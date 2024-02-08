Creación de experiencias de empleado excepcionales

Los responsables de RR. HH. ven cada vez más a los empleados no solo como parte del personal, sino también como individuos únicos que desempeñan muchas funciones. Este enfoque integral supone un cambio de paradigma que abarca la naturaleza multifacética de las personas y los entornos en los que se mueven. Casualmente, los empleados ya piensan que sus prioridades personales y profesionales están entrelazadas y se influyen mutuamente, y quieren que sus empleadores hagan lo mismo. En una encuesta reciente, más del 70 % de los empleados destacaron las condiciones de trabajo y el equilibrio entre la vida laboral y personal y la flexibilidad como lo más importante para ellos.



Durante su tiempo en una empresa, las personas experimentan muchos cambios que afectan no solo a lo que contribuyen, sino también al tipo de apoyo que requieren de su empleador. RR. HH. puede ayudar a las personas a navegar por estos cambios de varias maneras, incluyendo el desarrollo de una hoja de ruta profesional que se alinee con su experiencia y objetivos, brindándoles apoyo mientras navegan por las diferentes etapas de la planificación familiar, creando un espacio de trabajo físico que se adapte a sus necesidades de accesibilidad y rasgos de personalidad o proporcionando acuerdos de trabajo.

Ahora, RR. HH. tiene la tarea de mejorar la vida integral de los empleados y trascender las interacciones efímeras a través de experiencias impulsadas por la tecnología, como la automatización basada en IA generativa, flujos de trabajo inteligentes, asistentes virtuales, chatbots y asistentes digitales. Infundir IA y automatización en cada proceso libera a los empleados para que se centren en lo que es importante para ellos como individuos. Este cargo es complejo, pero cuando se ejecuta cuidadosamente, estas inversiones producen una experiencia sólida para los empleados que puede ayudar a los empleados a ser más felices y productivos en su trabajo.

Aunque RR. HH. no es el único responsable de la experiencia de los empleados de una organización, los departamentos de RR. HH. se están convirtiendo cada vez más en defensores clave de la experiencia de los nuevos empleados. A medida que RR. HH. ayuda a reimaginar la experiencia de los empleados, están cambiando a un modelo de entrega flexible inspirado en el consumidor que es proactivo, personalizado, relevante y centrado en los resultados. Las organizaciones también deben aprovechar la imaginación, visión y empatía de toda la empresa para involucrar y servir creativamente a quienes anhelan simplicidad y agencia.