automatización de procesos basados en datos estructurados, muchos de los cuales antes requerían intervención manual. Por sí solas, cada una aporta valor. Pero la combinación de las dos (es decir, IA) proporciona un enorme valor en la creación de soluciones que utilizan una base de conocimientos tecnológicos para agilizar los procesos y las interacciones entre aplicaciones. Las soluciones posteriores son más rápidas y precisas, y contribuyen a obtener las siguientes cuatro eficiencias:

  1. Aumente la productividad: las aplicaciones y los procesos automatizados funcionan con mayor rapidez. La automatización de aplicaciones y procesos, junto con la automatización de la toma de decisiones, previsión y predicciones desde múltiples fuentes de datos estructurados y datos no estructurados en tiempo real, empoderan a las organizaciones con mayor productividad y precisión en sus ciclos de planificación. Por ejemplo, Deloitte, un cliente de IBM en el sector financiero, utilizó recientemente RPA para crear bots asignados a automatizar la producción de informes de gestión mensuales.
  2. Reduzca costes: según Deloitte, "los ejecutivos estiman que la automatización inteligente proporcionará una reducción media de costes del 22 %", aunque también descubrieron que "las organizaciones que actualmente escalan la automatización inteligente afirman que ya han logrado una reducción media del 27 % en los costes de sus implementaciones hasta la fecha".
  3. Mejore la precisión: el uso tanto de datos estructurados como de datos no estructurados y la automatización de procesos repetitivos aseguran una mejor toma de decisiones, y una menor intervención humana redunda en resultados más precisos. Un cliente de IBM del sector financiero utilizó recientemente RPA para crear bots asignados a automatizar la producción de informes de gestión mensuales. Esta automatización eliminó los errores introducidos en el proceso mediante la introducción manual de datos, mejorando la precisión de estos informes y de muchos otros. Además, el uso de OCR puede ayudar a acelerar el proceso de datos y automatizar la extracción de datos de muchas fuentes.
  4. Enriquezca la experiencia del cliente: las organizaciones que utilizan la tecnología pueden comprender mejor las necesidades de los clientes, comunicarse con mayor eficacia y sacar al mercado productos de mayor calidad. Los clientes, a su vez, suelen estar más satisfechos con su experiencia de compra. GAM, un cliente de IBM en el sector de la gestión de activos, utilizó bots para proporcionar atención al cliente de primera línea y cotizaciones de precios. Esta optimización mejoró drásticamente el tiempo necesario para responder a las preguntas de los clientes, mejorando la experiencia del cliente y agilizando el proceso de compra.

Conceptos erróneos sobre la automatización inteligente (AI)

Varios conceptos erróneos amenazan con frenar la adopción de la AI, pero son fáciles de disipar. Algunos de estos conceptos erróneos incluyen los siguientes:

  • La AI sustituye al personal humano: La AI en realidad complementa o aumenta el personal humano asumiendo tareas repetitivas para que el personal pensante esté disponible para trabajar en asuntos más complejos o más urgentes. La AI aumenta la precisión del resultado de las tareas de las que es responsable, lo que reduce la necesidad de resolver errores, lo que puede causar latencia y requerir retirar recursos de otros proyectos. Crea nuevas oportunidades centradas en nuevas habilidades que pueden desarrollarse mediante la reeducación. Para el personal, ésta es una gran oportunidad para refrescar su conjunto de habilidades y construir una base más sólida para el crecimiento futuro.
  • Es bueno tener AI, pero no es necesario: la AI ya no es opcional. Las aplicaciones infundidas de automatización son frecuentes en nuestra vida cotidiana, como hablar con Alexa o utilizar una aplicación meteorológica. Del mismo modo, en los negocios, la AI es una necesidad para mantenerse al día con el mercado, seguir siendo competitivo y satisfacer a los clientes. Las organizaciones que utilizan procesos manuales no pueden seguir el ritmo. No sólo eso, sino que la automatización mejora la calidad del producto y la calidad del servicio de atención al cliente al reducir los errores y aumentar la velocidad y la eficacia de los procesos repetitivos. Las organizaciones que no adopten la AI tendrán dificultades para triunfar.
  • La AI puede tomar decisiones imparciales: la AI formula decisiones basadas en la entrada recopilada y recibida, mucha de la cual es situacional o proporcionada por individuos y organizaciones responsables de esa entrada. Por lo tanto, las decisiones tomadas están intrínsecamente sesgadas.

