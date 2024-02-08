Creación de experiencias de empleado excepcionales

A medida que la línea entre la vida personal y profesional de los empleados se vuelve más difusa que nunca, los empleados esperan un lugar de trabajo más flexible y empático que los tenga en cuenta. Este cambio en las expectativas de los empleados se produce en un entorno desafiante de rápidos avances tecnológicos, crecientes brechas de habilidades y problemas socioeconómicos impredecibles. Y para colmo, la propia naturaleza de los RR. HH. se resiste a la optimización, ya que las experiencias de los empleados son difíciles de cuantificar y las organizaciones son difíciles de cambiar.
A pesar de estos desafíos, los empleados esperan que sus interacciones y experiencias con una empresa estén a la altura de los valores de su marca. Los RR. HH. tienen un papel vital que desempeñar a la hora de cumplir estas expectativas para seguir siendo competitivos, y los líderes creen que la IA generativa puede ayudar a impulsar la transformación del talento y RR. HH. Si las empresas adoptan un enfoque de RR. HH. proactivo y dinámico para abordar los desafíos actuales y futuros, atraer y retener a los mejores talentos y desarrollar habilidades futuras, pueden proporcionar una experiencia de clase mundial para todos.
Los responsables de RR. HH. ven cada vez más a los empleados no solo como parte del personal, sino también como individuos únicos que desempeñan muchas funciones. Este enfoque integral supone un cambio de paradigma que abarca la naturaleza multifacética de las personas y los entornos en los que se mueven. Casualmente, los empleados ya piensan que sus prioridades personales y profesionales están entrelazadas y se influyen mutuamente, y quieren que sus empleadores hagan lo mismo. En una encuesta reciente, más del 70 % de los empleados destacaron las condiciones de trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal y la flexibilidad como lo más importante para ellos.
Durante su tiempo en una empresa, las personas experimentan muchos cambios que afectan no solo a lo que contribuyen, sino también al tipo de apoyo que requieren de su empleador. RR. HH. puede ayudar a las personas a navegar por estos cambios de varias maneras, incluyendo el desarrollo de una hoja de ruta profesional que se alinee con su experiencia y objetivos, brindándoles apoyo mientras navegan por las diferentes etapas de la planificación familiar, creando un espacio de trabajo físico que se adapte a sus necesidades de accesibilidad y rasgos de personalidad o proporcionando acuerdos de trabajo.
Ahora, RR. HH. tiene la tarea de mejorar la vida integral de los empleados y trascender las interacciones efímeras a través de experiencias impulsadas por la tecnología, como la automatización basada en IA generativa, flujos de trabajo inteligentes, asistentes virtuales, chatbots y asistentes digitales. Infundir IA y automatización en cada proceso libera a los empleados para que se centren en lo que es importante para ellos como individuos. Este cargo es complejo, pero cuando se ejecuta cuidadosamente, estas inversiones producen una experiencia sólida para los empleados que puede ayudar a los empleados a ser más felices y productivos en su trabajo.
Aunque RR. HH. no es el único responsable de la experiencia de los empleados de una organización, los departamentos de RR. HH. se están convirtiendo cada vez más en defensores clave de la experiencia de los nuevos empleados. A medida que RR. HH. ayuda a reimaginar la experiencia de los empleados, están cambiando a un modelo de entrega flexible inspirado en el consumidor que es proactivo, personalizado, relevante y centrado en los resultados. Las organizaciones también deben aprovechar la imaginación, visión y empatía de toda la empresa para involucrar y servir creativamente a quienes anhelan simplicidad y agencia.
Este enfoque integral de RR. HH. sobre la experiencia de los empleados va más allá de exigir canales de acceso digital, se trata de hacer que estos canales sean tan atractivos que atraigan a los usuarios de forma natural. Y lo que es más importante, los empleados siguen teniendo acceso a asistencia humana para situaciones urgentes, personales y en las que el tiempo es un factor crucial.
La mentalidad integral permite a los empleados acceder a los recursos de forma independiente, anticipa sus necesidades y proporciona soluciones proactivas.
Los beneficios de esta transformación impulsan el valor empresarial a través de mejoras como:
Para navegar por este cambio hacia una experiencia integral del empleado y cosechar estos beneficios, las empresas deben hacer tres cosas cruciales:
El objetivo es convertir RR. HH. en un modelo moderno de prestación de servicios que cambie la perspectiva y se centre en el empleado. Se trata de entender por qué las personas necesitan experiencias específicas en momentos específicos y hacer que esas experiencias sean lo más fluidas posible. Diseñar desde el punto de vista del consumidor significa romper los silos tradicionales tanto dentro como fuera de los RR. HH. para simplificar las tareas, apoyar a los empleados en las transiciones de la vida y proporcionar acceso a la información y a los recursos para el desarrollo de habilidades. Con la IA generativa, RR. HH. por fin dispone de una tecnología que puede ayudar a escalar estas interacciones altamente personalizadas.
La transición a ofrecer una experiencia de empleado totalmente autónomo incluye la próxima evolución de los recursos humanos. Reconoce la complejidad y el dinamismo de las personas, la naturaleza siempre cambiante de las fuerzas externas y el papel fundamental de la experiencia del empleado en la navegación de esta realidad. Las empresas que adoptan este modelo están posicionadas para atraer, desarrollar y retener el talento que necesitan para competir.
