La gestión de activos con IA consiste en la Integración de IA, machine learning (ML) y automatización en los procesos tradicionales de gestión de activos.
La gestión de activos impulsada por IA está revolucionando la forma en que los gestores de activos, los directores de operaciones y los equipos de mantenimiento mantienen las operaciones en funcionamiento.
La gestión de activos con IA abarca una amplia gama de ámbitos, entre los que se incluyen la gestión de portfolios, la gestión patrimonial, la gestión de riesgos, la gestión de inversiones y el cumplimiento normativo. Las soluciones de gestión de activos impulsadas por IA son aplicables a todos los portfolios de activos, incluyendo inmuebles e instalaciones, fabricación, energías renovables, activos de TI y recursos digitales. La gestión de activos puede referirse a los servicios financieros o al aspecto operativo de una empresa. El objetivo de este artículo es abordar la gestión de activos mediante IA para equipos físicos e infraestructuras críticos.
Las soluciones unificadas de gestión de activos y gestión de instalaciones utilizan la IA generativa para la gestión de activos, combinada con la IA tradicional, para optimizar los flujos de trabajo, automatizar el seguimiento y mitigar las restricciones de personal. Estos modelos fundacionales se basan en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y se entrenan con una enorme cantidad de datos.
La tecnología está alejando a las organizaciones del mantenimiento programado o reactivo y pasando a una supervisión de activos continua y basada en datos. Mediante el análisis predictivo y la monitorización del rendimiento en tiempo real, las organizaciones pueden maximizar el valor de sus activos.
Los sistemas inteligentes de IA para activos físicos están transformando toda la ecuación empresarial de las organizaciones y ayudando a los directores generales (CEO) a aumentar la eficiencia operativa y la fiabilidad.
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Las empresas modernas se enfrentan a más complejidad, a costosos tiempos de inactividad no planificados y al big data. Las turbulentas condiciones del mercado y las tendencias impredecibles están dificultando a las organizaciones la planificación con antelación. Las soluciones impulsadas por IA pueden ayudar a mitigar y prevenir estos desafíos antes de que se conviertan en problemas operativos, al potenciar procesos importantes como la gestión de la integridad de los activos (AIM) y el seguimiento de los activos .
En los últimos años, ha quedado claro que más organizaciones están reconociendo el valor de las plataformas de IA. Según un informe del IBM Institute for Business Value, el 71 % de los directivos afirma que la IA generativa cambia fundamentalmente la forma en que gestionarán los activos. Del mismo modo, el 72 % afirma que aumenta el valor estratégico de la gestión de activos físicos para su empresa.
En todos los sectores, los fallos de los equipos son uno de los desafíos operativos más perturbadores y caros a los que se puede enfrentar un equipo. Los modelos de IA pueden ayudar a mitigar fallos de equipo realizando mantenimiento predictivo y previendo posibles interrupciones.
Los equipos de operaciones modernos generan más datos de sensores de los que los equipos de mantenimiento pueden procesar. Las soluciones de gestión de activos con IA pueden agilizar el proceso de datos y utilizarlos para impulsar una toma de decisiones más estratégica y decisiones de inversión más inteligentes.
Otros desafíos incluyen el envejecimiento de la infraestructura y una brecha en el conocimiento institucional a medida que el personal experimentado se jubila. Las herramientas de IA ofrecen opciones de tecnología escalable que pueden abordar estas carencias y aplicar ese conocimiento a escala.
La gestión de activos de IA implica varios pasos clave y tecnologías básicas de IA para impulsar el proceso.
Los dispositivos del Internet de las cosas (IoT), los sensores y los drones generan continuamente grandes cantidades de datos. Estos datos son fundamentales para el proceso de gestión del rendimiento de los activos (asset performance management), ya que constituyen la fuente de energía de la que depende todo lo demás.
