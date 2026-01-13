La IA como servicio (AIaaS o inteligencia artificial como servicio) consiste en el suministro de herramientas y productos de IA a los usuarios a través de una plataforma basada en la nube. Los usuarios pueden acceder a la IA sin tener que desarrollar sus propios modelos de IA, instalar el software necesario ni crear ninguna infraestructura de IA local. La AIaaS puede ayudar a empresas y particulares a utilizar agentes de IA, modelos y otras herramientas con IA, evitando al mismo tiempo costosas inversiones.
Los proveedores de AIaaS ofrecen modelos, herramientas y productos de IA a través de una plataforma en la nube a la que los usuarios pueden acceder a través de internet. La AIaaS funciona según el mismo modelo basado en la nube que el software como servicio (SaaS), en el que los usuarios acceden a aplicaciones de software sin necesidad de alojar todo localmente. Google Workspace, Zoom y Slack son ejemplos de aplicaciones SaaS.
Los proveedores de AIaaS se hacen cargo de las inversiones en infraestructura necesarias para las cargas de trabajo de IA, como centros de datos, procesadores especializados y la energía que estos requieren. A continuación, recuperan estos costes a través de los pagos de sus clientes. Los usuarios obtienen capacidades de IA bajo demanda que pueden escalar vertical u horizontalmente según sea necesario.
Las soluciones AIaaS suelen ofrecerse con precios de suscripción o de pago por uso, en lugar de una única compra por adelantado. Las plataformas AIaaS ofrecen modelos preentrenados que los usuarios a menudo pueden personalizar para satisfacer sus necesidades únicas. Los usuarios acceden a estos modelos a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) o kits de desarrollo de software (SDK).
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La AIaaS se diferencia del software como servicio (SaaS) tradicional por su enfoque en las tecnologías de IA. Los proveedores de SaaS suelen ofrecer herramientas que ayudan a gestionar y agilizar ciertos procesos empresariales. Muchos proveedores de SaaS también han comenzado a integrar funcionalidades de IA en sus productos.
Aunque muchos productos SaaS exponen API o incorporan características de IA, la AIaaS proporciona capacidades de IA reutilizables, como modelos, endpoints de inferencia o pipelines de entrenamiento. Las organizaciones pueden integrar esas capacidades de IA reutilizables directamente en sus propias aplicaciones y servicios.
La diferencia entre las API y los SDK radica en que las API definen cómo se comunican los sistemas de software con los servicios de IA, mientras que los SDK agrupan las API junto con bibliotecas, documentación y herramientas para simplificar el desarrollo. Ambos permiten a los desarrolladores crear productos y flujos de trabajo impulsados por IA.
Las API se conectan a tecnologías de IA y permiten la transmisión de datos. Los usuarios envían entradas y reciben resultados de la solución de IA. Piense en una API como una llamada telefónica.
Los SDK permiten a los desarrolladores integrar la IA en sus aplicaciones. Consisten en bibliotecas de código, documentación, depuradores y otras herramientas para que los desarrolladores puedan crear sus propias aplicaciones de IA. Piense en un SDK como muebles listos para montar.
Los servicios en la nube funcionan alojando sitios web, herramientas, productos y aplicaciones, como software con IA, en servidores conocidos como “la nube”. Los proveedores de cloud computing ofrecen servicios basados en la nube (como el almacenamiento de datos y el alojamiento web) a través de internet desde instalaciones de alojamiento remotas. El servicio iCloud de Apple es un ejemplo de almacenamiento y acceso a datos basados en la nube.
Entre los principales proveedores de servicios en la nube se encuentran Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). Las tres empresas han lanzado plataformas de IA basadas en la nube: Amazon SageMaker y Bedrock, Azure AI y Google Cloud AI. La implementación de modelos se gestiona en la nube, y los usuarios acceden a los servicios de forma remota.
