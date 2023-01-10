Aprovechar el machine learning y la IA para mejorar la diversidad en los ensayos clínicos

El sistema médico moderno no atiende a todos sus pacientes por igual, ni de cerca. Se han reconocido y han persistido disparidades significativas en los resultados sanitarios durante décadas. Las causas son complejas y las soluciones implicarán cambios políticos, sociales y educativos, pero algunos factores pueden abordarse de inmediato aplicando inteligencia artificial para garantizar la diversidad en los ensayos clínicos.

La falta de diversidad en los pacientes de los ensayos clínicos ha contribuido a crear lagunas en nuestra comprensión de las enfermedades, los factores preventivos y la eficacia del tratamiento. Entre los factores de diversidad se incluyen el género, el grupo de edad, la raza, la etnia, el perfil genético, la discapacidad, el entorno socioeconómico y las condiciones del estilo de vida. Como el Action Plan of the FDA Safety and Innovation Act (enlace externo a ibm.com) afirma de manera concisa: "Los productos médicos son más seguros y eficaces para todos cuando la investigación clínica incluye poblaciones diversas". Pero ciertos grupos demográficos están infrarrepresentados en los ensayos clínicos debido a barreras financieras, falta de conciencia y falta de acceso a los centros de ensayo. Más allá de estos factores, la confianza, la transparencia y el consentimiento son desafíos continuos a la hora de reclutar participantes en los ensayos de grupos desfavorecidos o minoritarios.

Esta disparidad también tiene consecuencias éticas, sociológicas y económicas. Un informe de agosto de 2022 (enlace externo a ibm.com) de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina proyectó que se perderán cientos de miles de millones de dólares en los próximos 25 años debido a la reducción de la esperanza de vida y a la reducción de las vidas sin discapacidad, y menos años trabajando entre las poblaciones que están infrarrepresentadas en los ensayos clínicos.

En Estados Unidos, la diversidad en los juicios es un imperativo legal. La FDA office of Minority Health and Health Equity ofrece amplias directrices y recursos para los ensayos clínicos y recientemente ha publicado una guía para mejorar la participación de las poblaciones infrarrepresentadas.

Desde el punto de vista moral, científico y financiero, diseñar ensayos clínicos más diversos e inclusivos es un objetivo cada vez más importante para el sector de las ciencias de la vida. Un enfoque basado en datos, ayudado por el machine learning y la IA, puede contribuir a estos esfuerzos.

La oportunidad

Las normativas de la FDA han exigido a las empresas de ciencias de la vida que presenten la eficacia de los nuevos medicamentos por características demográficas como el grupo de edad, el sexo, la raza y el origen étnico. En las próximas décadas, la FDA también se centrará cada vez más en las influencias genéticas y biológicas que afectan a la enfermedad y a la respuesta al tratamiento. Como se resume en un informe de la FDA de 2013, "Los avances científicos en la comprensión de las variables genéticas específicas que subyacen a la enfermedad y la respuesta al tratamiento se están convirtiendo cada vez más en el centro del desarrollo de productos médicos modernos a medida que nos movemos hacia el objetivo final de adaptar los tratamientos al individuo, o clase de individuos, a través de la medicina personalizada".

Más allá de los datos demográficos y genéticos, hay una gran cantidad de otros datos que analizar, incluidos los datos de historias clínicas electrónicas (EMR), datos de reclamaciones, literatura científica y datos históricos de ensayos clínicos.

