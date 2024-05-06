1. Optimice los protocolos utilizando datos históricos y sintéticos

Los protocolos complejos y estrictos son conocidos por retrasar los ensayos clínicos y erosionar la participación de los pacientes. Es fundamental asegurar que las primeras suposiciones resuenan con la ejecución en el mundo real. Entramos en la era de la evaluación de protocolos basada en datos: se utilizan herramientas de evaluación comparativa y modelos predictivos para medir las complejidades del protocolo y predecir el número de pacientes elegibles, lo que a su vez sirve de base para realizar ajustes en el protocolo.

Profundizar en los datos históricos de los ensayos con una clasificación de la complejidad de los protocolos también revela conocimientos, especialmente en torno a los elementos centrados en el paciente. Las facetas clave a destacar en el diseño de un protocolo incluyen la naturaleza del producto en investigación, el diseño del estudio, la definición de endpoint, los criterios de elegibilidad, la carga administrativa, la presencia de procesos redundantes y el tiempo que un paciente necesitaría invertir para participar. Comprender estas dimensiones agudiza la lente del reclutamiento. Refinar los protocolos de ensayo clínico no es algo puntual; es una búsqueda multidisciplinar y en evolución, enriquecida con lecciones del pasado para dar forma a futuros diseños de ensayos (más eficaces).

Aprender de los datos históricos del protocolo y utilizar eventos de escenarios generados sintéticamente para optimizar los criterios de inclusión y exclusión puede ser poderoso para lograr un diseño de ensayo eficiente. Al ajustar estos criterios, los protocolos pueden ayudar a atraer a un grupo de pacientes específico y más relevante, acelerando el reclutamiento.

Cuando los pacientes se alinean con los criterios de inclusión con mayor precisión, aumenta su disposición a inscribirse. Las directrices de la FDA de 2020 hicieron hincapié en la ampliación de los criterios de elegibilidad y la reducción de las exclusiones innecesarias. Los criterios de elegibilidad más amplios no solo agilizan el reclutamiento, sino que también promueven una mayor diversidad, lo que ayuda a garantizar un ensayo clínico más completo e inclusivo.

Los últimos avances en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) tienen el potencial de acelerar significativamente los procesos de diseño de protocolos. El enfoque manual actual, que requiere mucha mano de obra, puede comprometer la puntualidad, la precisión y la validez de los resultados. Los LLM demuestran una comprensión superior de las relaciones semánticas entre entidades dentro de los criterios de inclusión y exclusión. También poseen capacidades de generación de consultas que pueden automatizar el proceso de identificación de pacientes coincidentes con ensayos clínicos, acelerando el proceso de puesta en marcha del ensayo.

Además, las redes generativas adversarias (GAN) se pueden utilizar para simular escenarios de reclutamiento reales, optimizando aún más el diseño del protocolo. Estos avances tecnológicos prometen mejoras sustanciales en el diseño del protocolo y, en última instancia, impulsarán la inscripción de pacientes.

2. Adopte enfoques descentralizados para ampliar el alcance y la eficiencia

Los ensayos clínicos descentralizados (DCT) están ganando terreno por su destreza para desmantelar los obstáculos tradicionales en la participación de los pacientes en la investigación clínica. Al eliminar las limitaciones geográficas, aumentar la accesibilidad y ampliar la base de participantes, los DCT no solo mejoran el reclutamiento y la retención, sino que también fomentan una mayor diversidad, dando la bienvenida a participantes de comunidades desfavorecidas.

La FDA, en su borrador de orientación de mayo de 2023, respaldó la adopción de DCT en medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, destacando sus méritos, como una mayor comodidad para el paciente, una menor carga para el cuidador, un acceso más amplio a diversos datos demográficos, una mayor productividad de los ensayos clínicos y apoyo a la investigación. en grupos de pacientes raros o con movilidad restringida.

Parte integral de los DCT son las tecnologías y el software de salud digital. El aumento en la implementación de resultados electrónicos notificados por los pacientes (ePRO), evaluaciones electrónicas de resultados clínicos (eCOA) y consentimiento informado electrónico (eConsent) de 2020 a 2021, impulsado principalmente por organizaciones de investigación por contrato, subraya este cambio.

