Cómo los datos, la automatización y la IA están transformando la externalización de procesos empresariales en una ventaja competitiva

Cuando Neeraj Manik, de IBM Consulting, habló recientemente con un gran cliente farmacéutico sobre cómo racionalizar y mejorar sus procesos financieros de front-office y back-office, señaló una red de retos empresariales interconectados a los que se enfrentaba la organización: "demasiadas facturas, demasiados proveedores, demasiado dinero a los proveedores", en palabras de Manik.
Manik, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting, describió una gran oportunidad para rediseñar estratégicamente las operaciones financieras y el procesamiento de pagos del cliente aprovechando la IA, las métricas, el análisis de datos y la automatización. En última instancia, modernizar estos procesos podría ahorrar cientos de millones de dólares, mejorar la experiencia del empleado y hacer que la empresa sea más ágil y competitiva, afirma. Manik considera que aprovechar esta Tecnología es un cambio fundamental con respecto a años pasados, cuando una empresa podría externalizar procesos empresariales para ahorrar tan solo un 30 % sin tener en cuenta cómo la externalización podría afectar a la eficiencia organizativa, la precisión del trabajo y la experiencia del cliente.
El arbitraje laboral, o la externalización del personal a la personal de menor coste, ha sido la estrategia central asociada a la externalización de procesos empresariales (BPO) durante años. A menudo significaba contratar atención al cliente, tecnología de la información y otras operaciones de oficina de países con menores costes de mano de obra. Hoy en día, sin embargo, tecnologías como la IA y la automatización han transformado el mercado de la externalización y los servicios de BPO, dando a las empresas la capacidad de crear eficiencias al tiempo que modernizan los procesos en lugar de depender de la externalización en el extranjero.
Las operaciones de procesos empresariales habilitadas por la tecnología, la nueva BPO, pueden crear significativamente nuevo valor, mejorar la calidad de los datos, liberar valiosos recursos de los empleados y ofrecer una mayor satisfacción del cliente, pero requiere un enfoque holístico. Aprovechar la IA y la automatización ayuda a las empresas a optimizar y fortalecer sus operaciones, al tiempo que proporciona información valiosa que ayuda a las empresas a predecir y responder rápidamente a las tendencias y amenazas por igual.
Las empresas que trabajan con IBM Consulting no solo obtienen la experiencia de IBM en diseño de procesos y estrategia empresarial; también obtienen la ventaja añadida de las profundas asociaciones de IBM con empresas como ServiceNow, Celonis y Salesforce. En última instancia, en lugar de verse obligadas a centrarse en una única solución o tecnología, las organizaciones pueden asociarse con IBM Consulting para invertir en iniciativas y resultados empresariales amplios y transformadores.
La nueva BPO ya no consiste solo en reducir los costes operativos. Cuando se hace bien, puede hacer que una empresa sea flexible, más inteligente y capaz de escalar rápidamente para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. "La BPO moderna es creadora de crecimiento, diferenciación y ventaja competitiva", afirma Manik.
En un momento de aumento de los costes, limitaciones de talento e incertidumbre económica, la BPO habilitada tecnológicamente ofrece a las empresas la oportunidad de crear flujos de trabajo inteligentes y procesos más ágiles en las operaciones de finanzas, recursos humanos, compras, cadena de suministro y clientes. Según la consultora organizativa Korn Ferry, más de 85 millones de puestos de trabajo podrían quedar sin cubrir en 2030 porque no hay suficientes trabajadores cualificados para ocuparlos. La nueva BPO permite a las empresas acceder rápidamente a más talento experto, técnico, funcional y específico del sector del que pueden reunir internamente, impulsando nuevos niveles de eficiencia en todas sus funciones empresariales.
Cuando trabaja con clientes, Manik busca oportunidades de negocio que puedan estar ocultas bajo la superficie: ¿cómo pueden las capacidades y métodos de BPO de una organización permitir una transformación empresarial más amplia?
"Nuestra función como IBM Consulting es decir: '¿cómo le ayudamos a conectar los puntos?'", afirma Manik. "'Lo que vemos a veces es solo la punta del iceberg. Hay mucho por debajo de esto que se puede desbloquear en términos de valor empresarial, que puede mejorar la forma en que llega al mercado, la eficiencia con la que gestiona sus cadenas de suministro y cómo puede aumentar su perfil de márgenes".
Para IBM Consulting, no se trata solo de producir una lista de recomendaciones para la acción, dice Manik, sino de seguir y ayudar a las empresas a implementar la automatización de procesos y gestionar el cambio, garantizar la adopción y obtener resultados.
Los resultados pueden ser visibles rápidamente. En el caso del gigante de seguros Generali, por ejemplo, IBM Consulting lanzó dos nuevos asistentes de IA en Francia, uno que ayudaba a mejorar las habilidades de los empleados y otro que interactuaba directamente con los clientes. Generali también se convirtió en una de las primeras compañías de seguros en utilizar la IA para abordar la compleja tarea de la reversión o devolución de activos y propiedades no reclamados. Las nuevas herramientas aumentaron el trabajo de miles de agentes de seguros, ahorrando 1 millón de dólares en el primer año de implementación y aumentando la productividad en un 5 %. El éxito del programa en Francia llevó a Generali a escalar las soluciones de IA a nivel internacional.
Mientras las empresas planifican sus inversiones en diversos proyectos de transformación, Manik tiene un consejo fundamental: "Asegúrense de que todas las decisiones que tomen sobre tecnología partan de los resultados empresariales y tengan una relación clara y directa con ellos", afirma. "Parece obvio, pero es algo que muchos líderes del equipo directivo tienden a olvidar cuando se entusiasman con la tecnología o una actualización específica", dice Manik. Su función es ayudar a los líderes a dar un paso atrás y contemplar el panorama general: "No se centre únicamente en qué adoptar a continuación", dice, "pregúntese por qué lo necesita en su modelo operativo".
Un fabricante de automóviles, por ejemplo, inició una conversación preguntando sobre una actualización de sus servidores de datos. Manik reformuló la pregunta. "Un momento, reconocemos su necesidad de modernizarse, pero ¿con qué fin?", les dijo. "¿En qué sentido tendrá esa decisión tecnológica el impacto empresarial que necesitan?"
Esa pregunta provocó una conversación sobre los objetivos más amplios del fabricante de automóviles, incluido su impulso para producir vehículos más autónomos. "Una vez que entendimos realmente que estaban tratando de cambiar la rapidez con la que pueden producir automóviles y diferentes tipos de vehículos, nos dimos cuenta de que necesitaban un diseño de cadena de suministro diferente", dice Manik. "Ahora estamos mano a mano con ellos en torno a la transformación de la cadena de suministro.
"Muchas veces la conversación comienza con la tecnología, pero luego se desvía hacia otros temas", afirma Manik. "En última instancia, no se trata de adoptar nuevas tecnologías por el bien de la tecnología, sino de replantearse los procesos empresariales y las competencias básicas para descubrir nuevas oportunidades de negocio y áreas que optimizar, a veces de formas que los clientes no esperan".
