Cómo los datos, la automatización y la IA están transformando la externalización de procesos empresariales en una ventaja competitiva

Cuando Neeraj Manik, de IBM Consulting, habló recientemente con un gran cliente farmacéutico sobre cómo racionalizar y mejorar sus procesos financieros de front-office y back-office, señaló una red de retos empresariales interconectados a los que se enfrentaba la organización: "demasiadas facturas, demasiados proveedores, demasiado dinero a los proveedores", en palabras de Manik.

Manik, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting, describió una gran oportunidad para rediseñar estratégicamente las operaciones financieras y el procesamiento de pagos del cliente aprovechando la IA, las métricas, el análisis de datos y la automatización. En última instancia, modernizar estos procesos podría ahorrar cientos de millones de dólares, mejorar la experiencia del empleado y hacer que la empresa sea más ágil y competitiva, afirma. Manik considera que aprovechar esta Tecnología es un cambio fundamental con respecto a años pasados, cuando una empresa podría externalizar procesos empresariales para ahorrar tan solo un 30 % sin tener en cuenta cómo la externalización podría afectar a la eficiencia organizativa, la precisión del trabajo y la experiencia del cliente.

El arbitraje laboral, o la externalización del personal a la personal de menor coste, ha sido la estrategia central asociada a la externalización de procesos empresariales (BPO) durante años. A menudo significaba contratar atención al cliente, tecnología de la información y otras operaciones de oficina de países con menores costes de mano de obra. Hoy en día, sin embargo, tecnologías como la IA y la automatización han transformado el mercado de la externalización y los servicios de BPO, dando a las empresas la capacidad de crear eficiencias al tiempo que modernizan los procesos en lugar de depender de la externalización en el extranjero.

Las operaciones de procesos empresariales habilitadas por la tecnología, la nueva BPO, pueden crear significativamente nuevo valor, mejorar la calidad de los datos, liberar valiosos recursos de los empleados y ofrecer una mayor satisfacción del cliente, pero requiere un enfoque holístico. Aprovechar la IA y la automatización ayuda a las empresas a optimizar y fortalecer sus operaciones, al tiempo que proporciona información valiosa que ayuda a las empresas a predecir y responder rápidamente a las tendencias y amenazas por igual.

Las empresas que trabajan con IBM Consulting no solo obtienen la experiencia de IBM en diseño de procesos y estrategia empresarial; también obtienen la ventaja añadida de las profundas asociaciones de IBM con empresas como ServiceNow, Celonis y Salesforce. En última instancia, en lugar de verse obligadas a centrarse en una única solución o tecnología, las organizaciones pueden asociarse con IBM Consulting para invertir en iniciativas y resultados empresariales amplios y transformadores.

La nueva BPO ya no consiste solo en reducir los costes operativos. Cuando se hace bien, puede hacer que una empresa sea flexible, más inteligente y capaz de escalar rápidamente para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. "La BPO moderna es creadora de crecimiento, diferenciación y ventaja competitiva", afirma Manik.