La incorporación de la telesalud, la monitorización en tiempo real a través de dispositivos como Activity Tracker, monitores de presión arterial y otras herramientas digitales, es ahora algo común en muchas áreas terapéuticas. Los dispositivos de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) desempeñan un papel cada vez más importante y pueden integrarse en los DCT. La rápida progresión de estas tecnologías está revolucionando los paradigmas de los ensayos clínicos.

Las tecnologías y el software de salud digital hacen algo más que mejorar la accesibilidad y la eficiencia en los ensayos clínicos. También abren el camino al ámbito de los datos de comportamiento digital. Este amplio conjunto de datos puede proporcionar conocimiento sobre el comportamiento de los pacientes. En algunos casos, un dispositivo wearable puede recopilar 120 millones de puntos de datos diarios para cada paciente. El acceso a un volumen tan masivo de datos sobre el comportamiento diario proporciona un conocimiento exhaustivo de cada paciente, lo que favorece un compromiso personalizado.

Este giro hacia una atención centrada en el paciente refuerza el reclutamiento y la retención de pacientes en los ensayos clínicos. Además, al alejarse del modelo tradicional centrado en el sitio, los ensayos clínicos pueden acceder a datos a nivel nacional, identificando poblaciones subrepresentadas y fomentando así una mayor diversidad dentro de las cohortes de ensayos clínicos.

3. Colabore con la atención primaria: una mina de oro para el reclutamiento de pacientes

Forjar alianzas con los médicos de atención primaria de la comunidad puede mejorar drásticamente la participación en los ensayos clínicos. Dada su larga relación con los pacientes y su profundo conocimiento de su historial, los proveedores de atención primaria ofrecen una puerta de entrada a una reserva amplia y diversa de posibles participantes en los ensayos. El vínculo de confianza entre los pacientes y su equipo de atención primaria no puede subestimarse.

Un guiño de un médico de confianza puede influir mucho en la decisión de un paciente de participar en un ensayo, lo que aumenta significativamente las cifras de inscripción. La participación del equipo de atención primaria no solo mejora el reclutamiento, sino que también eleva la calidad general de los ensayos clínicos.

Los médicos de atención primaria tienen acceso a grandes cantidades de datos médicos y de salud de los pacientes, incluida información estructurada y no estructurada, así como imágenes y vídeos médicos. El machine learning y los modelos de redes neuronales profundas pueden analizar eficazmente estos datos para identificar patrones, correlaciones y relaciones, lo que es especialmente útil para comprender el perfil único de un paciente.

Los modelos de visión artificial, como los modelos de redes neuronales, pueden ayudar a los médicos a detectar y clasificar enfermedades en imágenes médicas 2D y 3D. Los modelos fundacionales de visión artificial desarrollados recientemente han mejorado significativamente la precisión de las tareas de clasificación de imágenes.

La fusión de la inteligencia artificial (IA) con la atención primaria ofrece ventajas significativas en el ámbito de los ensayos clínicos. Al obtener información de diversos formatos de datos de pacientes, los médicos de atención primaria pueden lograr una comprensión más profunda de los perfiles de los pacientes. Estos conocimientos médicos pueden ser fundamentales para perfeccionar los protocolos de los ensayos y alinearlos más estrechamente con las experiencias genuinas de los pacientes y ayudar a garantizar una supervisión continua sobre la seguridad del paciente. Cuando los pacientes participan en ensayos bajo el cuidado continuo de su médico, su probabilidad de implicación sostenida aumenta, lo que reduce en consecuencia las tasas de deserción.

4. Perfeccione las tácticas de marketing para aumentar la conciencia y fomentar la confianza

Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Tendencias de Información sobre Salud de 2020, el 41,3 % de los 3772 adultos estadounidenses encuestados dijeron no conocer los ensayos clínicos. Aumentar esta conciencia exige un impulso de marketing específico, utilizando herramientas como la promoción en las redes sociales, la interacción con los líderes de opinión clave y campañas impactantes para cerrar la brecha con los posibles pacientes.

