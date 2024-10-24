La creciente complejidad e interconexión suponen un quebradero de cabeza cada vez mayor para los equipos de seguridad, y las superficies de ataque se están expandiendo mucho más allá de lo que pueden supervisar utilizando únicamente medios manuales. A medida que las organizaciones mejoran sus estrategias multinube e incorporan nuevas herramientas SaaS y código de terceros en el desarrollo y la implementación de software, el desafío solo se intensifica.

Estas superficies de ataque más grandes conllevan una mayor complejidad de las interacciones de red y muchos nuevos puntos de entrada potenciales para que los adversarios los exploten. La gestión de superficie de ataque (ASM) aporta protección en tiempo real con IA a las infraestructuras digitales, independientemente de la complejidad subyacente.

La ASM automatizada aumenta en gran medida la auditoría manual al proporcionar una visibilidad completa de las superficies de ataque. Además, la IA aprende de los datos que monitoriza para mejorar los resultados de detección futuros, aunque a una velocidad y escala que los humanos por sí solos no pueden igualar.

Sin embargo, aunque las herramientas de ASM a menudo se presentan como soluciones llave en mano y suelen ser relativamente fáciles de implementar, la capacidad de los equipos de seguridad para interpretar la enorme afluencia de datos que generan es esencial para maximizar su impacto.