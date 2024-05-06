El éxito de los estudios clínicos depende de reclutar y retener de manera eficiente a los diversos participantes. Sin embargo, los profesionales de los ensayos clínicos de todo el mundo se enfrentan a desafíos notables en estas áreas. En este capítulo de la serie de IBM sobre innovación en ensayos clínicos, destacamos las estrategias clave para impulsar la velocidad de reclutamiento, ayudar a garantizar la diversidad y aprovechar los avances digitales. La integración de manera fluida de estos elementos es esencial para el éxito de vanguardia en el desarrollo clínico.
Las dificultades de reclutamiento son la principal razón de la finalización de los ensayos clínicos. Si bien la tasa general de finalización de los ensayos clínicos ha disminuido con el tiempo, las bajas tasas de acumulación en los ensayos siguen siendo el motivo más común de terminación. El público a menudo desconoce que tiene la opción de participar en los ensayos clínicos.
Esta brecha de conocimiento es aún más pronunciada entre las poblaciones minoritarias. De las personas que se inscriben en un ensayo clínico, la mayoría afirma que se motivan a sí mismas para seguir participando, como se ve en la ilustración 1. Los analistas del sector informan que las tasas de abandono en los ensayos clínicos de fase 3 a veces pueden alcanzar entre el 20 y el 30 %. Esto subraya la necesidad de redefinir las funciones de los administradores e investigadores del ensayo en el proceso.
Sin embargo, las altas tasas de rotación entre los investigadores de ensayos clínicos también contribuyen a la ineficiencia, la inestabilidad y el aumento de los costes. Nuestro análisis de la base de datos BMIS del formulario 1572 de la FDA notificada voluntariamente revela una posible falta de sostenibilidad en el grupo de investigadores, tanto en Estados Unidos (EE. UU.) como en todo el mundo (Anexo 2). El número de investigadores clínicos noveles ha disminuido, especialmente entre los investigadores no radicados en Estados Unidos.
Por último, abordar la falta de diversidad demográfica en los ensayos clínicos es fundamental. En 2022, menos del 10 % de los participantes en los ensayos para la aprobación de la FDA eran negros, menos del 12 % asiáticos, menos del 13 % hispanos y menos del 50 % de mujeres (Anexo 3), lo que no refleja la población actual de EE. UU. Al reconocer esta brecha, los reguladores enfatizan la importancia de una mayor diversidad.
Por ejemplo, la FDA publicó una guía en noviembre de 2020 titulada "Enhancing the diversity of clinical trial populations" (Mejorar la diversidad de las poblaciones de ensayos clínicos). En abril de 2022, emitieron otro borrador de directriz, "Diversity plans to improve enrollment of participants from underrepresented racial and ethnic populations in clinical trials: Guidance for industry" (Planes de diversidad para mejorar la inscripción de participantes de poblaciones raciales y étnicas infrarrepresentadas en ensayos clínicos: orientación para los sectores), con el objetivo de proporcionar recomendaciones para que los patrocinadores aumenten la inscripción de poblaciones infrarrepresentadas.
Hay varios factores clave que contribuyen a los retos que plantean el volumen inadecuado de pacientes y la escasa velocidad de reclutamiento en los ensayos clínicos:
Los protocolos complejos y estrictos son conocidos por retrasar los ensayos clínicos y erosionar la participación de los pacientes. Es fundamental asegurar que las primeras suposiciones resuenan con la ejecución en el mundo real. Entramos en la era de la evaluación de protocolos basada en datos: se utilizan herramientas de evaluación comparativa y modelos predictivos para medir las complejidades del protocolo y predecir el número de pacientes elegibles, lo que a su vez sirve de base para realizar ajustes en el protocolo.
Profundizar en los datos históricos de los ensayos con una clasificación de la complejidad de los protocolos también revela conocimientos, especialmente en torno a los elementos centrados en el paciente. Las facetas clave a destacar en el diseño de un protocolo incluyen la naturaleza del producto en investigación, el diseño del estudio, la definición de endpoint, los criterios de elegibilidad, la carga administrativa, la presencia de procesos redundantes y el tiempo que un paciente necesitaría invertir para participar. Comprender estas dimensiones agudiza la lente del reclutamiento. Refinar los protocolos de ensayo clínico no es algo puntual; es una búsqueda multidisciplinar y en evolución, enriquecida con lecciones del pasado para dar forma a futuros diseños de ensayos (más eficaces).
Aprender de los datos históricos del protocolo y utilizar eventos de escenarios generados sintéticamente para optimizar los criterios de inclusión y exclusión puede ser poderoso para lograr un diseño de ensayo eficiente. Al ajustar estos criterios, los protocolos pueden ayudar a atraer a un grupo de pacientes específico y más relevante, acelerando el reclutamiento.
