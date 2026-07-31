El desarrollo de software moderno produce más código y complejidad que nunca. Las herramientas de desarrollo asistido por IA pueden ahora generar lógica de aplicaciones, archivos de configuración y definiciones de infraestructura en segundos. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones se crean a partir de grandes ecosistemas de bibliotecas de código abierto, API, imágenes de contenedores e infraestructura como plantillas de código (IaC).

El ciclo de vida de desarrollo e implementación ahora va más allá de escribir y publicar código para incluir el aprovisionamiento de infraestructuras y las pipelines de entrega automatizados. Como resultado, el riesgo ya no se limita solo al código, sino que abarca todo el ciclo de vida.

Aunque este nuevo modelo acelera la innovación y mejora la eficiencia, también crea nuevos desafíos: pueden introducirse en el código fuentes de vulnerabilidad, configuraciones inseguras y secretos expuestos sin que se detecte de inmediato. Incluso cuando el código se compila correctamente y pasa las pruebas automatizadas, pueden seguir existiendo riesgos ocultos en las dependencias, las configuraciones de la infraestructura y las integraciones de servicios. Además, muchas organizaciones siguen operando con herramientas fragmentadas y una automatización limitada que ralentiza la ejecución tanto en el desarrollo como en la implementación. Las violaciones de configuración siguen siendo una de las principales fuentes de violaciones de seguridad, y los estándares inconsistentes impulsan un gasto innecesario en la nube y dificultan la escalabilidad.

Una investigación de Omdia, un grupo de investigación de tecnología, pone de manifiesto la rapidez con la que está evolucionando el panorama de desarrollo. Casi dos tercios de las organizaciones ya utilizan herramientas de desarrollo de IA generativa, mientras que más de la mitad ahora aprovisionan infraestructuras de nube a través de IaC.1

Aunque estos avances impulsan la velocidad y la escalabilidad, también aumentan el potencial de errores de configuración y riesgo sistémico. Abordar todos estos problemas no consiste solo en solucionar los puntos débiles. Se trata de crear un enfoque más proactivo, estandarizado y automatizado para identificar los riesgos en forma temprana, en ambos ciclos de vida. Las organizaciones que lo hacen bien pueden mover más rápido, reducir costes y crear sistemas más seguros y resilientes.

Las siguientes ocho prácticas pueden ayudar a los equipos de desarrollo a identificar y gestionar los riesgos cuanto antes.