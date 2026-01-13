Los proveedores de AIaaS ofrecen modelos, herramientas y productos de IA a través de una plataforma en la nube a la que los usuarios pueden acceder a través de internet. La AIaaS funciona según el mismo modelo basado en la nube que el software como servicio (SaaS), en el que los usuarios acceden a aplicaciones de software sin necesidad de alojar todo localmente. Google Workspace, Zoom y Slack son ejemplos de aplicaciones SaaS.

Los proveedores de AIaaS se hacen cargo de las inversiones en infraestructura necesarias para las cargas de trabajo de IA, como centros de datos, procesadores especializados y la energía que estos requieren. A continuación, recuperan estos costes a través de los pagos de sus clientes. Los usuarios obtienen capacidades de IA bajo demanda que pueden escalar vertical u horizontalmente según sea necesario.

Las soluciones AIaaS suelen ofrecerse con precios de suscripción o de pago por uso, en lugar de una única compra por adelantado. Las plataformas AIaaS ofrecen modelos preentrenados que los usuarios a menudo pueden personalizar para satisfacer sus necesidades únicas. Los usuarios acceden a estos modelos a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o kits de desarrollo de software (SDK).