Cuando los pacientes se alinean con los criterios de inclusión con mayor precisión, aumenta su disposición a inscribirse. Las directrices de la FDA de 2020 hicieron hincapié en la ampliación de los criterios de elegibilidad y la reducción de las exclusiones innecesarias. Los criterios de elegibilidad más amplios no solo agilizan el reclutamiento, sino que también promueven una mayor diversidad, lo que ayuda a garantizar un ensayo clínico más completo e inclusivo.
Los últimos avances en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) tienen el potencial de acelerar significativamente los procesos de diseño de protocolos. El enfoque manual actual, que requiere mucha mano de obra, puede comprometer la puntualidad, la precisión y la validez de los resultados. Los LLM demuestran una comprensión superior de las relaciones semánticas entre entidades dentro de los criterios de inclusión y exclusión. También poseen capacidades de generación de consultas que pueden automatizar el proceso de identificación de pacientes coincidentes con ensayos clínicos, acelerando el proceso de puesta en marcha del ensayo.
Además, las redes generativas adversarias (GAN) se pueden utilizar para simular escenarios de reclutamiento reales, optimizando aún más el diseño del protocolo. Estos avances tecnológicos prometen mejoras sustanciales en el diseño del protocolo y, en última instancia, impulsarán la inscripción de pacientes.
Los ensayos clínicos descentralizados (DCT) están ganando terreno por su destreza para desmantelar los obstáculos tradicionales en la participación de los pacientes en la investigación clínica. Al eliminar las limitaciones geográficas, aumentar la accesibilidad y ampliar la base de participantes, los DCT no solo mejoran el reclutamiento y la retención, sino que también fomentan una mayor diversidad, dando la bienvenida a participantes de comunidades desfavorecidas.
La FDA, en su borrador de orientación de mayo de 2023, respaldó la adopción de DCT en medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, destacando sus méritos, como una mayor comodidad para el paciente, una menor carga para el cuidador, un acceso más amplio a diversos datos demográficos, una mayor productividad de los ensayos clínicos y apoyo a la investigación. en grupos de pacientes raros o con movilidad restringida.
Parte integral de los DCT son las tecnologías y el software de salud digital. El aumento en la implementación de resultados electrónicos notificados por los pacientes (ePRO), evaluaciones electrónicas de resultados clínicos (eCOA) y consentimiento informado electrónico (eConsent) de 2020 a 2021, impulsado principalmente por organizaciones de investigación por contrato, subraya este cambio.
La incorporación de la telesalud, la monitorización en tiempo real a través de dispositivos como Activity Tracker, monitores de presión arterial y otras herramientas digitales, es ahora algo común en muchas áreas terapéuticas. Los dispositivos de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) desempeñan un papel cada vez más importante y pueden integrarse en los DCT. La rápida progresión de estas tecnologías está revolucionando los paradigmas de los ensayos clínicos.
Las tecnologías y el software de salud digital hacen algo más que mejorar la accesibilidad y la eficiencia en los ensayos clínicos. También abren el camino al ámbito de los datos de comportamiento digital. Este amplio conjunto de datos puede proporcionar conocimiento sobre el comportamiento de los pacientes. En algunos casos, un dispositivo wearable puede recopilar 120 millones de puntos de datos diarios para cada paciente. El acceso a un volumen tan masivo de datos sobre el comportamiento diario proporciona un conocimiento exhaustivo de cada paciente, lo que favorece un compromiso personalizado.
Este giro hacia una atención centrada en el paciente refuerza el reclutamiento y la retención de pacientes en los ensayos clínicos. Además, al alejarse del modelo tradicional centrado en el sitio, los ensayos clínicos pueden acceder a datos a nivel nacional, identificando poblaciones subrepresentadas y fomentando así una mayor diversidad dentro de las cohortes de ensayos clínicos.
Forjar alianzas con los médicos de atención primaria de la comunidad puede mejorar drásticamente la participación en los ensayos clínicos. Dada su larga relación con los pacientes y su profundo conocimiento de su historial, los proveedores de atención primaria ofrecen una puerta de entrada a una reserva amplia y diversa de posibles participantes en los ensayos. El vínculo de confianza entre los pacientes y su equipo de atención primaria no puede subestimarse.
Un guiño de un médico de confianza puede influir mucho en la decisión de un paciente de participar en un ensayo, lo que aumenta significativamente las cifras de inscripción. La participación del equipo de atención primaria no solo mejora el reclutamiento, sino que también eleva la calidad general de los ensayos clínicos.
Los médicos de atención primaria tienen acceso a grandes cantidades de datos médicos y de salud de los pacientes, incluida información estructurada y no estructurada, así como imágenes y vídeos médicos. El machine learning y los modelos de redes neuronales profundas pueden analizar eficazmente estos datos para identificar patrones, correlaciones y relaciones, lo que es especialmente útil para comprender el perfil único de un paciente.