Diferentes tipos de sensores capturan distintos tipos de datos, como vibración, temperatura, presión, acústica y niveles de fluidos. Es importante reconocer que los datos de los sensores sirven como capa de entrada para el proceso de gestión de activos. Los resultados de la IA están directamente ligados a datos limpios y continuos.
Los modelos de machine learning (ML) aprenden de los datos históricos el aspecto "normal" y monitorizan los datos entrantes para detectar desviaciones.
Las plataformas de gestión de activos empresariales (EAM) integran de forma nativa la IA y el ML para señalar problemas ocultos y detectar anomalías antes de que provoquen tiempos de inactividad imprevistos. Básicamente, el ML dota a cada equipo de su propio sistema de monitorización continua del estado, que se adapta al comportamiento de dicho activo.
Al igual que el machine learning, el análisis predictivo utiliza datos históricos y datos en tiempo real para predecir cuándo un activo o un componente está en declive o al borde de la falla.
El análisis predictivo utiliza algoritmos de IA para analizar los datos y calcular la vida útil restante de los componentes y programar el mantenimiento específico según sea necesario. Este nivel de perspectiva permite a los equipos de mantenimiento dejar de depender de calendarios fijos y programar el trabajo en función del estado real de los activos.
El procesamiento del lenguaje natural (PLN) lee e interpreta datos no estructurados, como registros de mantenimiento, notas de técnicos, órdenes de trabajo e informes de fallos. La tecnología puede sacar a la luz patrones en miles de registros de texto y convertirlos en perspectivas que, de otro modo, permanecerían enterradas.
La adopción de la IA y el PLN puede permitir a los usuarios buscar historiales de reparaciones y recomendar soluciones con facilidad.
La IA generativa ayuda a los equipos de gestión de activos con las tareas y los flujos de trabajo diarios. La IA generativa tiene que ver menos con la predicción y más con la entrega de contenido original, como órdenes de trabajo o informes de mantenimiento.
La tecnología ayuda a los gestores de activos a actuar con mayor rapidez sobre la base de las perspectivas generadas por la IA y reduce la carga administrativa. La IA generativa no pretende sustituir el juicio o las habilidades humanas, sino que se encarga de la recopilación de información y de las tediosas tareas de comunicación que restan tiempo al trabajo de mantenimiento real.
La IA agéntica está en camino, pero aún no es una tecnología popular para la gestión de activos.
Los gestores de activos utilizan la IA durante todo el proceso de gestión de activos para automatizar las tareas y predecir los fallos. Sin embargo, la IA agéntica es un sistema de IA completo que puede realizar secuencias de acciones de forma autónoma de principio a fin. Este tipo de aplicaciones de IA aún requieren supervisión y aprobación humana para tomar decisiones importantes.
Los equipos de operaciones y mantenimiento pueden beneficiarse de la gestión de activos de la IA en todo su flujo de trabajo. Algunos casos de uso comunes en el mundo real incluyen la automatización de tareas, la asignación de presupuestos y la planificación de inversiones en activos:
La gestión de activos de la IA se aplica a todos los equipos y sectores. El uso dependerá de los objetivos y el propósito de la organización:
La gestión de activos impulsada por IA puede beneficiar a muchos stakeholders, tanto dentro como fuera de una organización. Las nuevas tecnologías están brindando nuevas oportunidades de crecimiento y resultados operativos:
Las nuevas tecnologías despiertan un gran interés, pero integrar un sistema de IA en un proceso tradicional de gestión de activos puede suponer un reto:
Las organizaciones que deseen adoptar la gestión de activos con IA pueden seguir un enfoque gradual. El proceso de implementación variará ligeramente según la organización, pero puede seguir estos pasos generales para aprovechar al máximo los beneficios:
Puede que los activos no cambien, pero la forma en que una organización los gestiona sí lo hace, sin duda, gracias a las nuevas opciones tecnológicas que están irrumpiendo en el ámbito de la gestión de activos:
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