La AIaaS abarca una amplia gama de herramientas y funcionalidades con IA, tales como:
El PLN consiste en el uso de la IA para permitir que los ordenadores trabajen con el lenguaje humano. Dentro de él hay dos subcampos: la comprensión del lenguaje natural (NLU) y la generación del lenguaje natural (NLG). La NLU permite a los ordenadores comprender el lenguaje humano, mientras que la NLG les permite comunicarse con los usuarios en lenguaje humano. La IA conversacional es la implementación de la IA en las interacciones en lenguaje natural.
Los chatbots (como los bots del servicio de atención al cliente) y los agentes virtuales son dos implementaciones habituales de PLN en el ámbito de la AIaaS. En el contexto de AIaaS, los agentes virtuales suelen referirse a sistemas con IA, no a asistentes humanos. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar agentes de IA en el servicio de atención al cliente para gestionar las interacciones con los clientes que sean lo suficientemente sencillas como para no requerir la intervención humana.
El PLN también impulsa la tecnología de reconocimiento de voz que permite a los asistentes de voz, como Siri de Apple y Alexa de Amazon, gestionar las interacciones verbales.
La IA generativa es el uso de la IA para generar contenido como texto, código de software, imágenes y vídeos. Entre los productos de IA generativa más populares se encuentran ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic. Estos ejemplos, junto con muchos otros productos de IA generativa, suelen ofrecerse a través del modelo AIaaS.
Los avances en la IA generativa han hecho posible que los proveedores de AIaaS ofrezcan productos que proporcionan experiencias conversacionales similares a las humanas, así como imágenes y contenido de vídeo realistas.
El machine learning (ML) es la amplia disciplina informática que abarca el uso de algoritmos de IA para discernir patrones o “aprender” a partir de conjuntos de datos. Un marco de ML proporciona bibliotecas, herramientas y abstracciones para crear, entrenar e implementar modelos de machine learning, a veces con interfaces no-code o low-code.
El ML constituye la columna vertebral de las aplicaciones modernas de IA, y los modelos de ML son el núcleo de la mayoría de los servicios de AIaaS. El deep learning es un tipo de ML centrado en el uso de redes neuronales, un tipo de arquitectura de modelos de ML que imita la estructura del cerebro humano. Estas redes neuronales ayudan a las máquinas a aprender a partir de conjuntos de datos grandes y complejos.
Los proveedores de AIaaS ofrecen modelos de IA especializados en el análisis y proceso de datos. El análisis de IA impulsa muchas aplicaciones de ciencia de datos, incluyendo el análisis predictivo y la previsión.
Las técnicas de análisis y proceso de datos utilizan la IA y el modelado estadístico para descubrir patrones en los datos históricos, aplicar esos patrones al futuro y planificar esos posibles resultados. El uso de modelos de IA para analizar datos históricos y predecir tendencias futuras se conoce como modelado predictivo.
Las empresas pueden aplicar análisis de datos de IA avanzados, como el análisis de sentimiento, para fundamentar la toma de decisiones basada en datos y optimizar los procesos empresariales.
La visión artificial utiliza la IA para ayudar a los ordenadores a “ver” objetos en el mundo real. Entre las aplicaciones habituales de la visión artificial se incluyen el reconocimiento de imágenes, la detección de objetos, la verificación de identidad y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que pueden combinarse con sistemas de PLN para tareas como la traducción de idiomas basada en imágenes.
La AIaaS puede mejorar la eficiencia, optimizar los flujos de trabajo empresariales, impulsar la toma de decisiones y mucho más. Entre los beneficios potenciales de la AIaaS se incluyen:
Los precios de suscripción y la entrega en la nube mantienen bajas las inversiones iniciales. Las empresas pueden experimentar con soluciones de IA sin tener que invertir en costosas infraestructuras ni adquirir herramientas caras que podrían no funcionar. La AIaaS permite a los usuarios impulsar la innovación y optimizar las operaciones con un compromiso de suscripción mensual.
La AIaaS puede optimizar los procesos empresariales mediante la automatización. Los equipos de atención al cliente pueden utilizar bots para atender consultas más sencillas, mientras que los profesionales del marketing se benefician del etiquetado y el proceso de datos automatizados para generar perspectivas basadas en datos. La detección del fraude impulsada por IA puede mejorar la seguridad de las transacciones y reducir los tiempos de proceso en áreas como los pagos y la verificación de identidad.