Los modelos de visión artificial, como los modelos de redes neuronales, pueden ayudar a los médicos a detectar y clasificar enfermedades en imágenes médicas 2D y 3D. Los modelos fundacionales de visión artificial desarrollados recientemente han mejorado significativamente la precisión de las tareas de clasificación de imágenes.
La fusión de la inteligencia artificial (IA) con la atención primaria ofrece ventajas significativas en el ámbito de los ensayos clínicos. Al obtener información de diversos formatos de datos de pacientes, los médicos de atención primaria pueden lograr una comprensión más profunda de los perfiles de los pacientes. Estos conocimientos médicos pueden ser fundamentales para perfeccionar los protocolos de los ensayos y alinearlos más estrechamente con las experiencias genuinas de los pacientes y ayudar a garantizar una supervisión continua sobre la seguridad del paciente. Cuando los pacientes participan en ensayos bajo el cuidado continuo de su médico, su probabilidad de implicación sostenida aumenta, lo que reduce en consecuencia las tasas de deserción.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Tendencias de Información sobre Salud de 2020, el 41,3 % de los 3772 adultos estadounidenses encuestados dijeron no conocer los ensayos clínicos. Aumentar esta conciencia exige un impulso de marketing específico, utilizando herramientas como la promoción en las redes sociales, la interacción con los líderes de opinión clave y campañas impactantes para cerrar la brecha con los posibles pacientes.
Los estudios realizados en los últimos 10 años subrayan el profundo papel de la confianza a la hora de determinar la participación en la investigación clínica, especialmente entre los grupos infrarrepresentados. Una percepción clave revela que la confianza, o la falta de ella, es un determinante principal de la participación. Las aprensiones predominantes relacionadas con la confianza engloban los temores al maltrato, la explotación y las consecuencias no deseadas.
Estas 3 tácticas han demostrado ser efectivas:
Un enfoque de marketing nítido y personalizado aumenta la visibilidad de los ensayos clínicos. Además, es fundamental abordar y construir el factor de confianza, ya que desempeña un papel esencial en la influencia de las decisiones de participación. Las estrategias enumeradas son fundamentales para ampliar la conciencia y fomentar la confianza entre los posibles participantes.
Integrar capacidades habilitadas por IA en operaciones biofarmacéuticas transforma la selección de sitios de ensayo clínico, promueve una experiencia escalable en IA y ayuda a garantizar la rentabilidad. Los algoritmos de IA superan consistentemente a los métodos tradicionales al analizar datos complejos de reclutamiento, ayudando a garantizar previsiones precisas para estudios, indicaciones e inscripciones específicas por país. Al predecir con precisión las tasas de inscripción, la IA tiene el potencial de minimizar riesgos financieros, perfeccionar las estrategias de inscripción y apoyar la elaboración de presupuestos para evitar posibles contratiempos y retrasos.
Además, obtener conocimiento instantáneo sobre el rendimiento del sitio mantiene informados a las partes interesadas sobre la dinámica de inscripción, identifica rápidamente posibles cuellos de botella y allana el camino para la toma de decisiones ágil y los ajustes necesarios. La automatización de la IA permite el seguimiento del rendimiento del sitio en tiempo real, envía instrucciones y ayuda a garantizar la simplificación de los informes.
Además, los siguientes mejores mecanismos de acción tienen el potencial de proporcionar recomendaciones en tiempo real sobre las medidas más impactantes para mejorar el rendimiento del sitio. Esta agilidad ayuda a garantizar ensayos ininterrumpidos, reduce las interrupciones y capacita a las partes interesadas para afrontar con destreza desafíos imprevistos.
En el complejo panorama de los ensayos clínicos, persisten los retos duales de reclutamiento y retención, convirtiéndose a menudo en obstáculos significativos para el progreso farmacéutico. Sin embargo, con la adopción estratégica de las tecnologías de IA, podemos remodelar colectivamente esta narrativa. IBM está a la vanguardia en la adopción de la IA para el negocio farmacéutico, demostrando nuestro compromiso con el perfeccionamiento de este ámbito.
Mediante diseños de protocolos personalizados, modelos descentralizados de ensayos, colaboraciones enriquecidas en atención primaria, esfuerzos estratégicos de marketing y la potente precisión de los motores predictivos, podemos superar estas barreras.
La búsqueda de ensayos clínicos más rápidos, diversos y sólidos no es solo una aspiración, es una realidad alcanzable. Los profesionales clínicos de todo el mundo tienen las herramientas y los conocimientos, y ahora es el momento de usarlos con intención. Para aquellos que estén listos para revolucionar el mundo de la investigación y el desarrollo, recuerden que la innovación no se trata solo de tecnología; se trata de aprovechar todos los recursos disponibles para iniciar una nueva era de excelencia clínica.