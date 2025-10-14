The Coherence Times

Ilustración del pódcast de The Coherence Times
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Acerca de la serie

El pódcast The Coherence Times desglosa el maravilloso mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los retos y los avances de esta tecnología generacional que define una era. 

En este pódcast, nuestro presentador Ryan Mandelbaum hablará con tecnólogos, investigadores y líderes cuánticos para descubrir las complejidades de la tecnología cuántica. Eche un vistazo para entender mejor cómo funciona esta tecnología y el enorme potencial que promete la computación cuántica.

Sintonice cada dos martes a las 7 a. m., hora del Este (ET), para unirse al viaje cuántico.

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Acerca del presentador

Ryan Mandelbaum, editor jefe de IBM Quantum y Qiskit Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
Conozca a Ryan Mandelbaum, editor jefe de IBM Quantum y Qiskit. Hicimos algunas preguntas para obtener más información sobre ellos y el pódcast. Las siguientes respuestas ofrecen un avance de lo que está por venir:

🎙 ️ The Coherence Times (pódcast): Ryan. ¡Estamos muy contentos de tenerle como nuestro presentador! Para los oyentes que quieren conocerle mejor, ¿cómo se describiría en una frase?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Dentro de mí hay dos lobos: uno quiere comprender los fundamentos del universo y el otro espera ver muchas aves raras.
🎙 ️ The Coherence Times (pódcast): Me encanta. De todo el reino cuántico... ¿qué idea del campo cuántico te resulta más cercana y por qué?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Me siento muy identificado con el concepto de superposición, la idea de que el universo permite de forma innata que las partículas se encuentren en múltiples estados a la vez. Supongo que también hay dos lobos dentro de cada qubit: uno está en el estado 0 y el otro en el estado 1 (hasta que se mide el qubit, claro).
🎙️The Coherence Times (pódcast): Ryan, ¿algo que quiera compartir con el público sobre qué esperar esta temporada?
🐦 Ryan Mandelbaum (presentador): Claro. Siga este pódcast si quiere obtener más información sobre la tecnología cuántica y escuche cómo desafío a algunos de los físicos más brillantes del mundo para que expliquen estos temas de forma que cualquiera pueda entenderlos.

 

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De octubre a diciembre de 2025

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