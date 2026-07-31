Una guía práctica para detectar vulnerabilidades antes de que ralenticen la entrega o lleguen al entorno de producción
El desarrollo de software moderno produce más código y complejidad que nunca. Las herramientas de desarrollo asistido por IA pueden ahora generar lógica de aplicaciones, archivos de configuración y definiciones de infraestructura en segundos. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones se crean a partir de grandes ecosistemas de bibliotecas de código abierto, API, imágenes de contenedores e infraestructura como plantillas de código (IaC).
El ciclo de vida de desarrollo e implementación ahora va más allá de escribir y publicar código para incluir el aprovisionamiento de infraestructuras y las pipelines de entrega automatizados. Como resultado, el riesgo ya no se limita solo al código, sino que abarca todo el ciclo de vida.
Aunque este nuevo modelo acelera la innovación y mejora la eficiencia, también crea nuevos desafíos: pueden introducirse en el código fuentes de vulnerabilidad, configuraciones inseguras y secretos expuestos sin que se detecte de inmediato. Incluso cuando el código se compila correctamente y pasa las pruebas automatizadas, pueden seguir existiendo riesgos ocultos en las dependencias, las configuraciones de la infraestructura y las integraciones de servicios. Además, muchas organizaciones siguen operando con herramientas fragmentadas y una automatización limitada que ralentiza la ejecución tanto en el desarrollo como en la implementación. Las violaciones de configuración siguen siendo una de las principales fuentes de violaciones de seguridad, y los estándares inconsistentes impulsan un gasto innecesario en la nube y dificultan la escalabilidad.
Una investigación de Omdia, un grupo de investigación de tecnología, pone de manifiesto la rapidez con la que está evolucionando el panorama de desarrollo. Casi dos tercios de las organizaciones ya utilizan herramientas de desarrollo de IA generativa, mientras que más de la mitad ahora aprovisionan infraestructuras de nube a través de IaC.1
Aunque estos avances impulsan la velocidad y la escalabilidad, también aumentan el potencial de errores de configuración y riesgo sistémico. Abordar todos estos problemas no consiste solo en solucionar los puntos débiles. Se trata de crear un enfoque más proactivo, estandarizado y automatizado para identificar los riesgos en forma temprana, en ambos ciclos de vida. Las organizaciones que lo hacen bien pueden mover más rápido, reducir costes y crear sistemas más seguros y resilientes.
Las siguientes ocho prácticas pueden ayudar a los equipos de desarrollo a identificar y gestionar los riesgos cuanto antes.
Muchos controles de seguridad tradicionales se llevan a cabo cuando el código ya ha pasado por varias fases del proceso de desarrollo.
Cuando las vulnerabilidades se descubren tarde, los desarrolladores deben revisar los cambios anteriores y los equipos de seguridad deben clasificar grandes volúmenes de hallazgos. Si bien los equipos resuelven los problemas que podrían haberse identificado antes, los plazos de publicación pueden ralentizarse.
Introduzca la detección de riesgos durante el desarrollo para que los equipos puedan identificar vulnerabilidades mientras el código aún se está escribiendo. Resolver problemas mientras el contexto de desarrollo aún es reciente ayuda a prevenir que los riesgos se propaguen a lo largo del proceso y reduce la corrección costosa en etapas avanzadas.
Los desarrolladores pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en entornos integrados y repositorios de código. Las perspectivas sobre seguridad que solo aparecen en paneles de control externos o en informes elaborados en una fase avanzada suelen presentarse sin el contexto que necesitan los desarrolladores para actuar con rapidez.
Incorpore perspectivas de riesgo directamente en los flujos de trabajo de los desarrolladores para ayudar a los ingenieros a identificar las posibles vulnerabilidades al escribir o revisar el código. Estos hallazgos de seguridad pueden destacar:
Hacer emerger estas señales donde se produce el trabajo de desarrollo permite a los equipos resolver los problemas antes y mantener el progreso.
Las aplicaciones modernas dependen de varios componentes más allá del código de la aplicación. Las bibliotecas de código abierto, las imágenes de contenedores, las configuraciones de infraestructura, las API y las plantillas de implementación influyen en cómo operan las aplicaciones en producción. La visibilidad a través de múltiples capas de la pila de la aplicación permite la detección eficaz de los riesgos:
El análisis conjunto de estas capas ayuda a detectar vulnerabilidades que el escaneo de código aislado puede pasar por alto.
Muchos riesgos del software moderno surgen de las relaciones entre los componentes y no de una sola pieza de código. Por ejemplo, una dependencia vulnerable puede pasar a ser explotable solo cuando se combina con una exposición específica al servicio. Una configuración de infraestructura puede crear involuntariamente nuevas rutas de acceso entre los servicios.
