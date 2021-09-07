La automatización inteligente (AI) está generalizada en todos los sectores para agilizar los procesos y crear eficiencias que proporcionen más precisión, un tiempo de respuesta más rápido y un producto de mayor calidad. Estos son algunos ejemplos:

Inmobiliaria

En el sector inmobiliario, la AI ofrece la primera línea de respuesta para los compradores interesados. Los bots utilizan la automatización inteligente para proporcionar respuestas más rápidas y coherentes e implicar a los compradores antes de involucrar a un representante. Los bots también se utilizan para valorar propiedades comparando viviendas similares y crear una media de ventas para prescribir el precio de venta óptimo.

Los bots pronostican impagos de préstamos, utilizando machine learning y análisis para crear modelos que predicen el riesgo. Además, la RPA puede automatizar el proceso de aprobación de préstamos y ayudar a reducir el sesgo humano.

Producción

En un entorno de producción, la RPA agiliza las operaciones empresariales y reduce el riesgo de error mediante la automatización de tareas y procesos repetitivos, desde la gestión del inventario de piezas de back-office hasta la línea de montaje. La RPA también se puede utilizar para anticipar el inventario mediante el análisis de datos para evaluar las tasas de uso del inventario existente y recopilar esa información para generar una recomendación.

Un entorno de producción, o cualquier entorno que dependa de las relaciones con los proveedores, puede obtener un beneficio de la AI para analizar y seleccionar proveedores. La AI emplea OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para recopilar y analizar datos de múltiples entradas en diferentes formatos y utiliza el análisis de datos para comparar las capacidades, la fiabilidad y comparar los precios.

Tendencias de automatización inteligente (AI) y dirección futura

El futuro de la AI no tiene límites. Un ejemplo de nueva tecnología que se está desarrollando y que utiliza la AI para aportar mayor valor a nuestras interacciones diarias con la tecnología es la automatización cognitiva. La automatización cognitiva es una progresión de la AI que utiliza grandes cantidades de datos, herramientas conectadas, diagnósticos y análisis predictivos para crear soluciones que imitan el comportamiento humano. Mediante el procesamiento del lenguaje natural (PLN), el reconocimiento de imágenes, las redes neuronales, el deep learning y otras herramientas, la automatización intenta imitar más el comportamiento humano, incluidas las reacciones emocionales y otras interacciones humanas naturales. Un ejemplo de automatización cognitiva en uso es la adopción de robótica para complementar la atención a los pacientes en residencias y hospitales.

La hiperautomatización lleva la AI al siguiente nivel, automatizando tantos procesos y aplicaciones como sea posible, utilizando herramientas como la gestión de procesos empresariales para estandarizar el enfoque de la automatización en toda la organización y crear un valor empresarial aún mayor.