Las herramientas de AIaaS amplían la base de usuarios potenciales de las herramientas de IA al eliminar el requisito de conocimientos técnicos especializados. Se pueden poner a disposición modelos de vanguardia en toda la organización sin necesidad de contar con expertos internos. El uso de plataformas de AIaaS que admiten modelos de código abierto o normas interoperables puede mejorar aún más la accesibilidad.
Muchos proveedores de AIaaS ofrecen modelos preentrenados, herramientas prediseñadas, ecosistemas autónomos, construcción modular de herramientas, interfaces de arrastrar y soltar y mucho más. Estas ofertas de AIaaS pueden mejorar el desarrollo de productos y permitir a las organizaciones reaccionar rápidamente ante las condiciones cambiantes del mercado y las demandas de los clientes.
AIaaS ofrece la IA como un servicio bajo demanda: las organizaciones pueden usar tanto o tan poco como necesiten. A medida que crecen sus iniciativas de IA, las empresas pueden escalar el uso de la IA de forma adecuada.
Las empresas que deseen aprovechar la AIaaS deben tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de elegir un proveedor:
El primer paso para cualquier empresa que considere la IA es determinar los casos de uso. ¿Por qué necesita la empresa la IA y cuáles son los resultados previstos para la iniciativa? Un partner de AIaaS adecuado ofrecerá un producto o un conjunto de productos que cubra plenamente las necesidades de la empresa. Estos productos pueden incluir RAG agéntica, automatización de flujos de trabajo de principio a fin, análisis de datos, la incorporación de IA a la experiencia del cliente y mucho más.
¿Se integra el producto de AIaaS con la pila tecnológica preexistente de la organización? Minimizar los desajustes entre el proveedor de AIaaS y el resto de la pila puede reducir las fricciones en el proceso de adopción.
Antes de elegir un proveedor de AIaaS, los responsables del proyecto deben haber elaborado una hoja de ruta para la iniciativa de IA que incluya los requisitos futuros. El proveedor adecuado será capaz de gestionar el ancho de banda, la latencia, los volúmenes de datos, el número de usuarios y otras variables de crecimiento. Crear una cadena de suministro de IA capaz de respaldar el crecimiento futuro puede ayudar a garantizar el éxito.
Los precios de la IA no están estandarizados entre los distintos proveedores. Algunos dan prioridad a las llamadas a la API y a los tokens, otros fijan precios por usuario y otros se basan en el uso de recursos informáticos. Las empresas deben dar prioridad a la transparencia en los precios y comparar proveedores para determinar el sistema que mejor se adapte a las necesidades y presupuestos del proyecto.
Las preocupaciones en materia de datos respecto a la IA son dobles: las empresas deben salvaguardar sus propios datos privados a la vez que protegen los datos de los usuarios, especialmente la información de identificación personal (PII) tanto de clientes como de empleados. Los proveedores de AIaaS deben garantizar que sus políticas se ajustan a las normas del sector o regionales, como el RGPD de la Unión Europea o la HIPAA para las aplicaciones sanitarias cubiertas en los Estados Unidos.
Si bien la gestión de riesgos de la IA depende en gran medida de sólidas protecciones de privacidad de datos, el uso justo de los datos es una importante preocupación en materia de ética de la IA. Una de las cuestiones centrales en el debate actual en torno a la IA es el uso no autorizado de materiales protegidos por derechos de autor en los conjuntos de datos de entrenamiento de los modelos de ML.
El vendor lock-in en la AIaaS se produce cuando el ecosistema de un proveedor hace que resulte prohibitivamente difícil para los usuarios cambiar a productos y servicios de la competencia, o incluso utilizarlos. Este bloqueo puede obstaculizar las iniciativas de IA al limitar la flexibilidad o al aumentar los costes cuando un proveedor sube los precios.
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