A medida que las aplicaciones se vuelven más distribuidas y modulares, estas interacciones se vuelven más complejas. Comprender cómo funcionan conjuntamente el código, las dependencias y la infraestructura entre entornos proporciona una visión más completa del riesgo de aplicación y ayuda a detectar problemas que las comprobaciones de seguridad tradicionales pueden pasar por alto.
Las herramientas de seguridad pueden generar grandes volúmenes de hallazgos en entornos de desarrollo modernos. Pero no todas las vulnerabilidades representan el mismo nivel de riesgo. Una vulnerabilidad que afecta a un servicio orientado al cliente puede requerir una corrección inmediata, pero el mismo problema en un entorno de desarrollo puede presentar un riesgo menor.
El contexto que conecta las vulnerabilidades con el comportamiento de las aplicaciones, la exposición de la infraestructura y los entornos de producción ayuda a los equipos a centrarse en los problemas con mayor impacto potencial. Priorizar la corrección basada en el riesgo del mundo real ayuda a los equipos de desarrollo y seguridad a resolver los problemas más críticos rápidamente, sin ralentizar el progreso del desarrollo.
El aprovisionamiento manual mediante interfaces gráficas de usuario (GUI) de apuntar y hacer clic o guiones personalizados es propenso a errores y su uso a escala es ineficaz. El aprovisionamiento"ClickOps" conduce a implementaciones inconsistentes con pocas oportunidades de reutilización y colaboración entre los equipos.
Al definir las huellas de infraestructura adecuadas en los módulos, los equipos de operaciones aprovisionan la infraestructura que necesitan sin un sobreaprovisionamiento innecesario y costoso, lo que permite a la organización ofrecer de manera eficiente una infraestructura aprobada, segura y estandarizada. Este enfoque se hace posible gracias a:
El aprovisionamiento rápido abre enormes posibilidades, pero las organizaciones necesitan mantener la seguridad, el cumplimiento y evitar el sobreaprovisionamiento.
Un concepto relacionado con IaC es la política como código (PaC). Con este enfoque, las políticas organizativas como la seguridad, el cumplimiento y otras reglas de gobierno se representan como código, al igual que la infraestructura.
Y al igual que IaC, convertir políticas en código ayuda a los clientes a automatizar, colaborar y auditar su gobierno. Un beneficio clave aquí es que las políticas pueden aplicarse de forma proactiva (antes de que se cree una infraestructura no conforme) en lugar de de forma reactiva, cuando ya es demasiado tarde.
Implemente PaC mediante:
El aprovisionamiento de la infraestructura requiere un acceso seguro a los recursos en la nube; sin embargo, la gestión de las credenciales entre distintos proveedores y roles sigue siendo un reto constante para muchas organizaciones.
El acceso debe regirse por controles basados en funciones y principios de mínimos privilegios para ayudar a garantizar que los usuarios y los sistemas solo tienen los permisos que necesitan. La sustitución de secretos estáticos y de larga duración por credenciales de corta duración generadas dinámicamente reduce el riesgo de exposición, limita la reutilización de credenciales y simplifica la gestión del ciclo de vida de las credenciales.
Este enfoque no solo refuerza la seguridad, sino que también ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos de cumplimiento mediante controles de acceso más estrictos y la reducción de la probabilidad de fuga de credenciales a lo largo del ciclo de vida de la implementación.
Los sistemas de software continúan evolucionando a medida que las prácticas de desarrollo se aceleran, y esa evolución se extiende ahora completamente a la fase de implementación. El código generado por IA, los ecosistemas de código abierto y la infraestructura programable permiten a los equipos construir aplicaciones potentes más rápido que nunca. Al mismo tiempo, introducen nuevas capas de riesgo que abarcan tanto el desarrollo como la implementación.
Las organizaciones que identifican las perspectivas de riesgo en una fase más temprana del ciclo de vida del desarrollo pueden reducir las interrupciones en las últimas fases y ayudar a los desarrolladores a resolver los problemas mientras el contexto del desarrollo aún está fresco. Extender este enfoque a la implementación, a través del aprovisionamiento de infraestructura estandarizada, la aplicación de las políticas y la gestión dinámica de credenciales ayuda a garantizar que la seguridad se aplique de forma sistemática a medida que los sistemas avanzan hacia la fase de producción.
Al integrar estas prácticas a lo largo de todo el ciclo de vida, las organizaciones pueden proteger mejor sus entornos, mejorar la consistencia operativa y mantener el control a medida que escalan.
1 Developer-Focused Security to Fuel Productivity and Growth. Omdia. 2026.