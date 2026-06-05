La gestión de activos impulsada por IA está revolucionando la forma en que los gestores de activos, los directores de operaciones y los equipos de mantenimiento mantienen las operaciones en funcionamiento.

La gestión de activos con IA abarca una amplia gama de ámbitos, entre los que se incluyen la gestión de portfolios, la gestión patrimonial, la gestión de riesgos, la gestión de inversiones y el cumplimiento normativo. Las soluciones de gestión de activos impulsadas por IA son aplicables a todos los portfolios de activos, incluyendo inmuebles e instalaciones, fabricación, energías renovables, activos de TI y recursos digitales. La gestión de activos puede referirse a los servicios financieros o al aspecto operativo de una empresa. El objetivo de este artículo es abordar la gestión de activos mediante IA para equipos físicos e infraestructuras críticos.

Las soluciones unificadas de gestión de activos y gestión de instalaciones utilizan la IA generativa para la gestión de activos, combinada con la IA tradicional, para optimizar los flujos de trabajo, automatizar el seguimiento y mitigar las restricciones de personal. Estos modelos fundacionales se basan en modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y se entrenan con una enorme cantidad de datos.

La tecnología está alejando a las organizaciones del mantenimiento programado o reactivo y pasando a una supervisión de activos continua y basada en datos. Mediante el análisis predictivo y la monitorización del rendimiento en tiempo real, las organizaciones pueden maximizar el valor de sus activos.

Los sistemas inteligentes de IA para activos físicos están transformando toda la ecuación empresarial de las organizaciones y ayudando a los directores generales (CEO) a aumentar la eficiencia operativa y la fiabilidad.