Los estudios realizados en los últimos 10 años subrayan el profundo papel de la confianza a la hora de determinar la participación en la investigación clínica, especialmente entre los grupos infrarrepresentados. Una percepción clave revela que la confianza, o la falta de ella, es un determinante principal de la participación. Las aprensiones predominantes relacionadas con la confianza engloban los temores al maltrato, la explotación y las consecuencias no deseadas.

Estas 3 tácticas han demostrado ser efectivas:

Publicidad en redes sociales con IA: mejore la eficacia de la difusión en los medios sociales para las promociones de ensayos clínicos empleando algoritmos de IA en plataformas como Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Estos algoritmos pueden ayudar a seleccionar anuncios y contenidos altamente personalizados y adaptados a la audiencia deseada. Mediante un análisis profundo de comportamientos y patrones de los usuarios mediante IA, los mensajes promocionales pueden ajustarse para conectar con grupos de edad, ubicaciones geográficas e intereses de salud específicos, amplificando la relevancia e impacto de la divulgación. Aprovechando estas capacidades de la IA, las promociones de ensayos clínicos en las redes sociales pueden dirigirse con precisión al público adecuado, transmitiendo el mensaje apropiado en el momento óptimo. Este enfoque estratégico no solo eleva la conciencia, sino que también fomenta un sentido de comunidad dentro de la audiencia, aumentando el compromiso y la probabilidad de participación en el ensayo clínico.

Interactúe con personas influyentes en el sector de la salud y grupos de defensa: forje asociaciones con personas influyentes en el sector de la salud y entidades de defensa de los pacientes de confianza. Su amplio alcance y credibilidad en los círculos de pacientes los convierten en aliados inestimables. Al colaborar, su apoyo puede ampliar eficazmente el alcance del mensaje y los niveles de participación.

Campañas dirigidas a los lugares de reclutamiento: ejecute campañas calibradas con precisión para los sitios de reclutamiento individuales y sus comunidades asociadas. Dicha especificidad ayuda a garantizar que la divulgación resuene con los atributos únicos de cada sitio o comunidad, captando la atención de los posibles participantes.

Un enfoque de marketing nítido y personalizado aumenta la visibilidad de los ensayos clínicos. Además, es fundamental abordar y construir el factor de confianza, ya que desempeña un papel esencial en la influencia de las decisiones de participación. Las estrategias enumeradas son fundamentales para ampliar la conciencia y fomentar la confianza entre los posibles participantes.

5. Optimice el rendimiento del sitio y la inscripción con la IA

Integrar capacidades habilitadas por IA en operaciones biofarmacéuticas transforma la selección de sitios de ensayo clínico, promueve una experiencia escalable en IA y ayuda a garantizar la rentabilidad. Los algoritmos de IA superan consistentemente a los métodos tradicionales al analizar datos complejos de reclutamiento, ayudando a garantizar previsiones precisas para estudios, indicaciones e inscripciones específicas por país. Al predecir con precisión las tasas de inscripción, la IA tiene el potencial de minimizar riesgos financieros, perfeccionar las estrategias de inscripción y apoyar la elaboración de presupuestos para evitar posibles contratiempos y retrasos.

Además, obtener conocimiento instantáneo sobre el rendimiento del sitio mantiene informados a las partes interesadas sobre la dinámica de inscripción, identifica rápidamente posibles cuellos de botella y allana el camino para la toma de decisiones ágil y los ajustes necesarios. La automatización de la IA permite el seguimiento del rendimiento del sitio en tiempo real, envía instrucciones y ayuda a garantizar la simplificación de los informes.



Además, los siguientes mejores mecanismos de acción tienen el potencial de proporcionar recomendaciones en tiempo real sobre las medidas más impactantes para mejorar el rendimiento del sitio. Esta agilidad ayuda a garantizar ensayos ininterrumpidos, reduce las interrupciones y capacita a las partes interesadas para afrontar con destreza desafíos imprevistos.