Utilizando análisis, machine learning e IA en la nube, las organizaciones disponen ahora de potentes medios para:

Formar un conjunto amplio, complicado y diverso de datos demográficos de pacientes, perfiles genéticos y otros datos de pacientes

Comprender los subgrupos infrarrepresentados

Crear modelos que abarquen poblaciones diversas

Cerrar la brecha de diversidad en el proceso de reclutamiento de ensayos clínicos

Asegurarse de que la trazabilidad y la transparencia de los datos se ajustan a las directrices y normativas de la FDA

Iniciar un ensayo clínico consta de cuatro pasos:

Comprender la naturaleza de la enfermedad Recopilar y analizar los datos existentes de los pacientes Crear un modelo de selección de pacientes Reclutar participantes

Abordar la disparidad en materia de diversidad durante las etapas dos y tres ayudará a los investigadores a comprender mejor cómo funcionan los medicamentos o los productos biológicos, acortar el tiempo de aprobación de los ensayos clínicos, aumentar la aceptabilidad de los ensayos entre los pacientes y alcanzar los objetivos médicos y comerciales.

Un marco basado en datos para la diversidad

Estos son algunos ejemplos que nos ayudan a entender las brechas de diversidad. Los pacientes hispanos/latinos representan el 18,5 % de la población, pero solo el 1 % de los participantes típicos del ensayo (enlace externo a ibm.com); Los pacientes afroamericanos/negros representan el 13,4 % de la población, pero solo el 5 % de los participantes típicos del ensayo. Entre 2011 y 2020, el 60 % de los ensayos de vacunas (enlace externo a ibm.com) no incluyeron a ningún paciente mayor de 65 años, a pesar de que el 16 % de la población estadounidense tiene más de 65 años. Para cubrir lagunas de diversidad como estas, la clave es incluir a las poblaciones subrepresentadas en el proceso de reclutamiento de ensayos clínicos.

Para conocer los pasos previos a la contratación, podemos evaluar toda la gama de fuentes de datos enumeradas anteriormente. Dependiendo de la enfermedad o afección, podemos evaluar qué parámetros de diversidad son aplicables y qué fuentes de datos son relevantes. A partir de ahí, los equipos de diseño de ensayos clínicos pueden definir criterios de elegibilidad para los pacientes o ampliar los ensayos a más sedes para asegurar que todas las poblaciones estén debidamente representadas en la fase de diseño y planificación del ensayo.

La contribución de IBM

Para permitir eficazmente la diversidad en los ensayos clínicos, IBM dispone de varias soluciones, como la gestión de datos, la realización de IA y análisis avanzados en la nube, y la configuración de un marco de operaciones de ML. Ayuda a los diseñadores de ensayos a suministrar y preparar datos, a combinar varios aspectos de los datos de los pacientes, a identificar los parámetros de diversidad y a eliminar los sesgos en la modelización. Para ello utiliza un proceso asistido por IA que optimiza la selección y el reclutamiento de pacientes definiendo mejor los criterios de inclusión y exclusión de los ensayos clínicos.

Dado que el proceso es rastreable y equitativo, proporciona un proceso de selección robusto para el reclutamiento de participantes en ensayos. A medida que las empresas del sector de las ciencias de la vida adoptan estos marcos, pueden generar confianza en que los ensayos clínicos cuentan con poblaciones diversas y, por lo tanto, generar confianza en sus productos. Estos procesos también ayudan a los profesionales de la salud a entender y anticipar mejor los posibles impactos que los productos puedan tener en poblaciones específicas, en lugar de responder de forma ad hoc, cuando puede que sea demasiado tarde para tratar enfermedades.

Resumen

Las soluciones y los servicios de consultoría de IBM pueden ayudarle a aprovechar fuentes de datos adicionales e identificar parámetros de diversidad más relevantes para que los criterios de inclusión y exclusión de ensayos puedan reexaminarse y optimizarse. Estas soluciones también pueden ayudarle a determinar si su proceso de selección de pacientes representa con precisión la prevalencia de la enfermedad y a mejorar el reclutamiento para ensayos clínicos. Gracias al machine learning y la IA, estos procesos pueden adaptarse fácilmente a una amplia gama de ensayos y poblaciones como parte de un flujo de trabajo optimizado y automatizado.

Estas soluciones pueden ayudar a las empresas de ciencias de la vida a generar confianza con comunidades que históricamente han estado infrarrepresentadas en ensayos clínicos y mejorar los resultados de salud.