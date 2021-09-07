La inteligencia artificial (IA) amplía la automatización de procesos robóticos (RPA) y aumenta la eficacia empresarial.
La automatización inteligente (IA) (una solución de automatización inteligente de principio a fin que combina la automatización de procesos robóticos (RPA) y la IA) puede ofrecer muchos beneficios que ayudan a la transformación digital de una organización.
La IA es el complemento perfecto para la RPA, ya que juntas proporcionan una automatización más precisa y eficiente impulsada por una base de conocimientos informada. La IA es el proceso detrás del esfuerzo por simular la inteligencia humana en las máquinas, mientras que la RPA automatiza los procesos que utilizan datos estructurados y lógica.
La automatización inteligente (IA) es la combinación de IA y tecnologías de automatización, como la automatización cognitiva, el machine learning, la automatización de procesos empresariales (BPA) y la RPA. Las capacidades de IA simplifican los procesos. Esta simplificación permite al usuario pensar en el resultado o el objetivo en lugar de en el proceso utilizado para obtener ese resultado o los límites entre las aplicaciones.
El uso de herramientas inteligentes, como asistentes virtuales y chatbots, dota a las organizaciones de conocimientos clave que ayudan a la eficiencia de la automatización y a una respuesta más rápida a los clientes. Por ejemplo, herramientas como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permiten a las industrias que hacen un uso intensivo del papel, como la sanidad o los servicios financieros, automatizar el análisis de textos e impulsar una mejor toma de decisiones.
La IA tiene muchos usos y, en última instancia, todos ellos contribuyen a mejorar la experiencia del cliente. Algunos de los usos incluyen los siguientes:
Aristóteles creía, en referencia a la percepción humana, que "el todo es mayor que la suma de sus partes". La extensión de la RPA con capacidades de IA integradas personifica esta afirmación. La IA utiliza la información recopilada de diversas fuentes y la transmite a herramientas y productos para aumentar el valor de sus interacciones. La RPA proporciona valor en la automatización de procesos basados en datos estructurados, muchos de los cuales antes requerían intervención manual. Por sí solas, cada una aporta valor. Pero la combinación de las dos (es decir, IA) proporciona un enorme valor en la creación de soluciones que utilizan una base de conocimientos tecnológicos para agilizar los procesos y las interacciones entre aplicaciones. Las soluciones posteriores son más rápidas y precisas, y contribuyen a obtener las siguientes cuatro eficiencias:
Varios conceptos erróneos amenazan con frenar la adopción de la AI, pero son fáciles de disipar. Algunos de estos conceptos erróneos incluyen los siguientes:
La adopción de la AI no está exenta de desafíos. Sin embargo, esos desafíos pueden solucionarse eficazmente. Algunos de los retos son los siguientes:
La automatización inteligente (AI) está generalizada en todos los sectores para agilizar los procesos y crear eficiencias que proporcionen más precisión, un tiempo de respuesta más rápido y un producto de mayor calidad. Estos son algunos ejemplos:
En el sector inmobiliario, la AI ofrece la primera línea de respuesta para los compradores interesados. Los bots utilizan la automatización inteligente para proporcionar respuestas más rápidas y coherentes e implicar a los compradores antes de involucrar a un representante. Los bots también se utilizan para valorar propiedades comparando viviendas similares y crear una media de ventas para prescribir el precio de venta óptimo.
Los bots pronostican impagos de préstamos, utilizando machine learning y análisis para crear modelos que predicen el riesgo. Además, la RPA puede automatizar el proceso de aprobación de préstamos y ayudar a reducir el sesgo humano.
En un entorno de producción, la RPA agiliza las operaciones empresariales y reduce el riesgo de error mediante la automatización de tareas y procesos repetitivos, desde la gestión del inventario de piezas de back-office hasta la línea de montaje. La RPA también se puede utilizar para anticipar el inventario mediante el análisis de datos para evaluar las tasas de uso del inventario existente y recopilar esa información para generar una recomendación.
Un entorno de producción, o cualquier entorno que dependa de las relaciones con los proveedores, puede obtener un beneficio de la AI para analizar y seleccionar proveedores. La AI emplea OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para recopilar y analizar datos de múltiples entradas en diferentes formatos y utiliza el análisis de datos para comparar las capacidades, la fiabilidad y comparar los precios.
El futuro de la AI no tiene límites. Un ejemplo de nueva tecnología que se está desarrollando y que utiliza la AI para aportar mayor valor a nuestras interacciones diarias con la tecnología es la automatización cognitiva. La automatización cognitiva es una progresión de la AI que utiliza grandes cantidades de datos, herramientas conectadas, diagnósticos y análisis predictivos para crear soluciones que imitan el comportamiento humano. Mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el reconocimiento de imágenes, las redes neuronales, el deep learning y otras herramientas, la automatización intenta imitar más el comportamiento humano, incluidas las reacciones emocionales y otras interacciones humanas naturales. Un ejemplo de automatización cognitiva en uso es la adopción de robótica para complementar la atención a los pacientes en residencias y hospitales.
La hiperautomatización lleva la AI al siguiente nivel, automatizando tantos procesos y aplicaciones como sea posible, utilizando herramientas como la gestión de procesos empresariales para estandarizar el enfoque de la automatización en toda la organización y crear un valor empresarial aún mayor.