Desafíos de la adopción de la AI

La adopción de la AI no está exenta de desafíos. Sin embargo, esos desafíos pueden solucionarse eficazmente. Algunos de los retos son los siguientes:

  • Las carencias de habilidades y conocimientos se subsanan mediante el reciclaje del personal o la asociación con un proveedor de procesos como servicio que pone en marcha su AI y la gestiona por usted.
  • La ambigüedad de los procesos es un desafío si los procesos dentro de la organización no se entienden bien. La minería de procesos y el descubrimiento de procesos solucionan este desafío al ayudar a las empresas a mapear los procesos, una necesidad antes de embarcarse en una implementación de la AI.
  • La falta de enfoque en la estandarización la enfrenta cualquiera que implemente la AI. No existe un enfoque estándar de la automatización, por lo que cada proveedor de productos de automatización puede enfocar el mismo proceso de forma diferente. Esto puede ser complicado si una organización decide cambiar de proveedor. Con tantos proveedores y organizaciones debatiendo este desafío, se espera que lleguen los estándares.
  • La dificultad para identificar oportunidades y desarrollar una plataforma de automatización es un desafío que un socio puede abordar. Muchos tipos de socios resuelven esto, desde proveedores de SaaS (Software como Servicio) hasta proveedores de PaaS, pasando por integradores de sistemas: seleccionan la solución y el software de automatización que mejor funcione para su organización.
  • Las herramientas inadecuadas para desarrollar y ejecutar una solución integral pueden detener la adopción de la AI antes de que comience. Si una organización tiene las habilidades internas o puede volver a capacitar a los miembros actuales del equipo, puede asegurarse de que se utilizan las herramientas de RPA adecuadas, como los robots de software. Esto también puede remediarse mediante la colaboración.

Casos de uso: uso de AI para resolver desafíos del mundo real

 

La automatización inteligente (AI) está generalizada en todos los sectores para agilizar los procesos y crear eficiencias que proporcionen más precisión, un tiempo de respuesta más rápido y un producto de mayor calidad. Estos son algunos ejemplos:

Inmobiliaria

En el sector inmobiliario, la AI ofrece la primera línea de respuesta para los compradores interesados. Los bots utilizan la automatización inteligente para proporcionar respuestas más rápidas y coherentes e implicar a los compradores antes de involucrar a un representante. Los bots también se utilizan para valorar propiedades comparando viviendas similares y crear una media de ventas para prescribir el precio de venta óptimo.

Los bots pronostican impagos de préstamos, utilizando machine learning y análisis para crear modelos que predicen el riesgo. Además, la RPA puede automatizar el proceso de aprobación de préstamos y ayudar a reducir el sesgo humano.

Producción

En un entorno de producción, la RPA agiliza las operaciones empresariales y reduce el riesgo de error mediante la automatización de tareas y procesos repetitivos, desde la gestión del inventario de piezas de back-office hasta la línea de montaje. La RPA también se puede utilizar para anticipar el inventario mediante el análisis de datos para evaluar las tasas de uso del inventario existente y recopilar esa información para generar una recomendación.

Un entorno de producción, o cualquier entorno que dependa de las relaciones con los proveedores, puede obtener un beneficio de la AI para analizar y seleccionar proveedores. La AI emplea OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para recopilar y analizar datos de múltiples entradas en diferentes formatos y utiliza el análisis de datos para comparar las capacidades, la fiabilidad y comparar los precios.

Tendencias de automatización inteligente (AI) y dirección futura

El futuro de la AI no tiene límites. Un ejemplo de nueva tecnología que se está desarrollando y que utiliza la AI para aportar mayor valor a nuestras interacciones diarias con la tecnología es la automatización cognitiva. La automatización cognitiva es una progresión de la AI que utiliza grandes cantidades de datos, herramientas conectadas, diagnósticos y análisis predictivos para crear soluciones que imitan el comportamiento humano. Mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el reconocimiento de imágenes, las redes neuronales, el deep learning y otras herramientas, la automatización intenta imitar más el comportamiento humano, incluidas las reacciones emocionales y otras interacciones humanas naturales. Un ejemplo de automatización cognitiva en uso es la adopción de robótica para complementar la atención a los pacientes en residencias y hospitales.

La hiperautomatización  lleva la AI al siguiente nivel, automatizando tantos procesos y aplicaciones como sea posible, utilizando herramientas como la gestión de procesos empresariales para estandarizar el enfoque de la automatización en toda la organización y crear un valor empresarial aún mayor.

¡Descubre más sobre IBM Robotic Process Automation y suscríbete hoy mismo a nuestra prueba sin coste!
