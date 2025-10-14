El pódcast The Coherence Times desglosa el maravilloso mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran los retos y los avances de esta tecnología generacional que define una era.

En este pódcast, nuestro presentador Ryan Mandelbaum hablará con tecnólogos, investigadores y líderes cuánticos para descubrir las complejidades de la tecnología cuántica. Eche un vistazo para entender mejor cómo funciona esta tecnología y el enorme potencial que promete la computación cuántica.

Sintonice cada dos martes a las 7 a. m., hora del Este (ET), para unirse al viaje cuántico.